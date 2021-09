В России выявили 19 тыс. случаев коронавируса за сутки В Минздраве назвали управляемой пандемию коронавируса в России 2 сентября 2021, 12:18 Текст: Евгения Шестак

Пандемия коронавируса в России стала фармакологически управляемой, заявил первый замминистра здравоохранения Виктор Фисенко. «Да, на сегодняшний день фармакологически эта инфекция управляема», – цитирует РИА «Новости» Фисенко. По его словам, сегодня в арсенале России есть уже четыре вакцины для профилактики коронавируса. Также он отметил, что дефицита вакцин против коронавируса в российских регионах нет, общий объем их запасов составляет порядка 15 млн доз. Фисенко подчеркнул, что Россия ввела в оборот уже более 70 млн полных доз вакцин против коронавируса, преимущественно «Спутник V». «Только за август произведено 37,5 млн полных доз», – отметил он. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что более 44 млн россиян получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, свыше 37 млн из них завершили вакцинацию. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что запросов на вакцину «Спутник V» от других стран поступает достаточно много. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

Словакия отказалась от «Спутника V» 31 августа 2021, 11:39

Фото: Jakub Gavlak/EPA/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Власти Словакии приняли решение о прекращении использования российской вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V», сообщили в Министерстве здравоохранения республики. «Сегодня (во вторник) последний день, когда жители республики, пожелавшие привиться «Спутником V», смогут получить вторую дозу российской вакцины», – отметили в Минздраве, передает ТАСС. Среди тех, кто привился «Спутником V», – нынешний вице-премьер и глава Минфина Игорь Матович, передает РИА «Новости». Именно по инициативе Матовича, который в то время занимал пост премьера, Словакией в России была закуплена партия вакцины «Спутник V» из 200 тыс. доз. Она поступила в республику 1 марта, вызвав политический скандал, поскольку Матович и занимавший пост главы Минздрава Марек Крайчи не сообщили заранее об этом ни президенту Зузане Чапутовой, ни коллегам по кабмину. В правительстве выступали против закупки «Спутника V» до тех пор, пока его не одобрит европейский регулятор, шесть министров покинули кабинет и призвали к отставкам Матовича и Крайчи, что оба позднее и сделали. В итоге «Спутник V» все же успешно прошел лабораторные испытания в Словакии, а президент республики Зузана Чапутова признала надежность российской вакцины. Однако из-за проволочек регистрация на вакцинацию «Спутником V» началась в Словакии лишь 7 июня, когда значительная часть населения страны или уже сделала прививки другими вакцинами, или зарегистрировалась на них. Регистрация на вакцинацию «Спутником V» в республике была завершена 30 июня, поскольку срок годности закупленной партии вакцины заканчивается 31 августа. Российский фонд прямых инвестиций заявил, что «Спутник V» столкнулся в Словакии с давлением международного фармацевтического лобби. По данным Минздрава на утро вторника, в пятимиллионной Словакии первую прививку от коронавируса получили 2,37 млн человек, вторую – 2,21 млн человек. Обнаружен новый штамм COVID-19 с повышенной степенью мутации 30 августа 2021, 21:16

Фото: Arne Dedert/dpa/Global Look Press

Текст: Елизавета Булкина

В ЮАР выявлен новый штамм коронавируса C. 1.2, который имеет повышенную степень мутации, сообщил местный новостной портал «Айуитнес» (EWN). Штамм обнаружили специалисты южноафриканского Национального института инфекционных заболеваний. Министерство здравоохранения ЮАР уже предупредило Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о новом варианте COVID-19, передает ТАСС. Ученые полагают, что новый штамм может обладать повышенной агрессивностью при одновременной более высокой устойчивости к вакцинам. Впервые C. 1.2 был обнаружен в мае. Он представляет собой мутацию штамма C. 1, который был выявлен в ЮАР в январе 2021 года. По данным исследователей, штамм С. 1.2 уже проник в Демократическую Республику Конго, Китай, Новую Зеландию, Великобританию, Португалию, Швейцарию и на Маврикий. Ранее специалисты департамента здравоохранения города Нью-Йорк и Школы общественного здравоохранения имени Мэйлмана Колумбийского университета пришли к выводу, что «йота»-вариант коронавируса повышает на 46-82% коэффициент летальности при заражении коронавирусом. Инфекционист: Угроза смерти сохраняется и спустя полгода после перенесенного COVID-19 31 августа 2021, 16:40

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Текст: Татьяна Косолапова

Угроза смерти из-за вызванных COVID-19 осложнений сохраняется и после полугода после перенесенного заболевания, но именно в первые шесть месяцев после болезни такие риски наиболее высоки, рассказал газете ВЗГЛЯД кандидат медицинских наук, доцент РНИМУ им. Н.И. Пирогова, врач-инфекционист Иван Коновалов, комментируя соответствующее сообщение главы Минздрава. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что в течение шести месяцев после перенесенной коронавирусной инфекции риск смерти остается высоким, передает «Россия 24». Кроме того, в этот период у человека могут возникнуть осложнения, связанные с образованием тромбов, поражением нервной и сердечно-сосудистой системы, поэтому именно переболевшим COVID-19 гражданам просто необходимо пройти углубленную диспансеризацию. «Высокие риски смерти связаны в первую очередь с нередким формированием осложненного течения самого заболевания, которое сохраняется в течение длительного периода времени. Называется он длительно протекающий COVID или постковидный синдром. Также у большого количества пациентов, переносящих коронавирусную инфекцию в средней тяжести и тяжелой форме, а особенно в критической, на фоне заболевания и проводимой агрессивной терапии нередко возникает большое количество побочных эффектов и осложнений», – говорит Коновалов. В совокупности заболевание может сформировать хроническую патологию сердечно-сосудистой, почечной, печеночной и других систем организма, продолжает врач. В том числе COVID-19 нередко приводит к активации аутоиммунных заболеваний. Кроме того, болезнь может декомпенсировать уже имеющиеся у человека хронические заболевания, что нередко является причиной последующего летального исхода от, например, декомпенсации работы сердечно-сосудистой системы. «И конечно, через полгода эта угроза смерти не проходит, но отслеживание с конкретной привязкой по времени летальности у людей не от коронавирусной инфекции, а от других причин, собственно, статистически отслеживается. То есть ведется эпидемиологическая расшифровка причин повышения смертности в ближайшие полгода, ассоциированая с фактом перенесенного COVID-19. Соответственно, угроза сохраняется и после полугода, но именно в ближайший период на фоне восстановления от ковида такие риски наиболее высоки», – рассказывает специалист. Для того, чтобы снизить риски смерти после перенесенного заболевания, продолжает инфекционист, необходимо проводить программу реабилитации пациентов, которая отражена в клинических и методических рекомендациях. Для каждого пациента она индивидуальна, в зависимости от тех или иных проявлений перенесенной инфекции и особенностей организма конкретного человека. «В любом случае в ряде ситуаций даже при легком течении коронавирусной инфекции ряд симптомов может сохраняться в течение длительного периода времени (постковидный синдром). Поэтому в зависимости от превалирования тех или иных сохраняющихся симптомов, человек должен находиться под наблюдением конкретных специалистов: кардиолога, ревматолога, невролога и прочих», – заключил Коновалов. По данным на 31 августа в Москве за последние сутки смертность снизилась на 18%, дойдя до показателей начала марта, следует из данных оперативного штаба по контролю ситуации с коронавирусом, пишет «Интерфакс». Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщала, что в августе по сравнению с аналогичным периодом июля текущего года смертность в России остается на прежнем уровне. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Проценко предупредил о возможной новой вспышке коронавируса 31 августа 2021, 21:21

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Новая вспышка коронавируса может произойти осенью из-за сочетания нескольких факторов, заявил главный врач городской больницы №40 в Коммунарке (Москва) Денис Проценко. «Меня напрягает конец сентября – начало октября. Столкнется сразу три момента – грипп, ковид и возвращение людей из отпусков. Это все может создать предпосылки для вспышки и тяжелого течения болезни», – передает его слова Ura.ru. Проценко отметил, что человечеству придется научиться существовать с COVID, как это, например, уже произошло с гриппом или другими инфекциями. «Единственный путь – это профилактика и вакцинация. Осенью многое будет зависеть от позиции граждан. Если она будет пассивная, то очевидно, что у нас опять будет работа и разворачивание дополнительных коек», – добавил медик. Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат ГД Геннадий Онищенко заявил, что в сентябре стоит ожидать подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией, поскольку начнется учебный год, а россияне вернутся из отпусков и с каникул, при этом достаточного количества прививок не делается. В США задумались о производстве «Спутника V» для экспорта 2 сентября 2021, 10:04

Фото: YURI KOCHETKOV/EPA/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Американские фармацевтические компании обсуждают возможность производства российской вакцины против коронавируса «Спутник V» для экспорта в третьи страны, рассказал глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко. «Мы вчера встречались с представителем РФПИ, их большой проект «Спутник V» – он все больше получает признание международное. Даже есть такой момент, что они надеются начать производить в стране, которая не признает «Спутник V», но для экспорта в третьи страны», – сказал Родзянко РИА «Новости». Он подтвердил, что ведутся переговоры с американскими компаниями по производству вакцины «Спутник V». Ранее в МИД заявили, что процесс признания российской вакцины искусственно замедляется, в связи с чем под дискриминационные меры попадают привитые граждане России и иностранцы. На сегодняшний день «Спутник V» зарегистрирован в 70 странах, общее население всех стран, одобривших «Спутник V», составляет 4 млрд человек – это более 50% населения Земли. Иммунолог предсказал окончание пандемии к 2024 году 1 сентября 2021, 16:19 Текст: Елена Мирошниченко

Пандемия коронавируса может завершиться к 2024 году, заявил кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков. «Может быть, к концу 2023 года, в 2024 году ситуация во всем мире стабилизируется. В России это должно произойти немного раньше», – рассказал он Ura.ru. Иммунолог подчеркнул, что за это время важно снизить смертность и сократить возможность для мутаций вируса, что позволит взять под контроль ситуацию с пандемией. Ранее главный врач городской больницы №40 в Коммунарке (Москва) Денис Проценко заявил, что новая вспышка коронавируса может произойти осенью из-за сочетания нескольких факторов. В Венгрии выразили надежду на скорое одобрение «Спутника V» в ВОЗ 1 сентября 2021, 17:26 Текст: Алексей Дегтярев

Глава МИД Венгрии и внешнеэкономических связей Петер Сийярто выразил надежду, что ВОЗ в ближайшее время одобрит российскую вакцину «Спутник V». «Я надеюсь, что процедура одобрения ВОЗ завершится через некоторое время. Конечно же, я не могу сказать когда, но надеюсь, что скоро», – сказал Сийярто в интервью ТАСС. Он добавил, что Еврокомиссия и некоторые западные страны и либеральные медиа пытаются политизировать процесс признания вакцин. «Это то, от чего мы [в Венгрии] совершенно отказались. Потому что для нас вакцины – это средство спасения жизней людей. И так как мы имели возможность купить «Спутник V», это обеспечило здоровье и жизнь миллиону венгров», – подчеркнул венгерский министр. Ранее Сийярто по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым сообщил, что «Спутник V» будет производиться со следующего года в Венгрии. Мурашко рассказал о количестве запросов на вакцину «Спутник V» от других стран 31 августа 2021, 21:43 Текст: Елена Мирошниченко

Запросов на вакцину «Спутник V» от других стран поступает достаточно много, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. «Наша вакцина эффективна против штамма «дельта», об этом говорят и научные исследования, проведенные в других государствах. Масштабы производства препарата возрастают, запросов от других стран достаточно много», – сказал министр во время беседы с генеральным директором Всемирной организации здравоохранения Тедросом Аданомом Гебрейесусом, передает ТАСС. Ранее в МИД заявили, что процесс признания российской вакцины искусственно замедляется, в связи с чем под дискриминационные меры попадают привитые граждане России и иностранцы. В Китае предположили завозной характер коронавируса в Ухане 30 августа 2021, 19:08 Текст: Алексей Дегтярев

Коронавирус мог быть завезен в Ухань с помощью упаковок замороженных полуфабрикатов, специалисты Центра по контролю и предотвращению массовых заболеваний Китая попросили ВОЗ проверить эту версию. Китайские эксперты сравнили данные о больных коронавирусом в Пекине и Даляне с образцами, собранными на упаковках с полуфабрикатами, передает ТАСС со ссылкой на Global Times. Исследования показали, что вирус мог попасть вместе с продуктами из другой страны или другого района КНР. Ранее МИД Китая заявил, что разведывательное сообщество США в докладе о происхождении коронавируса лишь попытается подтвердить заранее установленные выводы и переложить ответственность за пандемию. В конце мая появилась информация, что США заполучили данные о вспышке коронавируса в лаборатории Уханя. Китай назвал заявления США политической игрой и попыткой свалить вину на других, однако раскритиковал предложение вновь расследовать происхождение коронавируса. Позже в минздраве США опровергли наличие доказательств утечки коронавируса из лаборатории в Китае. ЕС исключил США из списка разрешенных для необязательных поездок стран 30 августа 2021, 19:16 Текст: Елизавета Булкина

Евросоюз исключил США из списка стран, куда разрешены необязательные поездки, из-за ухудшения там ситуации с распространением коронавируса. «Совет обновил список страны и территорий, для которых ограничения необязательных поездок должны быть временно отменены. В частности, США, Израиль, Ливан, Черногория, Северная Македония и Косово исключены из этого списка», – цитирует заявление Совета ЕС ТАСС. Соединенные Штаты на текущий момент лидируют по числу заразившихся коронавирусом и числу летальных исходов. По данным университета Хопкинса, в стране заразились более 38,7 млн человек, умерли свыше 637 тыс. человек. Терапевт назвала вызванные COVID-19 проблемы с алкоголем 1 сентября 2021, 10:10 Текст: Дмитрий Зубарев

Врач-терапевт и нутрициолог Надежда Чернышова рассказала о проблемах с восприятием алкогольных напитков, которые могут быть последствиями заражения коронавирусом COVID-19. Уже давно известно, что коронавирус может вызвать у человека как полное исчезновение обонятельных и вкусовых ощущений (аносмию), так и их искажение (паросмию) – их переживают более половины заболевших. Как правило, при паросмии продукты «меняют» запах и вкус в восприятии пациента большими группами, одна из таких групп – спиртные напитки. «Многие отмечают, что не чувствуют никакого запаха спиртного – ни от рюмки с напитком, ни от человека, употребившего напиток. Я знаю несколько случаев, когда люди ощущают стойкое отвращение к алкоголю из-за неприятного вкуса и запаха и не могут его употреблять, но это далеко не у всех», – сообщила Чернышова «Ридусу». Терапевт добавила, что при паросмии вместо привычного вкуса или запаха у разных продуктов появляется один и тот же, зачастую неприятный оттенок. Переболевший коронавирусной инфекцией человек может оставаться в состоянии паросмии в течение нескольких месяцев или даже дольше: «У меня есть несколько примеров, когда с октября 2020 года в течение 11 месяцев у пациентов не возвращалось нормальное восприятие вкуса и запаха. Какая-то динамика есть, но тем не менее полное выздоровление еще не наступило», – рассказала Надежда Чернышова. Врач также отметила, что расстройства вкуса и обоняния могут заставить больного отказаться от целых больших групп продуктов питания, и это даже может привести к незначительному снижению веса. Распространение паросмии после нескольких волн пандемии коронавируса COVID-19 породило даже новую профессию. Московская винотека опубликовала объявление о поиске специалиста по продаже вина (кависта) с обонянием, искаженным последствиями коронавируса. Предполагается, что он будет обслуживать покупателей, точно так же страдающих паросмией, и составлять для них винные карты с учетом их расстройства. В качестве бонуса консультанту для клиентов с паросмией обещают скидки на вино. Ранее было обнаружено необычное последствие коронавируса у пожилых. Путин рассказал об антителах к коронавирусу после прививки 30 августа 2021, 14:56 Текст: Алексей Дегтярев

Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Тверской области Игорем Руденей рассказал, что показатели антител после прививки у него держатся хорошо. Руденя доложил президенту о проведении вакцинации в регионе и о том, что местные власти сами все уже привиты по второму разу. «У меня держатся все эти показатели хорошо», – цитирует Путина РИА «Новости». Ранее Путин заявлял, что убеждать людей вакцинироваться от коронавируса необходимо настойчиво и уважительно, а принуждать никого не нужно. Он также призвал правительство реагировать на меняющуюся ситуацию с COVID. В Японии нашли инородные вещества в вакцине Pfizer 31 августа 2021, 08:49 Текст: Евгения Шестак

В японской префектуре Окинава специалисты обнаружили в вакцине от коронавируса компании Pfizer инородные вещества. Предположительно, это резиновая крошка от пробок ампул, сообщил генеральный секретарь кабинета министров Кацунобу Като. «В ходе вакцинации в ампуле вакцины Pfizer были обнаружены инородные вещества. Минздрав обратился в компанию Pfizer, где был получен ответ, что с высокой вероятностью это резиновая крошка от крышки ампулы, которая откололась в результате неправильно прокалывания шприцем», – цитирует ТАСС Като. Он напомнил, что аналогичные случаи недавно были зафиксированы с препаратом Moderna. Это не влияет на безопасность обеих вакцин, уточнил генсек. Ранее сообщалось, что за последний месяц в Японии умерли два человека, сделавшие прививки от коронавируса препаратом Moderna, в партии которого были обнаружены примеси. Назван срок начала поставок произведенных в Индии доз «Спутника V» 1 сентября 2021, 00:59 Текст: Антон Никитин

Произведенные в Индии дозы российской вакцины от коронавируса «Спутник V» будут доступны к сентябрю-октябрю, сообщило индийское издание Business Line. «Мы ожидаем, что произведенные в Индии дозы [препарата] будут доступны к сентябрю-октябрю», – приводит ТАСС слова представителя индийской фармацевтической компании Dr. Reddy's Laboratories (DRL). Представитель DRL уточнил, что к настоящему моменту компания получила 31,5 млн доз первого компонента и 41,5 млн доз второго компонента «Спутника V». «Мы работаем с РФПИ (Российский фонд прямых инвестиций) над увеличением поставок», – добавил он. DRL подала в феврале заявку на ограниченное применение российской вакцины в Индии. Она была одобрена в апреле. Эта фирма готова распространять «Спутник V». РФПИ также договорился о производстве препарата с несколькими компаниями в самой Индии. Применение этой вакцины началось в республике 14 мая. Напомним, в июле глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил о нехватке производственных мощностей в России для удовлетворения всех зарубежных запросов на поставки вакцины от коронавируса «Спутник V». В связи с этим он отметил, что Россия налаживает и лицензирует производство «Спутника V» в странах, которые обладают соответствующей фармацевтической базой. В июле Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявил о начале сотрудничества с индийской фармацевтической компанией Serum Institute of India (SII), крупнейшим мировым производителем по объемам выпуска вакцин, для производства в Индии российской вакцины против коронавируса «Спутник V». Предполагаемый объем производства российской вакцины «Спутник V» на мощностях SII в Индии в РФПИ оценили в более чем 300 млн доз ежегодно. Напомним, 1 мая в Индию доставили первую партию российской вакцины. Вторую партию «Спутника V» Индия получила 16 мая. В том же месяце индийская компания DRL выпустила в оборот первую партию импортируемой из России вакцины «Спутник V». В середине июня в частной клинике в Нью-Дели началась ограниченная вакцинация российским препаратом против коронавируса «Спутник V». Россия также отправила в Индию экстренную гуманитарную помощь и поставила крупную партию медикаментов. По словам гендиректора РФПИ Кирилла Дмитриева, к лету 2022 года ежемесячный объем выпуска «Спутника V» в Индии может превысить 50 млн доз. В Кремле сообщали о постоянном контакте с Индией по ситуации с коронавирусом. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Ученые заявили о еженедельной мутации коронавируса 30 августа 2021, 12:54 Текст: Дмитрий Зубарев

Коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19, мутирует примерно раз в неделю, то есть в два раза чаще, чем считалось до сих пор, показало исследование генетиков из университетов Бата и Эдинбурга в Великобритании, сообщили в университете Бата. Авторы работы выяснили, что до сих пор исследователи коронавируса не замечали многие мутации и их не секвенировали и не учитывали при оценке скорости появления новых штаммов, передает «Интерфакс». По их мнению, чаще всего упускались из виду примеры «отрицательной селекции», когда случившаяся мутация вредна самому вирусу и снижает его шансы на выживание, тогда как внимание ученых сосредотачивалось на примерах положительной селекции, когда новый штамм получал преимущества перед старыми, например, как более контагиозная «дельта». Исследование также подтвердило, что если человек болеет СOVID-19 дольше нескольких недель, вирус может мутировать в его организме, рассказал один из авторов исследования профессор Лоренс Херст. Он напомнил, что таким образом появился альфа-штамм коронавируса, который считается результатом эволюции вируса внутри человека, который не смог быстро вылечиться. В пресс-релизе говорится, что это доказывает необходимость тщательной изоляции больных с затяжной формой COVID-19. Исследование провели сотрудники Центра эволюции Милнера в Университете Бата и отдела генетики человека Совета по медицинским исследованиям Эдинбургского университета. Результаты их работы опубликованы в Genome Biology and Evolution. Ранее было найдено защищающее от всех штаммов коронавируса антитело.