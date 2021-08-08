В США оценили российские «Робокатюши»

Шойгу похвалил ученых из Саровского ядерного центра за разработку боевого лазера «Пересвет»

Лазерный комплекс «Пересвет» разработан усилиями ученых из Сарова (Нижегородская область), работавшими под «постоянным вниманием» Минобороны, рассказал глава ведомства Сергей Шойгу.

Речь об этом зашла на встрече министра с научной общественностью в Новосибирске, во время которой научный руководитель Института лазерной физики СО РАН академик Сергей Багаев посетовал, что он вынужден фактически каждую неделю бывать в Москве, чтобы пытаться решить ряд перспективных вопросов по работе института, передает РИА «Новости».

При этом раньше, по его словам, специалисты различных федеральных ведомств и министерств часто бывали в Новосибирске. Ученый предложил улучшить взаимодействие с научными организациями.

«В Москву едете к нам? В Министерство обороны? Я терпеть не могу бюрократию и борюсь с этим делом. Мы делаем все, чтобы сократить дистанцию для науки. Проводим дни инноваций, начиная с тех, кто делает что-то в гараже напильником, и заканчивая большой наукой», – сказал Шойгу.

Он пригласил ученого на выставку техники и вооружений в парк «Патриот», где, по его словам, наука и последние разработки представлены «в самом широком смысле».

«Поверьте мне, я трачу много времени, чтобы с каждым поговорить и каждого посмотреть. Там несколько больших конференций, на которых будет обсуждаться искусственный интеллект и так далее. Я бываю у ваших коллег в Сарове. Благодаря их усилиям и нашему постоянному вниманию мы поставили такое замечательное оружие, как «Пересвет». И мы сегодня его уже имеем на вооружении. Я, во всяком случае, и те, кто занимается в ведомстве наукой, относимся к этому предельно внимательно», – заверил министр.

Он сообщил, что Минобороны выделяет на науку много средств, поэтому нельзя говорить о том, что деньги в основном идут на московские организации.

«Нам, конечно, хочется, чтобы эти средства вкладывались крайне эффективно (...) У вас здесь идет НИР на 17 млрд. Здесь у вас. Завтра буду в Красноярске, там у нас НИР, по-моему, заканчивается на 92 млрд, поэтому говорить, что все застревает в Москве – явный перебор», – сказал министр.

При этом он согласился с тем, что «в целом» взаимодействие с научными институтами нужно усиливать.

«Пересвет» – это комплекс российского лазерного оружия, большая часть информации о нем засекречена. В декабре 2019 года «Пересвет» начал боевое дежурство в позиционных районах подвижных грунтовых ракетных комплексов.

Об этом комплексе в марте 2019 года рассказал президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию.