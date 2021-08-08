В Минобрнауке заявили об отсутствии требований по обязательной вакцинации студентов

Глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что требований по обязательной вакцинации студентов от коронавируса в России нет.

«Требований обязательной вакцинации всех студентов, в том числе иностранцев, нет. Но при желании иностранные студенты, у которых есть полис ОМС, могут получить вакцину. Могут пройти вакцинацию за свой счет», – приводит слова Фалькова «Эхо Москвы», сообщает РИА «Новости».

Также Фальков добавил, что вакцинацию желающих иностранных студентов вузы могут организовать за свой счет, такая рекомендация была дана вузам.



Ранее стало известно, что на очные занятия в НИУ «Высшая школа экономики» (ВШЭ) в малых группах будут допускаться совершеннолетние студенты только с ПЦР-тестом в том случае, если они не переболели COVID-19 в течение последних шести месяцев, не сделали прививку и не имеют противопоказаний к вакцинации.

В МГУ сообщили, что сотрудники Московского государственного университета им. Ломоносова, не прошедшие вакцинацию от коронавируса, не имеющие медотвода и не переболевшие COVID-19, не будут допускаться на рабочие места. Кроме того, большинство вузов будут переводить отказывающихся от вакцинации без причины студентов на индивидуальный план обучения.