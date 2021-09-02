Украина предложила Крым в качестве места встречи Путина и Зеленского

Путин в ходе марафона общества «Знание» рассказал об исполнении детской мечты

Президент России Владимир Путин на встрече со школьниками по случаю Дня знаний заявил, что счастлив из-за реализации своей мечты служить Отечеству. Общение президента со школьниками проходит в рамках образовательного марафона общества «Знание».

«По поводу того, о чем я мечтал, что получилось. В этом смысле я могу считать себя счастливым человеком», – цитирует РИА «Новости» Путина.

По его словам, в разные периоды жизни человек соотносит свои мечты с уровнем своего развития и видением окружающего мира, после чего появляются ближние, более отдаленные и стратегические цели.

«Так или иначе, я, как многие мальчишки, хотел быть то моряком, то летчиком, потом разведчиком – я хотел быть и реализовал этот план. Так жизнь сложилась, я иногда даже удивляюсь, как так получилось. Это, вообще-то, сложное дело – прийти и сказать: «Хочу быть разведчиком», и тебя берут в разведку. Так вроде не бывают, у меня так получилось», – поделился президент.

При этом Путин подчеркнул, что «это не главное». По его словам, школьное воспитание, воспитание в семье, окружение должно было нацелено на то, чтобы посвятить себя служению Отечеству.

«Ведь когда я работал в органах безопасности – посмотрите, как сейчас ребята работают, собой жертвуют, если потребуется, – это все было направлено на служение Отечеству. И сегодня я занимаюсь именно этим. И считаю, что в этом смысле мне удалось добиться того, о чем я мечтал», – подчеркнул президент.

Также глава государства заявил, что молодежь является двигателем прорывных проектов развития. Он отметил, что Россия начинает работать над так называемым Восточным полигоном железных дорог. «Это новая жизнь и возрождение БАМа, Транссиба. Кто строил? Как я говорил – молодые люди. Вот Крымский мост – тоже достаточно молодые люди делали это. Много других направлений в науке, в той же оборонке», – перечислил президент сферы, в которых занята молодежь.

Он также поделился впечатлениями от встречи с коллективом разработчиков новейших отечественных систем вооружения. «Честно, я так удивился, говорю: «Откуда вы взялись?» Совсем молодые люди! Целой группой пришли после вуза в научно-исследовательское учреждение и создали один из новейших, [он] до сих пор не имеет аналогов, ракетных комплексов в мире для защиты интересов страны», – отметил Путин.

При этом Путин призвал молодых ребят не ограничивать себя в том, чтобы мечтать и добиваться тех целей, которые они перед собой ставят. «И у вас точно все это получится», – заверил президент.

Ранее Путин в ходе прямой линии ответил на вопрос о том, каким его мечтам уже не суждено сбыться.