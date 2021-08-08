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В США оценили российские «Робокатюши»
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Россия разрабатывает роботизированную систему залпового огня, которая сможет самостоятельно поражать цели и будет способна одним залпом уничтожить целый населенный пункт, пишет журналист издания The National Interest Майкл Пей.
Новинка, которая в статье называется «Робокатюшей», вероятно будет размещаться на беспилотном автомобиле, который сможет самостоятельно добираться до линии фронта. Если проект получится успешно реализовать, западные компании будут обращаться к России за помощью в создании беспилотного автомобиля, полагает автор, передает РИА «Новости».
РСЗО «Торнадо» создана для замены в российских Вооруженных силах реактивных систем «Град» и «Смерч». «Торнадо» имеет более совершенную систему управления огнем и выпускается в вариантах «Торнадо-Г» калибра 122 миллиметра и «Торнадо-С» калибра 300 миллиметров.
Ранее гендиректор ведущего российского предприятия-разработчика реактивной артиллерии – НПО «Сплав» имени Ганичева (входит в концерн «Техмаш» Ростеха) Александр Смирнов рассказал в интервью Sputnik, что разработанные в России реактивные системы залпового огня, такие как «Торнадо-Г» и «Торнадо-С», имеют компоненты, которые могут стать основой для перспективной роботизированной РСЗО.
Выяснился мотив совершившего поджог военного корабля США моряка
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Американский моряк, обвиняемый в поджоге корабля Bonhomme Richard на военно-морской базе в 2020 году, «ненавидел» ВМС США, сообщают СМИ.
Газета The New York Times сообщает со ссылкой на документы расследования, что обвиняемый в поджоге – 20-летний моряк Райан Сойер Мэйс, который поступил на службу в мае 2019 года. В документе Службы криминальных расследований ВМС США говорится, что Мэйс «возненавидел» ВМС после краткой стажировки на корабле, передает РИА «Новости».
Он бросил трудный полугодовой курс начальной военно-морской подготовки спустя всего пять дней.
До этого газета The San Diego Union-Tribune сообщила со ссылкой на военно-морские силы, что моряку в Сан-Диего были предъявлены обвинения в связи с пожаром на корабле Bonhomme Richard.
Адвокат мужчины заявлял, что его клиент отрицает ответственность за пожар. Ни имя моряка, ни возможные мотивы тогда не упоминались.
Напомним, в июле 2020 года телеканал «ABC-10» сообщил, что несколько моряков Военно-морских сил США пострадали в результате пожара на одном из военных кораблей на базе в Сан-Диего (штат Калифорния).
Представитель командования Тихоокеанского флота США контр-адмирал Филип Собек заявлял, что пожар произошел не в результате взрыва. Также сообщалось, что причиной возникновения пожара на борту универсального десантного корабля мог стать поджог.
В декабре пострадавший при пожаре десантный корабль ВМС США решили списать.
Шойгу похвалил ученых из Саровского ядерного центра за разработку боевого лазера «Пересвет»
Лазерный комплекс «Пересвет» разработан усилиями ученых из Сарова (Нижегородская область), работавшими под «постоянным вниманием» Минобороны, рассказал глава ведомства Сергей Шойгу.
Речь об этом зашла на встрече министра с научной общественностью в Новосибирске, во время которой научный руководитель Института лазерной физики СО РАН академик Сергей Багаев посетовал, что он вынужден фактически каждую неделю бывать в Москве, чтобы пытаться решить ряд перспективных вопросов по работе института, передает РИА «Новости».
При этом раньше, по его словам, специалисты различных федеральных ведомств и министерств часто бывали в Новосибирске. Ученый предложил улучшить взаимодействие с научными организациями.
«В Москву едете к нам? В Министерство обороны? Я терпеть не могу бюрократию и борюсь с этим делом. Мы делаем все, чтобы сократить дистанцию для науки. Проводим дни инноваций, начиная с тех, кто делает что-то в гараже напильником, и заканчивая большой наукой», – сказал Шойгу.
Он пригласил ученого на выставку техники и вооружений в парк «Патриот», где, по его словам, наука и последние разработки представлены «в самом широком смысле».
«Поверьте мне, я трачу много времени, чтобы с каждым поговорить и каждого посмотреть. Там несколько больших конференций, на которых будет обсуждаться искусственный интеллект и так далее. Я бываю у ваших коллег в Сарове. Благодаря их усилиям и нашему постоянному вниманию мы поставили такое замечательное оружие, как «Пересвет». И мы сегодня его уже имеем на вооружении. Я, во всяком случае, и те, кто занимается в ведомстве наукой, относимся к этому предельно внимательно», – заверил министр.
Он сообщил, что Минобороны выделяет на науку много средств, поэтому нельзя говорить о том, что деньги в основном идут на московские организации.
«Нам, конечно, хочется, чтобы эти средства вкладывались крайне эффективно (...) У вас здесь идет НИР на 17 млрд. Здесь у вас. Завтра буду в Красноярске, там у нас НИР, по-моему, заканчивается на 92 млрд, поэтому говорить, что все застревает в Москве – явный перебор», – сказал министр.
При этом он согласился с тем, что «в целом» взаимодействие с научными институтами нужно усиливать.
«Пересвет» – это комплекс российского лазерного оружия, большая часть информации о нем засекречена. В декабре 2019 года «Пересвет» начал боевое дежурство в позиционных районах подвижных грунтовых ракетных комплексов.
Об этом комплексе в марте 2019 года рассказал президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию.
США отложили продление виз российским дипломатам
Вашингтон не торопится рассматривать документы на продление виз у десятков российских дипломатов, находящихся в США, несмотря на достигнутые договоренности, заявил замдиректора департамента информации и печати МИД России Александр Бикантов.
«У 60 сотрудников посольства и двух генконсульств России в Нью-Йорке и Хьюстоне визы уже давно истекли, а документы на их продление до сих пор лежат без рассмотрения. Вместе с членами семей это порядка 150 человек», – приводит РИА «Новости» слова Бикантова.
Он подчеркнул, что «американская сторона не торопится выполнять свою часть тех небольших пониманий, о которых удалось условиться, чтобы не обрушить и без того хрупкие двусторонние связи», и напомнил, что Москва готова оперативно выдать визы новым сотрудникам посольства США, направляемым для работы в Москву.
«Но конструктивная работа возможна лишь в случае, если она будет выстраиваться на взаимной основе, без попыток добиться для себя односторонних уступок и выгод. Надеемся, что в Вашингтоне начнут наконец руководствоваться здравым смыслом, а не иллюзиями опасной игры с нулевой суммой, чреватой новым витком конфронтации», – заявил представитель МИД.
Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что российская сторона ждет от Вашингтона конструктивного подхода к визовым вопросам и призывает возобновить равноправный и взаимоуважительный диалог. Он подчеркнул, что Москва не запрещает Вашингтону полностью выбрать ранее установленную квоту в 455 сотрудников для американской дипмиссии в России, и ждет визовых запросов для американцев, которые заменят «местный персонал».
Антонов также обвинил Госдепартамент Соединенных Штатов в введении СМИ в заблуждение относительно условий работы диппредставительств России и США.
США передали России список из 24 дипломатов, которым необходимо покинуть страну до 3 сентября из-за одностороннего ограничения американской стороной сроков командировок дипломатов РФ тремя годами.
В свою очередь глава пресс-службы Госдепа США Нед Прайс выступил с утверждением, что высказывания посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова о необходимости 24-м российским дипломатам покинуть Соединенные Штаты якобы «неправильны».
Глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс выступил с утверждением, что введенные Вашингтоном ограничения на длительность командировок российских дипломатов в США якобы направлены на «баланс работы» дипломатических миссий двух стран.
В конце июня посол Соединенных Штатов заявил, что американское посольство в Москве якобы не сможет предоставлять консульские услуги в полном объеме с 1 августа из-за требования не нанимать персонал из России и третьих стран.
Минобороны и «Вертолеты России» решили «оморячивать» Ка-52М
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Холдинг «Вертолеты России» (входит в корпорацию «Ростех») заключил контракт с Минобороны на «оморячивание» вертолета Ка-52М, работы должны быть завершены в 2023 году, сообщил генеральный директор холдинга Андрей Богинский.
«В этом году у нас заключен контракт на продолжение опытно-конструкторских работ (ОКР) по «оморячиванию» Ка-52М, эта работа идет, и она должна завершиться в 2023 году. Мы сейчас находимся в диалоге с авиацией флота с точки зрения того, как морская версия будет унифицирована с сухопутной», – сказал Богинский, передает РИА «Новости».
Он напомнил, что в рамках предыдущих ОКР на вертолет Ка-52 «Вертолеты России» построили четыре образца, вертолеты совершали посадку на палубу кораблей ВМФ России. «Теперь наша задача – унифицировать с сухопутной версией условную машину Ка-52КМ и провести ее испытания в привязке к носителям», – сказал Богинский.
Вертолеты типа Ка-52 планируются в первую очередь для базирования на универсальных десантных кораблях (УДК, вертолетоносцах) проекта 23900, которые сейчас находятся в стадии строительства на судостроительном заводе имени Бутомы (бывший «Залив») в Керчи.
В Киеве признали уязвимость американского F-35 перед российскими РЛС
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Лучшим кандидатом для обновления Воздушных сил Украины из-за «сплошного радиолокационного поля» России должен стать F-15EX американских ВВС, заявил главный конструктор госпредприятия «Антонов» Александр Лось.
Сейчас основу украинского авиапарка составляют советские истребители Су-27 и МиГ-29, у которых, по мнению эксперта, нет перспектив в плане модернизации. Поэтому он предложил сделать ставку на новую модель американских F-15, которые используют уже несколько десятилетий, – F15EX Eagle II. Другой новейший истребитель США F-35 Lightning II не подходит Киеву.
«Потому что мы находимся на границе с Россией, сплошного радиолокационного поля русской армии, которая уже способна фиксировать малозаметные объекты», – пояснил бывший директор «Антонова», передает РИА «Новости» со ссылкой на Defense Express.
Он также заявил, что создать эффективную систему ПВО Украина сможет только совместно с Польшей и странами Балтии.
В США неоднократно указывали на большое количество недостатков новейшего истребителя F-35 от корпорации Lokheed Martin. В управлении Пентагона по испытаниям насчитали у самолета почти 900 дефектов, многие из которых могут поставить под удар безопасность пилотов и снизить эффективность военных операций. Генерал-лейтенант ВВС США Эрик Фик, руководящий программой F-35, заявил о проблемах с двигателями как минимум у 45 самолетов этой модели, которые уже находятся на вооружении. А исполняющий обязанности министра обороны США Кристофер Миллер незадолго до своей отставки назвал истребитель пятого поколения F-35 «куском…».
Рогозин назвал ракету «Сармат» главной гарантией мирной жизни
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Новейшая жидкостная межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) шахтного базирования «Сармат» на ближайшие десятилетия будет гарантией мирной жизни, заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
«Коллектив «Красмаша» действительно бьется за «Сармат», понимая, что на ближайшие десятилетия это грозное оружие станет главной гарантией мирной жизни наших семей, наших детей и внуков», – написал Рогозин в своем Telegram-канале.
Ранее министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу сообщил, что летные испытания «Сармата» начнутся в этом году и должны завершиться в 2022-м. По его словам, в Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) ракета должна поступить в следующем году.
МБР «Сармат» разработана в Государственном ракетном центре им. Макеева, основная специализация которого – разработка МБР морского базирования. По оценкам экспертов, МБР РС-28 «Сармат» способна доставить разделяющуюся головную часть массой до 10 тонн в любую точку мира как через Северный, так и Южный полюсы.
США отправили бомбардировщики B-52 в Афганистан для борьбы с талибами
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Американские бомбардировщики B-52 Stratofortress отправлены для борьбы с боевиками радикального движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России), самолеты наносят удары по целям в провинциях Кандагар, Герат, Лашкаргах и Гильменд, сообщает газета Times.
Самолеты вылетели в Афганистан с авиабазы США Эль-Удейд в Катаре, их количество не уточняется. Они наносят удары по целям в провинциях Кандагар, Герат, Лашкаргах и Гильменд. При авиаударах используются также самолеты огневой поддержки AC-130, передает РИА «Новости».
В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с талибами. В последние месяцы талибы овладели значительными территориями в сельских и пограничных районах и развернули наступление на крупные города.
Накануне боевики запрещенного в России и признанного террористическим движения «Талибан» захватили афганский город Зарандж на границе с Пакистаном. В тот же день Афганистан заявил о наличии доказательств поддержки талибов Пакистаном.
До этого Москва предупредила о заметном увеличении активности талибов в Афганистане и деградации ситуации в стране из-за решения НАТО задержать вывод войск из страны.
Шойгу назвал сроки поступления в РВСН первого полка ракет «Сармат»
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Летные испытания новой российской межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» начнутся в 2021 году, в Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) ракета поступит в 2022 году, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.
В пятницу министр посетил Красноярский машиностроительный завод, где осмотрел производственные цеха предприятия и заслушал доклад руководства предприятия, передает РИА «Новости».
«Летные испытания (начнутся) в этом году, завершиться должны в 2022 году, и в 2022 же году у нас первый полк должен поступить на вооружение в РВСН. Конкретное место говорить не буду, неподалеку», – сказал министр.
Ранее источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе сообщал, что первый пуск МБР «Сармат» в рамках летно-конструкторских испытаний запланирован на осень этого года, второй – на конец года.
МБР «Сармат» разработана в Государственном ракетном центре им. Макеева, основная специализация которого – разработка МБР морского базирования. По оценкам экспертов, МБР РС-28 «Сармат» способна доставить разделяющуюся головную часть массой до 10 тонн в любую точку мира как через Северный, так и Южный полюсы.
Антонов обвинил Запад в ведении кампании против российских вакцин
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Запад отказывается признать способность наработок российских ученых помочь в обеспечении здоровья и благополучия всего человечества, против отечественных препаратов ведется целенаправленная кампания, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
«Наша страна первой в мире зарегистрировала вакцину [от коронавируса] – «Спутник V» – и заявила о готовности поставлять ее на транспарентной и недискриминационной основе. Почти 70 государств уже лицензировали российский препарат. С рядом стран налажено совместное производство. Тем не менее, в этом вопросе мы продолжаем сталкиваться с пресловутыми «двойными стандартами», – заявил Антонов, заявление которого опубликовано на странице российской дипломатической миссии в Вашингтоне в соцсети Facebook.
«Запад отказывается признать, что наработки наших ученых способны помочь в обеспечении здоровья и благополучия всего человечества. Более того, ведется целенаправленная кампания против отечественных препаратов. (...) В этой связи подчеркнем: там, где речь идет о здоровье и жизни людей не должно быть места политике. Призываем партнеров как можно скорее это осознать. Только объединив усилия, мы сможем победить в борьбе с инфекцией», – подчеркнул дипломат.
В ответ на просьбу прокомментировать публикации в американских СМИ о якобы имеющих место попытках России убедить американцев не вакцинироваться Антонов сказал: «Подобные инсинуации не имеют ничего общего с действительностью. Россия всегда выступала за налаживание самого широкого международного сотрудничества в борьбе с инфекцией».
«В условиях пандемии важны совместные усилия по расширению масштабов иммунизации. Необходимо сообща решать проблему доступности и справедливого распределения средств защиты и профилактики от новой короновирусной инфекции. Наша страна готова к такой работе со всеми партнерами, включая Соединенные Штаты», – указал Антонов.
«Что касается голословных обвинений против нас в попытках «подорвать» прививочные кампании в отдельных странах, то можем их объяснить лишь укоренившейся в американском обществе русофобией. Хотелось бы верить, что репортеры из США все же поймут, что основная задача журналистики – представлять аудитории проверенную информацию, а не тиражировать сплетни и домыслы», – подчеркнул дипломат.
Ранее глава МИД Сергей Лавров указал на необоснованные выпады Запада против российских вакцин.
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Палубные истребители ВМФ начали перелет на «наземный авианосец» в Крыму
Самолеты 279-го отдельного корабельного истребительного авиаполка (ОКИАП) морской авиации Северного флота ВМФ России начали перелет в Крыму на наземный испытательный тренировочный комплекс (авиационный) (НИТКА), сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.
«Сегодня три истребителя Су-33 и один Су-25УТГ из состава 279-го ОКИАП начали перелет на комплекс НИТКА, расположенный в крымских Саках. Им предстоит сделать одну промежуточную посадку. Прибытие самолетов ожидается 5 или 6 августа», – сказал он ТАСС.
Ранее директор Четвертого европейского департамента Министерства иностранных дел Юрий Пилипсон заявил, что Черное море превращается в зону опасного военного противостояния из-за проводимых там учений НАТО.
Антонов раскритиковал заявление Госдепа о мониторинге выборов в России
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Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов раскритиковал заявление американского внешнеполитического ведомства относительно мониторинга Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на предстоящих выборах в Госдуму.
«Заявление Госдепартамента [США], мягко говоря, вызывает недоумение. Такое ощущение, что официальный представитель ведомства не в полной мере знаком с ситуацией. Напомним, что российская сторона была готова принять группу наблюдателей Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ в количестве не меньшем, чем структура направляла на американские президентские выборы-2020. Отказ от командирования экспертов – исключительно выбор БДИПЧ», – заявил Антонов, заявление которого опубликовано на странице российской дипмиссии в соцсети Facebook.
Дипломат также подчеркнул, что «независимый и заслуживающий доверия мониторинг за процессом голосования не должен увязываться с количеством наблюдателей». «Хотелось бы, чтобы американская сторона столь же щепетильно относилась к избирательным процессам в США», – указал российский посол.
Накануне официальный представитель Госдепа США Нед Прайс выступил с утверждением, что введенные властями России в рамках борьбы с коронавирусом ограничения якобы «помешают» Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) и Парламентской ассамблее (ПА) ОБСЕ «независимо наблюдать за выборами» в Госдуму.
Он также заявил, что «международное сообщество будет наблюдать за процессом выборов», как перед голосованием, так и «в день выборов». По словам официального представителя Госдепа, это якобы позволит «определить, способствуют ли условия проведению свободных и честных выборов». «России не уйти от международного внимания», – заявил Прайс.
В среду ОБСЕ заявила, что не будет наблюдать за парламентскими выборами в России из-за требований ограничить число наблюдателей на фоне эпидемиологической ситуации. Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что глубоко сожалеет в связи с решением БДИПЧ ОБСЕ не направлять миссию наблюдателей на выборы в Госдуму. Если решение БДИПЧ не изменится, то квоту отдадут другим организациям, уточнила она.
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой подчеркнул, что Россия «уже давно не нуждается в одобрительных кивках с Запада по поводу развития нашей политической системы». Он указал на чересчур большое число наблюдателей, которое хотела направить ОБСЕ в Россию: «В США и Казахстане у них было по 20 наблюдателей, в Нидерландах человек пять, а в Россию захотели направить 500 человек».
В ПА ОБСЕ объяснили просьбу направить 500 наблюдателей на выборы в Россию установленной методологией наблюдения, предыдущим опытом и размером страны.
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Блинкен обсудил «российскую агрессию» с главами МИД и офиса президента Украины
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В Вашингтоне состоялась встреча госсекретаря США Энтони Блинкена с руководителями МИД и офиса президента Украины Дмитрием Кулебой и Андреем Ермаком, сообщил глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс.
Блинкен заявил о «приверженности» Вашингтона «суверенитету и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся российской агрессии на Украине». Как сообщило американское внешнеполитическое ведомство, стороны обсудили «возможности для углубления сотрудничества между Украиной и США в ходе запланированного визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон 30 августа», передает ТАСС.
Блинкен заявил, что президент США Джо Байден «с нетерпением ждет встречи» с Зеленским. Вашингтон и Киев, по его словам, продолжат «выступать за то, чтобы Украина была сильной, могла защищать себя от внешней агрессии, а также проводила жизненно важный процесс реформ для еще большего укрепления демократии и экономики».
Напомним, Кулеба и Ермак прибыли в Вашингтон для подготовки первого официального визита лидера страны Владимира Зеленского в США. Москва неоднократно заявляла, что не причастна к событиям на Юго-Востоке Украины и не является стороной внутриукраинского конфликта, а исполняет роль гаранта урегулирования украинского кризиса.
Эксперт оценил планы США увязать экспорт вооружений с правами человека
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«Подобные заявления открывают для России окно возможностей в области оружейного экспорта, потому что людям, которые платят за оружие колоссальные деньги, не нравится, когда им указывают, как поступать», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Руслан Пухов, комментируя намерение Вашингтона увязать экспорт вооружений с правами человека.
«Очевидно, что планы Байдена идут вразрез с политикой, которую вел Трамп. Он был прагматиком и к теме прав человека относился сдержаннее, чем демократы», – отметил руководитель Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов.
«При этом у американцев при продаже оружия всегда муссировался вопрос ценностей. Учитывая тот факт, что подобные сделки одобряет Конгресс, то решающее слово – именно за ним. С другой стороны, для американского ВПК вряд ли что-то серьезно изменится. Заявления об увязке экспорта с правами человека – это, скорее, некие «шаги за сценой», – добавил собеседник.
«Тем не менее, подобные заявления открывают для России окно возможностей в области экспорта, потому что людям, которые платят за оружие колоссальные деньги, не нравится, когда им указывают, как поступать», – подчеркнул Пухов.
«Также не стоит забывать, что российский и американский рынки вооружений в значительной степени разведены. Мы конкурируем с американцами прежде всего на рынке Индии, которую на Западе любят называть «крупнейшей демократией», – продолжил эксперт.
«А что касается китайских экспортеров, то они считаются нашими конкурентами. Другое дело, что китайские вооружения, которые могут быть востребованы арабскими монархиями и странами Персидского залива, в значительной степени являются «сырыми» – часто, например, возникают проблемы с двигателями. Поэтому для нас и здесь открывается окно возможностей», – резюмировал Пухов.
Ранее стало известно, что Белый дом собирается огласить новую политику в сфере экспорта вооружений, сместив акцент на права человека. Источник Reuters заявил, что новая политика «позволит выстроить и поддерживать стратегическое партнерство, которое лучше отражает ценности и интересы» США.
Источник в Конгрессе США рассказал, что «в ряде случаев» планируется «добавить дополнительные условия для получения одобрения». Изменения грозят создать сложности в сфере торговли автоматическим стрелковым оружием, которое может быть использовано полицией или нерегулярными вооруженными формированиями против гражданского населения. Кроме того, может замедлиться продажа крупных систем (ЗРК, системы для ВМФ), но таким контрактам, как ожидается, в конечном счете все равно выдадут разрешение.
При этом в период с 2016 по 2020 год 47% экспорта вооружений США пришлось на страны Ближнего Востока. Причем на одну только Саудовскую Аравию, которая не славится соблюдением прав человека, приходилось 24% общего объема американского экспорта вооружений.
Напомним, после того, как новая администрация США объявила Эр-Рияд виновным в убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашогджи, Конгресс США собрался ограничить продажу оружия Саудовской Аравии. Прежде Пентагон объяснил намерение продавать оружие Саудовской Аравии тем, что в противном случае она будет покупать вооружения у России и Китая.
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Шойгу заявил о превращении БПЛА в мощное оружие
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и робототехника стали мощным оружием, которое требует новых подходов в подготовке специалистов для работы на этой технике, заявил министр обороны Сергей Шойгу.
«Появились ударные беспилотники. Их много разных. Появились беспилотники, которые работают не на расстоянии в 200-300 километров, а на тысячи километров. Они оснащены оружием, действующим на дистанции 500 километров, есть и больше», – цитирует РИА «Новости» Шойгу.
По его словам, еще одним важным фактором, существенно влияющим на ведение боевых действий, является роботизированная техника. Министр отметил, что новые виды вооружений требуют существенной корректировки учебных программ в военных вузах для подготовки специалистов соответствующего профиля.
«Мы начали подготовку специалистов беспилотной авиации еще пять лет назад. За это время беспилотники превратились в серьезную силу, очень большую угрозу для противника. И, конечно, тут нужны другие знания, новые специалисты – как для обслуживания, ремонта, так и для работы на этой технике», – сказал Шойгу.
Вместе с тем он добавил, что для подготовки профильных специалистов созданы более 300 новых программ, внесены другие изменения и дополнения в учебные программы. Также министр отметил, что принимать опережающие решения помогает тщательный анализ мировых тенденций в той или иной сфере.
Ранее Шойгу выразил надежду, что работа по тяжелому беспилотному летательному аппарату «Охотник» будет завершена к 2022 году и появится возможность заключить большой долгосрочный контракт на их поставку.
Россия назвала «надуманными» обвинения США в причастности к кибератакам
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История с мнимой российской киберугрозой для США давно исчерпала себя, новые обвинения от американской компании надуманны, заявил заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Александр Бикантов.
«Отмечен очередной вброс надуманных обвинений в адрес России в совершении хакерских атак. Это результат так называемого расследования калифорнийской компании RiskIQ. Журналисты и частный сектор [США] в пику руководству своего собственного государства продолжают по инерции играть в антироссийскую риторику», – пояснил он, передает ТАСС.
Он также добавил, что история с мнимой российской киберугрозой давно себя исчерпала: «Хочется пожелать американской прессе новых интересных и актуальных информповодов».
Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Россия с 2020 года ответила на 12 запросов правоохранительных органов США по кибератакам, в то время как 80 российских запросов остались без ответа Вашингтона.