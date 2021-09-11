Попова заявила о высоком уровне заражения коронавирусом на курортах России Путин назвал олимпийскую сборную гордостью России Путин отметил заслуги Собянина в решении ситуации с COVID в Москве 11 сентября 2021, 13:43 Текст: Наталья Ануфриева

Президент России Владимир Путин отметил заслуги мэра Москвы Сергея Собянина в принятии во время пандемии коронавируса вынужденных, но необходимых решений. Выступая на торжественном мероприятии по случаю Дня города в концертном зале «Зарядье» в субботу, Путин обратил внимание на то, что именно Москва показывает пример слаженных и эффективных действий в противодействии коронавирусу, находит баланс между вынужденными ограничениями и нормальной жизнедеятельностью столицы, передает ТАСС. «И здесь, безусловно, большая заслуга мэра столицы Сергея Семеновича Собянина», – считает глава государства. «Ваша заслуга, Сергей Семенович», – обратился президент к градоначальнику под аплодисменты присутствующих. Путин также отметил, что «новейшие технологии, современные, удобные цифровые сервисы стали уже привычными для москвичей», город меняется, но «сохраняет свою неповторимость: очарование переулков, старинных усадеб, особняков», передает РИА «Новости». «Его уникальное историческое, культурное, архитектурное наследие привлекает и москвичей, и гостей столицы. И, конечно же, требует самого бережного, уважительного отношения», – сказал президент. По его словам, Москву переполняет энергия движения, энергия больших, дерзких целей, передовые достижения в разных сферах, областях – в бизнесе, образовании, в науке, культуре и спорте. «Столь динамично преображается и сам город, здесь реализуются масштабные инфраструктурные проекты, задаются высокие стандарты в развитии экологического и комфортного общественного транспорта, открываются новые станции, линии метро», – сказал Путин. Напомним, Москва в воскресенье отмечает День города.

Медики прокомментировали смертельное отравление арбузом в Москве 10 сентября 2021, 20:04 Текст: Дарья Григоренко

Смертельное отравление двух человек в Москве могло иметь криминальный подтекст, не исключено, что арбузы были отравлены специально, сообщил заведующий кафедрой токсикологии и экстремальной медицины СЗГМУ имени Мечникова Виктор Шилов. «На моей памяти еще не было такого, чтобы арбуз стал причиной отравления с летальным исходом», – пояснил он, передает РИА «Новости» со ссылкой на MK.ru. Нутрициолог Нина Козлова объяснила, почему употребление этого вида бахчевых не может привести к смерти. «В случае с арбузом возможно нитритное и бактериальное отравление. Первое допустимо, когда человек пробует первый урожай, второе – когда корка повреждена и в мякоть попадают вредоносные бактерии. В обоих случаях летальный исход маловероятен, но тяжелые последствия встречаются: от лихорадки до комы», — отметила специалист. Кроме того, она посоветовала проверять арбуз на нитраты и не покупать треснутый плод. Токсичность ягоды можно проверить, бросив кусочек мякоти в стакан с холодной водой. Если жидкость окрасилась, значит, в арбузе есть нитраты, заключила Козлова. Ранее в ГСУ СК по Москве сообщали, что после отравления семьи арбузом в российской столице скончались пожилая женщина и ее внучка, возбуждено уголовное дело. Кроме того, «Магнит», где семья купила арбуз, закрыли. Путин раскритиковал идею о снятии ограничений на численность легионеров в футболе 10 сентября 2021, 15:58

Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба

президента РФ/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Предложение о снятии ограничений на число легионеров в российском футболе раскритиковал президент Владимир Путин на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта. «Вот футбол, я слышал в последнее время: давайте снимем количественные ограничения на участие иностранных спортсменов. Ну замечательно. Вам что, не известно, что с 1988 года сборная команда наша не играет на Олимпийских играх? Ну еще не будет 20 лет играть, если одни иностранцы у нас будут», – цитирует президента ТАСС. Турфирмы потребовали разъяснений из-за отказа Турции принимать туристов со «Спутник Лайт» 10 сентября 2021, 19:24 Текст: Вера Басилая

Российские туроператоры ждут разъяснения посольства из-за отказа Турции принимать въезжающих с сертификатом о вакцинации «Спутником Лайт», туристы от поездок пока не отказываются. «Мы ждем заявления посольства для подтверждения этой информации», – приводит РИА «Новости» слова исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майи Ломидзе. Между тем, в компаниях «Интурист» и Anex Tour заявили, что информацию о решении турецких властей уже довели до турагентских компаний. По словам представителя «Интуриста», отказов от туров нет, но есть некоторые недовольства. «Информация появилась совсем недавно. С нашей стороны было информирование по возможным каналам розницы. Теперь туристам с этим типом вакцинации необходим отрицательный ПЦР-тест или тест на антиген. От туров россияне не отказываются», – пояснили в Anex Tour. По информации туроператора Tez Tour, в Турцию пока пускают пассажиров, имеющих сертификат о вакцинации препаратами, зарегистрированными в стране гражданства пассажира, среди которых «Спутник Лайт». «Однако некоторые авиакомпании получили извещение, в соответствии с которым въезд в страну разрешен только туристам, получившим обе дозы вакцины, за исключением однокомпонентной Jonson & Jonson. Таким образом, препарат «Спутник Лайт» автоматически исключается из списка. Подробности в настоящий момент уточняются», – сказали в компании. Ранее Турция решила ужесточить меры при въезде в страну и отказалась признавать прививки однокомпонентными вакцинами, в том числе «Спутником Лайт». До этого в АТОР назвали самые популярные направления бархатного сезона, куда входит Турция. В июле глава союза инфекционистов Турции Мехмет Джейхан из-за роста числа зараженных коронавирусом в стране призвал ввести более строгие меры по отношению к российским туристам. Песков пояснил слова Путина о числе легионеров в футболе 11 сентября 2021, 01:55 Текст: Антон Антонов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова Владимира Путина, раскритиковавшего идею о снятии ограничений на число легионеров в футболе. Песков пояснил, что заявление Путина – «это высказанное мнение», решение же по данному вопросу будет принимать Российский футбольный союз, пишет «Спорт-Экспресс». Напомним, Путин на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта раскритиковал предложение о снятии ограничений на число легионеров в российском футболе: «Вам что, не известно, что с 1988 года сборная команда наша не играет на Олимпийских играх? Ну еще не будет 20 лет играть, если одни иностранцы у нас будут». Путин поручил включить плавание в систему образования 10 сентября 2021, 14:55 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта заявил о необходимости обучения детей плаванию, поскольку это не только вид спорта, но и жизненно необходимый навык. «Когда-то мы еще в советское время рассматривали это чуть ли не как какую-то роскошь, но плавание – это не просто вид спорта, а жизненно необходимый навык, закалка здоровья. Здесь потребуется отдельная межведомственная программа. Нужно ее разработать с учетом производства отечественных бассейнов. Сейчас это сделать тоже гораздо проще, чем в прежние времена», – сказал Путин, передает РИА «Новости». По его словам, нужно предусмотреть обучение детей плаванию в системе образования и организованного детского отдыха. Финансировать программу по обучению детей плаванию власти начнут со следующего года, добавил Путин. Кроме того, заявил о необходимости принять концепцию по развитию детского и юношеского спорта. «Весной этого года принят, как известно, закон о гармонизации законодательстве в сфере образования и в сфере физической культуры и спорта. Это позволит объединить стандарты спортивной подготовки и программы дополнительного образования. Задача роста спортивного мастерства и духовно-нравственного развития, воспитания молодых людей. А также вернуть тренерам высокий статус педагога. Закон вступит в силу 1 января 2023 года, но основа для его исполнения - план мероприятия от федерального до муниципального уровня нужно иметь уже в текущем году. Одновременно должна быть принята и концепция развития детско-юношеского спорта», – сказал Путин. По его словам, главная задача – самое широкое вовлечение в спорт подрастающего поколения с акцентом на дошкольников и детей с особенностями физического развития и находящихся в трудной жизненной ситуации. «Учитывая возможности системы образования и ее задачи по раскрытию духовного и физического потенциала каждого ребенка, я прошу правительство обеспечить дополнительные меры поддержки реализации концепции, тем более что в ее развитие свои собственные программы нужно обязательно подготовить и регионам Российской Федерации», – добавил глава государства. Ранее Путин заявил о необходимости использовать уникальное географическое положение России, огромную территорию, позволяющую спортсменам готовиться к соревнованиям, которые будут проходить в любой точке мира, на территории страны. Так он отметил, что «предполагается создать федеральный тренировочный центр на Дальнем Востоке. ВЦИОМ: Доверие россиян к Путину выросло почти на 3% за неделю 10 сентября 2021, 17:51

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Свыше 60% российских граждан одобряют работу президента страны Владимира Путина, доверяют ему почти 65%, за неделю прирост доверяющих составил почти 3%, говорится в исследовании ВЦИОМ. По данным ВЦИОМ, 64,6% россиян доверяют Путину, недоверие к нему выразили 30,9% опрошенных, передает РИА «Новости». Кроме того, 60,2% респондентов отметили, что одобряют деятельность Путина на президентском посту, а 29,6% – что не одобряют. Работу председателя правительства Михаила Мишустина одобряют 40,9% опрошенных (не одобряют 18,2%), кабмина в целом – 36,8% (не одобряют 31,3%). Инициативный опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен с 30 августа по 5 сентября, в нем приняли участие 11,2 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке номеров. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории России. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%. Названа нетипичная причина заражения коронавирусом 11 сентября 2021, 10:59

Фото: Андрей Никеричев/Агентство «Москва»

Текст: Вера Басилая

Плохое настроение, которое влияет на иммунную систему, может провоцировать заражение коронавирусом, существующий уровень заболеваемости во многом связан с пониженным иммунитетом, предупредила инфекционист Светлана Малиновская. «Наша иммунная система сильнейшим образом зависит от нашего психического состояния. Подавленное состояние, страх, тоска, паника – все это снижает защитные силы организма. И тот уровень заболеваемости, который сейчас существует, во многом – эффект пониженного иммунитета», – заявила Малиновская в эфире «Радио1». По ее словам, попав в стационар, люди, подверженные пониженному настроению, впадают в депрессию, отказываются от лечения, теряют память, ориентацию по времени и пространстве, испытывают панические атаки и приступы неконтролируемого гнева. «Поражения психики при COVID-19 порой настолько обширны, что пациент может пойти наперекор собственным инстинктам, основной из которых - инстинкт самосохранения. В таких случаях человек замыкается в себе и категорически отказывается от лечения», – убеждена специалист. По словам врача, пока влияние коронавируса на когнитивные функции человека до конца не изучено, но понятно, что болезнь не только оказывает серьезное влияние на психику человека в момент обострения, но и вызывает последствиями после выздоровления. Вот почему медики призывают вакцинироваться, чтобы предотвратить влияние опасной болезни сегодня. Ранее директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Пастера Арег Тотолян заявил, что коронавирусная инфекция станет сезонным заболеванием, когда уровень коллективного иммунитета в России достигнет 80%. Турция отказалась признавать прививку «Спутником Лайт» при въезде в страну 10 сентября 2021, 17:15 Текст: Вера Басилая

Турция решила ужесточить меры при въезде в страну и отказалась признавать прививки однокомпонентными вакцинами, в том числе «Спутником Лайт». «При въезде в Турцию граждане Россию, получившие две дозы и прошедшие 14-дневный период после получения второй дозы вакцины, могут предоставить сертификат о полной вакцинации, либо предоставить справку о перенесенном заболевании COVID-19 в течение последних шести месяцев. У лиц, предоставивших данные документы, не будут требоваться предоставление отрицательного результата ПЦР-теста и экспресс-теста на антиген. При этом вакцинация одной дозой не признается», – передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в турецком МВД. Кроме того, он пояснил, что если въезжающие в страну не предоставят сертификат о вакцинации двумя дозами вакцины или справки о перенесенном коронавирусе в течение полугода, то они должны будут иметь отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее, чем за 72 часа до въезда. Также «пропуском» в Турцию может быть результат экспресс-теста на антиген, сделанного не ранее, чем за 48 часов. Ранее в АТОР назвали самые популярные направления бархатного сезона, куда входит Турция. В июле глава союза инфекционистов Турции Мехмет Джейхан из-за роста числа зараженных коронавирусом в стране призвал ввести более строгие меры по отношению к российским туристам. Гинцбург рассказал об изменениях в вакцинации от коронавируса 10 сентября 2021, 17:58 Текст: Дарья Григоренко

Тактика и стратегия вакцинации от COVID при штамме дельта изменились, теперь необходимо постоянно поддерживать высокий уровень протективных антител, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург. «В настоящее время изменилась тактика и стратегия вакцинации, необходимо постоянно в крови поддерживать высокий уровень соответственно протективных антител», – пояснил Гинцбург на Форуме социальных инноваций регионов, передает РИА «Новости». По его словам, Минздрав России очень быстро среагировал на изменения эпидситуации и выпустил инструкцию, согласно которой вакциной «Спутник Лайт» необходимо раз в полгода проводить ревакцинацию. Накануне кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков заявил, что коронавирус «Дельта» способен получить новые особенности из-за постоянных мутаций. Путин вручил награды золотым призерам Олимпийских игр 11 сентября 2021, 12:57

Фото: Михаил Воскресенский/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Президент Владимир Путин вручил в Москве госнаграды российским спортсменам, завоевавшим золотые медали на Олимпиаде в Токио. Среди награжденных – двукратная чемпионка Игр по пулевой стрельбе Виталина Бацарашкина и двукратный чемпион по плаванию Евгений Рылов. Награду из рук президента получили также получили двукратная чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина, чемпионы по спортивной гимнастике в командных соревнованиях Никита Нагорный, Денис Аблязин, Ангелина Мельникова и Лилия Ахаимова, Давид Белявский и Артур Далалоян, передает РИА «Новости». Кроме того, Путин наградил чемпиона по боксу в весовой категории до 57 килограммов Альберта Батыргазиева, чемпиона Игр XXXII Олимпиады по греко-римской борьбе в весовой категории до 97 килограммов Мусу Евлоева, чемпионок по синхронному плаванию в группе Полину Комар, Марию Голядкину и других. До этого помощник президента России Игорь Левитин вручил госнаграды российским олимпийцам, завоевавшим серебро и бронзу на летней Олимпиаде в Токио. Торжественная церемония прошла в Большом Кремлевском дворце. «Несмотря на трудности, с которыми мы столкнулись как при подготовке к играм, так и во время их проведения, российская команда в Японии завоевала 71 одну медаль различного достоинства, превзойдя достижения трех предыдущих Олимпийский игр», – отметил Левитин. Согласно указу президента, за большой вклад в развитие отечественного спорта, высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремленность, проявленные на Играх в Токио, российские атлеты получили ордена Александра Невского, ордена Почета, ордена Дружбы, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени и медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени наградили Арину Аверину, которая заняла 4-е место на Играх XXXII Олимпиады по художественной гимнастике в индивидуальной программе. «Яркое групповое выступление в очередной раз наглядно продемонстрировало всему миру превосходство российской школы художественной гимнастики, красоту и эстетику этого вида спорта», – отметил Левитин. Россияне на завершившихся Олимпийских играх в Токио заняли пятое место в медальном зачете, завоевав 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовых медали. По общему количеству наград (71) они стали третьими, уступив лишь командам США (113) и Китая (88). Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Эффективность «Спутника V» против дельта-штамма составила 94% 10 сентября 2021, 18:31 Текст: Вера Басилая

Эффективность вакцины от коронавируса «Спутник V» против дельта-штамма варьируется от 83% до 94%, а вакцин Pfizer и Moderna – от 40% до 52%, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. «Эффективность защиты «Спутника V», по данным министерства здравоохранения, на сегодняшний день составляет от 83% до 94% в зависимости от того, по каким показателям и как считать. В то же самое время эффективность Pfizer и Moderna, по данным американских и израильских университетов, колеблется от 40% с небольшим до 52%, что, естественно, значительно хуже», – приводит ТАСС слова Гинцбурга. По его словам, после появления дельта-штамма эпидситуация «фактически обнулила рынок вакцинных препаратов», в итоге миллиард жителей планеты, которые уже провакцинировались зарубежными вакцинами, необходимо ревакцинировать для поднятия антител на высокий уровень. Ученый считает, что нужно привить до 75% населения, чтобы сделать новую коронавирусную инфекцию вакциноуправляемой, только при таком количестве привитых заболеваемость пойдет на убыль. Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что ожидает предоставления Россией полного пакета документов по вакцине «Спутник V», после чего даст ей оценку. В августе сообщалось, что российская вакцина «Спутник V» может быть одобрена Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в сентябре. Российскому препарату «Спутник V» уже год, в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) отмечали, что за год применения вакцина «доказала свою высочайшую безопасность и эффективность в борьбе с коронавирусом на опыте применения в ведущих странах мира». На сегодняшний день «Спутник V» зарегистрирован в 69 странах с общим населением более 3,7 млрд человек, или около половины населения Земли. Кроме того, РФПИ заключил соглашения о производстве «Спутника V» более чем с 20 ведущими производителями в 14 странах, в том числе с производителями из Индии, Китая, Южной Кореи, Аргентины, Мексики и ряда других стран. Путин призвал изучить ситуацию со спортивными клубами 10 сентября 2021, 16:38 Текст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин заявил, что нужно посмотреть, что происходит с клубами по семи видам спорта, по которым сборная России не прошла отбор на Олимпиаде в Токио. «Есть некоторые виды спорта, по которым впервые наши спортсмены, наши атлеты не смогли получить олимпийские медали. Есть и такие виды, где без медали остались уже во второй раз, но по семи видам спорта наши спортсмены вообще не прошли отбор на Олимпийские игры», – сказал Путин на заседании совета по развитию физической культуры и спорта, передает РИА «Новости». Как пояснил президент, особенно вызывает вопросы, почему ни женская и мужская команда по баскетболу не попали на турнир. По его словам, «вроде в клубных соревнованиях показывают очень хорошие результаты», поэтому «надо посмотреть, что происходит с этими клубными командами». «И зачем нам там нужно столько иностранцев, если сборной команды нет?» – отметил Путин. Ранее Путин раскритиковал идею о снятии ограничений на численность легионеров в футболе, а также поручил включить плавание в систему образования. Президент Владимир Путин назвал достойным выступление российских спортсменов на Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио. Он заявил, что успешные и незабываемые выступления олимпийцев и паралимпийцев в Токио вновь доказали, что Россия – спортивная держава, атлеты достойно продолжают выдающиеся традиции страны. Лавров заявил о готовности России к взаимному признанию вакцин от коронавируса с ЕС 10 сентября 2021, 19:51 Текст: Вера Басилая

Россия готова к взаимному признанию вакцин от коронавируса с Евросоюзом, со стороны Брюсселя попытки пока сошли на нет, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров на форуме современной журналистики «Вся Россия – 2021». «Были такие робкие попытки – потому что потом они как-то сошли на нет – со стороны Брюсселя поговорить о взаимном признании вакцин. Мы к этому абсолютно готовы», – цитирует ТАСС Лаврова. До этого в Кремле выразили надежду на взаимное признание с ЕС вакцин от коронавируса. 6 июля министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что несколько иностранных производителей подали документы на регистрацию вакцин на территории России. По словам Мурашко, документы находятся на экспертизе. Глава Минздрава не уточнил при этом, о каких именно производителях идет речь. В настоящее время в России зарегистрированы четыре вакцины от коронавирусной инфекции: «Спутник V» и «Спутник Лайт» Центра имени Гамалеи Минздрава, «ЭпиВакКорона» разработки центра «Вектор» Роспотребнадзора, а также «Ковивак», созданная Центром имени Чумакова РАН. Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что ожидает предоставления Россией полного пакета документов по вакцине «Спутник V», после чего даст ей оценку. Путин отметил активное развитие Москвы 11 сентября 2021, 11:31 Текст: Наталья Ануфриева

Москва демонстрирует очень хорошие показатели развития, заявил президент России Владимир Путин на встрече с мэром столицы Сергеем Собяниным. Путин отметил, что Москва – это огромная агломерация мирового масштаба, передает РИА «Новости». «Мы знаем, насколько сложны процессы жизнедеятельности таких агломераций. Часто последнее время говорим и говорим это с гордостью, что Москва демонстрирует, по сравнению с другими агломерациями подобного рода, очень хорошие показатели развития», – сказал президент. В свою очередь Собянин заявил, что ни одна госпрограмма в Москве во время пандемии не была остановлена. Особенно важны, по его словам, социальные программы и инфраструктурные: «Это развитие Московского транспортного узла, ЦКАД и так далее, это очень важно». Напомним, Москва в воскресенье отмечает День города. Лавров сообщил о проработке признания российских сертификатов вакцин в Израиле 10 сентября 2021, 21:38 Текст: Алексей Дегтярев

Глава израильского МИД Яир Лапид в ходе переговоров в Москве пообещал проработать вопрос признания российских сертификатов о вакцинации, заявил министр иностранных дел России Серлей Лавров. «У меня вчера (9 сентября – прим. ВЗГЛЯД) был в гостях новый израильский министр иностранных дел, и я у него поинтересовался, говоря о туризме и вакцинах, почему они на днях приняли решение о том, что в Израиль свободно пускают иностранцев с сертификатами о вакцинации вакцинами, которые сертифицированы в Израиле и которые разрешены в ЕС. Я высказал недоумение, почему в этот список не включены и наши вакцины. Он обещал над этим работать», – цитирует Лаврова ТАСС. Ранее стало известно, что Турция решила ужесточить меры при въезде в страну и отказалась признавать прививки однокомпонентными вакцинами, в том числе «Спутником Лайт».