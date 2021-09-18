Съемочная группа прибыла на Байконур для подготовки к полету на МКС

«Киноэкипаж» корабля «Союз МС-19» прибыл на космодром Байконур. В октябре он отправится на Международную космическую станцию для съемки первого художественного фильма на орбите, сообщил Роскосмос.

«На космодром Байконур прибыли (основной и дублирующий) экипажи корабля «Союз МС-19» для завершения предстартовой подготовки», – говорится в Telegram-канале госкорпорации.

В основной экипаж корабля «Союз МС-19» входят Шкаплеров, Пересильд и Шипенко, в дублирующий – космонавт Олег Артемьев, актриса Алена Мордовина и оператор Алексей Дудин. Они проведут съемки первого художественного фильма на МКС.

Ожидается, что 17 октября Пересильд и Шипенко вернутся на Землю на корабле «Союз МС-18» вместе с космонавтом Олегом Новицким.

Ранее орбита МКС была скорректирована перед прибытием «Союза» со съемочной группой.