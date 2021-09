Уполномоченный по защите украинского языка отверг сомнения в применении кириллицы В Китае решили создать «цивилизованный интернет» В Норвегии на выборах победила выступающая за партнерство с Россией партия 14 сентября 2021, 15:31 Текст: Елена Мирошниченко

В Норвегии на выборах в парламент победу одержала оппозиционная Рабочая партия, она выступает за более активное сотрудничество с Россией. Сообщается, что партия набрала 26,4% после подсчета 100 процентов голосов избирателей, у Консервативной партии 20,5%, передает РИА «Новости» со ссылкой на Valg.no. Парламентские выборы в Норвегии прошли в понедельник. На выборах используют пропорциональное представительство по спискам в 19 округах. Рабочая партия много лет была крупнейшей политической силой в королевстве. С 1960-х годов объединение неоднократно находилось у власти и только на выборах 2013 года оказалось в оппозиции.

Власти Молдавии не стали предпринимать попыток договориться с Газпромом 13 сентября 2021, 22:18 Текст: Антон Антонов

Молдавское правительство не будет участвовать в переговорах Молдовагаза и Газпрома о поставках газа в Молдавию, которой грозит рост тарифов, сообщила президент страны Майя Санду. Санду подчеркнула, что переговоры проходят в рамках «коммерческих отношений» между двумя компаниями, президент и кабмин Молдавии «не обсуждают вопросы поставок газа». «Мы увидим только результат их переговоров», – приводит ее слова РИА «Новости» со ссылкой на TV8. Президент усомнилась в том, что «участие правительства позволило бы снизить цену на газ», поскольку «стоимость зависит от цен на мировом рынке». Санду отказалась следовать примеру своего предшественника Игоря Додона и самостоятельно заниматься урегулированием поставок газа, заявив, что «это не входит в ее полномочия». Глава Молдовагаза Вадим Чебан сообщал, что осенью Молдавию дет рост тарифов на газ, потому что действующий контракт о закупке по льготной стоимости завершается в конце сентября. Напомним, Молдавия приобретает газ у Газпрома с 2008 года, ежегодно продлевая контракт. Президент России Владимир Путин заявлял, что страны, которые заключили с Газпромом долгосрочные контракты, могут ликовать, учитывая нынешние рекордные цены на газ. Цена газа в Европе превысила 760 долларов за 1 тыс. кубометров. В Праге ответили на просьбу Киева выдать задержанного в Чехии Франчетти 13 сентября 2021, 21:06

Фото: кадр из видео

Текст: Дарья Григоренко

Киев уже запросил выдачу задержанного в Чехии гражданина России Александра Франчетти, решение будет принимать горсуд Праги, но сначала следствие установит, нет ли препятствий для передачи россиянина Украине. «Вопрос о возможности выдачи (Франчетти на Украину) будет решать по предложению прокурора горсуд в Праге. Но сейчас должно состояться так называемое предварительное расследование, цель которого – выяснить, не препятствуют ли возможной выдаче некоторые факты», – пояснил представитель пражской прокуратуры Алеш Цимбала, передает РИА «Новости». В свою очередь пресс-секретарь минюста республики Владимир Ржепка сообщил, что Украина уже обратилась с просьбой о выдаче гражданина Франчетти. Он также подтвердил, что дело Франчетти находится на рассмотрении горпрокуратуры Праги. «Сейчас дело рассматривает горпрокуратура Праги, изучается предложение о помещении данного человека в предварительное заключение. Проводятся некоторые предварительные следственные действия, которые предусмотрены законом о международном сотрудничестве», – уточнил Ржепка. Ранее посольство России в Праге направило в МИД Чехии ноту в связи с задержанием гражданина России. В выходные в аэропорту Праги был задержан гражданин России Александр Франчетти, основанием послужил международный ордер на арест, выданный Украиной. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил изучить причины и правовые основания задержания. Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым Александр Молохов заявил, что «задержание в аэропорту Чехии россиянина Александра Франчетти является опасным прецедентом». Тем временем МИД Украины сообщил, что «задержание стало результатом согласованных действий украинских и чешских правоохранителей для привлечения Александра Франчетти к ответственности за совершение ряда преступлений против нашего государства – в частности, участие в российской оккупации Крыма». Блинкен обещал не бросать «напуганную до смерти» Украину 14 сентября 2021, 01:28

Фото: Ken Cedeno/Pool/

CNP/AdMedia/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Вашингтон полностью выполнит обязательства перед Украиной, заявил глава Госдепа Энтони Блинкен, отчитываясь перед конгрессменами о выводе США войск из Афганистана. Блинкен выступил на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей. Конгрессмен Брайан Фицпатрик заявил, что недавно посетил Украину. Он сказал, что украинские официальные лица в стране «напуганы до смерти» уходом США из Афганистана и «сомневаются в готовности» американцев поддерживать Киев. Фицпатрик поинтересовался у Блинкена, готов ли Белый дом подтвердить, что сделает все возможное для поддержки «друзей на Украине в случае российской агрессии и друзей на Тайване в случае китайской агрессии». «Совершенно точно», – приводит ответ Блинкена ТАСС. Напомним, украинский президент Владимир Зеленский в ответ на вопрос о том, «беспокоится ли он, что Америка оставит Украину» призвал не сравнивать Украину с Афганистаном: «Я не думаю, что мы можем сравнивать это – Украину и Афганистан. Украина не так зависима от США, как был Афганистан». Советник руководителя офиса президента Украины Тимофей Милованов заявил, что Соединенным Штатам следует выделять украинской стороне военную и финансовую помощь в объемах, сравнимых с поддержкой Афганистана. Задержан подозреваемый по делу об отравлении арбузом в Москве 13 сентября 2021, 17:14

Фото: кадр из видео

Текст: Елизавета Булкина

Сотрудник компании по обеззараживанию помещений задержан по делу о смерти двух человек после отравления арбузом, сообщили в ГСУ СК. Приоритетной версией следствия является нарушение правил при дезинсекции в магазине, передает РИА «Новости». Ранее в арбузах из квартиры на Совхозной улице и магазина «Магнит» специалисты Роспотребнадзора нашли следы вещества для дезинсекции. 10 сентября после отравления арбузом в российской столице скончались пожилая женщина и ее внучка, возбуждено уголовное дело. Магазин «Магнит», где семья купила арбуз, закрыли. После этого ребенка, живущего по соседству с семьей, отравившейся арбузом, экстренно госпитализировали с симптомами отравления. Позднее число пострадавших выросло до 11. Основной версией трагедии считают отравление дезинфицирующим средством, которым обрабатывали торговый зал. 13 сентября в крови умерших после отравления арбузом 61-летней женщины и ее 15-летней внучки были найдены следы ядовитого вещества – этиленгликоля, попадание в организм которого может привести к смерти. Адвокат: Тбилиси использует убийство российского сыщика в политических целях 13 сентября 2021, 22:14

Фото: mid.ru

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

«Я уверен: Грузия до сих пор не выдала Кочеткова в том числе по внепроцессуальным, чисто политическим мотивам: чтобы не входить в резонанс с решениями властей РФ», – заявил газете ВЗГЛЯД адвокат Александр Карабанов. Ранее в Грузии освободили из-под стражи уроженца Казани Ивана Кочеткова, которого СКР считает соучастником убийства следователя Евгении Шишкиной. «Тбилиси попросту захотел насолить Москве. Думаю, такой шаг грузинской стороны должен вызвать общественно-политический резонанс, поскольку он нарушает нормы уголовно-процессуального права и международных соглашений с участием России», – заявил председатель московской коллегии адвокатов «Карабанов и партнеры», кандидат юридических наук Александр Карабанов – во время расследования он представлял интересы семьи погибшей Евгении Шишкиной. Комментируя прошение Кочеткова о политическом убежище, Карабанов указал, что не видит никаких оснований признавать этого человека «политическим узником», потому что действия подозреваемого носили, на его взгляд, исключительно уголовно-правовой характер – они были направлены против представителя власти. Карабанов также резко раскритиковал решение Тбилиси отложить решение об экстрадиции Кочеткова до тех пор, пока присланные из Москвы материалы о его виновности не изучат в ЕСПЧ. «Грузинская сторона обязана его выдать России в рамках международно-правовых конвенций и не приплетать сюда международную политически заинтересованную организацию. Судя по всему, Тбилиси пытается этим делом заработать себе несколько политических баллов на международной арене. Оставив Кочеткова у себя, Грузия распишется в своей несостоятельности в плане соблюдения международного законодательства», – возмутился адвокат. Карабанов уверен, что Москва будет бороться за то, чтобы фигурант был выдан нашему правосудию. «Убийство следователя – это вызов всей государственной системе, и он не останется безнаказанным. В частности, наша Генпрокуратура не спустит такое поведение грузинской стороне. Одним из инструментов в такой борьбе, несомненно, станет объявление Кочеткова в розыск по линии Интерпола, если он вдруг захочет уехать из Грузии», – сказал адвокат. Как стало известно в понедельник, россиянин Иван Кочетков, которого в нашей стране подозревают в соучастии в убийстве старшего следователя по особо важным делам МВД Евгении Шишкиной, освобожден из-под стражи по решению грузинского суда. Об этом сообщил адвокат Кочеткова Георгий Кондахишвили. «Кочетков действительно свободен уже давно. Истек максимальный срок содержания его под стражей – девять месяцев. Вместе с этим вновь повторяю, что обвинения в его адрес абсурдны», – сказал адвокат. Он добавил, что Кочетков попросил в Грузии убежище, пока этот вопрос не решен. Ранее Московский областной суд приговорил к 14 годам колонии Абдулазиза Абдулазизова, признанного виновным в убийстве Шишкиной. Убийство произошло 10 октября 2018 года в поселке Архангельское Московской области рядом с домом Шишкиной. Спустя год СК завершил расследование дела, мотивом преступления была признана месть. Следователи считают заказчиком покушения IT-специалиста Ярослава Сумбаева. Как следует из материалов дела, поначалу Сумбаев привлек Ивана Кочеткова лишь для поджога автомобиля Шишкиной с целью запугивания. Позднее в одном из мессенджеров Кочетков начал отправлять будущей жертве текстовые угрозы. Затем, когда Сумбаев решил организовать убийство, Кочетков был привлечен им в качестве пособника для сбора информации о жертве. Он также разработал план путей отхода исполнителя убийства с места преступления. К тому времени Сумбаев и Кочетков уже находились в Грузии. Осенью 2019 года грузинские власти выдали Сумбаева по запросу России. Летом прошлого года Кочеткова задержали в Грузии по аналогичному запросу. Сейчас в Грузии развернулась избирательная кампания перед назначенными на 2 октября муниципальными выборами, напомнил ранее газете ВЗГЛЯД адвокат Гела Николаишвили. «Наверно, власти не хотят спровоцировать дополнительную шумиху. Когда два года назад выдали известного хакера Сумбаева, по делу которого и задержан Кочетков, поднялся большой ропот – мол, России выдали очередную политическую «жертву», – напомнил адвокат. Призвавший перейти на латиницу украинский секретарь СНБО сделал три ошибки в предложении 13 сентября 2021, 19:56

Фото: Yevhenii Liubimov/Ukrinform/ZUMA Wire/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Секретарь СНБО Алексей Данилов, который призвал отказаться от кириллического письма и перейти на латиницу, опубликовал пост на латинице, где сделал три ошибки в транслитерации украинского алфавита. «Dyakuyu usim, xto prochy'tav abo posluxav moye interv'yu «Radio Svoboda»)», – написал Данилов в Facebook. «В этом предложении несколько ошибок: согласно транслитерации слово «прочитав» (прочитал) необходимо передавать как «prochytav»; в словах «хто» (кто) и «послухав» (послушал) украинская х передается на письме сочетанием букв kh, а не одиночной x, как у Данилова», – пишет издание «Страна.ua». Отмечается, что Данилов также удивился, что во всем интервью пользователей Сети заинтересовал именно небольшой фрагмент об отношении к латинице. «Неожиданную для меня реакцию вызвал совсем небольшой фрагмент, где я утвердительно ответил на вопрос слушателя, который касался целесообразности внедрения латиницы. Рад, что в нашей стране так много активных и небезразличных людей», – написал Данилов. Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов предложил стране сменить письменность с кириллицы на латиницу. Кроме того, Данилов выступил за присвоение английскому языку статуса второго государственного. Сенатор Алексей Пушков после предложения Данилова заявил о холопской психологии властей Украины. Химик: Мыть обработанные препаратом для дезинсекции фрукты и овощи бесполезно 13 сентября 2021, 21:04

Фото: Andrey Turusov/Russian Look/Global Look Press

Текст: Татьяна Косолапова

Цигатрин и многие другие вещества, которые используют для дезинсекции практически не растворяются в воде, поэтому все фрукты и овощи перед употреблением необходимо очистить от кожуры, сказал газете ВЗГЛЯД доктор химических наук, профессор Дмитрий Мустафин, комментируя массовое отравление москвичей после проведенной в продуктовом магазине обработки от насекомых. В столичном управлении Роспотребнадзора сообщили, что в результате исследования арбузов из квартиры погибших 61-летней женщины и ее 15-летней внучки, которые в пятницу плохо себя почувствовали после употребления ягоды, и из магазина «Магнит», где и были они куплены семьей, обнаружены следы вещества для дезинсекции – уничтожения насекомых. По данным СМИ, речь идет о веществе под названием цигатрин. Позже полиция задержала сотрудника, который нарушил правила при дезинсекции магазина: мужчина распылял средство прямо у открытых прилавков. «Дело в том, что этот цигатрин или цигалотрин – это достаточно сложное органическое соединение: циано эфир диметилциклопропанкарбоновой кислоты. Это вещество действительно обладает нервно-паралитическим действием и на насекомых, и на человека. Оно может проникать через кожу человека, кожуру овощей и фруктов, просачиваясь внутрь. То есть, например, кожура яблока или арбуза его не задерживает», – говорит Мустафин. Обрабатывать данным веществом продуктовые предприятия не запрещено, продолжает эксперт. Его очень часто используют в квартирах, и даже нередко применяют в сельском хозяйстве. Он отмечает, что цигатрин относят ко второму классу опасности. «В воде цигатрин и многие другие вещества практически не растворяются. Поэтому для того, чтобы избежать подобных случаев, нужно все фрукты, овощи есть без кожуры, в том числе и яблоки. Из арбузных корок делать цукаты тоже я бы не рекомендовал. И есть можно только красную внутренность арбуза, а белую мякоть, близкую к корке, тоже следует выбрасывать. Период полураспада этого цигатрина до 12 недель, поэтому ждать, пока он разложится, сложно», – заключил специалист. В Москве 10 сентября после употребления арбуза скончались пожилая женщина и внучка. Ягоду семья купила в магазине неподалеку от дома, который после инцидента закрыли. В этот же день с симптомами отравления госпитализировали мальчика, живущего по соседству. Позднее число пострадавших выросло до 11. По результатам аутопсии в крови погибших были найдены следы ядовитого вещества – этиленгликоля. В США предсказали разрушение мира в случае войны с Россией 14 сентября 2021, 03:24

Фото: Federal government of the United States/

Wikipedia/Общественное достояние

Текст: Антон Антонов

Война США с Россией или Китаем приведет к разрушению мира, ее нельзя допустить, заявил замглавы комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Джон Хайтен. Хайтен назвал холодную войну «самой значительной конфронтацией между двумя великими державами, которую видел мир в то время». Он подчеркнул, что СССР и США – «первые две великие державы, обладавшие огромным арсеналом ядерного оружия». Однако, как подчеркнул генерал, «с принципиальной точки зрения» США «никогда не воевали» с СССР, страны лишь сохраняли потенциал сдерживания. «Что касается великих держав, нашей целью должно быть никогда не вступать в войну с Китаем, никогда не вступать в войну с Россией, потому что этот день будет ужасным днем для планеты, ужасным днем для наших стран», – приводит его слова ТАСС. Такая война «разрушит мир», сказал Хайтен, «разрушит мировую экономику», «это будет плохо для всех». Он считает, что в рамках стратегического диалога США «добивались неплохого успеха» с СССР, «а теперь и с Россией», с которой ведут «переговоры по стратегической стабильности». «И это касается не только ядерной сферы, но и космической», – сказал он. Генерал подчеркнул, что такого же рода стратегические переговоры на уровне Госдепа и Пентагона нужно вести и с Китаем, поскольку несмотря на все отличия у стран «есть фундаментальная общая цель, и это – никогда не воевать друг с другом, потому что война с ядерной державой – это плохо». Глава стратегического командования вооруженных сил США адмирал Чарльз Ричард отметил, что впервые у США есть «два равных оппонента, потенциальных противника, имеющих ядерное оружие», прежде страна «никогда не оказывалась в подобной ситуации». По его мнению, «прежние методы работы не будут эффективны». «Очевидно, что это совершенно иная стратегическая ситуация, чем та, с которой мы имели дело с завершения Второй мировой войны, когда мы столкнулись с двумя сильными врагами в разных частях света», – сказал он. Ричард заявил, что «Китай совершил стратегический прорыв», его «масштаб расширения военных возможностей практически не имеет примеров в истории». Речь идет в первую очередь о ядерных вооружениях, но также касается обычных видов вооружений, космического и кибероружия. При этом Ричард отметил, что Россия «методично продолжает широкомасштабную модернизацию» своих вооруженных сил и «остается нарастающей угрозой». Напомним, бывший офицер американской разведки Ребекка Коффлер заявила, что вероятность войны с Россией больше нельзя назвать гипотетической, однако правительство США совсем не готово к ней. Бывший подполковник американской армии Дэниэл Дэвис не исключил войну между Россией и США в случае вступления Украины в Североатлантический альянс. Захарова оценила подготовку Европарламента к непризнанию итогов выборов в Госдуму 14 сентября 2021, 10:15

Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» назвала аномалией доклад комитета Европарламента (ЕП) по иностранным делам, призывающий подготовиться к непризнанию выборов в Госдуму. «Всегда должно быть так, когда мы говорим о некой законности: сначала происходит нарушение законодательства или международного права, фиксация нарушения внутреннего законодательства, а потом следует оценка и после этого выводы. Здесь же все наоборот. Сначала идет вывод, что ЕС должен быть готов отказаться (от признания выборов в Госдуму), а потом предполагаемый факт. Это же какая-то аномалия», – сказала она, передает ТАСС. Ранее комитет Европарламента по иностранным делам предложил ЕС подготовиться к непризнанию результатов выборов в Госдуму, если Брюссель сочтет, что они были проведены с нарушением международных норм. Текст документа был одобрен 56 членами комитета, девять человек проголосовали против, еще пятеро воздержались. Доклады и резолюции ЕП носят рекомендательный характер и не являются обязательными для исполнения остальными институтами ЕС. Признание ЕП зарубежных политических институтов также не несет никакой юридической нагрузки. Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов России (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов. Чехия призвала не связывать задержание Франчетти с отношениями с Россией 14 сентября 2021, 00:27 Текст: Антон Антонов

Задержание по запросу Украины гражданина России Александра Франчетти не связано с чешско-российскими отношениями, заявила пресс-секретарь МИД Чехии Эва Давидова. Давидова сообщила, что «дальнейшие шаги находятся в полной компетенции соответствующих органов юстиции». Задержание, по ее словам, вызвано лишь «обязательствами Чехии в области международного сотрудничества органов полиции», передает РИА «Новости». Напомним, Франчетти был задержан в аэропорту Праги по международному ордеру, выданному Украиной. В качестве основания для задержания указывается его причастность к событиям «Крымской весны», из-за чего Киев уже запросил Прагу о выдаче россиянина. Россия впервые применила боевых роботов в реальных условиях 13 сентября 2021, 17:02

Фото: Вадим Савицкий/пресс-служба

Минобороны РФ/ТАСС

Текст: Дарья Григоренко

На совместных стратегических учениях «Запад-2021» Россия впервые применила ударных роботов разведки и огневой поддержки «Уран-9» и «Нерехта» в боевых порядках общевойсковых подразделений, сообщило Минобороны России. «В ходе розыгрыша практических действий войск (сил) основного этапа учения «Запад-2021» на полигоне Мулино в боевых порядках общевойсковых подразделений при ведении обороны были впервые применены роботы разведки и огневой поддержки «Уран-9» и «Нерехта», – пояснили в ведомстве, передает ТАСС. В Минобороны также добавили, что «Уран-9» вели боевые действия непосредственно в боевых порядках обороняющихся подразделений и уничтожали живую силу и бронетехнику условного противника на расстоянии от 3 до 5 тыс. метров огнем из ракетных комплексов «Атака», реактивных пехотных огнеметов, а также 30-миллиметровых пушек и пулеметов. Кроме того, «Ураны-9» прикрывали мотострелковые подразделения во время смены позиций. Боевые роботы «Нерехта» были задействованы для разведки и огневой поддержки подразделений. Эти роботы вооружены 12,7-миллиметровым пулеметом «Корд» и 30-миллиметровым гранатометом АГ-30М. «Нерехта» также способен корректировать огонь, доставлять боеприпасы и снаряжения. Для проделывания проходов в минных заграждениях совместно и инженерно-саперными подразделениями были задействованы робототехнические комплексы разминирования «Уран-6». Действия роботов обеспечивал тактический лазерный комплекс «Карьер», который позволяет обнаруживать и подавлять оптические средства разведки и наблюдения танков, другой бронированной техники и стрелкового оружия противника. Накануне Минобороны России сообщило, что навесной огонь из вооружения своих боевых машин десанта БМД-4М для уничтожения пунктов управления дронами противника впервые применили военнослужащие Воздушно-десантных войск (ВДВ) России. Кроме того, массовое десантирование более 600 военных в полной экипировке ночью впервые проведено в России. Десантирование провело псковское соединение ВДВ во время учений «Запад-2021». Кроме личного состава были десантированы 30 единиц военной техники. Сын убитой мигрантами пенсионерки рассказал подробности трагедии 14 сентября 2021, 11:25 Текст: Евгения Шестак

Сын погибшей 67-летней пенсионерки, чье тело с признаками насильственной смерти нашли в селе Бужаниново в Сергиево-Посадском районе Московской области, рассказал, что мать возвращалась с дачи, не дойдя до дома всего 400 метров. «Мама шла с дачи домой...не дошла всего 400 метров. В лесополосе ее забили. Звонили, писали – телефон не отвечал. Сначала я сам ходил искать, а потом приехал батюшка из храма Бужаниново с ребятами. Мама была набожной, часто посещала церковь, поэтому ее все знали. И тогда мы еще раз все вместе пошли, в ночь. В районе 23.00 нашли. Случайно. Нашли баночку, туфельку, пакет, вещи, колготки, потом тело мамы», – рассказал мужчина «Московскому комсомольцу». По его словам, в 17.45 она выходила с дачи, племянник звонил в 18.18 – телефон уже был выключен. До того места, где на нее напали, идти 6-7 минут. Также он отметил, что раньше пенсионерка не жаловалась на мигрантов. «Просто к ним уже все привыкли, то, что они ходят везде, как у себя дома. Это случай резонансный. Надо что-то корректировать в миграционной политике», – заявил он. Между тем глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководству подмосковного подразделения ведомства разобраться в конфликтной ситуации и изучить все жалобы местных жителей, передает ТАСС. В частности, руководителю регионального подразделения поручено организовать прием местных жителей, внимательно выслушать их жалобы, принять имеющиеся заявления и проверить все доводы. «Кроме того, руководителю следственного управления поручено представить доклад о проведенных следственных действиях по уголовному делу в отношении двух граждан соседних государств, обвиняемых в изнасиловании и убийстве пенсионерки», – сообщили в СК. Ранее двум мигрантам было предъявлено обвинение в изнасиловании и убийстве пенсионерки в Подмосковье. Напомним, местный житель сообщил о пропаже своей 67-летней матери, ее тело с признаками насильственной смерти нашли в понедельник. Жители села Бужаниново в Сергиево-Посадском районе Московской области собрались у общежития, где проживают мигранты. Они обвинили мигрантов в убийстве женщины, потребовали встречи с чиновниками и представителями правоохранительных органов. В СК сообщили, что задержаны два «гражданина соседнего государства». «Народный сход» завершился после встречи жителей с местными властями. Власти будут требовать закрыть общежитие. Путин и Асад встретились в Кремле 14 сентября 2021, 07:40

Фото: kremlin.ru

Текст: Дмитрий Зубарев

Глава российского государства Владимир Путин встретился в Кремле с президентом Сирии Башаром Асадом. Асад побывал в Москве с необъявленным визитом. В начале встречи Путин поздравил Асада с прошедшим днем рождения и победой на президентских выборах в Сирии. Затем стороны обсудили текущую ситуацию в Сирии, передает РИА «Новости». «Главная проблема, на мой взгляд, заключается в том, что все-таки иностранные вооруженные силы без решения Организации Объединенных Наций, без ваших санкций присутствуют на отдельных территориях страны, что явно противоречит международному праву и не дает вам возможности предпринять максимальные усилия для консолидации страны и для того, чтобы двигаться по пути ее восстановления такими темпами, которые были бы возможны, если бы вся территория контролировалась законным правительством», – передает официальный сайт Кремля слова Путина. Президент России отметил также, что до сих пор сохраняются очаги сопротивления со стороны террористов, которые не просто контролируют какую-то часть территории, но и продолжают терроризировать мирных граждан. При этом в освобожденные районы активно возвращаются беженцы. «Я своими глазами видел, когда был у вас в гостях по вашему приглашению, как люди активно восстанавливают свои жилища, активно работают над тем, чтобы вернуться в полном смысле этого слова к мирной жизни. Наши совместные усилия тоже приносят определенный результат. Я сейчас говорю не только о гуманитарной помощи со стороны России сирийскому народу, говорю и о развитии торгово-экономических связей. За первое полугодие текущего года объем товарооборота увеличился в 3,5 раза», – сказал президент России. В своем обращении Путин затронул также вопрос борьбы с коронавирусом. «Первые поставки «Спутника V» и «Спутника Лайт» прошли в Сирию. Надеюсь, что совместными усилиями удастся помочь сирийскому народу встать на ноги во всех смыслах этого слова, помочь восстановить экономику, социальную сферу, сферу здравоохранения, прежде всего, на сегодняшний день», – отметил глава российского государства. Асад, в свою очередь, поблагодарил Путина и Россию за вклад в борьбу с терроризмом в Сирии и за помощь в восстановлении страны. «Еще раз позвольте воспользоваться случаем и в вашем лице поблагодарить российское государство, российский народ, каждого гражданина в отдельности за гуманитарную помощь, которую милостиво предоставляет Российская Федерация многострадальной Сирийской Арабской Республике, будь то препараты, которые помогают нам лечить или упредить распространение коронавирусной инфекции, а также вся остальная помощь, в том числе продовольствие и все необходимое, что было предоставлено Россией Сирии. Благодарю вас за это», – сказал Асад. Асад заявил, что «две наши армии, российская и сирийская, достигли и добились существенных результатов не только в освобождении оккупированных территорий, захваченных боевиками, в уничтожении терроризма, но еще и способствовали возвращению беженцев, которые были вынуждены покинуть свои родные дома, покинуть свою родину». Он указал, что «международный терроризм не знает границ». «Наши армии, я могу констатировать, внесли огромный вклад в дело по защите всего человечества от этого зла», – заявил президент Сирии. Он подчеркнул роль «политических мероприятий, процессов, которые проводили, будь это в Сочи или в Астане», но отметил, что эти процессы «примерно уже как три года остановились». «Есть определенные государства, которые всячески деструктивно влияют на возможность проведения политических процессов. Есть и другие факторы, но мы прекрасно их понимаем и пытаемся сделать всё возможное для решения этих актуальных проблем», – сказал Асад, добавив, что «некоторые государства наложили на сирийский народ санкции, которые можно классифицировать и позиционировать как античеловеческие, антигосударственные, антилегитимные». Напомним, в апреле Путин провел телефонный разговор с Асадом, обсудив взаимодействие в борьбе с коронавирусом. В июле В Сирию доставили первую партию вакцины «Спутник лайт». Пушков оценил троллинг Зеленского со стороны Азарова 14 сентября 2021, 08:31 Текст: Алина Назарова

Российский сенатор Алексей Пушков назвал пост бывшего премьера Украины Николая Азарова о сравнении цен на газ для Киева и Минска «удачным троллингом» украинского президента Владимира Зеленского. «Удачный троллинг Зеленского со стороны экс-премьера Украины Николая Азарова. Если не в администрации президента Украины, то в «Квартале-95» должны оценить», – написал Пушков в Telegram. Так сенатор оценил пост Азарова в Twitter. В нем экс-глава правительства разместил фотографии расстроенного Зеленского и улыбающегося президента Белоруссии Александра Лукашенко, сопроводив их актуальными для каждого государства ценами на газ в 753 и 128 долларов соответственно. «И кто после этого больший патриот своей страны? Риторический вопрос!» – написал Азаров. Ранее сообщалось, что в 2022 году цена на газ для Белоруссии останется на уровне 2021 года, при этом она не будет индексироваться на уровень долларовой инфляции. На 2022 год цена для Белоруссии – 128,5 доллара за 1 тыс. кубов. До 1 декабря 2023 года стороны подпишут документ по созданию объединенного рынка газа. Кроме того, с сентября 2021 года до конца 2022 года Россия предоставит Белоруссии кредиты примерно на 630-640 млн долларов. Путин заявил об уходе на самоизоляцию 14 сентября 2021, 11:58

Фото: Евгений Паулин/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин заявил, что вынужден уйти на самоизоляцию из-за случаев коронавируса в его окружении. «Владимир Путин сообщил, что в связи с выявленными случаями заболевания коронавирусом в его окружении он должен в течение определенного периода времени соблюдать режим самоизоляции», – говорится в сообщении Кремля. С учетом этого президент примет участие в запланированных на этой неделе в Душанбе сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества и совместном заседании глав государств – членов ОДКБ и ШОС в режиме видео-конференц-связи. В понедельник в ходе общения с паралимпийцами Путин рассказал, что в его окружении многие болеют коронавирусом. Он отметил, что надо разобраться, что реально происходит, добавив, что думает, что и ему «самому скоро на карантин придется». Позже пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Путин образно выразился, говоря о возможности ухода на карантин из-за ситуации с коронавирусом.