В России предложили давать три выходных после вакцинации от COVID-19

Работодатели должны предоставлять сотрудникам выходные дни с сохранением оплаты после каждого этапа вакцинации от COVID-19, заявили в Институте социальных исследований и развития гражданских инициатив (ИСИРГИ).

«Прошу Вас рассмотреть возможность введения обязательства для работодателей о предоставлении всем работникам, сделавшим прививку, трех обязательных оплачиваемых выходных дней», – говорится в обращении директора института Максима Петунина, передает РИА «Новости».

Соответствующее письмо было направленно на имя главы Минтруда Антона Котякова, спикеров Совфеда и Госдумы Валентины Матвиенко и Вячеслава Володина. Авторы инициативы считают, что невозможность получить выходные для вакцинации и опасение из-за сильного иммунного ответа делают незащищенным целый пласт трудоспособного населения.

В связи с чем ИСИРГИ попросили оценить возможность изменить трудовое законодательство, предоставив оплачиваемые отгулы на все массовые прививки.

«Прошу Вас распространить данную практику предоставления выходных дней на все прививки, проводимые государственными медицинскими учреждениями в обязательном и массовом порядке в условиях пандемии», – говорится в документе.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что экспертам нужно не делать прогнозы об очередной волне эпидемии, а призывать к вакцинации, потому что новый всплеск заболеваемости зависит от поведения россиян.

В Минздраве назвали управляемой пандемию коронавируса в России. До этого вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что более 44 млн россиян получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, свыше 37 млн из них завершили вакцинацию.

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