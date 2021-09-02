Путин поручил сделать стоимость билетов дальневосточной авиакомпании доступной Эффективность «Спутника V» в Сан-Марино составила 94,8% Путин заявил о нехватке мощностей для реабилитации после COVID на Дальнем Востоке 2 сентября 2021, 13:23 Текст: Алина Назарова

Дальневосточным регионам не хватает мощностей для медицинской реабилитации после перенесенного коронавируса, но людям нужно оказать помощь, заявил президент Владимир Путин на совещании по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). «Мы начинаем программу медицинской реабилитации граждан, в том числе и тех, кто перенес коронавирус, чтобы они могли обследоваться, полностью восстановить свое здоровье. Пока здесь, на Дальнем Востоке, объективно не хватает мощностей инфраструктуры для реабилитации всех жителей региона. Однако помощь и поддержка людям нужны сейчас», – подчеркнул глава государства, передает ТАСС. Путин поручил предусмотреть «отдельные решения для жителей Дальнего Востока» по развитию такой инфраструктуры в программе медицинской реабилитации. Он также указал, что развивать медицину на Дальнем Востоке нужно с учетом специфики региона. «Нельзя не учитывать специфику Дальнего Востока, руководствоваться здесь какими-то усредненными формулами, действовать по шаблону абсолютно недопустимо», – заявил глава государства. И если «действовать по этим шаблонам, кардинального результата, ощутимых изменений к лучшему» достичь не удастся, констатировал он. «На Дальнем Востоке много небольших населенных пунктов, расстояние между которыми может достигать сотен километров, и действующая модель финансирования здравоохранения здесь зачастую хромает, а людям не всегда доступна качественная медицинская помощь, оснащение поликлиник, ФАПов (фельдшерско-акушерских пунктов) порой оставляет желать лучшего», – сказал Путин. «В этом вопросе необходим особый подход, учитывающий специфику малонаселенных районов. Прошу правительство на этот счет оформить свои предложения», – распорядился президент. Ранее сообщалось, что в народной программе появится раздел по совершенствованию борьбы с коронавирусом. В него войдут предложения медиков и экспертов, выработанные в рамках проекта «Консилиум с Денисом Проценко» и в ходе стратегической сессии «Современное доступное здравоохранение – приоритет Народной программы».

Украина предложила Крым в качестве места встречи Путина и Зеленского 2 сентября 2021, 00:26

Фото: kremlin.ru, Sergii Kharchenko/

Zuma/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Подготовка встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского ведется на самом высоком уровне, заявил первый вице-премьер Украины Алексей Любченко. Он не сказал, в какой стране лидеры России и Украины могут провести переговоры. При этом на предположение о том, что саммит пройдет в Москве, Любченко отрицательно покачал головой. В качестве возможного места встречи первый вице-премьер предложил Крым, передает РИА «Новости». Напомним, Зеленский заявил о необходимости переговоров с Путиным. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что Путин готов к диалогу с Зеленским, но за исключением тех тем, которые бесполезно обсуждать. В Кремле не сочли наглостью слова поправившего Путина ребенка 2 сентября 2021, 10:19

Фото: Евгений Паулин/РИА Новости

Текст: Дмитрий Зубарев

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не считает наглостью слова школьника, который на онлайн-уроке поправил Владимира Путина во время его рассказа о Северной войне. «Мы убеждены, что никто ребенка не отчислит, тем более такого ребенка талантливого и такого знающего. Никакая это не наглость», – передает ТАСС слова Пескова. В Кремле, по словам Пескова, также не согласны с позицией директора школы, которая, согласно сообщениям в СМИ, назвала поведение ученика «наглостью, присущей молодым». «Мы категорически не согласны с директором школы. Мы надеемся, что все-таки ребенок не подвергнется какой-то критике со стороны директора школы», – подчеркнул пресс-секретарь президента. Песков напомнил, что Путин сам назвал онлайн-урок диалогом. «И президент всегда сам трепетно относится [к правильности фактов] и часто поправляет кого-то. Мы знаем, что он обладает совершенно феноменальными знаниями по истории и, конечно, он всегда с готовностью слушает такие корректировки, будь то в исполнении ребенка или какого-то иного специалиста. Это абсолютно нормальная ситуация. Ребенок – молодец! Мы надеемся, что никто его критиковать не будет», – заключил представитель Кремля. Напомним, Путин в ходе беседы со школьниками оговорился и заявил, что при Петре I Россия участвовала в Семилетней войне против Швеции. После этого школьник из Воркуты Никанор Толстых поправил главу государства, напомнив, что на самом деле речь идет о Северной войне. В ответ президент поблагодарил школьника «за поправочку» и продолжил свой диалог. Ранее Путин в рамках марафона общества «Знание» призвал не забывать о причинах борьбы за Ленинград. В США задумались о производстве «Спутника V» для экспорта 2 сентября 2021, 10:04

Фото: YURI KOCHETKOV/EPA/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Американские фармацевтические компании обсуждают возможность производства российской вакцины против коронавируса «Спутник V» для экспорта в третьи страны, рассказал глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко. «Мы вчера встречались с представителем РФПИ, их большой проект «Спутник V» – он все больше получает признание международное. Даже есть такой момент, что они надеются начать производить в стране, которая не признает «Спутник V», но для экспорта в третьи страны», – сказал Родзянко РИА «Новости». Он подтвердил, что ведутся переговоры с американскими компаниями по производству вакцины «Спутник V». Ранее в МИД заявили, что процесс признания российской вакцины искусственно замедляется, в связи с чем под дискриминационные меры попадают привитые граждане России и иностранцы. На сегодняшний день «Спутник V» зарегистрирован в 70 странах, общее население всех стран, одобривших «Спутник V», составляет 4 млрд человек – это более 50% населения Земли. Иммунолог предсказал окончание пандемии к 2024 году 1 сентября 2021, 16:19 Текст: Елена Мирошниченко

Пандемия коронавируса может завершиться к 2024 году, заявил кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков. «Может быть, к концу 2023 года, в 2024 году ситуация во всем мире стабилизируется. В России это должно произойти немного раньше», – рассказал он Ura.ru. Иммунолог подчеркнул, что за это время важно снизить смертность и сократить возможность для мутаций вируса, что позволит взять под контроль ситуацию с пандемией. Ранее главный врач городской больницы №40 в Коммунарке (Москва) Денис Проценко заявил, что новая вспышка коронавируса может произойти осенью из-за сочетания нескольких факторов. В Венгрии выразили надежду на скорое одобрение «Спутника V» в ВОЗ 1 сентября 2021, 17:26 Текст: Алексей Дегтярев

Глава МИД Венгрии и внешнеэкономических связей Петер Сийярто выразил надежду, что ВОЗ в ближайшее время одобрит российскую вакцину «Спутник V». «Я надеюсь, что процедура одобрения ВОЗ завершится через некоторое время. Конечно же, я не могу сказать когда, но надеюсь, что скоро», – сказал Сийярто в интервью ТАСС. Он добавил, что Еврокомиссия и некоторые западные страны и либеральные медиа пытаются политизировать процесс признания вакцин. «Это то, от чего мы [в Венгрии] совершенно отказались. Потому что для нас вакцины – это средство спасения жизней людей. И так как мы имели возможность купить «Спутник V», это обеспечило здоровье и жизнь миллиону венгров», – подчеркнул венгерский министр. Ранее Сийярто по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым сообщил, что «Спутник V» будет производиться со следующего года в Венгрии. Путин дал старт запуску новых предприятий на Дальнем Востоке 2 сентября 2021, 12:39

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин в четверг в режиме видеоконференции дал старт запуску четырех предприятий на Дальнем Востоке. Глава государства в четверг на полях Восточного экономического форума ознакомился с результатами развития Дальнего Востока в формате интерактивной презентации. Также были представлены новые проекты, передает ТАСС. Путин поздравил инвесторов «с правильным выбором места приложения усилий, капиталов», специалистов предприятий, которые начинают новую работу. «Это четыре проекта, но за последние годы здесь таких проектов и большего масштаба, и чуть поменьше, уже возникли тысячи», – констатировал президент. «Мы и дальше, безусловно, будем поддерживать все ваши усилия по развитию Дальнего Востока, это безусловно пойдет на пользу развитию Дальнего Востока и всей огромной страны», – подчеркнул глава государства. «Начинайте!» – дал Путин команду на старт проектов. Как передает РИА «Новости», запущены предприятия ООО «Арника», ООО НК «Лотос» и новая очередь заводов ООО «Мазда-Соллерс Мануфакчуринг Рус». Депутат Госдумы: Единовременные выплаты компенсируют пенсионерам рост цен на продукты 1 сентября 2021, 22:19 Текст: Рафаэль Фахрутдинов

«Выросшие из-за пандемии цены на продукты уже не снизятся, но ситуацию с повышением пенсий и с выплатами государство будет держать на контроле», – заявила газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Светлана Бессараб. Ранее Росстат сообщил, что из-за роста общемировых цен на продовольствие инфляция в стране превысила уровень, который закладывали власти при планировании повышения пенсий. «Введенные из-за пандемии ограничительные меры привели к тому, что продуктов питания производилось меньше, чем могло. Это обстоятельство на фоне растущего потребительского спроса вылилось в рост цен. В итоге в последнее время мы больше не видим роста пенсий в абсолютном выражении. На съезде «Единой России» президент Владимир Путин поручил компенсировать эти потери единовременными выплатами пенсионерам по 10 тысяч рублей, в том числе и работающим», – напомнила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Правительство выделило на эти цели 454 млрд рублей: выплаты на карточку «Мир» начнутся уже с четверга, а тем, кто получает пенсию через «Почту России», начнут приносить деньги с пятницы, напомнила депутат. «Кроме того, стоит напомнить: мы ратифицировали Конвенцию №102 Международной организации труда о минимальных нормах социального обеспечения, в соответствии с которой пенсия должна составлять не менее 40% от утраченного заработка. До этого уровня нам еще необходимо будет потом пенсии подтягивать», – добавила парламентарий. В среду Росстат обнародовал данные по основным социально-экономическим показателям, в том числе по пенсионному обеспечению. Размер средней начисленной зарплаты в России в июне достиг 57 782 рублей, что на 11,7% больше, чем было год назад, и на 4,3% превышает аналогичный показатель мая, пишет «Российская газета». Реальный рост зарплат с поправкой на инфляцию в июне составил 4,9% по сравнению с данными годичной давности и 3,6% относительно предыдущего месяца. Средний размер назначенной пенсии в июле был зафиксирован на уровне 15 802 рубля. Это превышает показатели годичной давности на 5,5%. Однако реальный размер пенсии из-за инфляции за год сократился на 0,9%, а по сравнению с маем – на 0,3%. Напомним, президент Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате пенсионерам 10 тыс. рублей, ее получат как работающие, так и неработающие пенсионеры. Несмотря на постоянный рост пенсий по сравнению с прошлым годом, она все же не успевает за инфляцией, ранее заявил газете ВЗГЛЯД научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. «Активное восстановление мировой экономики привело к росту спроса на многие товары и росту цен на них. На новый экономический бум наложился рост мировых цен на сельскохозяйственную продукцию. В результате инфляция к концу августа составила 6,7%, что почти в два раза выше инфляции, зафиксированной в августе 2020 года», – говорит Журавлев. Решение о выплате 10 тыс. рублей каждому пенсионеру, по его мнению, позволит компенсировать рост инфляции. Путин провел встречу с губернатором Приморского края 1 сентября 2021, 16:07 Текст: Евгения Шестак

Президент России Владимир Путин провел встречу с главой Приморского края Олегом Кожемяко, обсудив социально-экономическую ситуацию в регионе. Кожемяко выразил благодарность главе государства от семей, которые уже получили ключи от новых квартир, а также рассказал о строительстве хореографического и музыкального училища вместе со школой-интернатом и домом для преподавателей, передает ТАСС. По мнению губернатора Приморского края, создание такого училища придаст большой импульс развитию культурной сферы не только Приморья, но и всего Дальнего Востока. Также Кожемяко отметил, что регион «постепенно преодолевает пандемийный кризис». Кроме того, он затронул тему сельского хозяйства, транспортной отрасли, химической промышленности, а также работы некоторых предприятий. В среду Путин прибыл во Владивосток. Президент пообщался с детьми во Всероссийском детском центре «Океан» и принял участие в подписании соглашения Альянсом по защите детей в цифровой среде. Кроме того, глава государства выступил по видеосвязи на открытии социальных объектов в Дагестане. Названы сроки выпуска вакцины «Спутник V» в Мексике 1 сентября 2021, 21:57 Текст: Елена Мирошниченко

В конце текущего месяца или в начале октября в Мексике может начаться расфасовка российской вакцины от коронавируса «Спутник V», заявил в интервью газете «Миленио» глава государственной фармацевтической компании Birmex Педро Сентено. По его словам, три пробные партии расфасованные в Мексике вакцины были направлены в Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи в России. Результаты их анализа будут известны уже в ближайшее время, передает ТАСС. «С этого момента Мексика начнет расфасовывать «Спутник V», и сюда будет поступать субстанция, из которой производится вакцина», – сказал Сентено. По его мнению, Мексика способна выпускать до 4 млн доз вакцины в месяц. Также Сентено уточнил, что основной целью видит заключение соглашения с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) о производстве субстанции для изготовления препарата на территории республики. Ранее стало известно, что российская вакцина «Спутник V» может быть одобрена Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в сентябре. Президент Мексики рассказал о предложении Путина направить к нему врачей для лечения от COVID 1 сентября 2021, 19:11 Текст: Алексей Дегтярев

Президент России Владимир Путин предлагал направить в Мексику врачей для лечения от коронавируса президента страны Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, об этом рассказал сам мексиканский лидер в своей книге «На середине пути». «Когда я заболел COVID-19, я получил среди многих проявлений солидарности от мексиканцев и друзей из других стран один телефонный звонок, который мне очень понравился, от президента России Владимира Путина, который, вопреки своей репутации жесткого человека, предложил мне с великодушной настойчивостью направить в Мексику группу врачей-специалистов для оказания мне помощи», – говорится в книге Обрадора, передает ТАСС со ссылкой на публикацию выдержек из произведения в мексиканских СМИ. По словам Обрадора, Путин в конце беседы сказал ему, что будет молиться о его здоровье. Напомним, Обрадор заболел коронавирусной инфекцией в конце января. Анализ на наличие коронавирусной инфекции, мексиканский президент сдал 4 февраля, оказался отрицательным, после чего он вскоре вернулся к работе. «Вектор» решил полностью перейти на производство «ЭпиВакКороны-Н» 2 сентября 2021, 08:41 Текст: Алина Назарова

Центр «Вектор» намерен перейти на производство вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона-Н», поскольку это легче, но никак не повлияет на потребителя, заявила заместитель руководителя центра Татьяна Непомнящих. «ЭпиВакКорону-Н» и делали для того, чтобы перейти на нее после «ЭпиВакКороны». Это практически одно и то же. У них немного отличается только технология производства. «ЭпиВакКорона-Н» легче масштабируется. Ее проще производить. Но для потребителя она ничем не отличается», – сказала Непомнящих, передает РИА «Новости». В августе Минздрав зарегистрировал еще одну вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона-Н», она разрешена к применению у лиц от 18 до 60 лет, противопоказана для беременных. «ЭпиВакКорона-Н» создана на основе пептидного антигена и в этом похожа на «Спутник V», при этом в ней нет векторного носителя типа аденовирусной частицы. В России выявили 19 тыс. случаев коронавируса за сутки 2 сентября 2021, 11:36

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Текст: Алина Назарова

За минувшие сутки в России выявили 18 985 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 6,9 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 18 985 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 7,7% не имели клинических проявлений болезни». Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1864, Санкт-Петербурге – 1330, Московской области – 614. Всего в стране выявили 6 956 318 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 6 218 048 человек, из них 18 669 человек вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 798 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 184 812 человек. Накануне, 1 сентября, в России выявили 18 368 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев выросло на 617. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. Путин осмотрел Дальневосточный морской тренажерный центр во Владивостоке 2 сентября 2021, 11:28 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин в четверг посетил Дальневосточный морской тренажерный центр Морского государственного университета имени адмирала Невельского, введенный в эксплуатацию в июле 2021 года. В центре глава государства ознакомился с тренировочным процессом, передовыми научно-техническими разработками учреждения, а также пообщался с курсантами, передает ТАСС. Центр ведет подготовку, переподготовку и повышение квалификации морских специалистов. Он позволяет привлекать на обучение людей не только из различных регионов России, но и из других стран. Уже сейчас интерес к программам дополнительного профобразования проявляют, в частности, Филиппины, Вьетнам, Индия, ЮАР, Нигерия. По поручению президента в университете действует «Школа под парусами», цель которой – знакомство молодежи с историей Дальнего Востока, планирование и проведение морских походов на парусниках по местам боевой славы России. Техническая база тренировочного центра позволяет готовить профессиональные составы экипажей кораблей еще на этапе их строительства. Напомним, в среду Путин провел встречу с главой Приморского края Олегом Кожемяко, обсудив социально-экономическую ситуацию в регионе. Песков рассказал о восхищении экспертным подходом Путина в любой сфере 2 сентября 2021, 12:05 Текст: Алина Назарова

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на марафоне «Новое знание» на полях Восточного экономического форума заявил, что искренне восхищается Владимиром Путиным, поскольку глава государства на уровне экспертов разбирается во всех темах. «Президент занимается всем: он сегодня занимается рыбной отраслью, завтра – вакцинами, фармацевтикой, потом сельским хозяйством, развитием Дальнего Востока. Миллиарды тем. И я, конечно, искренне восхищаюсь нашим президентом», – заявил Песков, передает ТАСС. По его словам, Путин тщательно готовится к каждому мероприятию, всегда «экспертно подходит к каждой области, общается с реальными знатоками», спорит и обсуждает с ними темы на равных. Он также указал, что работа с обращениями на прямую линию с Путиным продолжается весь год. «Что касается итогов прямой линии: над прямой линией работа продолжается в течение года, до следующей прямой линии», – сказал представитель Кремля. Песков подчеркнул, что Общероссийский народный фронт (ОНФ) занимается проработкой каждого обращения, которое пришло президенту. «Естественно, во время программы он может ответить на 40-50 вопросов, но не больше. Но каждое обращение обрабатывается, и многим людям помогают в решении их вопросов», – сказал пресс-секретарь главы государства. Быстрые тест-системы для штаммов COVID-19 «йота» и «лямбда» разработали в России 2 сентября 2021, 11:12 Текст: Дмитрий Зубарев

Быстрые тест-системы для обнаружения различных штаммов коронавируса, в том числе потенциально опасных, уже разработаны в России, сообщила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. «Очень важно, что были разработаны быстрые тест-системы для определения конкретных линий вируса, включая последние линии – «дельта», «дельта плюс», и сейчас разработаны на «йоту», «лямбду» и другие линии потенциально опасные, [для которых] существует риск их заноса на нашу территорию», – передает ТАСС слова Скворцовой на сессии в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). Ранее ученые заявили о еженедельной мутации коронавируса. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД