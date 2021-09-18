Украинский завод удобрений остановился из-за цен на газ Из-за взлета цен на газ разорилось несколько энергокомпаний в Британии 18 сентября 2021, 23:56 Текст: Антон Антонов

С начала августа пять небольших британских энергокомпаний разорились из-за взлета оптовых цен на газ, сообщают СМИ. Разорившиеся компании обслуживали 570 тыс. клиентов. Крупные компании обсепокоены возможностью новых банкротств. Консалтинговая энергетическая фирма Baringa не исключает, что в Великобритании может остаться лишь 10 из почти 50 поставщиков электроэнергии для бытового потребления, передает ТАСС со ссылкой на Financial Times. После того, как два завода по производству удобрений приостановили работу, британские производители мяса призвали правительство защитить систему поставок продовольствия на внутренний рынок из-за перебоев с поставками углекислого газа. Министр по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Великобритании Квази Квартернг провел в субботу срочные переговоры с руководителями компаний энергетического сектора. Он заверил их, что «безопасность поставок не является поводом для немедленного беспокойства», система «продолжает надежно работать». Квартернг подчеркнул, что используются «диверсифицированные источники поставок», которые «превышают спрос». Никаких «чрезвычайных ситуаций» зимой не ожидается, сказал он. Напомним, цена на газ в Европе в ходе торгов в пятницу вернулась на уровень выше 800 долларов за тысячу кубометров после падения до 730 долларов накануне. В пике она достигала почти 970 долларов за 1 тыс. куб. м. 43 депутата Европарламента решили обвинить в сложившейся ситуации Газпром.

Польша отказалась продлевать контракт с Газпромом на поставки газа 16 сентября 2021, 04:32

Фото: Danil Shamkin/ZUM/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что Варшава не намерена продлевать контракт с Газпромом на поставки топлива. Наимский выразил надежду, что трубопровод Baltic Pipe позволит поставлять необходимое количество газа для польской экономики без участия российских источников. По словам польского чиновника, Варшава надеется начать поставки газа по трубопроводу Baltic Pipe с 1 октября 2022 года, передает РИА «Новости». «Мы не будем продлевать контракт с российским Газпромом», – заявил Наимский в эфире радиостанции Siódma9.pl. Долгосрочный Ямальский контракт между PGNiG и Газпромом предусматривает поставки около 10 млрд кубометров энергоносителя в год. Согласно пункту «бери или плати», польская компания PGNiG обязана отбирать не менее 8,7 млрд кубометров законтрактованного голубого топлива в год. Ямальский контракт действует до 2022 года. В июне 2020 года «Газпром экспорт» по решению Стокгольмского арбитража перечислил PGNiG 1,5 млрд долларов переплаты за поставленный в республику газ по трубопроводу «Ямал – Европа». PGNiG требовала пересмотреть стоимость поставок с 1 ноября 2014 года. В марте PGNiG сообщала о выигрыше в Стокгольмском арбитражном суде спора с Газпромом о цене на газ – российскую компанию обязали вернуть польской 1,5 млрд долларов. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в планах Польши отобрать у России канал доставки газа в Европу. Цена на газ в Европе продолжила падение 16 сентября 2021, 18:08

Фото: REUTERS/Heinz-Peter Bader

Текст: Алексей Дегтярев

Стоимость газа в Европе в ходе торгов ускорила падение до порядка 735 долларов за 1 тыс. кубометров после рекордных показателей среды, свидетельствуют данные биржи ICE. Цена на октябрьский фьючерс на хабе TTF в Нидерландах опустилась до отметки в 735,1 долларов за 1 тыс. кубометров, передает ТАСС со ссылкой на данные биржи. Общее падение за день составляет порядка 15%. Ранее в четверг цена падала ниже 750 долларов за 1 тыс. кубометров. За день до этого стоимость газа впервые в истории достигала почти 970 долларов за 1 тыс. кубометров. В ЕС призвали к расследованию против Газпрома из-за цен на газ 17 сентября 2021, 15:10 Текст: Алина Назарова

Группа депутатов Европейского парламента направила в Европейскую комиссию письмо с призывом расследовать с точки зрения антимонопольных норм ЕС действия Газпрома, которые якобы привели к росту цен на газ в Европе, сообщил источник в Европарламенте. «Группа из 40 евродепутатов из Польши и государств Балтии обратилась в Еврокомиссию с официальным запросом о проведении антимонопольного расследования против Газпрома за действия, которые могли привести к росту цен на газ в Европе», – сообщил источник, передает ТАСС. На этой неделе цена на газ на фьючерсном рынке Европы впервые в истории превысила 950 долларов за 1 тыс. кубометров и достигла рекордных 963,9 доллара за 1 тыс. кубометров. Это произошло из-за низкого уровня заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), неопределенности с запуском газопровода «Северный поток – 2», а также погодных условий. При этом в Кремле заявили, что рост цен по фьючерсам на газ в Европе не имеет никакого отношения к России и не влияет на стоимость поставляемого трубопроводного газа. Там также отметили, что запуск «Северного потока – 2» сбалансирует ценовые параметры рынка газа в Европе. На Украине заявили о гибели химпрома из-за цен на газ 18 сентября 2021, 11:12

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Текст: Наталья Ануфриева

Украинскую химическую промышленность убивают высокие цены на газ, заявил эксперт по энергетическим рынкам Валентин Землянский. Землянский заявил в эфире «CapitalTV», что украинский химпром теряет конкурентоспособность даже в сравнении с соседними Белоруссией и Молдавией, передает РИА «Новости». «Закупочная цена газа в этом году у Молдавии составляла 148 долларов за тысячу кубометров, а цена газа для непосредственно потребителей – 4 тыс. 298 леев, это 247 долларов. Цена на газ для молдаван, значит, приблизительно, сопоставима с нашей (украинской)», – рассказал он. Землянский также задался вопросом, как украинская химическая промышленность сможет конкурировать с белорусской, которая в будущем году будет получать российский газ по цене 128 долларов. Ранее экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко пригрозила президенту Украины Владимиру Зеленскому судьбой бывшего лидера страны Виктора Януковича из-за цен на газ. До этого украинский журналист Владимир Синельников в эфире YouTube-канала PolitWera заявил, что стремительный рост цен на газ на топливных рынках нанесет тяжелый удар по карманам украинцев. Миллер: Европа войдет в зиму с дефицитом газа 17 сентября 2021, 14:17

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

Текст: Наталья Ануфриева

Отставание закачки газа в подземные хранилища (ПХГ) в Европе очень большое, его не наверстать, поэтому Европа войдет в осенне-зимний сезон с дефицитом газа в хранилищах, заявил председатель правления Газпрома Алексей Миллер на годовом общем собрании Международного делового конгресса, которое состоялось 14-17 сентября в смешанном формате. Миллер заявил, что отставание закачки газа в европейские ПХГ сейчас составляет 22,9 млрд кубометров, и «это очень большая величина», передает ТАСС. «Все эксперты в Европе и Азии говорят о том, что это отставание в закачке газа в подземные хранилища газа в Европе не наверстать. Европа войдет в осенне-зимний период с дефицитом в подземных хранилищах. Вопрос только с каким объемом?» – сказал он. По его словам, сильное отставание в закачке газа в ПХГ Европы и растущий спрос на газ привели к тому, что цены в Европе побили рекорды и могут превысить их значения в ближайшее время. При этом даже при ценовых рекордах в Европе поставки СПГ идут на более премиальный азиатский рынок, который остается более привлекательным. «Мы, с одной стороны, фиксируем значительный рост спроса. Я уже отметил, что мы ожидаем в азиатском регионе в течение ближайших 20 лет, назвал просто ошеломляющие цифры потребления и объема импорта в Китае в ближайшее время. Мы видим сезонную неравномерность и рост спроса на импортный газ в Европе, поэтому, без сомнения, в том, что касается «зеленой» повестки, в том, что касается климатических целей, газ – это именно тот ресурс, который будет являться локомотивом решения всех этих вызовов», – также указал Миллер. Именно природный газ является «правильным ответом» на все вызовы устойчивого развития, отметил глава Газпрома. Спотовая цена газа в Европе на этой неделе достигала 946 долларов за 1 тыс. кубометров. Последняя котировка ближайшего (октябрьского) фьючерса на спотовый индекс TTF на газ на бирже ICE Futures составляет 786 долларов, передает «Интерфакс». Напомним, цена газа в Европе растет ускоренными темпами по ряду причин: из-за низкого уровня заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), неопределенности с запуском газопровода «Северный поток – 2», а также погодных условий. Газета ВЗГЛЯД писала, что в Европе уже появилась первая жертва газового кризиса: в Великобритании остановлено два завода по производству удобрений. Депутат Европарламента указал способ превратить «Северный поток – 2» в руины 18 сентября 2021, 19:15

Фото: Екатерина Соловьева/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

Газопровод «Северный поток – 2» можно превратить в инвестиционную руину, заявил депутат Европейского парламента от фракции «зеленых» Райнхард Бютикофер. «Если Федеральное сетевое агентство (BNA) одобрит ввод газопровода в эксплуатацию, его еще может остановить Еврокомиссия. Если найдутся веские аргументы в пользу того, что позитивное решение Федерального агентства нарушает энергетическое законодательство ЕС, то проект может превратиться в инвестиционную руину», – сказал Бютикофер в интервью dpa, передает РИА «Новости». По его словам, Россия «на данный момент не обеспечила условия анбандлинга, предполагающего разделения организаций, занимающихся добычей и транспортировкой газа». По третьему энергопакету ЕС владелец трубопровода также обязан предоставить сторонним продавцам газа доступ к магистрали, подчеркнул политик. Напомним, строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено 10 сентября. В США заявляли, что по-прежнему считают трубопровод «Северный поток – 2» (Nord Stream 2) плохой сделкой и «геополитическим российским проектом». На Украине представили план победы над «Северным потоком – 2» 18 сентября 2021, 17:02

Фото: Дмитрий Лельчук/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

Киев способен победить Газпром и «Северный поток – 2», хотя у страны и есть риск остаться без транзита газа, заявила замминистра энергетики Украины Елена Зеркаль. Украине нужно перестроить газотранспортную систему, на тот случай, если Газпром перестанет проводить газ через страну, и придется брать топливо из Европы, написала Зеркаль в своей статье для «Европейской правды». Она подчеркнула, что необходимо защитить потребителей от возможных рисков с поставками голубого топлива, для этого необходимо предпринять три шага. Первым шагом, по мнению замминистра, должна стать закачка достаточного количества газа в подземные хранилища и включение Украины в «группу риска», европейский механизм по предотвращению кризисных ситуаций с газом, передает «Царьград». Зеркаль надеется, что включение Украины в «группу риска» уравняет страну с Германией, которая уже имеет этот статус. Это позволит Киеву заручиться международной помощью. Вторым шагом Зеркаль назвала объединение стран для доказательства того, что Газпром является монополистом. Таким образом замминистра рассчитывает ограничить поставки российского газа в ЕС. Третьим шагом чиновница предлагает усилить давление на Газпром, чтобы все российские газопроводы в ЕС соответствовали Третьему энергопакету ЕС. Ранее в США советовали Киеву не зацикливаться на «Северном потоке – 2». Напомним, строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено 10 сентября. Украина пообещала бороться с «Северным потоком – 2» даже после начала поставок газа. Глава «Нафтогаза Украины» заявлял о способности США заблокировать работу «Северного потока – 2». Также в Киеве захотели письменных гарантий от Запада после запуска газопровода. Эксперт усомнился в способности Польши отказаться от российского газа 16 сентября 2021, 11:30

Фото: Павел Львов/РИА Новости

Текст: Наталья Макарова

«Польше не удастся не только отказаться от газа, который они покупают у Газпрома, но и вообще отказаться от российского газа», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков, комментируя отказ Варшавы продлевать контракт с Газпромом на поставки топлива. «Польша давно заявляла о том, что не планирует продлевать контракт с Газпромом. Но это не значит, что они вообще не будут покупать российский газ», – отметил эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. «Предполагаемая замена поставок газа из России, о которой заявляла Польша, это газопровод Baltic Pipe из Норвегии, – поясняет эксперт. – Но по нему пока нечего пускать. Они пока не могут найти газ, ведь собственной добычи там не хватает. Поэтому они будут перекупать газ, который идет из Норвегии в Германию». «К тому же, – добавил Юшков, – Норвегия четвертый год подряд снижает объем добычи газа. Получается, что при загрузке Baltic Pipe какая-то другая страна лишится норвежского газа. Возможно, та же Германия. Поэтому шансов на то, что этот газопровод будет загружен на полную мощность, не так много». Эксперт убежден, что «в итоге Польша будет вынуждена подписывать контракты с Газпромом». «Может быть, они будут краткосрочные и среднесрочные, на полгода или на год, – полагает собеседник. – Но отказаться от газа, который они покупают у Газпрома, будет сложно, а полностью отказываться от российского газа они не смогут вовсе. Поэтому Варшава все равно будет покупать российский газ». «Правда, через некоторое время поляки вслед за Литвой и Украиной будут говорить, что покупают более дорогой газ, чем могли бы закупать напрямую у Газпрома. Но это же плата за независимость и за энергетическую безопасность», – заключил собеседник. Напомним, уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что Варшава не намерена продлевать контракт с Газпромом на поставки топлива. Наимский выразил надежду, что трубопровод Baltic Pipe позволит поставлять необходимое количество газа для польской экономики без участия российских источников. По словам польского чиновника, Варшава надеется начать поставки газа по трубопроводу Baltic Pipe с 1 октября 2022 года. Долгосрочный Ямальский контракт между PGNiG и Газпромом предусматривает поставки около 10 млрд кубометров энергоносителя в год. Согласно пункту «бери или плати», польская компания PGNiG обязана отбирать не менее 8,7 млрд кубометров законтрактованного голубого топлива в год. Ямальский контракт действует до 2022 года. В июне 2020 года «Газпром экспорт» по решению Стокгольмского арбитража перечислил PGNiG 1,5 млрд долларов переплаты за поставленный в республику газ по трубопроводу «Ямал – Европа». PGNiG требовала пересмотреть стоимость поставок с 1 ноября 2014 года. В марте PGNiG сообщала о выигрыше в Стокгольмском арбитражном суде спора с Газпромом о цене на газ – российскую компанию обязали вернуть польской 1,5 млрд долларов. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в планах Польши отобрать у России канал доставки газа в Европу. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД США посоветовали Киеву не зацикливаться на «Северном потоке – 2» 18 сентября 2021, 09:44

Фото: Jens Büttner/dpa/picture-alliance/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Украине следует сосредоточиться не на «Северном потоке – 2», а на модернизации своей энергетики, заявил старший советник по энергетической безопасности госдепа США Амос Хохштейн. Хохштейн, который находится с визитом в Киеве, заявил в интервью изданию «Новое время», что советует украинской стороне «смотреть не узко» на «Северный поток – 2». Вместо этого стране следует сосредоточиться на «будущем» и осознать факт «изоляции» Украины от «современных энергетических систем мира и энергетической экономики», передает РИА «Новости». «Сейчас именно тот момент, когда должен начаться большой энергетический переход, и Украина должна быть его частью», – сказал советник. Он также отметил, что в ходе визита украинского лидера Владимира Зеленского в Вашингтон поднимался вопрос о развитии ядерной энергетики. «Нам точно нельзя сосредотачиваться только на проблеме «Северного потока – 2», – подчеркнул Хохштейн. Он призвал обсуждать не «новости прошедшего дня о том, где какая труба проходит», а интеграцию Украины в европейскую энергетическую систему. По его словам, киевским властям нужно проявить дальновидность, чтобы «встретить принципиально новое будущее». Напомним, строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено 10 сентября. Поставки по газопроводу «Северный поток – 2» планируется начать в начале октября. Украина пообещала бороться с «Северным потоком – 2» даже после начала поставок газа. Глава «Нафтогаза Украины» заявлял о способности США заблокировать работу «Северного потока – 2». Также в Киеве захотели письменных гарантий от Запада после запуска «Северного потока – 2». Миллер рассказал, на сколько лет России хватит запасов газа 17 сентября 2021, 13:33

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Запасы газа в России самые большие в мире, проблем с сырьем не будет в течение 100 лет, считает глава Газпрома Алексей Миллер. «Запасы газа в России, запасы газа Газпрома, являются самыми крупными в мире, и мы проблем с нашими запасами не будем испытывать в течение ближайших 100 лет», – сказал Миллер, передает РИА «Новости». Он добавил, что некоторые месторождения, которые в настоящее время Газпром обустраивает на Ямале, будут работать до 2132 года. Миллер также заявил, что «проработка такого проекта, как «Сила Сибири – 2», на самом деле позволяет поставлять газ из Западной Сибири не только на восток России, не только в крупные промышленные центры Восточной Сибири, но также позволяет поставлять газ на экспорт как на Запад, так и на Восток», передает ТАСС. Напомним, в мае в Минприроды заявляли, что обеспеченность всех запасов нефти в России при текущей добыче составляет 59 лет, природного газа – 103 года. Газета ВЗГЛЯД писала о том, как России предстоит повторить сланцевую революцию США. Украинский завод удобрений остановился из-за цен на газ 18 сентября 2021, 20:29 Текст: Алексей Дегтярев

Один из крупнейших производителей удобрений в Европе Одесский припортовый завод (ОПЗ) приостановил производство из-за высоких цен на газ, сообщают украинские СМИ. «Остановили карбамид, завтра остановят производство аммиака. Дальнейшие перспективы неясны. То, что премий не будет, это уже очевидный факт. Но дальше может быть хуже», – заявили сотрудники завода изданию «Страна.ua». Там пояснили, что продукция предприятия становится неконкурентной из-за слишком дорогой цены на газ. АО «Одесский припортовый завод» входит в 10 крупнейших госкомпаний страны, а также в перечень стратегически важных для экономики и безопасности государства предприятий. Ранее эксперт по энергетическим рынкам Валентин Землянский заявил, что украинскую химическую промышленность убивают высокие цены на газ. Савченко пригрозила Зеленскому судьбой Януковича из-за цен на газ 17 сентября 2021, 07:51 Текст: Дмитрий Зубарев

Высокие рыночные цены на газ и жесткие законы могут привести к тому, что президент Украины Владимир Зеленский «позавидует» бывшему главе государства Виктору Януковичу, заявила экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко. Савченко, комментируя ситуацию с ценами на газ на Украине, выразила сомнение в том, что потребители в стране смогут покупать топливо по его текущей рыночной стоимости. «Как мы сможем приобретать по тысяче (долларов за тысячу кубометров)? Мне очень интересно знать», – приводит слова экс-депутата Рады РИА «Новости». По мнению Савченко, на Украине прекрасно понимают, что Зеленский в данной ситуации будет пиариться и «бить кулачком», обещая не допустить повышения цен на газ для населения, при этом разницу с рыночной ценой будут оплачивать местные власти. По ее словам, в этом случае региональные власти попросту не смогут нормально функционировать. «Поэтому необходимо понимать, что это такой капкан, из которого мы уже не вылезем, и украинцы это сейчас чувствуют. И если Зеленский при этом действительно «запустит» закон, по которому украинцев будут выкидывать за неоплату коммуналки из квартир, то он, наверное, позавидует судьбе Януковича», – предупредила Савченко. В четверг цена на газ на фьючерсном рынке Европы опустилась ниже 800 долларов за 1 тыс. кубометров. За день до этого стоимость газа впервые в истории достигала почти 970 долларов за 1 тыс. кубометров. Цена газа в Европе растет ускоренными темпами по ряду причин: из-за низкого уровня заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), неопределенности с запуском газопровода «Северный поток – 2», а также погодных условий, пояснял директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко. Напомним, в четверг украинский журналист Владимир Синельников в эфире YouTube-канала PolitWera заявил, что стремительный рост цен на газ на топливных рынках нанесет тяжелый удар по карманам украинцев. Цена на газ в Европе поднялась выше 800 долларов за 1 тыс. кубометров 17 сентября 2021, 10:37

Фото: ROBERT GHEMENT/EPA/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Цена на газ в Европе в ходе торгов в пятницу вернулась на уровень выше 800 долларов за тысячу кубометров после падения до 730 долларов накануне, следует из данных биржи ICE. Стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах в ходе торгов достигла 803,85 доллара за 1 тыс. кубометров, передает ТАСС. На торгах 15 сентября стоимость газа росла на 150 долларов, несколько раз побила исторический рекорд, а в пике достигала почти 970 долларов за 1 тыс. куб. м. Однако к закрытию торгов цена упала до около 800 долларов за 1 тыс. кубометров. Накануне же цена на газ в Европе ускорила падение до 730 долларов в течение дня, однако к закрытию торгов смогла отыграть часть снижения и закрепилась на уровне 760 долларов за 1 тыс. кубометров. Цена газа в Европе растет ускоренными темпами по ряду причин: из-за низкого уровня заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), неопределенности с запуском газопровода «Северный поток – 2», а также погодных условий, пояснял директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко. Цена газа в Европе упала до 780 долларов за 1 тыс. кубометров 16 сентября 2021, 09:40

Фото: Стрингер/РИА Новости

Текст: Евгения Шестак

Цена на газ на фьючерсном рынке Европы на открытии торгов снижается на 9,4%, до 781,5 доллара за тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов. Стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах на 9.29 мск составляла 781,5 доллара за тысячу кубометров, передает РИА «Новости». Ранее стоимость газа на фьючерсном рынке Европы впервые в истории достигала почти 970 долларов за 1 тыс. кубометров, однако позже рухнула до уровня предыдущего дня – около 800 долларов за 1 тыс. кубометров. Цена газа в Европе растет ускоренными темпами по ряду причин: из-за низкого уровня заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), неопределенности с запуском газопровода «Северный поток – 2», а также погодных условий, пояснял директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко. Глава Uniper назвал идеальным время для завершения «Северного потока – 2» 17 сентября 2021, 14:28 Текст: Алина Назарова

Газопровод «Северный поток – 2» является важнейшим источником поставок газа в Европу, а время завершения его строительства выбрано «просто идеально», заявил глава концерна Uniper (один из европейских партнеров Газпрома по проекту) Клаус-Дитер Маубах. «Хотел бы поздравить компанию Газпром и Nord Stream 2 AG с завершением «Северного потока – 2». Это, безусловно, замечательные новости, и я искренне поздравляю всех участников. Технически проект завершен, и, если позволите, хотел бы добавить, что время завершения выбрано просто идеально», – сказал он, добавив, что газопровод выступает важнейшим источником поставок газа в Европу. В свою очередь представитель Еврокомиссии Вивиан Лунела сообщила, что сертификация «Северного потока – 2» может занять два месяца и более. «Процедура работает следующим образом. «Северный поток – 2» сначала должен подать запрос на сертификацию немецкому регулятору, который затем должен будет принять и передать в Еврокомиссию свой проект решения о сертификации, запросив мнение Еврокомиссии, как предписывает наша доработанная Газовая директива. Когда Еврокомиссия получит этот запрос, у нее будет два месяца на предоставление ответа. И этот срок может быть дополнительно продлен, но это уже совсем другая процедура», – сказала Лунела, передает ТАСС. Она также сообщила, что газохранилища Евросоюза заполнены на данный момент на 71%. «На данный момент стратегические запасы газа в странах Евросоюза составляют 71% от всех мощностей. Для сравнения: год назад этот показатель составлял 82%», – отметила она. Тем временем председатель правления Газпрома Алексей Миллер заявил, что Европа войдет в зиму с дефицитом газа. По его словам, отставание закачки газа в подземные хранилища (ПХГ) в Европе очень большое, его не наверстать, поэтому Европа войдет в осенне-зимний сезон с дефицитом газа в хранилищах. Напомним, строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено 10 сентября. В США заявили, что по-прежнему считают трубопровод «Северный поток – 2» (Nord Stream 2) плохой сделкой и «геополитическим российским проектом».