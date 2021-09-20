Названо время встречи Путина с Памфиловой

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20 сентября, понедельник  |  Последнее обновление — 11:45  |  vz.ru
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Европа нашла виноватого в газовом кризисе

В Европе требуют наказать Газпром Егор Алеев/ТАСС
Европа нашла виновного в энергетическом кризисе – это Газпром. По крайней мере, так считают 43 депутата Европарламента. Даже аварию на заводе в Новом Уренгое они не считают случайной и требуют от ЕК начать антимонопольное расследование, наказав Россию. У Газпрома имеются сильные аргументы в противовес обвинениям. Однако во время прошлого антимонопольного расследования Газпрому пришлось пойти на компромисс. Подробности...
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Apple и Google заставят исполнять законы России

Откликнуться на зов российских депутатов Apple и Google вынудила угроза подвергнуться оборотным штрафам REUTERS/Dado Ruvic
У американских IT-гигантов остался последний шанс избежать крупных штрафов в наказание за вмешательство во внутренние дела России. С такой угрозой выступили на заседании в Совфеде, причем впервые угроза прозвучала в присутствии представителей обеих компаний. Ранее представители Google и Apple игнорировали приглашения в парламент нашей страны. Подробности...
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Наследие СССР прощается с родиной Ильича

Ульяновск. Инфраструктура советского времени требует обновления Serguei Fomine/Global Look Press
То, что сгнило, обветшало и не обновлялось в Ульяновской области еще с советских времен – от мостов и дорог до водоснабжения – наконец начало получать приличное финансирование. Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД вместе с и. о. губернатора разбирался, как нужно решать самые больные проблемы этого региона. Подробности...
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Байден научит Францию смирению перед американской ложью

Бегство из Афганистана и скандал с подлодками разрушили иллюзии европейцев о союзе с США Adam Schultz/White House/Global Look Press
Париж отозвал послов из Вашингтона и Канберры, обвинив Австралию в предательстве, а Вашингтон – в двуличии и лживости. Более того, Франция усомнилась в прочности союза с США, а Британию сочла «пятым колесом» в недавно созданном альянсе AUKUS. По мнению экспертов, Франции все-таки есть чем ответить союзникам на нанесенное оскорбление. Подробности...
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Как решить проблему мигрантских общежитий в России

Жители села в Подмосковье на сходе обвинили мигрантов в убийстве пенсионерки кадр из видео
В подмосковном селе Бужаниново была изнасилована и убита пенсионерка. СК предъявил обвинение двум мигрантам из Таджикистана. Жители села организовали сход у общежития, где проживают мигранты, и потребовали его закрытия. Требования граждан поддержал губернатор Московской области. Где следует жить мигрантам в России и как обеспечить там исполнение законов и порядок? Подробности...
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Партия бардака хочет нового порядка

Алексей Алешковский
Алексей Алешковский, сценарист
Семиотика протеста – любовь к означающему, а не означаемому: слово «демократия» мы любим, но его содержание нам не подходит; на наших кумачах сияет слово «свобода», но свобода нас устраивает только с нами в качестве бенефициаров. Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев

Американская «аристократия» побежит в Евросибирь

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Если совсем кратко, то Евросибирь – это имперский союз народов Европы и России, объединенных для защиты от атлантизма с одной стороны, а от исламизма – с другой. Это в широком смысле проект «этнополитический». Подробности...
Обсуждение: 32 комментария

Русское кино в долгу у России

Юлия Лемарк
Юлия Лемарк, Сценарист,режиссер и продюсер
Система госфинансирования фильмов – пережиток СССР, где государство давало деньги на все кинопроизводство по понятным причинам. А сейчас нужны ли нам такие подачи? Подробности...
Обсуждение: 42 комментария
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США предали Францию

Трамп и ядерная война с Китаем

Перевести Украину на латиницу

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Вместо «ямы на Павелецкой» появился футуристический ландшафтный парк

Перед Павелецким вокзалом в центре Москвы открылась благоустроенная территория и ландшафтный парк с амфитеатром, площадью и фонтаном. Таким образом, завершается один из самых известных столичных долгостроев. В ближайшем будущем здесь же начнет работу подземный торговый комплекс с паркингом
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С территории Украины обстрелян белорусский погранзнак

С территории Украины неизвестные открыли огонь по белорусскому пограничному знаку на участке Пинского погранотряда. Повреждение столба первыми обнаружили пограничники заставы «Сварынь». Дробь буквально изрешетила щиток с изображением белорусского герба. По всей видимости, стрельба велась из охотничьего ружья
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В Иркутской области разбился пассажирский самолет, есть жертвы

В воскресенье вечером пассажирский самолет L-410 совершил жесткую посадку примерно в 500 км от Иркутска. На месте крушения найдены два черных ящика. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В качестве основных версий катастрофы рассматривают ошибку пилотирования и отказ техники
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Планируете ли вы принять участие в выборах 17-19 сентября?

    Названо время встречи Путина с Памфиловой

    20 сентября 2021, 11:17

    Текст: Алина Назарова

    Встреча президента России Владимира Путина с председателем Центризбиркома Эллой Памфиловой по итогам выборов в Госдуму запланирована на 12.00 мск понедельника, сообщил член ЦИК Павел Андреев.

    «В 12.00 у нас планировался брифинг по предварительным результатам выборов. Вы знаете, что на сегодня запланирована встреча председателя комиссии (Эллы Памфиловой) с президентом. И эта встреча сейчас как раз стоит на 12.00», – сказал Андреев, передает ТАСС.

    Ранее были опубликованы данные по выборам в Госдуму после обработки 90% протоколов. Партия «Единая Россия» набирает 49,66% голосов избирателей. Далее идут КПРФ – 19,56%, ЛДПР – 7,51%, «Справедливая Россия» – 7,38% и «Новые люди» – 5,33%.

    Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. Общая явка на выборах в Госдуму на 18.00 воскресенья составила 45,15%. 


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    «Единая Россия» набрала 54,25% голосов по итогам онлайн-голосования в шести регионах
       19 сентября 2021, 22:30
    Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
    Текст: Антон Никитин

    Партия «Единая Россия» набрала 54,25% голосов по итогам дистанционного электронного голосования в шести регионах, не считая результатов в Москве, сообщил замглавы ЦИК Николай Булаев.

    «Единая Россия» – 54,25%, КПРФ – 11,65%, «Справедливая Россия – За правду» – 8,25%, ЛДПР – 7,86%, «Новые люди» – 7,66%», – приводит слова Булаева ТАСС.

    Согласно решению Центризбиркома, дистанционно проголосовать смогли избиратели в Москве и еще в шести регионах России – Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.

    Напомним, голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. Согласно данным экзитпола (опроса граждан при выходе с избирательных участков), проведенных компанией ИНСОМАР, партия «Единая Россия» набирает на выборах в Госдуму по партийному списку 45,2% голосов избирателей, КПРФ – 21%, ЛДПР – 8,7%, «Справедливая Россия» – 7,9%. Лучший результат из непарламентских партий демонстрирует партия «Новые люди» с 4,7% голосов. Явка на выборах в Госдуму в России к 18:00 по московскому времени воскресенья превысила 45%, следует из данных Центризбиркома.

    Коментарии (62)
    Выяснилось, из каких стран шли атаки на российские выборы
       20 сентября 2021, 00:30
    Фото: Sina Schuldt/dpa/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Во время выборов в России на системы онлайн-голосования велись кибератаки с IP-адресов разных стран, при этом половина всех атак происходила из США, еще 25% – из Германии, заявил глава Минцифры Максут Шадаев.

    «Мы знаем только место регистрации «айпишников». 50% «айпишников» – США, 25% – Германия, дальше – там разброс, в том числе Северная Корея есть, но совсем немного», – приводит РИА «Новости» ответ Шадаева на вопрос об источниках кибератак на системы онлайн-голосования России.

    Ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявила о беспрецедентных кибератаках на сайт Центризбиркома в ходе голосования. Памфилова уточнила, что такие атаки осуществляются в том числе из США (50%), Германии (25%), России (10%) и Китая (5%). Следственный комитет по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина инициировал проверку по факту кибератак из-за границы на системы онлайн-голосования. Все сервисы «Единой России» в первый день голосования подверглись атакам, однако они были отражены.

    Напомним, голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. Согласно данным ЦИК после обработки 25,69% протоколов с избирательных участков, партия «Единая Россия» набирает на выборах в Госдуму по партийному списку 44,49% голосов избирателей, КПРФ – 22,20%, ЛДПР – 8,46%, «Справедливая Россия» – 7,32%, «Новые люди» – 6,53%. Общая явка на выборах в Госдуму на 18.00 воскресенья составила 45,15%.

    Коментарии (35)
    Опубликованы данные по выборам в Госдуму после обработки 70% протоколов
       20 сентября 2021, 07:56
    Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
    Текст: Антон Никитин

    Партия «Единая Россия» набирает на выборах в Госдуму по партийному списку 48,46% голосов избирателей, КПРФ – 20,30%, ЛДПР – 7,69%, «Справедливая Россия» – 7,43%, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 70,07% протоколов с избирательных участков.

    Партия «Единая Россия» набирает на выборах в Госдуму по партийному списку 48,46% голосов избирателей, КПРФ – 20,30%, ЛДПР – 7,69%, «Справедливая Россия» – 7,43%, «Новые люди» – 5,55%, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 70,07% протоколов с избирательных участков.

    «Партия пенсионеров» набирает 2,59%, «Коммунисты России» – 1,35%, партия «Яблоко» – 1,08%, РЭП «Зеленые» – 0,84%, партия «Родина» – 0,73%, «РПСС» – 0,71%, «Зеленая альтернатива» – 0,56%, «Партия роста» – 0,39%, «Гражданская платформа» – 0,14%.

    Кроме того, по данным ЦИК после обработки 70,12% протоколов с избирательных участков, «Единая Россия» лидирует в 196 из 225 одномандатных округов, КПРФ лидирует в 14 округах, «Справедливая Россия – За правду» – в семи. В одном округе лидируют ЛДПР, партия «Яблоко», партия «Родина», «Партия роста» и «Гражданская платформа».

    Напомним, голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. Общая явка на выборах в Госдуму на 18.00 воскресенья составила 45,15%.

    Коментарии (93)
    Эксперт объяснил слабый результат оппозиции феноменом Дональда Трампа

    20 сентября 2021, 00:47

    Текст: Рафаэль Фахрутдинов

    «Большой ошибкой оппозиции было ее сопротивление приходу прогресса – многие оппозиционеры агитировали своих сторонников не участвовать в электронном голосовании», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Глеб Кузнецов, комментируя предварительные данные ЦИКа о результатах выборов в Госдуму.

    «Многие наши оппозиционеры немножко напомнили Дональда Трампа, который тоже проиграл выборы, – и он также призывал своих избирателей не участвовать ни в каких формах голосования, кроме очного. Но мы понимаем, что продолжается пандемия. То есть с одной стороны играет роль фактор медицинской безопасности. С другой, удобство дистанционного голосования: можно проголосовать дома, в два клика. Не надо ходить ни на какие избирательные участки. Это два главных преимущества», – пояснил руководитель Экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов в ходе марафона «Ночь выборов».

    «Оппозиционные партии своей агитацией против электронного голосования сколько-то процентов потеряли: не всякий человек в воскресенье пойдет голосовать. Но они же не просто против электронного голосования, – они же и против трехдневного голосования агитировали, тем самым они собственными руками сузили для своих избирателей возможность поддержать свою партию. Это была тактическая ошибка», – считает Кузнецов.

    Ранее стало известно о том, что «Единая Россия» лидирует в 189 одномандатных округах после обработки более 30% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК. КПРФ лидирует в 15 округах, «Справедливая Россия – За правду» – в 6. В одном округе лидируют партия «Родина», «Гражданская платформа» и ЛДПР.

    После обработки 30,25% протоколов с избирательных участков, партия «Единая Россия» набирает на выборах в Госдуму по партийному списку 45,11% голосов избирателей, КПРФ – 21,86%, ЛДПР – 8,37%, «Справедливая Россия» – 7,4%, «Новые люди» – 6,35%. Общая явка на выборах в Госдуму на 18.00 воскресенья составила 45,15%.

    Напомним, голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября.

    Коментарии (11)
    Опубликованы данные по выборам в Госдуму после обработки 60% протоколов

    20 сентября 2021, 06:33

    Текст: Антон Никитин

    Партия «Единая Россия» набирает на выборах в Госдуму по партийному списку 47,16% голосов избирателей, КПРФ – 20,89%, ЛДПР – 7,90%, «Справедливая Россия» – 7,54%, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 60,06% протоколов с избирательных участков.

    Партия «Единая Россия» набирает на выборах в Госдуму по партийному списку 47,16% голосов избирателей, КПРФ – 20,89%, ЛДПР – 7,90%, «Справедливая Россия» – 7,54%, «Новые люди» – 5,77%, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 60,06% протоколов с избирательных участков.

    «Партия пенсионеров» набирает 2,67%, «Коммунисты России» – 1,36%, Партия «Яблоко» – 1,07%, РЭП «Зеленые» – 0,87%, Партия «Родина» – 0,73%, «РПСС» – 0,71%, «Зеленая альтернатива» – 0,56%, «Партия Роста» – 0,37%, «Гражданская платформа» – 0,14%.

    Кроме того, по данным ЦИК после обработки 60,20% протоколов с избирательных участков, «Единая Россия» лидирует в 194 из 225 одномандатных округов, КПРФ лидирует в 15 округах, «Справедливая Россия – За правду» – в восьми. В одном округе лидируют ЛДПР, партия «Яблоко», партия «Родина», «Партия Роста» и «Гражданская платформа».

    Напомним, голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. Общая явка на выборах в Госдуму на 18.00 воскресенья составила 45,15%.

    Коментарии (43)
    «Новые люди» вошли в тройку лидеров в Петербурге по результатам экзитполов

    19 сентября 2021, 22:58

    Текст: Антон Никитин

    На выборах в Госдуму в Петербурге по результатам экзитполов лидирует «Единая Россия», которую поддержали 38,44% граждан из 14,7 тыс. опрошенных. За КПРФ проголосовали 10,38%, замыкает тройку партия «Новые люди» с 9,8%, сообщила социолог Санкт-Петербургского аналитического центра Анастасия Панфилова.

    «Сегодня моими коллегами с 08.00 до 20.00 были проведены опросы населения, участвовавшего в голосовании. Всего было опрошено 14674 человека. Результаты экзитпола следующие по Госдуме. КПРФ – 10,38%, <…> «Новые люди» – 9,8%, «Единая Россия» – 38,44%», – приводит слова Панфиловой ТАСС.

    Четвертую строчку занимает партия «Справедливая Россия – За правду» с 7,86%. Далее – ЛДПР с 7,71%, Российская партия свободы и справедливости (РПСС) с 5,6%. Остальные партии набрали менее 4%. Из почти 15 тыс. опрошенных 1,32% указали, что испортили бюллетени, отказались отвечать 9,78%.

    Специалисты опросили граждан и о выборах в законодательное собрание города. 38,17% набрала партия «Единая Россия», 11,22% – «Новые люди», 11,06% – КПРФ. За ними следует ЛДПР с 8,37%, далее – «Справедливая Россия – За правду» с 7,23% и РПСС с 5,21%. За партию «Яблоко» проголосовало 4,01% опрошенных, за Партию роста – 3,19%. Бюллетень испортили почти 1% опрошенных, отказались отвечать 10,56%.

    С 17 по 19 сентября в Санкт-Петербурге проходили выборы депутатов Госдумы восьмого созыва и депутатов заксобрания города седьмого созыва. Также петербуржцы выбирали депутатов муниципальных советов Автово и Ланское. Избирательные участки закрылись в 20.00 мск.

    Напомним, голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. Согласно данным экзитпола (опроса граждан при выходе с избирательных участков), проведенных компанией ИНСОМАР, партия «Единая Россия» набирает на выборах в Госдуму по партийному списку 45,2% голосов избирателей, КПРФ – 21%, ЛДПР – 8,7%, «Справедливая Россия» – 7,9%. Лучший результат из непарламентских партий демонстрирует партия «Новые люди» с 4,7% голосов.  Общая явка на выборах в Госдуму на 18.00 воскресенья составила 45,15%.

    Коментарии (27)
    Принявшая участие в электронном голосовании выиграла автомобиль
       19 сентября 2021, 20:38
    Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
    Текст: Елена Мирошниченко

    Репетитор по русскому языку и литературе Ирина, проживающая в Москве, выиграла автомобиль, приняв участие в электронном голосовании.

    «Я находилась в Подмосковье, у себя на даче. Сидела, совершенно спокойно работала за ноутбуком. Закрыла ноутбук, пошла на улицу выпить кофе. В этот момент мне приходит смс-ка на тему того, что «ваш уникальный код что-то выиграл», – приводит ее слова «Фонтанка».

    Она сообщила, что пока не знает, какую именно машину выиграла.

    «Я пока не понимаю, это будет налоговое обложение 13 процентов или 35 – выясним чуть позже, но в любом случае это интересный квест, который придется быстренько решать», – рассказала она.

    Напомним, среди голосующих на сентябрьских выборах разыграют 100 машин и 20 квартир. Всего в рамках акции будет разыграно свыше 250 тыс. призов, среди которых 10 тыс., 25 тыс., 50 тыс. и 100 тыс. баллов (один балл равен одному рублю). Эти баллы можно обменять на товары, представленные партнерами программы.

    Коментарии (37)
    Опубликованы данные по выборам в Госдуму после обработки 50% протоколов

    20 сентября 2021, 04:36

    Текст: Антон Никитин

    Партия «Единая Россия» набирает на выборах в Госдуму по партийному списку 46,11% голосов избирателей, КПРФ – 21,40%, ЛДПР – 8,07%, «Справедливая Россия» – 7,62%, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 50,02% протоколов с избирательных участков.

    Партия «Единая Россия» набирает на выборах в Госдуму по партийному списку 46,11% голосов избирателей, КПРФ – 21,40%, ЛДПР – 8,07%, «Справедливая Россия» – 7,62%, «Новые люди» – 5,97%, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 50,02% протоколов с избирательных участков.

    «Партия пенсионеров» набирает 2,73%, «Коммунисты России» – 1,38%, Партия «Яблоко» – 1,03%, РЭП «Зеленые» – 0,90%, Партия «Родина» – 0,72%, «РПСС» – 0,72%, «Зеленая альтернатива» – 0,57%, «Партия Роста» – 0,36%, «Гражданская платформа» – 0,14%.

    Кроме того, по данным ЦИК после обработки 50,11% протоколов с избирательных участков, «Единая Россия» лидирует в 193 из 225 одномандатных округов, КПРФ лидирует в 16 округах, «Справедливая Россия – За правду» – в восьми. В одном округе лидируют ЛДПР, партия «Яблоко», партия «Родина», «Партия Роста» и «Гражданская платформа».

    Напомним, голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. Общая явка на выборах в Госдуму на 18.00 воскресенья составила 45,15%.

    Коментарии (6)
    Экзитпол: «Единая Россия» набирает 45,2% голосов по списку в Госдуму
       19 сентября 2021, 21:05
    Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
    Текст: Елена Мирошниченко

    Партия Единая Россия» набирает на выборах в Госдуму по партийному списку 45,2% голосов избирателей, свидетельствуют данные экзитпола (опроса граждан при выходе с избирательных участков), проведенных компанией ИНСОМАР.

    Согласно данным опроса, «Единая Россия» набирает 45,2%, КПРФ – 21%, ЛДПР – 8,7%, «Справедливая Россия» – 7,9%. Лучший результат из непарламентских партий демонстрирует партия «Новые люди» с 4,7% голосов, передает ТАСС.

    Явка на выборах в Госдуму в России к 18:00 по московскому времени воскресенья превысила 45%, следует из данных Центризбиркома.

    Напомним, голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит с 17 по 19 сентября. 

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    Политолог объяснил успех «Единой России» поддержкой со стороны Путина

    20 сентября 2021, 01:07

    Текст: Рафаэль Фахрутдинов

    «Президент страны в ходе нынешней избирательной кампании создал мощную связку с «Единой Россией», что и сыграло в пользу партии», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Олег Матвейчев, комментируя успех единороссов на выборах в Госдуму.

    «Мы видели, что президент постоянно поддерживал «Единую Россию», несколько раз собирал у себя лидеров партии, выслушивал их предложения, оценивал народную программу ЕР. Также Путин выступал на обоих съездах ЕР», – напомнил профессор Финансового университета при правительстве Олег Матвейчев в ходе марафона «Ночи выборов».

    При этом, подчеркнул эксперт, ЕР не стоит рассматривать как аналог президента, поскольку рейтинг Путина, уровень поддержки среди россиян у него гораздо выше. «Однако, в данном случае, у большей части электората возникла прочная ассоциация главы государства с «Единой Россией», –  сказал Матвейчев.

    Ранее секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак поблагодарил отдавших голоса за «Единую Россию» избирателей, региональные штабы партии, волонтеров, кандидатов и губернаторов, которые возглавили списки партии на выборах.

    «Позвольте поздравить мне всех вас с чистой и честной победой... От себя лично и Центрального избирательного штаба благодарю всех избирателей, кто пришел на участки, дистанционно, кто отдал голоса за «Единую Россию», – сказал Турчак, слова которого приводятся на сайте партии.

    Напомним, голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. После обработки 30,25% протоколов с избирательных участков, «Единая Россия» набирает на выборах в Госдуму по партийному списку 45,11% голосов избирателей, КПРФ – 21,86%, ЛДПР – 8,37%, «Справедливая Россия» – 7,4%, «Новые люди» – 6,35%. Также «Единая Россия» лидирует в 189 одномандатных округах, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 30,22% протоколов с избирательных участков.

    Общая явка на выборах в Госдуму на 18.00 воскресенья составила 45,15%.

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    На выборах в Госдуму подсчитали 80% протоколов
       20 сентября 2021, 09:30
    Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
    Текст: Алина Назарова

    Партия «Единая Россия» по результатам обработки 80,1% итоговых протоколов набирает 49,42% голосов избирателей по партийному списку в Госдуму, следует из данных на табло в информационном центре Центризбиркома.

    Согласно результатам голосования, далее идут КПРФ (19,82%), ЛДПР (7,55%), «Справедливая Россия – За правду» (7,37%) и «Новые люди» (5,37%). Таким образом, пока эти пять партий преодолевают пятипроцентный барьер для прохода в Госдуму, передает ТАСС.

    Кроме того, ЕР также лидирует на выборах в Госдуму и Мособлдуму по итогам обработки около 80% протоколов участковых избирательных комиссий. «Мы где-то обработали практически 80% протоколов, которые поступают с участков. Ждем зарубежные участки, они тоже приходят чуть позже, с опозданием, потому что по спецсвязи поступают», – рассказал РИА «Новости» председатель Мособлизбиркома Илья Березкин

    По его словам, по предварительным данным, лидирует «Единая Россия», следующая за ней – КПРФ.

    Ранее были опубликованы данные по выборам в Госдуму после обработки 70% протоколов. Партия «Единая Россия» набирала на выборах в Госдуму по партийному списку 48,46% голосов избирателей, КПРФ – 20,30%, ЛДПР – 7,69%, «Справедливая Россия» – 7,43%.

    Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. Общая явка на выборах в Госдуму на 18.00 воскресенья составила 45,15%.

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    Матвиенко оценила первые результаты выборов в Госдуму
       19 сентября 2021, 22:46
    Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Прошедшие выборы в Госдуму были абсолютно открытыми и прозрачными и показали эффективность избирательного законодательства, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

    «Выборы состоялись, это уже факт. Они были абсолютно прозрачными, открытыми и легитимными», – приводит слова спикера Совфеда РИА «Новости».

    Матвиенко заявила, что голосование продемонстрировало эффективность избирательного законодательства. «Прошедшая кампания доказала эффективность нашего избирательного законодательства, дееспособность федерального законодательства о выборах», – сказала спикер Совфеда в эфире телеканала «Россия 1».

    «Никаких серьезных нарушений, которые бы могли изменить ход голосования, повлиять на волеизъявление, не было, это сегодня очевидно», – сказала Матвиенко.

    Она также отметила, что высокая явка на выборах в России объясняется новациями в законодательстве, в том числе трехдневным голосованием.

    Напомним, голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. Согласно данным экзитпола (опроса граждан при выходе с избирательных участков), проведенных компанией ИНСОМАР, партия «Единая Россия» набирает на выборах в Госдуму по партийному списку 45,2% голосов избирателей, КПРФ – 21%, ЛДПР – 8,7%, «Справедливая Россия» – 7,9%. Лучший результат из непарламентских партий демонстрирует партия «Новые люди» с 4,7% голосов. Явка на выборах в Госдуму в России к 18:00 мск воскресенья превысила 45%, следует из данных Центризбиркома.

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    Венедиктов пояснил процедуру подсчета голосов москвичей с «отложенным решением»

    20 сентября 2021, 01:25

    Текст: Антон Никитин

    Голоса избирателей, воспользовавшихся функцией отложенного решения при онлайн-голосовании, будут дополнительно пересчитаны, чтобы удостовериться в корректности результатов, сообщил глава общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов.

    «Данные по тем, кто открыл бюллетень один раз, уже готовы. А вот голоса тех, кто возвращался к бюллетеню и мог менять свое решение, система сейчас проверяет, чтобы учесть именно последний голос», – приводятся слова Венедиктова на сайте Общественной палаты Москвы.

    Как сообщал глава общественного штаба по наблюдению за выборами в столице, функцией «отложенного решения» воспользовались порядка 16% участников онлайн-голосования.

    По словам Венедиктова, дополнительная проверка такого большого объема данных потребует времени, однако она необходима, чтобы еще раз удостовериться в прозрачности подсчета результатов голосования.

    Явка при дистанционном голосовании в Москве (ДЭГ) достигла 96,5%: из 2014765 записавшихся на онлайн-голосование избирателей в нем приняли участие 1943590 человек.

    Напомним, голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. Согласно данным ЦИК после обработки 30,19% протоколов с избирательных участков, партия «Единая Россия» набирает на выборах в Госдуму по партийному списку 45,13% голосов избирателей, КПРФ – 21,85%, ЛДПР – 8,37%, «Справедливая Россия» – 7,39%, «Новые люди» – 6,35%. Общая явка на выборах в Госдуму на 18.00 воскресенья составила 45,15%.

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    Опубликованы данные по выборам в Госдуму после обработки 30% протоколов
       20 сентября 2021, 00:47
    Фото: Софья Сандурская/Агентство «Москва»
    Текст: Антон Никитин

    Опубликованы результаты голосования после обработки 30,19% протоколов с избирательных участков на выборах в Государственную думу. Согласно данным ЦИК, лидирует партия партия «Единая Россия», набирая по партийному списку 45,13% голосов.

    Партия «Единая Россия» набирает на выборах в Госдуму по партийному списку 45,13% голосов избирателей, КПРФ – 21,85%, ЛДПР – 8,37%, «Справедливая Россия» – 7,39%, «Новые люди» – 6,35%, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 30,19% протоколов с избирательных участков.

    «Партия пенсионеров» набирает 2,79%, «Коммунисты России» – 1,43%, РЭП «Зеленые» – 0,98%, Партия «Яблоко» – 0,92%, «РПСС» – 0,73%, Партия «Родина» – 0,66%, «Зеленая альтернатива» – 0,57%, «Партия Роста» – 0,35%, «Гражданская платформа» – 0,14%.

    Напомним, голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. Общая явка на выборах в Госдуму на 18.00 воскресенья составила 45,15%.

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    Турчак: «Единая Россия» получает 315 мандатов в Госдуме
       20 сентября 2021, 09:52
    Фото: Андрей Махонин/ТАСС
    Текст: Алина Назарова

    Партия «Единая Россия» по состоянию на 8.00 понедельника получает 120 мандатов по спискам и 195 мандатов по одномандатным округам на выборах в Госдуму, заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

    «Безусловно, голосования еще подсчитываются, но по состоянию на 8 утра по спискам ЕР набирает более 48% голосов, что позволяет нам получить 120 мандатов. Наши кандидаты побеждают в 195 одномандатных избирательных округах», – сказал Турчак, передает РИА «Новости».

    Конституционное большинство формируется при получении более 300 мандатов.

    По его словам, «голосование проходило в конкурентной борьбе, честной, по итогам которой «Единая Россия» удержала чистую и убедительную победу». Турчак подчеркнул, что это была одна из самых прозрачных избирательных кампаний.

    Турчак также заявил, что «Единая Россия» обновит состав своей фракции в Госдуме более чем наполовину. «Единая Россия» – это единственная партия, для которой обновление – не пустой лозунг. Мы выдвинули на выборах тех, кто получил наибольшую поддержку и доверие избирателей. ... В итоге, по нашим оценкам, состав фракции «Единая Россия» в Госдуме восьмого созыва обновится более чем на половину», – сказал он.

    Ранее были опубликованы данные по выборам в Госдуму после обработки 80% протоколов. Партия «Единая Россия» набирает 49,42% голосов избирателей. Далее идут КПРФ – 19,82%, ЛДПР – 7,55%, «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» – 7,37% и «Новые люди» – 5,37%.

    Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. Общая явка на выборах в Госдуму на 18.00 воскресенья составила 45,15%. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.

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