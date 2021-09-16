Отец лидера грузинских радикалов считал Россию второй родиной Стало известно о провале программы трудоустройства грузин в Германии 16 сентября 2021, 09:43 Текст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

Программа официального трудоустройства грузин в Германии «полностью провалилась», сообщила тбилисская газета «Резонанси», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. «Сезонно работать в Германии устроилось только 208 человек, хотя счет желающим шел на десятки тысяч», – отмечает издание. Часть грузин разорвала контракты и досрочно вернулась на родину из-за невыносимых условий. По данным «Резонанси», на 21 декабря назначен судебный процесс требующих компенсаций грузин против работодателей. Джаба Чачанидзе, один из истцов, говорит, что в Германии не выполнили оговоренных контрактом условий. Он требует компенсация в размере 15 тыс. лари – это более 4,8 тыс. долларов. При этом власти Грузии, отмечает газета, собираются продолжить данную программу с Германией. Ранее, как сообщало Общественное ТВ Грузии, граждане Грузии, впервые в этом году легально выехавшие на сезонные работы в сфере сельского хозяйства в Германию, живут и работают в «уничижительных условиях». Телеканал отмечал, что «нарушены все условия контракта, однако работодатели ничего не делают для исправления ситуации». Грузины собирают клубнику, им должны платить более 1,4 тыс. евро в месяц, а платят только 300. По контракту грузины должны проводить на сезонных работах три месяца. «Они живут в старых и сырых помещениях, нормально не могут принять душ, там грязь, антисанитария, не работают туалеты, нет квалифицированной медицинской помощи», – сообщало ТВ со ссылкой на самих работников и немецких коллег. «Условия оскорбительны для наших граждан, а МИД и минздрав Грузии никак на это не реагируют», – сообщила телекомпания. Власти Германии потребовали от работодателей улучшить условия и соблюдать контрактные обязательства, но те этого не сделали. Как сообщала газета ВЗГЛЯД, Германия подписала с Грузией в середине января соглашение «О трудоустройстве грузинской рабочей силы на сезонных работах в Федеративной Республике Германия». Срок трудоустройства – от одного до трех месяцев, режим работы – пять-шесть дней в неделю, от восьми до десяти часов в день. Минимальная заработная плата – 9,50 евро в час (начисленная), с вычетом налогов, расходов на питание и проживание. Поехать на работы захотело до 100 тыс. граждан Грузии.

Украина потребовала «такого же, как у Газпрома» доступа к «Северному потоку – 2» 15 сентября 2021, 13:18

Фото: Stepan Franko/EPA/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Европейские компании должны иметь возможность сами выбирать, по какому маршруту транспортировать покупаемый ими российский газ, для этого они должны получить доступ – такой же, как Газпром – ко всем газопроводам, которые соединяют Россию и ЕС, заявил глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко по итогам переговоров с Германией. По его словам, Киев готов продлить контракт на транзит с Газпромом после 2024 года, но настаивает на переносе объемов транзита в контракты с европейскими компаниями. Витренко отметил, что в ходе переговоров обсуждалась сертификация оператора «Северного потока – 2», передает РИА «Новости». «Для того, чтобы было обеспечено полное соответствие европейскому законодательству, о котором говорят сама Германия и США, должна быть обеспечена честная и справедливая конкуренция. Что означает, что все компании, в первую очередь европейские, должны получить доступ недискриминационный – такой же, как Газпром, ко всем газопроводам, которые соединяют Россию и ЕС. Чтобы европейские компании сами могли решать, по какому газопроводу они будут транспортировать газ», – сказал Витренко. Глава «Нафтогаза» добавил, что ряд европейских компаний хотят получать голубое топливо на границе России и Украины, а дальше самостоятельно заказывать транзитные мощности через Украину. Ранее Витренко заявил, что Киев готов продлить контракт на транзит газа с Газпромом, но настаивает на сохранении объемов закупок компаниями Евросоюза. По его мнению, у Газпрома есть возможность ударить по репутации Украины и выставить ее ненадежным поставщиком. Напомним, строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено утром в пятницу, 10 сентября. Поставки по газопроводу «Северный поток – 2» планируется начать в начале октября. В США заявили, что по-прежнему считают трубопровод «Северный поток – 2» (Nord Stream 2) плохой сделкой и «геополитическим российским проектом». Украина пообещала бороться с «Северным потоком – 2» даже после начала поставок газа. Глава украинского «Нафтогаза» заявлял о способности США заблокировать работу «Северного потока – 2». Также в Киеве захотели письменных гарантий от Запада после запуска «Северного потока – 2». Захарова объяснила, что будет означать отказ IT-гигантов США от вызова в Совфед 15 сентября 2021, 15:40

Фото: МИД РФ/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Представители IT-компаний США фактически признают свою причастность к вмешательству в российские выборы, если не станут участвовать в соответствующем заседании Совфеда, убеждена официальный представитель МИД Мария Захарова. «Придут ли представители американских компаний на данное заседание или не придут? Если не придут, то, считайте, они автоматически расписались в собственной вовлеченности в эти процессы. А если придут, то мы послушаем их объяснения, потому что вопросов накопилось немало», – передает ее слова ТАСС. Дипломат в эфире «России 24» добавила, что в преддверии выборов многократно усилились информационные атаки на Россию, они продолжатся и в дальнейшем. «Но мы готовы к этому», – цитирует Захарову РИА «Новости». Напомним, на заседание комиссии Совета Федерации по суверенитету приглашены представители Google и Apple в связи с вмешательством в выборы России, заявил глава комиссии Андрей Климов. В начале сентября Захарова заявила, что американские компании Google и Apple оставляют без внимания требования российского законодательства относительно блокировки противоправного контента в преддверии выборов. Политолог: Стрельба на белорусской границе похожа на украинскую провокацию 15 сентября 2021, 17:18

Фото: gpk.gov.by

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

«Учитывая сообщение самих украинских правоохранителей о найденном схроне, нельзя исключать – могла быть организована группа, намеревавшаяся прорваться на территорию Белоруссии», – сказал газете ВЗГЛЯД минский политолог Алексей Дзермант, комментируя сообщения белорусских властей об обстреле с украинской стороны погранзнака в Брестской области. «На Украине есть немало групп радикальных националистов, имеющих в том числе огнестрельное оружие, которым не нравится нынешняя Белоруссия, ее государственная символика и ее лидер Александр Лукашенко. И такие настроения в украинском обществе поддерживаются госпропагандой, которая во многом носит антибелорусский характер», – полагает белорусский политолог Алексей Дзермант. По словам собеседника, в любом случае данный инцидент отражает нынешнее отношение Киева к Минску. Эксперт заметил, что инциденты на границе крайне опасны и могут закончиться непредсказуемо. «Во-первых, одна из пуль могла попасть в бойца пограничных войск Белоруссии. Во-вторых, теоретически такие вроде бы мелкие инциденты на границе могут быть чреваты крупными обострениями, как например, вооруженные столкновения между военнослужащими Таджикистана и Киргизии в апреле-мае нынешнего года», – предположил Дзермант На границе Белоруссии и Украины обстреляли белорусский пограничный знак, стрельба велась со стороны Украины, сообщили в белорусском Государственном пограничном комитете. Происшествие имело место 11 сентября на участке Пинского пограничного отряда. При осмотре погранзнака пограничники заставы «Сварынь» нашли повреждения столба и щитка с изображением герба страны, сообщается на сайте ведомства. Предположительно, знак получил повреждения в виде пробоин от дроби, стрельба могла вестись из охотничьего ружья. В зоне ответственности Пинского погранотряда находится участок в Брестской области, граничащий с западными областями Украины. Во вторник Служба безопасности Украины (СБУ) опубликовала сообщение об обнаружении тайника с оружием во время антитеррористических учений неподалеку от границы с Белоруссией. Из тайника изъяли две реактивные противотанковые гранаты РПГ-26, восемь ручных гранат РГД-5 с запалами к ним, пять килограммов взрывчатого вещества (предварительно пластид), два магазина к АК-74 и сто семьдесят патронов калибра 5,45 и 7,62. Военные средства поражения и взрывчатка были спрятаны в лесополосе вблизи поселка Бутово Ровненской области (запад Украины), цитирует сообщение пресс-службы СБУ портал Во вторник Служба безопасности Украины (СБУ) опубликовала сообщение об обнаружении тайника с оружием во время антитеррористических учений неподалеку от границы с Белоруссией. Из тайника изъяли две реактивные противотанковые гранаты РПГ-26, восемь ручных гранат РГД-5 с запалами к ним, пять килограммов взрывчатого вещества (предварительно пластид), два магазина к АК-74 и сто семьдесят патронов калибра 5,45 и 7,62. Военные средства поражения и взрывчатка были спрятаны в лесополосе вблизи поселка Бутово Ровненской области (запад Украины), цитирует сообщение пресс-службы СБУ портал Украина.ру «Нельзя исключать, что там могла быть организована какая-то группа, намеревавшаяся прорваться на территорию Белоруссии. Так что, это все очень серьезно. Поэтому Минск официально должен потребовать разбирательств от Киева, а также объяснений, как Украина допустила такое на территории, которая должна охраняться пограничниками», – подчеркнул Дзермант. В минувшее воскресенье президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о новых рисках на западе Союзного государства, а также об обострении обстановки на границах государств ОДКБ. Такое заявление Лукашенко сделал, выступая на церемонии награждения военных, участвующих в белорусско-российских учениях «Запад-2021». Польша отказалась продлевать контракт с Газпромом на поставки газа 16 сентября 2021, 04:32

Фото: Danil Shamkin/ZUM/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что Варшава не намерена продлевать контракт с Газпромом на поставки топлива. Наимский выразил надежду, что трубопровод Baltic Pipe позволит поставлять необходимое количество газа для польской экономики без участия российских источников. По словам польского чиновника, Варшава надеется начать поставки газа по трубопроводу Baltic Pipe с 1 октября 2022 года, передает РИА «Новости». «Мы не будем продлевать контракт с российским Газпромом», – заявил Наимский в эфире радиостанции Siódma9.pl. Долгосрочный Ямальский контракт между PGNiG и Газпромом предусматривает поставки около 10 млрд кубометров энергоносителя в год. Согласно пункту «бери или плати», польская компания PGNiG обязана отбирать не менее 8,7 млрд кубометров законтрактованного голубого топлива в год. Ямальский контракт действует до 2022 года. В июне 2020 года «Газпром экспорт» по решению Стокгольмского арбитража перечислил PGNiG 1,5 млрд долларов переплаты за поставленный в республику газ по трубопроводу «Ямал – Европа». PGNiG требовала пересмотреть стоимость поставок с 1 ноября 2014 года. В марте PGNiG сообщала о выигрыше в Стокгольмском арбитражном суде спора с Газпромом о цене на газ – российскую компанию обязали вернуть польской 1,5 млрд долларов. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в планах Польши отобрать у России канал доставки газа в Европу. Цена газа в Европе рухнула до 800 долларов за 1 тыс. кубометров 15 сентября 2021, 19:54

Фото: REUTERS/Todd Korol

Текст: Елена Мирошниченко

Цена на газ в Европе на закрытии торгов рухнула до уровня предыдущего дня после того, как на пике сегодня достигала почти 970 долларов за 1 тыс. кубометров, свидетельствуют данные биржи ICE. Как сообщает ТАСС, стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах на закрытии торгов упала до около 800 долларов за 1 тыс. кубометров. Ранее стоимость газа на фьючерсном рынке Европы впервые в истории превысила 950 долларов за 1 тыс. кубометров. Цена газа в Европе растет ускоренными темпами по ряду причин: из-за низкого уровня заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), неопределенности с запуском газопровода «Северный поток – 2», а также погодных условий, пояснял директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко. Газпром нарастил поставки газа за рубеж 15 сентября 2021, 15:26

Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

С начала года Газпром, по предварительным данным, нарастил добычу газа на 17,8% (на 53,9 млрд кубометров) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, до 357,7 млрд кубометров, сообщили в холдинге. Экспорт газа за указанный период в страны дальнего зарубежья вырос на 17,4% (на 20,6 млрд кубометров) – до 138,6 млрд кубометров, приблизившись к историческому максимуму, цитирует сообщение компании ТАСС. «Газпром продолжает поставлять газ на уровне, близком к исторически рекордному (141,3 млрд кубометров за тот же период 2018 года)», – добавили там. С начала года компания нарастила поставки газа в Турцию (на 157,7%), Германию (на 35,8%), Италию (на 15%), Румынию (на 347,6%), Польшу (на 11,4%), Сербию (на 125,9%), Финляндию (на 19%), Болгарию (на 52,3%) и Грецию (на 12,8%). Между тем в среду стоимость газа на фьючерсном рынке Европы впервые в истории превысила 950 долларов за 1 тыс. кубометров. Киев выдвинул Европе условие продления транзитного контракта с Газпромом 15 сентября 2021, 11:07

Фото: Danil Shamkin/Zuma/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Киев готов продлить контракт на транзит газа с Газпромом, но настаивает на сохранении объемов закупок компаниями Евросоюза, заявил глава Нафтогаза Юрий Витренко по итогам переговоров с немецкой стороной. «Те объемы, которые сейчас идут через Украину, должны быть перенесены в контракты с европейскими компаниями на долгую перспективу. Мы должны, таким образом, получить гарантии того, что транзит через Украину будет сохранен. Мы готовы также вести разговор, мы об этом сказали немецким нашим партнерам, о продлении транзитного контракта с Газпромом. Но само по себе это продление не является достаточной гарантией сохранения транзита через Украину. Для этого нужны, в первую очередь, контракты с европейскими компаниями», – сказал Витренко, передает РИА «Новости». Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев надеется на подписание отдельного документа по гарантиям Запада после введения в эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2». Напомним, строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено утром в пятницу, 10 сентября. Поставки по газопроводу «Северный поток – 2» планируется начать в начале октября. Вашингтон и Берлин заключили сделку по газопроводу «Северный поток – 2». США обещают не накладывать санкции на немецкого оператора проекта, а Германия взамен сделает все от нее зависящее, чтобы продлить российско-украинский контракт на прокачку газа до 2034 года. Эксперт назвал поставку «Железного купола» Украине «дубиной в руках обезьяны» 15 сентября 2021, 18:14

Фото: flickr.com/idfonline

Текст: Андрей Резчиков

«Железный купол» ни физически, ни технически не интегрируется в ПВО Украины. Сейчас ПВО этой республики, состоящее из комплексов С-300 и «Буков», оставляет желать лучшего. Причина в отсутствии запчастей и новых ракет», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Дмитрий Дрозденко, комментируя сообщение о возможных поставках Украине американо-израильской системы ПРО. Стоимость батареи (защищает до 150 квадратных километров) составляет 50 млн долларов, а пуск одной ракеты – 30-40 тыс. долларов. «Зачем США вкладывать такие большие деньги в украинскую ПВО?» – недоумевает обозреватель журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко. Эксперт полагает, что поставка Украине подобных систем не оправдана ни с финансовой, ни с военной точки зрения. «На Украину никто не налетал. Со стороны России тем более никто не собирается делать этого. Поэтому для США это будет пустая трата денег», – уверен эксперт. Если же «Железный купол» и появится на Украине, то тогда важно, где именно разместят батареи, уточнил эксперт. «России будет не холодно не жарко лишь в случае, если Киев не попытается распространить действие новой ПВО, дальность стрельбы которой от четырех до 70 километров, на Крым или на какие-то спорные территории», – заверил он. Дрозденко предупредил, что «дубина в руках обезьяны представляет угрозу», напомнив о трагическом инциденте осенью 2001 года, когда украинский комплекс С-200 сбил над Черным морем российский Ту-154 – и кстати, «Киеву, который долго отрицал свою причастность к произошедшему, ничего не было за это». «Даже если поставка таких комплексов ПРО и состоится, скорее всего, она станет чисто символическим жестом: например, им подарят не более одной батареи. Толку от одной батареи будет немного. Этого недостаточно, чтобы создать большую интегрированную систему ПВО», – добавил он. Допустим, в рамках транша в 275 млн долларов Украине удастся купить не одну, а несколько батарей «Железного купола», предположил Дрозденко. «Это ничего в принципе не меняет. В Израиле «Купол» – это только четвертый этап их ПВО, кроме него, есть еще «Праща Давида» и другие средства перехвата. И все равно израильтяне не смогли перехватить в недавнем конфликте все допотопные палестинские ракеты типа «Град». Дело в том, что «Купол» нужен исключительно для перехвата ракет малой и средней дальности, это ПВО для узких задач», – пояснил Дрозденко. «И в любом случае у российской армии есть системы подавления ПВО», – подытожил эксперт. О том, что Киев рассчитывает получить от США системы израильской противоракетной обороны «Железный купол», сообщил в среду офис президента Украины Владимира Зеленского. Там пояснили, что это стало возможным за счет договоренностей Зеленского с коллегой из США Джо Байденом. Правда, в качестве повода для заявления в администрации Зеленского использовали обычную публикацию в американской прессе. «Соответствующую поправку в проект оборонного бюджета на 2022 год внес конгрессмен Скотт Франклин, и она получила двухпартийную поддержку в Конгрессе США, сообщает издание Politico», – отметили в администрации. Согласно поправке, Пентагон должен подать в Конгресс отчет, описывающий варианты продажи или передачи таких систем Киеву. В законопроекте уже упоминается военная помощь Украине на 275 млн долларов, но пока ничего не говорится о поставках системы ПВО или ПРО. Как известно, «Железный купол» создан израильской компанией Rafael в партнерстве с американской компанией Raytheon. Эта оборонная система зарекомендовала себя как одно из самых эффективных средств уничтожения ракет малой дальности. По данным военных, она сбила около 90% ракет, выпущенных по Израилю за последние несколько лет. Спикер киевской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил телеканалу «Украина 24» о том, что Киев планирует использовать «Железный купол» для защиты критических объектов инфраструктуры. «Например, она способна прикрыть Мариуполь», – пояснил Арестович. По его словам, сама эта система не станет панацеей для украинской обороны, но сможет повысить боеспособность армии. Депутат Верховной рады от правящей партии «Слуга народа», председатель парламентского комитета по вопросам безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич назвал важной перспективу получения от США средств противовоздушной и противоракетной обороны. По его словам, система «Железный купол» «могла бы нейтрализовать угрозу, с которой сталкивается Украина со стороны России». Попова объяснила запрет макарон по-флотски в школьном меню 15 сентября 2021, 11:35

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

Глава Роспотребнадзора Анна Попова пояснила, почему Роспотребнадзор запретил в школах макароны по-флотски, фаршированные блины и сырокопченую колбасу. «Да, Роспотребнадзор запретил в школах эти блюда. Но сделал это не сегодня, не вчера и даже не в этом году. Это те изъятия из детского меню, которые существуют уже много-много десятилетий. Почему? Потому что именно в этих продуктах – и мы это знаем не только по научным фактам, но, к сожалению, и по конкретным наблюдениям, – очень быстро при любом нарушении технологии или температурного режима развиваются патогенные бактерии. И очень долго выживают на них», – передает РИА «Новости» ответ Поповой на вопрос о том, правда ли, что Роспотребнадзор запретил кормить детей в школах макаронами по-флотски, блинами и колбасой. По ее словам, именно поэтому «наши предшественники не рекомендовали их для детского питания» и «мы этим рекомендациям следуем». «С другой стороны, в предъюбилейный для нашей организации год мы пересмотрели всю свою нормативную базу, и из 421 нормативного документа Роспотребнадзора мы сделали всего 11. Мы облегчили жизнь всем, кто пользуется этими правилами, максимально, но сохранили все требования, которые обеспечивают здоровье», – добавила глава ведомства. Ранее в пресс-службе Роспотребнадзора сообщали, что для питания школьников уже 30 лет запрещены макароны по-флотски с фаршем, яичница и фаршированные блинчики, это связано с отсутствием должной термической обработки в соответствии с технологией приготовления для обеспечения безопасности. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Париж пригрозил вывести войска из Мали из-за ЧВК Вагнера 15 сентября 2021, 10:17 Текст: Алина Назарова

Франция пригрозила вывести войска из Мали, если правящая в этой западноафриканской стране военная хунта заключит договор о сотрудничестве с российской частной военной компанией (ЧВК) Вагнера. Подобное сотрудничество властей в Бамако «абсолютно несовместимо с нашим присутствием», заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, выступая в Париже перед депутатами Национального собрания. Глава Минобороны Франции Флоранс Парли также назвала вызывающей «крайнее беспокойство» возможность соглашения между Мали и ЧВК Вагнера, которое противоречило бы военной миссии Франции в регионе Сахель. Франция содержит значительный военный контингент в своей бывшей колонии, стремясь стабилизировать обстановку в стране, находящейся в состоянии продолжительного кризиса, передает Deutsche Welle. По данным французских источников, военное руководство Мали планирует пригласить в страну около 1 тыс. сотрудников ЧВК для обучения малийской армии. В свою очередь, малийские власти признали, что вели подобные переговоры с российской стороной, но договоренности достигнуты не были. Напомним, в августе группа высокопоставленных военных в районе Бамако устроила мятеж. Военные арестовали ряд министров, а также президента страны Ибрагима Бубакара Кейта и премьер-министра Бубу Сиссе. Мятежники заявили, что поступили так, поскольку желают организовать в стране проведение честных выборов. Главой созданного мятежниками Национального комитета для спасения народа в Мали стал полковник Ассими Гоита. Умер муж Хакамады 15 сентября 2021, 19:43

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Бизнесмен, финансист и писатель Владимир Сиротинский скончался, об этом сообщила его супруга Ирина Хакамада в социальных сетях. «Последний сэт мужа. Он ушел», – написала Хакамада в сториз в Instagram. Владимир Сиротинский – четвертый супруг Хакамады. С 2017 года он руководил разработчиком образовательного сервиса LinguaLeo. Эксперт указал на неразумную стратегию Украины на рынке газа 15 сентября 2021, 14:08

Фото: Виталий Грабар/ТАСС

Текст: Елена Лексина

«Киев безосновательно рассчитывает на то, что европейские страны поменяют свою позицию касательно транзита газа из-за его прихоти», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Станислав Митрахович. Ранее Киев выдвинул Европе условие продления транзитного контракта с Газпромом и потребовал «такого же, как у Газпрома» доступа к «Северному потоку – 2» для европейских компаний. «Это очередная апелляция Украины к Европе с нотками шантажа. По всей видимости, Киев хочет, чтобы европейская бюрократия надавила на страны ЕС с целью сохранения транзита газа через Украину. В противном случае, как считают в Киеве, ЕС окажется зависим от Газпрома, а это безобразие, страх и ужас», – считает старший научный сотрудник Финансового университета при правительстве России, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович. «Но такой шантаж не сработает. «Северный поток – 2», как и другие газопроводы, был построен с учетом пожеланий участвующих в проекте сторон. Если ранее европейские страны позитивно относились к реализации проекта, то почему сейчас они должны пересмотреть свою точку зрения из-за прихоти Киева? – задается вопросом эксперт. – К примеру, в Чехии есть энергетическая компания Net4gas, которая построила газопровод «Capacity4Gas», являющийся продолжением «Северного потока – 2». То есть Чехия вложила деньги в строительство инфраструктуры, чтобы принимать российский газ на своей территории. Зачем ей транзит газа через Украину?» Кроме того, на фоне высоких цен на газ в Европе неразумно ссориться с главным поставщиком. «У Киева странный расчет на то, что европейские страны по неизвестной причине должны изменить свою позицию касательно газа, – пояснил он. – Да, у Европы есть некоторая инерция ответственности в отношении Украины после событий в 2014 году в Киеве. Но мне кажется, эта инерция постепенно выветривается». «Так что надеяться на то, что такая переговорная стратегия Украины приведет к каким-то позитивным результатам, не стоит», – уверен собеседник. «Напротив, Украине следовало бы поступать более разумно», – считает Митрахович. «Например, она могла бы договариваться о сохранении транзита с территориально близкими странами – Словакией и Молдавией. В таком случае Киев располагал сильной аргументацией. Кроме того, пусть Украина предлагает более выгодные условия транзита через свою территорию, чем у Польши. Это было бы разумно. Но вместо этого украинские политики что-то придумывают, пытаясь шантажировать и напугать европейских коллег. Вряд ли Европа оценит такой неразумный подход», – резюмировал эксперт. Ранее глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко по итогам переговоров с Германией Ранее глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко по итогам переговоров с Германией заявил , что европейские компании должны иметь возможность сами выбирать, по какому маршруту транспортировать покупаемый ими российский газ, для этого они должны получить доступ – такой же, как у Газпрома – ко всем газопроводам. Кроме того, Витренко заявил, что Киев готов продлить контракт на транзит газа с Газпромом, но настаивает на сохранении объемов закупок компаниями Евросоюза. По его мнению, у Газпрома есть возможность ударить по репутации Украины и выставить ее ненадежным поставщиком. Между тем глава минэнерго Украины Галущенко заявил, что если «Северный поток – 2» запустят, а поставки по украинскому маршруту окажутся слишком низкими, то Киев будет вынужден полностью переориентировать свою газотранспортную систему (ГТС) на внутренние нужды, приводит его слова «Лента.ру» со ссылкой на сайт ведомства. По словам министра, в таком случае многим европейским странам грозит нехватка топлива, а в Европу будет перекрыт надежный, гибкий и независимый маршрут. «Это даст России еще больше рычагов влияния на геополитику», – подчеркнул он. Напомним, строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено утром в пятницу, 10 сентября. Поставки по газопроводу «Северный поток – 2» планируется начать в начале октября. В США заявили, что по-прежнему считают трубопровод «Северный поток – 2» (Nord Stream 2) плохой сделкой и «геополитическим российским проектом». Украина пообещала бороться с «Северным потоком – 2» даже после начала поставок газа. Глава украинского «Нафтогаза» заявлял о способности США заблокировать работу «Северного потока – 2». Также в Киеве захотели письменных гарантий от Запада после запуска «Северного потока – 2». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Озвучена причина отказа России от создания лунной сверхтяжелой ракеты 15 сентября 2021, 13:40

Фото: Петр Гридин/ТАСС

Текст: Татьяна Косолапова

На ближайшие годы для кислородно-керосиновой сверхтяжелой ракеты, предназначенной для полетов на Луну, нет задач, а также ее стоимость оказалась слишком высока, сказал газете ВЗГЛЯД руководитель Института космической политики Иван Моисеев, комментируя приостановку технических работ по проекту. Гендиректор Ракетно-космического центра «Прогресс» Дмитрий Баранов сообщил, что работы по созданию кислородно-керосиновой сверхтяжелой ракеты для полетов на Луну «Элементы СТК» полностью прекращены. Тем не менее он допустил, что в будущем ее возобновят, если соответствующее решение примет Роскосмос. «Этот проект появился относительно недавно. Он базировался на существующем двигателе, его представили правительству, велись работы. Но получилась такая вещь, что стоимость разработки всей этой ракеты требует десятилетних затрат всей космической деятельности России: нужно заниматься только этой ракетой и ничем больше, ни спутниками, ни станциями, ни МКС, только ракетой. То есть на нее потребовались бы деньги, которые выделяют на десять лет», – говорит Моисеев. Естественно, увидев предполагаемые затраты, правительство отправило проект обратно, продолжает собеседник. Тогда руководитель Роскосмоса заявил, что эту ракету нужно сделать на новых принципах, в частности используя метановые двигатели. Однако если старая ракета базировалась на уже существующем двигателе, который не нужно было разрабатывать, а лишь немного доработать, то метановые находятся вообще на экспериментальной стадии. Кроме того, двигатель – самая дорогая часть ракеты. Соответственно, ракета на метановых двигателях будет еще дороже. «Ракета эта только на Луну и нужна, ни для чего более. У нас существовал проект пилотируемых полетов на Луну до 2025 года, но в 2015-м все лунные направления резко сократили. Поэтому даже если и сделать ракету, то ей просто нечего будет возить, нет нагрузки. К тому же лунные разработки стоят столько же, сколько и сама ракета. Нашей стране такое не по карману», – считает эксперт. Он обращает внимание, что подходящих для доставки груза на Луну российских ракет на данный момент просто нет. Сейчас в качестве теоретического примера для этих целей смотрят на ракету-носитель тяжелого класса «Ангара-А5» с водородной ступенью. Несколькими пусками этой ракеты можно было бы обеспечить высадку на Луну, но это пока только теоретическое предположение. «У нас в принципе в Федеральной космической программе до 2025 года есть такая позиция, как создание элементов ракеты сверхтяжелого класса. На эту работу выделено финансирование. Были заявления, но не документы, о том, что эта работа прекращена. Сейчас заявили, что прекратили работу всей ракеты. Поэтому я не думаю, что постройка этого проекта вообще нужна. К тому же для нее просто нет задач и стоимость ее очень высока», – убежден Моисеев, добавив, что даже если правительство все-таки выделит огромные деньги, то наша промышленность не сможет их освоить: не хватит соответствующей техники и людей. Летом текущего года Роскосмос заявил, что предназначенную для полетов к Луне ракету-носитель сверхтяжелого класса могут оснастить возвращаемыми на Землю ступенями для повторного использования. Миллер опроверг сообщения о поставках газа по «Северному потоку – 2» с 1 октября 15 сентября 2021, 17:48

Фото: Дмитрий Лельчук/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

Поставки газа по «Северному потоку – 2» не начнутся со следующего месяца, заявил глава Газпрома Алексей Миллер, комментируя сообщения СМИ на эту тему. «Нет. 1 октября поставки еще не начнутся», – заявил Миллер, отвечая на соответствующий вопрос, передает РИА «Новости». Ранее в сентябре агентство Bloomberg сообщало со ссылкой на собственные источники, что Газпром якобы намерен начать поставки газа по «Северному потоку – 2» с 1 октября. Строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено утром в пятницу, 10 сентября. В США заявили, что по-прежнему считают трубопровод «Северный поток – 2» (Nord Stream 2) плохой сделкой и «геополитическим российским проектом». Украина пообещала бороться с «Северным потоком – 2» даже после начала поставок газа. Глава украинского Нафтогаза заявлял о способности США заблокировать работу «Северного потока – 2». Также в Киеве захотели письменных гарантий от Запада после запуска трубопровода. Цена газа в Европе превысила 950 долларов за 1 тыс. кубов 15 сентября 2021, 12:06

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Стоимость газа на фьючерсном рынке Европы впервые в истории превысила 950 долларов за 1 тыс. кубометров, свидетельствуют данные торгов ICE Futures. Стоимость октябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, на 12.03 мск дорожала на 17,27% и составляла 943 доллара за 1 тыс. кубометров. Минутами ранее рост цен превышал 20%, а сама стоимость – 950 долларов за 1 тыс. кубометров, передает РИА «Новости». Ранее стоимость газа на фьючерсном рынке Европы продолжает активно расти и впервые в истории превысила отметку в 900 долларов за 1 тыс. кубометров. Цена газа в Европе растет ускоренными темпами по ряду причин: из-за низкого уровня заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), неопределенности с запуском газопровода «Северный поток – 2», а также погодных условий, пояснял директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.