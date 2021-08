Проценко предупредил о возможной новой вспышке коронавируса Мурашко рассказал о количестве запросов на вакцину «Спутник V» от других стран 31 августа 2021, 21:43 Текст: Елена Мирошниченко

Запросов на вакцину «Спутник V» от других стран поступает достаточно много, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. «Наша вакцина эффективна против штамма «дельта», об этом говорят и научные исследования, проведенные в других государствах. Масштабы производства препарата возрастают, запросов от других стран достаточно много», – сказал министр во время беседы с генеральным директором Всемирной организации здравоохранения Тедросом Аданомом Гебрейесусом, передает ТАСС. Ранее в МИД заявили, что процесс признания российской вакцины искусственно замедляется, в связи с чем под дискриминационные меры попадают привитые граждане России и иностранцы.

Власти Словакии приняли решение о прекращении использования российской вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V», сообщили в Министерстве здравоохранения республики. «Сегодня (во вторник) последний день, когда жители республики, пожелавшие привиться «Спутником V», смогут получить вторую дозу российской вакцины», – отметили в Минздраве, передает ТАСС. Среди тех, кто привился «Спутником V», – нынешний вице-премьер и глава Минфина Игорь Матович, передает РИА «Новости». Именно по инициативе Матовича, который в то время занимал пост премьера, Словакией в России была закуплена партия вакцины «Спутник V» из 200 тыс. доз. Она поступила в республику 1 марта, вызвав политический скандал, поскольку Матович и занимавший пост главы Минздрава Марек Крайчи не сообщили заранее об этом ни президенту Зузане Чапутовой, ни коллегам по кабмину. В правительстве выступали против закупки «Спутника V» до тех пор, пока его не одобрит европейский регулятор, шесть министров покинули кабинет и призвали к отставкам Матовича и Крайчи, что оба позднее и сделали. В итоге «Спутник V» все же успешно прошел лабораторные испытания в Словакии, а президент республики Зузана Чапутова признала надежность российской вакцины. Однако из-за проволочек регистрация на вакцинацию «Спутником V» началась в Словакии лишь 7 июня, когда значительная часть населения страны или уже сделала прививки другими вакцинами, или зарегистрировалась на них. Регистрация на вакцинацию «Спутником V» в республике была завершена 30 июня, поскольку срок годности закупленной партии вакцины заканчивается 31 августа. Российский фонд прямых инвестиций заявил, что «Спутник V» столкнулся в Словакии с давлением международного фармацевтического лобби. По данным Минздрава на утро вторника, в пятимиллионной Словакии первую прививку от коронавируса получили 2,37 млн человек, вторую – 2,21 млн человек. Обнаружен новый штамм COVID-19 с повышенной степенью мутации 30 августа 2021, 21:16

В ЮАР выявлен новый штамм коронавируса C. 1.2, который имеет повышенную степень мутации, сообщил местный новостной портал «Айуитнес» (EWN). Штамм обнаружили специалисты южноафриканского Национального института инфекционных заболеваний. Министерство здравоохранения ЮАР уже предупредило Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о новом варианте COVID-19, передает ТАСС. Ученые полагают, что новый штамм может обладать повышенной агрессивностью при одновременной более высокой устойчивости к вакцинам. Впервые C. 1.2 был обнаружен в мае. Он представляет собой мутацию штамма C. 1, который был выявлен в ЮАР в январе 2021 года. По данным исследователей, штамм С. 1.2 уже проник в Демократическую Республику Конго, Китай, Новую Зеландию, Великобританию, Португалию, Швейцарию и на Маврикий. Ранее специалисты департамента здравоохранения города Нью-Йорк и Школы общественного здравоохранения имени Мэйлмана Колумбийского университета пришли к выводу, что «йота»-вариант коронавируса повышает на 46-82% коэффициент летальности при заражении коронавирусом. Инфекционист: Угроза смерти сохраняется и спустя полгода после перенесенного COVID-19 31 августа 2021, 16:40

Угроза смерти из-за вызванных COVID-19 осложнений сохраняется и после полугода после перенесенного заболевания, но именно в первые шесть месяцев после болезни такие риски наиболее высоки, рассказал газете ВЗГЛЯД кандидат медицинских наук, доцент РНИМУ им. Н.И. Пирогова, врач-инфекционист Иван Коновалов, комментируя соответствующее сообщение главы Минздрава. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что в течение шести месяцев после перенесенной коронавирусной инфекции риск смерти остается высоким, передает «Россия 24». Кроме того, в этот период у человека могут возникнуть осложнения, связанные с образованием тромбов, поражением нервной и сердечно-сосудистой системы, поэтому именно переболевшим COVID-19 гражданам просто необходимо пройти углубленную диспансеризацию. «Высокие риски смерти связаны в первую очередь с нередким формированием осложненного течения самого заболевания, которое сохраняется в течение длительного периода времени. Называется он длительно протекающий COVID или постковидный синдром. Также у большого количества пациентов, переносящих коронавирусную инфекцию в средней тяжести и тяжелой форме, а особенно в критической, на фоне заболевания и проводимой агрессивной терапии нередко возникает большое количество побочных эффектов и осложнений», – говорит Коновалов. В совокупности заболевание может сформировать хроническую патологию сердечно-сосудистой, почечной, печеночной и других систем организма, продолжает врач. В том числе COVID-19 нередко приводит к активации аутоиммунных заболеваний. Кроме того, болезнь может декомпенсировать уже имеющиеся у человека хронические заболевания, что нередко является причиной последующего летального исхода от, например, декомпенсации работы сердечно-сосудистой системы. «И конечно, через полгода эта угроза смерти не проходит, но отслеживание с конкретной привязкой по времени летальности у людей не от коронавирусной инфекции, а от других причин, собственно, статистически отслеживается. То есть ведется эпидемиологическая расшифровка причин повышения смертности в ближайшие полгода, ассоциированая с фактом перенесенного COVID-19. Соответственно, угроза сохраняется и после полугода, но именно в ближайший период на фоне восстановления от ковида такие риски наиболее высоки», – рассказывает специалист. Для того, чтобы снизить риски смерти после перенесенного заболевания, продолжает инфекционист, необходимо проводить программу реабилитации пациентов, которая отражена в клинических и методических рекомендациях. Для каждого пациента она индивидуальна, в зависимости от тех или иных проявлений перенесенной инфекции и особенностей организма конкретного человека. «В любом случае в ряде ситуаций даже при легком течении коронавирусной инфекции ряд симптомов может сохраняться в течение длительного периода времени (постковидный синдром). Поэтому в зависимости от превалирования тех или иных сохраняющихся симптомов, человек должен находиться под наблюдением конкретных специалистов: кардиолога, ревматолога, невролога и прочих», – заключил Коновалов. По данным на 31 августа в Москве за последние сутки смертность снизилась на 18%, дойдя до показателей начала марта, следует из данных оперативного штаба по контролю ситуации с коронавирусом, пишет «Интерфакс». Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщала, что в августе по сравнению с аналогичным периодом июля текущего года смертность в России остается на прежнем уровне. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Пациенты COVID- госпиталя в Таиланде устраивали оргии и нарко-вечеринки 29 августа 2021, 10:16 Текст: Елизавета Булкина

Полицейские в Таиланде провели рейд в полевом госпитале для больных коронавирусом, где пациенты устраивали оргии и нарко-вечеринки, сообщило издание The Nation Thailand. В полицию обратился персонал больницы в провинции Самут Пракан. Медики пожаловались на стычки между пациентами. В операции приняли участие бойцы военного подразделения ISOC, передает РИА «Новости». Правоохранители конфисковали у больных сигареты. Кроме того, по камерам видеонаблюдения выяснили, что часть пациентов принимает наркотики и занимается групповым сексом, однако их личности установить не удалость. В Таиланде за период пандемии выявили свыше миллиона случаев коронавируса, более 10 тыс. человек умерли. В середине августа наблюдался пик заболеваний, число случаев превышало 20 тыс. в сутки. За сутки в России выявили 19,2 тыс. случаев коронавируса 29 августа 2021, 12:06 Текст: Елизавета Булкина

В России за минувшие сутки зафиксировали 19 286 случаев коронавируса, всего в стране выявлено 6,8 млн случаев COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с инфекцией. За прошедшие сутки выписано после выздоровления 16 804 человека, скончались 797 пациентов, говорится в сообщении на портале стопкоронавирус.рф. В Москве выявлено 1444 случая, в Санкт-Петербурге – 1318, в Московской области – 914. Накануне в России выявили 19 492 случая коронавируса, таким образом, число выявленных случаев сократилось за сутки на 206. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. Ученые рассказали о развитии порока глаза у младенца из-за перенесенного матерью COVID 29 августа 2021, 08:24 Текст: Елизавета Булкина

Российские исследователи описали случай развития тяжелого порока глаза у ребенка, чья мать перенесла коронавирус на пятой-шестой неделе беременности, сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. «Продолжают появляться новые факты о негативном влиянии SARS-CoV-2 на развитие плода. Так, недавно был описан случай эмбриопатии, проявившийся тяжелым пороком развития глаза (односторонний микрофтальм, гипоплазия зрительного нерва и врожденная ретинопатия), связанный с заболеванием COVID-19 матери на пятой и шестой неделях эмбрионального развития. Ученые-медики не смогли объяснить это другими инфекциями, генетическими факторами, употреблением наркотиков или каким-либо другим заболеванием матери во время беременности», – передает ее слова РИА «Новости». По словам эксперта, порок развития глаза был аналогичный тем, которые наблюдаются после материнской краснухи в первом триместре беременности. «Безусловно, наблюдения за детьми, рожденными от матерей, которые перенесли COVID-19 во время беременности, ведутся… В некоторых случаях у женщин, заболевших COVID-19, наблюдаются преждевременные роды. У младенцев, появившихся на свет раньше срока, по тем или иным причинам, в том числе и не связанным с COVID-19, может наблюдаться некоторая задержка в развитии. Связано ли это напрямую с коронавирусом, сказать трудно», – сказала Пшеничная. Она уточнила, что если во время беременности женщина более тяжело, плод также испытывает гипоксию, что может повлиять на развитие ребенка. Пшеничная подчеркнула, что перед планированием беременности лучше не рисковать, а сделать прививку от коронавируса. Ранее в Минздраве заявили, что самым лучшим временем для вакцинации от коронавирусной инфекции является срок беременности после 22-х недель. Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что привившиеся против новой коронавирусной инфекции «Спутник V» беременные женщины переносят препарат очень хорошо, никаких нареканий нет. В Китае предположили завозной характер коронавируса в Ухане 30 августа 2021, 19:08 Текст: Алексей Дегтярев

Коронавирус мог быть завезен в Ухань с помощью упаковок замороженных полуфабрикатов, специалисты Центра по контролю и предотвращению массовых заболеваний Китая попросили ВОЗ проверить эту версию. Китайские эксперты сравнили данные о больных коронавирусом в Пекине и Даляне с образцами, собранными на упаковках с полуфабрикатами, передает ТАСС со ссылкой на Global Times. Исследования показали, что вирус мог попасть вместе с продуктами из другой страны или другого района КНР. Ранее МИД Китая заявил, что разведывательное сообщество США в докладе о происхождении коронавируса лишь попытается подтвердить заранее установленные выводы и переложить ответственность за пандемию. В конце мая появилась информация, что США заполучили данные о вспышке коронавируса в лаборатории Уханя. Китай назвал заявления США политической игрой и попыткой свалить вину на других, однако раскритиковал предложение вновь расследовать происхождение коронавируса. Позже в минздраве США опровергли наличие доказательств утечки коронавируса из лаборатории в Китае. ЕС исключил США из списка разрешенных для необязательных поездок стран 30 августа 2021, 19:16 Текст: Елизавета Булкина

Евросоюз исключил США из списка стран, куда разрешены необязательные поездки, из-за ухудшения там ситуации с распространением коронавируса. «Совет обновил список страны и территорий, для которых ограничения необязательных поездок должны быть временно отменены. В частности, США, Израиль, Ливан, Черногория, Северная Македония и Косово исключены из этого списка», – цитирует заявление Совета ЕС ТАСС. Соединенные Штаты на текущий момент лидируют по числу заразившихся коронавирусом и числу летальных исходов. По данным университета Хопкинса, в стране заразились более 38,7 млн человек, умерли свыше 637 тыс. человек. Путин рассказал об антителах к коронавирусу после прививки 30 августа 2021, 14:56 Текст: Алексей Дегтярев

Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Тверской области Игорем Руденей рассказал, что показатели антител после прививки у него держатся хорошо. Руденя доложил президенту о проведении вакцинации в регионе и о том, что местные власти сами все уже привиты по второму разу. «У меня держатся все эти показатели хорошо», – цитирует Путина РИА «Новости». Ранее Путин заявлял, что убеждать людей вакцинироваться от коронавируса необходимо настойчиво и уважительно, а принуждать никого не нужно. Он также призвал правительство реагировать на меняющуюся ситуацию с COVID. МИД заявил о дискриминации в отношении привитых российскими вакцинами 30 августа 2021, 10:08 Текст: Евгения Шестак

Процесс признания российской вакцины искусственно замедляется, в связи с чем под дискриминационные меры попадают привитые граждане России и иностранцы, заявил уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев. «Что касается возможной дискриминации по вакцинному признаку, то действительно можно сказать, что в определенной степени такая дискриминация наблюдается. Несмотря на то, что в десятках стран мира высокую оценку уже получила российская вакцина «Спутник V», во многих странах она уже эффективно применяется, признаны безопасность и эффективность этой вакцины, тем не менее мы наблюдаем, что во многих государствах, в том числе и по неким политическим соображениям, а также в международных организациях искусственно замедляется, как нам кажется, процесс признания этой вакцины», – сказал Лукьянцев в интервью РИА «Новости». По его словам, со стороны ВОЗ и ЕМА не видно «той скорости, с которой могла бы все-таки быть одобрена эта вакцина». В связи с тем, отмечает Лукьянцев, под дискриминационные меры попадают не только россияне, но и иностранцы, привитые российской вакциной. «Скажем, в Италии и во Франции совсем недавно ввели так называемые «зеленые» сертификаты. Их выдают либо тем, кто переболел, либо тем, кто привит признанными в ЕС вакцинами. Если человек не обладает таким сертификатом, он оказывается органичен в правах, в частности, на посещение общественных мест, государственных учреждений, системы образования. И в эту же категорию тех, кто ограничен в правах, попадают и наши граждане, а также иностранцы, которые были привиты российскими вакцинами», – сказал Лукьянцев. Также дипломат добавил, что эта ситуация тем более кажется ненормальной и неприемлемой, поскольку в аналогичных ситуациях те иностранцы, которые привиты западными вакцинами, на территории России имели возможность получить аналогичные сертификаты и QR-коды. Ранее украинские пограничники не пропустили в страну троих граждан Белоруссии, привитых от коронавируса вакциной «Спутник V». Напомним, правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов». В России выявили 18,3 тыс. случаев коронавируса за сутки 30 августа 2021, 11:35

За минувшие сутки в России выявили 18 325 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 6,9 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 18 325 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 7,4% не имели клинических проявлений болезни». Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1424, Московской области – 858, Санкт-Петербурге – 549. Всего в стране выявили 6 901 152 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 6 162 430 человек, из них 14 180 человек вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 792 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 182 429 человек. Накануне, 28 августа, в России выявили 19 286 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев снизилось на 961. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. Ученые заявили о еженедельной мутации коронавируса 30 августа 2021, 12:54 Текст: Дмитрий Зубарев

Коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19, мутирует примерно раз в неделю, то есть в два раза чаще, чем считалось до сих пор, показало исследование генетиков из университетов Бата и Эдинбурга в Великобритании, сообщили в университете Бата. Авторы работы выяснили, что до сих пор исследователи коронавируса не замечали многие мутации и их не секвенировали и не учитывали при оценке скорости появления новых штаммов, передает «Интерфакс». По их мнению, чаще всего упускались из виду примеры «отрицательной селекции», когда случившаяся мутация вредна самому вирусу и снижает его шансы на выживание, тогда как внимание ученых сосредотачивалось на примерах положительной селекции, когда новый штамм получал преимущества перед старыми, например, как более контагиозная «дельта». Исследование также подтвердило, что если человек болеет СOVID-19 дольше нескольких недель, вирус может мутировать в его организме, рассказал один из авторов исследования профессор Лоренс Херст. Он напомнил, что таким образом появился альфа-штамм коронавируса, который считается результатом эволюции вируса внутри человека, который не смог быстро вылечиться. В пресс-релизе говорится, что это доказывает необходимость тщательной изоляции больных с затяжной формой COVID-19. Исследование провели сотрудники Центра эволюции Милнера в Университете Бата и отдела генетики человека Совета по медицинским исследованиям Эдинбургского университета. Результаты их работы опубликованы в Genome Biology and Evolution. Ранее было найдено защищающее от всех штаммов коронавируса антитело. США отправили Украине вторую партию вакцин от коронавируса 30 августа 2021, 09:21 Текст: Евгения Шестак

США отправили на Украину вторую партию вакцин от коронавируса – примерно 2,2 млн доз, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен. «Рад сообщить, что вторая партия вакцин против COVID-19 доставлена на Украину, это часть пожертвования в количестве почти 2,2 млн доз, по состоянию на сегодняшний день. Этот шаг способствует реализации приверженности США победе над глобальной пандемией и помощи Украине», – написал Блинкен в Twitter. Ранее глава минздрава Украины Виктор Ляшко заявил, что ведомство намерено разорвать контракт с компанией Serum Institute India на поставку вакцин от коронавируса из Индии. Между тем, весной на Украине зафиксировали четыре случая смерти после прививки вакциной индийского производства Covishield. Напомним, правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов». В то же время Зеленский заявил, что Евросоюз не выполняет договоренности о поставке вакцины от коронавируса на Украину. В Японии нашли инородные вещества в вакцине Pfizer 31 августа 2021, 08:49 Текст: Евгения Шестак

В японской префектуре Окинава специалисты обнаружили в вакцине от коронавируса компании Pfizer инородные вещества. Предположительно, это резиновая крошка от пробок ампул, сообщил генеральный секретарь кабинета министров Кацунобу Като. «В ходе вакцинации в ампуле вакцины Pfizer были обнаружены инородные вещества. Минздрав обратился в компанию Pfizer, где был получен ответ, что с высокой вероятностью это резиновая крошка от крышки ампулы, которая откололась в результате неправильно прокалывания шприцем», – цитирует ТАСС Като. Он напомнил, что аналогичные случаи недавно были зафиксированы с препаратом Moderna. Это не влияет на безопасность обеих вакцин, уточнил генсек. Ранее сообщалось, что за последний месяц в Японии умерли два человека, сделавшие прививки от коронавируса препаратом Moderna, в партии которого были обнаружены примеси. Россия и Британия начали обсуждение взаимного признания сертификатов о вакцинации 30 августа 2021, 12:28 Текст: Алексей Дегтярев

Российская и британская стороны проводят переговоры о взаимном признании сертификатов о вакцинации, сообщил директор Второго европейского департамента МИД России Сергей Беляев. «Это тема обсуждается», – цитирует Беляева ТАСС. Он уточнил, что Россия направила Британии заявку на признание вакцины от коронавируса «Спутник V». Ранее в Британии решили признать все вакцины для делегатов конференции ООН по климату. Тем временем в МИД заявили, что процесс признания российской вакцины искусственно замедляется, в связи с чем под дискриминационные меры попадают привитые граждане России и иностранцы.