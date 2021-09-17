В Госдуме оценили перенос выходных дней в 2022 году

«В этом году все подобрано особенно удачно, и протестов со стороны граждан не вызовет», – сказал газете ВЗГЛЯД первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко, комментируя утвержденный правительством РФ перенос выходных дней в 2022 году.

Правительство определило производственный календарь на 2022 год, согласно которому новогодние праздники продлятся с 1 по 9 января 2022, а майские - с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая.

«Конечно, всегда будут недовольные календарем люди, но в целом мне представляется, что вот этот подход, когда у нас появляются каникулы зимой, он уже общественностью воспринимается не так остро, как раньше. Более того, большое количество граждан, у которых дети учатся в школе и у них в это время каникулы, приветствуют это дело, поскольку они могут проводить время вместе с детьми», – говорит Тарасенко.

Кроме того, корректировка с некоторым смещением на май также, по мнению депутата, поддерживается большей частью россиян, потому что в начале этого весеннего месяца у дачников начинаются работы по саду, а праздники – лучшее время для их реализации.

«Думаю, что в этом году все подобрано особенно удачно, и протестов со стороны граждан не вызовет», – заключил собеседник.

Ранее было принято решение объявить 31 декабря в 2021 году нерабочим для всех категорий россиян.