Протоиерей объяснил, нужно ли делать прививку против COVID-19 на День Пантелеймона

Граждане, которые привились против коронавирусной инфекции до Дня памяти святого Пантелеймона, могут попросить о правильном действии лекарства, а те, кому вакцинация только предстоит, могут помолиться об отсутствии каких-либо эффектов после прививки и так далее, сказал газете ВЗГЛЯД протоиерей, председатель епархиальной Комиссии по церковному социальному служению Москвы Михаил Потокин.

Ежегодно 9 августа празднуется День памяти святого великомученика и целителя Пантелеймона, почитаемого как в православном, так и в католическом мире. Он считается покровителем всех врачей и целителем больных, поскольку и сам при жизни отлично владел искусством врачевания. Кроме того, молодой медик настолько безвозмездно служил людям, что за старательное исполнение своего долга получил дар исцеления молитвой.

«В церкви целительство не связано с медициной, оно связано с духовным состоянием человека. То есть человек имеет дар от Бога исцелять болезни без лекарств и медицинского вмешательства, хотя Пантелеймон по образованию был врач, и отец у него был врач. Ну и поскольку он имел такую пламенную веру, господь дал ему способность исцелять и совершать чудеса, о чем свидетельство есть в его бытие. Поэтому, изначально Пантелеймону молятся от болезней и ждут чуда, в первую очередь через духовный мир», – говорит Потокин.

Однако, целитель помогает всем, продолжает священник, и поскольку он также был врачом, православные обращаются к нему с молитвами не только за себя, но и за врачей, чтобы Господь помогал им правильно лечить и ставить верные диагнозы.

«Духовное состояние определяет здоровье наше. Если у человека духовное состояние меняется, то и меняется здоровье его. А медицинские вмешательства можно делать всегда, по мере необходимости. Мы лечимся весь год. Если нужно сделать операцию – ее проводят, если нужно привиться – прививаемся вне зависимости от дня. Нет какого-то определенного специального дня, когда это было бы делать лучше», – рассказывает протоиерей.

Он подчеркивает, что церковь ни в коем случае не отрицает лекарства, а наоборот, верующие молятся, чтобы медикаменты помогли в случае заболевания, либо в принципе о здравии. Что касается вакцинации, то по мнению священника она должна проходить планово.

«Пусть человек идет прививаться тогда, когда ему назначат, врачу виднее. А помолиться Пантелеймону можно в любой день, в том числе и в тот, когда пойдет на вакцинацию. Это делается для того, чтобы Господь дал благодать, все прошло хорошо, подействовало лекарство и так далее. А на День Пантелеймона лучше прийти в храм и причаститься, если человек беспокоится о своем здоровье. А медицинские процедуры следует оставить на те дни, которые порекомендовал врач», – советует Потокин.

Кроме того, те граждане, которым только предстоит привиться после Дня Пантелеймона, могут попросить на будущее, чтобы вакцинация прошла без каких-либо осложнений и так далее, добавил собеседник.

Напомним, в связи с эпидемиологической ситуацией в стране мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что главный государственный санитарный врач по Москве Елена Андреева приняла постановление об обязательной вакцинации от коронавируса работающих в сфере услуг в размере не менее 60% от числа сотрудников организации. Следом за столицей обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан ввели и в других городах России. Так, например, в связи с курортным сезоном в Крыму приняли решение привить всех сотрудников гостиниц и санаториев, а в Чечне обязали привиться работников туротрасли, транспорта, сферы услуг, СМИ и других.

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