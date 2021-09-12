Россияне посетили досрочное голосование на выборах в Госдуму в Таиланде

В курортном городе Паттайя прошло досрочное выездное голосование на выборах депутатов Госдумы, которое посетили десятки россиян.

«В течение дня выборы посетили десятки людей, проживающих на территории провинций Чонбури и Районг. Общее количество проголосовавших будет известно после завершения голосования, которое 19 сентября пройдет в Бангкоке на территории российского посольства и в генеральном консульстве на острове Пхукет», – пояснил сотрудник российского посольства, передает ТАСС.

Накануне досрочное выездное голосование прошло на острове Самуи. По имеющейся у посольства информации, на территории Таиланда в данный момент проживают около десяти тыс. российских граждан, из них порядка трех тыс. на острове Пхукет.

По словам посла России в Таиланде Евгения Томихина, после начала пандемии многие россияне покинули королевство.

6 сентября досрочное голосование в Госдуму России началось в Узбекистане, первый выездной избирательный участок открылся в городе Ангрен в Ташкентской области.

Ранее сообщалось, что большая часть россиян намерена выразить свою политическую волю на предстоящих выборах в Госдуму.

Выборы в Госдуму восьмого созыва пройдут в течение 17, 18 и 19 сентября, одновременно с ними пройдут и прямые выборы глав девяти субъектов России. В трех других регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний. Также состоятся выборы 39 региональных парламентов.