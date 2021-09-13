Нефть подорожала на последствиях урагана «Ида»

Мировые цены на нефть в понедельник утром умеренно растут, поскольку после урагана «Ида» некоторые добычные мощности в Мексиканском заливе все еще не восстановлены.

По состоянию на 7.58 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,29%, до 73,13 доллара за баррель, октябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 0,36%, до 69,97 доллара за баррель.

На рынке нефти в понедельник утром наблюдается положительная динамика, поскольку рынки с трудом оправляются от ущерба, нанесенного ураганом «Ида», передает РИА «Новости».

«Почти через две недели после того, как ураган обрушился на Мексиканский залив, добычные мощности, обеспечивающие более миллиона баррелей в день, все еще недоступны», – отметили аналитики ANZ, слова которых приводит газета The Wall Street Journal.

Инвесторы также находятся в ожидании доклада ОПЕК. Аналитики полагают, что альянс, вероятно, пересмотрит в сторону понижения свой прогноз роста спроса на 2022 год, поскольку распространение коронавирусного штамма «дельта» угрожает темпам восстановления выработки топлива.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД