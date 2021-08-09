Руководитель «Сириуса» назвала дискриминацией допуск к занятиям только вакцинированных студентов

Принудительная вакцинация студентов от коронавируса для допуска их к обучению в очной форме является дискриминацией определенных категорий студентов, заявила в понедельник в ходе открытия штаба общественной поддержки партии «Единая Россия» в Москве руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева, которая входит в пятерку списка партии на выборах в Госдуму.

«Я считаю, что принудительно студентов прививать нельзя и вообще ничто принудительное не может сработать эффективно. Чтобы ситуация была эффективна и безопасна для всех, надо собираться с союзом ректоров и с министерством и обсуждать. Мы против такого подхода, это дискриминация определенных категорий студентов», – сказала Шмелева, отвечая на вопрос об отношении к инициативе введения ограничений на посещение не вакцинированными студентами очных занятий.

Она добавила, что обсуждаемая позиция, когда студентов хотят пускать в общежития только по справке о вакцинации, исключит из образовательного процесса часть учащихся. При этом, подчеркнула Шмелева, рекомендации по вакцинации несовершеннолетних еще до конца не приняты, передает ТАСС.

«Давайте на нашей площадке соберем совещание. И я уже разговаривала с Валерием Николаевичем [Фальковым, главой Минобрнауки РФ], они готовы давать те разъяснения, которые помогут начать учебный год для всех, но безопасно и с максимальным пониманием каждого шага по вакцинированию всех категорий студентов или мониторингу ситуации в каждом вузе», – добавила Шмелева.

Ранее сообщалось, что Министерство науки и высшего образования считает целесообразным перевести не привитых от коронавируса или имеющих медотвод студентов на удаленное обучение.