Путин счел бегством поспешный вывод войск США из Афганистана

Президент Владимир Путин назвал поспешный вывод войск США и их союзников из Афганистана бегством, и указал, что теперь перед Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС) стоит задача по формированию общей линии действий.

Путин сказал, выступая в режиме видеоконференции на саммите ШОС, что в данный момент перед организацией «остро стоит задача по проведению общей, согласованной линии с учетом тех серьезных рисков, которые связаны с обострением ситуации в Афганистане после поспешного вывода, если не сказать бегства, из этой страны сил США и их союзников по НАТО», передает ТАСС.

Он призвал проработать «вопрос о возобновлении деятельности контактной группы ШОС – Афганистан, которая как раз и создавалась в свое время для работы с афганскими партнерами».

«Смена власти (в Афганистане) прошла практически бескровно. Это, безусловно, позитивный момент. Талибы* (движение «Талибан*» признано террористическим и запрещено в России – прим. ВЗГЛЯД) контролируют сегодня практически всю территорию Афганистана, и следовало бы стимулировать новые афганские власти к выполнению их собственных обещаний об установлении мира, нормализации общественной жизни, обеспечении безопасности для всех», – подчеркнул российский лидер.

Ранее в МИД России заявили о финансовой ответственности США по восстановлению Афганистана.

Напомним, в начале сентября талибы объявили о формировании «исламского правительства» Афганистана, главой которого стал Мохаммад Хасан. Новый министр информации «эмирата» Забиулла Муджахид не исключил, что это лишь временное правительство.

Все это произошло на фоне вывода США своих войск из страны, следом эвакуацию военного контингента начали другие западные страны.