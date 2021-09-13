Грузинский дзюдоист научил российских олимпийцев кричать «Да здравствует Грузия!»

Чемпион Олимпиады в Токио по дзюдо Лаша Бекаури рассказал о знакомстве с российскими спортсменами во время церемонии открытия соревнований, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

В интервью телекомпании «Имеди» грузинский дзюдоист сказал, что «предложил российским волейболистам вместе прокричать «Сакартвелос гаумарджос» – «Да здравствует Грузия!».

«И мы это сделали! А потом один из них меня спрашивает: «А что это значит?». Я ответил: «Что-то хорошее», – вспомнил олимпийский чемпион.

Лаша Бекаури также сказал, что пожелал российскому волейболисту выиграть Олимпиаду.

После войны-2008 между двумя странами нет дипломатических отношений, однако активно поддерживаются экономические и гуманитарные контакты.