Глава МВД решил наградить задержавших пермского стрелка сотрудников ДПС

Глава МВД России Владимир Колокольцев наградит сотрудников ДПС, которые участвовали в задержании устроившего стрельбу в Пермском государственном университете, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Колокольцев принял решение внести президенту Российской Федерации представления о награждении государственными наградами сотрудников ДПС ГИБДД УМВД России по г. Перми, отличившихся при задержании вооруженного преступника», – цитирует Волк РИА «Новости».

По ее словам, в экстремальной ситуации Константин Калинин и Владимир Макаров действовали решительно, грамотно и слаженно. «Оказавшись перед лицом смертельной опасности, полицейские сохранили полное самообладание и преградили путь нападавшему. Это позволило предотвратить более тяжкие последствия и не допустить новых жертв», – добавила Волк.

Ранее сообщалось, что студента, устроившего стрельбу в Пермском государственном университете, ранил и обезвредил сотрудник ДПС из первого прибывшего к вузу экипажа, после чего оказал ему первую помощь.

Кроме того, сотрудник ДПС, младший лейтенант полиции Константин Калинин рассказал, как обезвредил стрелявшего в университете в Перми, и уточнил, что у нападавшего, кроме ружья, был при себе нож.

Напомним, студент открыл стрельбу в Пермском государственном университете (ПГНИУ) в понедельник утром. Студенты в первые минуты стрельбы забаррикадировались в аудиториях и стали ждать помощи. Погибли шесть человек, ранены 24 человека. Подозреваемый оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен прибывшим на место ЧП сотрудником ДПС. Возбуждено уголовное дело.