Минобрнауки рекомендовало вузам перевести не привитых от COVID студентов на удаленку

Министерство науки и высшего образования считает целесообразным перевести не привитых от ковида или имеющих медотвод студентов на удаленное обучение, следует из утвержденных замглавы министерства Дмитрием Афанасьевым рекомендаций подведомственным Минобрнауки организациям.

Рекомендации утверждены 29 июля и действуют до стабилизации эпидемиологической обстановки в субъектах и в стране в целом.

«С учетом эпидемиологической ситуации в каждом конкретном субъекте России организациям целесообразно: <...> принимать решения об организации образовательной деятельности с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий – для обучающихся всех форм обучения, не привившихся от коронавирусной инфекции или имеющих противопоказания к вакцинации», – передает ТАСС текст документа.

Кроме того, Минобрнауки рекомендует вузам проводить экзамены для привившихся и не привившихся от ковида студентов раздельно.

«С учетом эпидемиологической ситуации в каждом конкретном субъекте Российской Федерации организациям целесообразно: <...> проводить для обучающихся, не привившихся от коронавирусной инфекции или имеющих противопоказания к вакцинации, раздельно от обучающихся, представивших документ о прохождении вакцинации или медицинскую справку о перенесенном заболевании в течение последних шести месяцев, государственную итоговую аттестацию и промежуточную аттестацию с соблюдением рекомендаций по профилактике коронавирусной инфекции, направляемых Роспотребнадзором (в том числе учитывая необходимость уменьшения количества обучающихся, одновременно находящихся в аудиториях и иных помещениях организаций)», – говорится в документе.

Напомним, в воскресенье глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что требований по обязательной вакцинации студентов от коронавируса в России нет.

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