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Антонов раскритиковал заявление Госдепа о мониторинге выборов в России
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Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов раскритиковал заявление американского внешнеполитического ведомства относительно мониторинга Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на предстоящих выборах в Госдуму.
«Заявление Госдепартамента [США], мягко говоря, вызывает недоумение. Такое ощущение, что официальный представитель ведомства не в полной мере знаком с ситуацией. Напомним, что российская сторона была готова принять группу наблюдателей Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ в количестве не меньшем, чем структура направляла на американские президентские выборы-2020. Отказ от командирования экспертов – исключительно выбор БДИПЧ», – заявил Антонов, заявление которого опубликовано на странице российской дипмиссии в соцсети Facebook.
Дипломат также подчеркнул, что «независимый и заслуживающий доверия мониторинг за процессом голосования не должен увязываться с количеством наблюдателей». «Хотелось бы, чтобы американская сторона столь же щепетильно относилась к избирательным процессам в США», – указал российский посол.
Накануне официальный представитель Госдепа США Нед Прайс выступил с утверждением, что введенные властями России в рамках борьбы с коронавирусом ограничения якобы «помешают» Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) и Парламентской ассамблее (ПА) ОБСЕ «независимо наблюдать за выборами» в Госдуму.
Он также заявил, что «международное сообщество будет наблюдать за процессом выборов», как перед голосованием, так и «в день выборов». По словам официального представителя Госдепа, это якобы позволит «определить, способствуют ли условия проведению свободных и честных выборов». «России не уйти от международного внимания», – заявил Прайс.
В среду ОБСЕ заявила, что не будет наблюдать за парламентскими выборами в России из-за требований ограничить число наблюдателей на фоне эпидемиологической ситуации. Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что глубоко сожалеет в связи с решением БДИПЧ ОБСЕ не направлять миссию наблюдателей на выборы в Госдуму. Если решение БДИПЧ не изменится, то квоту отдадут другим организациям, уточнила она.
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой подчеркнул, что Россия «уже давно не нуждается в одобрительных кивках с Запада по поводу развития нашей политической системы». Он указал на чересчур большое число наблюдателей, которое хотела направить ОБСЕ в Россию: «В США и Казахстане у них было по 20 наблюдателей, в Нидерландах человек пять, а в Россию захотели направить 500 человек».
В ПА ОБСЕ объяснили просьбу направить 500 наблюдателей на выборы в Россию установленной методологией наблюдения, предыдущим опытом и размером страны.
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Соловьев отреагировал на отказ ОБСЕ направить наблюдателей на выборы в Россию
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Телеведущий Владимир Соловьев, комментируя отказ БДИПЧ ОБСЕ прислать миссию наблюдателей на выборы в Госдуму, призвал отказаться от стремления получить признание от внешних игроков.
«А сколько наших наблюдателей было на выборах в Европарламент? А на каких европейских выборах были? И сколько? И какие нарушения отметили? И как структуры ЕС и СЕ отреагировали? Зачем играться в это наследие 90-х? Источником власти в нашей стране является народ. Дикое стремление получить признание от внешних игроков в высшей степени странно. Атавизм ордынских времен? Так пора понять, что «ярлык на княжение» нам точно не нужен», – написал Соловьев в Telegram.
Так он прокомментировал слова журналиста Дмитрия Стешина о том, что ОБСЕ официально отказалась наблюдать за выборами в России. «ЕС уже признал наши будущие выборы нелегитимными», – написал по этому поводу Стешин.
Напомним, ОБСЕ заявила, что не будет наблюдать за парламентскими выборами в России из-за требований ограничить число наблюдателей на фоне эпидемиологической ситуации. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой и председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства извне Василий Пискарев прокомментировали отказ БДИПЧ ОБСЕ прислать миссию наблюдателей на выборы в Госдуму.
США и «Бухарестская девятка» обсудили «Северный поток – 2»
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Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан провел телефонные переговоры с послами стран «Бухарестской девятки» (Болгарии, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии, Румынии, Чехии и Эстонии), сообщил Совет нацбезопасности при Белом доме.
Обсуждались политика и деятельность США в регионе. Вашингтон рассказал странам «Бухарестской девятки» о своем подходе к «энергетической безопасности в Центральной Европе». В частности, речь шла о «мерах по устранению рисков, связанных» с газопроводом из России в Германию «Северный поток – 2».
Кроме того, Салливан проинформировал собеседников о «предстоящем визите президента Украины Владимира Зеленского» и «обсудил общие обеспокоенности в отношении Белоруссии». Также советник президента США «предоставил обновленную информацию о взаимодействии» Вашингтона и Москвы, передает ТАСС.
Напомним, Вашингтон и Берлин заключили сделку по газопроводу «Северный поток – 2». США обещают не накладывать санкции на немецкого оператора проекта, а Германия взамен сделает все от нее зависящее, чтобы продлить российско-украинский контракт на прокачку газа до 2034 года.
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США отложили продление виз российским дипломатам
Вашингтон не торопится рассматривать документы на продление виз у десятков российских дипломатов, находящихся в США, несмотря на достигнутые договоренности, заявил замдиректора департамента информации и печати МИД России Александр Бикантов.
«У 60 сотрудников посольства и двух генконсульств России в Нью-Йорке и Хьюстоне визы уже давно истекли, а документы на их продление до сих пор лежат без рассмотрения. Вместе с членами семей это порядка 150 человек», – приводит РИА «Новости» слова Бикантова.
Он подчеркнул, что «американская сторона не торопится выполнять свою часть тех небольших пониманий, о которых удалось условиться, чтобы не обрушить и без того хрупкие двусторонние связи», и напомнил, что Москва готова оперативно выдать визы новым сотрудникам посольства США, направляемым для работы в Москву.
«Но конструктивная работа возможна лишь в случае, если она будет выстраиваться на взаимной основе, без попыток добиться для себя односторонних уступок и выгод. Надеемся, что в Вашингтоне начнут наконец руководствоваться здравым смыслом, а не иллюзиями опасной игры с нулевой суммой, чреватой новым витком конфронтации», – заявил представитель МИД.
Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что российская сторона ждет от Вашингтона конструктивного подхода к визовым вопросам и призывает возобновить равноправный и взаимоуважительный диалог. Он подчеркнул, что Москва не запрещает Вашингтону полностью выбрать ранее установленную квоту в 455 сотрудников для американской дипмиссии в России, и ждет визовых запросов для американцев, которые заменят «местный персонал».
Антонов также обвинил Госдепартамент Соединенных Штатов в введении СМИ в заблуждение относительно условий работы диппредставительств России и США.
США передали России список из 24 дипломатов, которым необходимо покинуть страну до 3 сентября из-за одностороннего ограничения американской стороной сроков командировок дипломатов РФ тремя годами.
В свою очередь глава пресс-службы Госдепа США Нед Прайс выступил с утверждением, что высказывания посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова о необходимости 24-м российским дипломатам покинуть Соединенные Штаты якобы «неправильны».
Глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс выступил с утверждением, что введенные Вашингтоном ограничения на длительность командировок российских дипломатов в США якобы направлены на «баланс работы» дипломатических миссий двух стран.
В конце июня посол Соединенных Штатов заявил, что американское посольство в Москве якобы не сможет предоставлять консульские услуги в полном объеме с 1 августа из-за требования не нанимать персонал из России и третьих стран.
Памфилова ответила на отказ БДИПЧ присылать наблюдателей на выборы в Госдуму
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Председатель ЦИК Элла Памфилова глубоко сожалеет в связи с решением Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ не направлять миссию наблюдателей на выборы в Госдуму. Если решение БДИПЧ не изменится, его квоту отдадут другим организациям, уточнила она.
«Мы искренне рассчитывали, что миссия состоится и ее участники смогут в полной мере оценить уровень и качество организации проведения выборов в сентябре», – говорится в письме Памфиловой директору БДИПЧ Маттео Мекаччи, передает ТАСС.
Она выразила надежду, что решение может быть пересмотрено с учетом наработанного БДИПЧ опыта наблюдения в формате ограниченных и специальных миссий. «За последние два года БДИПЧ наработало определенный опыт по направлению в санитарно-эпидемиологических условиях существенно сокращенных мониторинговых групп, которые посетили ряд стран, в том числе США, Польшу, Таджикистан, Киргизию, Казахстан, Украину, Португалию, Нидерланды. При этом состав миссии БДИПЧ, приглашенной в Россию, намного превосходит вышеуказанные группы», – отметила председатель ЦИК России.
Она также проинформировала директора БДИПЧ, что «Россией были направлены приглашения прислать наблюдателей на сентябрьские выборы международным и иностранным организациям и институтам, традиционно занимающимся такой деятельностью, ряд из которых уже подтвердил свое участие». При этом, обратила внимание глава ЦИК, «для всех приглашенных создаются равные условия».
В то же время, подчеркнула Памфилова, если решение БДИПЧ окончательное, то «освобожденное количество мест будет передано другим международным наблюдательским сообществам».
В письме председатель Центризбиркома подтвердила, что «ЦИК России неизменно приветствует и ценит вклад международных наблюдателей в совершенствование избирательных процессов в нашей стране». Она также заверила, что «ЦИК России и в рамках текущей избирательной кампании в стране будет прилагать все усилия для обеспечения прозрачности, достоверности и легитимности выборов на основе национального законодательства, своих нормативных актов и международных соглашений, подписанных Российской Федерацией, в том числе и с ОБСЕ».
Напомним, ОБСЕ заявила, что не будет наблюдать за парламентскими выборами в России из-за требований ограничить число наблюдателей на фоне эпидемиологической ситуации. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой и председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства извне Василий Пискарев прокомментировали отказ БДИПЧ ОБСЕ прислать миссию наблюдателей на выборы в Госдуму.
Госдеп обещал России международное наблюдение за выборами в Госдуму
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Официальный представитель Госдепа Нед Прайс прокомментировал решение Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ не направлять миссию наблюдателей на выборы в российскую Госдуму.
Вашингтон выразил сожаление, заявив, что введенные Москвой «ограничения помешают» БДИПЧ и Парламентской ассамблее ОБСЕ «независимо наблюдать за выборами». При этом Прайс заверил, что «международное сообщество будет наблюдать за процессом выборов», как перед голосованием, так и «в день выборов». По его словам, это позволит «определить, способствуют ли условия проведению свободных и честных выборов». «России не уйти от международного внимания», – приводит его слова РИА «Новости».
Прайс заявил, что США «уважают профессиональное решение БДИПЧ» и «полностью поддерживают» позицию БДИПЧ, утверждающего, что представители ОБСЕ «не могут эффективно наблюдать за выборами в условиях подобных ограничений».
Кроме того, Госдеп оставил в силе рекомендации американским гражданам воздержаться от поездок в Россию. В частности, рекомендуется «не путешествовать на Северный Кавказ, включая Чечню и гору Эльбрус». США объяснили это предупреждение угрозой «терроризма, похищения людей и риска гражданских беспорядков». Также не рекомендуется посещать Крым в связи с «оккупацией Россией украинской территории», передает ТАСС.
Госдеп объявил, что члены семей американских госслужащих могут при желании покинуть Россию: «Пятого августа 2021 года госдепартамент разрешил добровольный отъезд членов семей американских государственных служащих». Причины не указаны.
Напомним, ОБСЕ заявила, что не будет наблюдать за парламентскими выборами в России из-за требований ограничить число наблюдателей на фоне эпидемиологической ситуации. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что Россия «уже давно не нуждается в одобрительных кивках с Запада по поводу развития нашей политической системы». Толстой указал на чересчур высокое число наблюдателей, которое хотела направить ОБСЕ: «В США и Казахстане у них было по 20 наблюдателей, в Нидерландах человек пять, а в Россию захотели направить 500 человек».
России и Китаю предложили объяснить США недопустимость вмешательства в их дела
России и Китаю стоит объяснить США, что им больше не следует вмешиваться во внутренние дела других стран, пишет Global Times.
Автор статьи напомнил о предстоящих совместных учениях Москвы и Пекина на полигоне Цинтунся. По мнению журналистов, учения связаны с выводом американских войск из Афганистана и имеют как политические, так и тактические цели. При этом в статье отмечается, что маневры не направлены конкретно против кого-то, сообщает РИА «Новости».
В газете отметили, что если и проводить параллели между учениями и ситуацией в Афганистане, то нужно оценивать борьбу с «тремя силами» в регионе: терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом. В статье указывается, что противостояние им – это миссия Китая, России и Шанхайской организации сотрудничества.
Автор также указал на то, что именно Вашингтон создал хаос в Афганистане из-за вывода войск. Также, по мнению журналиста, США устраивают массу проблем вокруг Пекина и Москвы.
«Нам также стоит помнить о том, что США могут попытаться вбить клин в Центральной Азии, что будет угрожать российско-китайским отношениям или даже единству и сплоченности ШОС», – говорится в статье.
По мнению автора, России и Китаю нужно объяснить распространяющим хаос заокеанским партнерам, что им больше не следует вмешиваться во внутрирегиональные дела.
Ранее стало известно, что российские и китайские военные в середине августа проведут совместные учения «Взаимодействие-2021» с участием около 10 тыс. человек.
Напомним, в Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города на фоне вывода американских войск из страны. При этом президент США Джо Байден призвал не сравнивать уход США из Афганистана и Вьетнама. Эксперт в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил: «В такой ситуации с развернутыми знаменами с поля боя не уходят». Сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США в Афганистане всему миру.
Шойгу прокомментировал предложение возглавить список «Единой России» на выборах
Министр обороны Сергей Шойгу назвал высочайшим доверием предложение президента Владимира Путина возглавить федеральную часть списка «Единой России» на выборах в Государственную думу.
Глава Минобороны отметил, что его отношение к партии, в создании которой он непосредственно участвовал, «всегда особое». «Я принял это предложение Владимира Владимировича как большую честь и высочайшее доверие, о чем сразу на съезде «Единой России» и сказал», - отметил Сергей Шойгу в интервью «Комсомольской правде».
Он подчеркнул, что наша страна – это не только огромные географические пространства, но и многонациональный народ. «Напомню, в России проживает более 190 народов. И у каждого своя история, культура, традиции», – сказал министр обороны, слова которого приводятся на сайте «Единой России».
Поэтому, по словам Шойгу, для такого политического пространства жизненно необходима единая связующая политическая сила, «объединяющая все народы в главном – стремлении сохранения России и обеспечения ее дальнейшего безопасного и устойчивого развития ради благополучия всех граждан».
Напомним, по предложению президента Владимира Путина на съезде «Единой России» 19 июня Сергей Шойгу был включен в первую пятерку списка партии. В общефедеральную часть также вошли министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель Общероссийского народного фронта Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова.
В Госдуме дали оценку отказу БДИПЧ ОБСЕ направить наблюдателей на выборы
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой и председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства извне Василий Пискарев прокомментировали отказ БДИПЧ ОБСЕ прислать миссию наблюдателей на выборы в Госдуму.
Толстой подчеркнул, что Россия «уже давно не нуждается в одобрительных кивках с Запада по поводу развития нашей политической системы». По его словам, «всем уже ясно, что Россия не живет и не будет жить по чужим лекалам и правилам». Он заявил, что «у нас свои выборы, свои законы и свой путь», которые необходимо «уважать, а не пытаться снова навязать нам карго-культ западных ценностей в ультимативной форме». «А деление на «состоявшиеся» и «несостоявшиеся» демократии мы не признаем и никогда не признаем», – приводит его слова РИА «Новости».
Вице-спикер напомнил, что ОБСЕ уже отказывалась от участия в качестве наблюдателя на выборах в России. При этом организация ссылается «на внутренние бюрократические документы, под которыми Россия не подписывалась». Отмечается, что «структуры ОБСЕ не в первый раз отказываются от наблюдения на выборах в России из-за несогласия с предложенным российской стороной численным составом миссии наблюдения». Так, подобная ситуация произошла в 2007 году. Толстой указал на чересчур высокое число наблюдателей, которое хотела направить ОБСЕ: «В США и Казахстане у них было по 20 наблюдателей, в Нидерландах человек пять, а в Россию захотели направить 500 человек».
«Мы конечно всем и всегда рады, но такие желания не говорят об объективности и беспристрастности миссии, а скорее об обратном. Видимо, полученные инструкции сильнее здравого смысла», – заявил он.
Пискарев сказал, что «решение БДИПЧ и ПА ОБСЕ не направлять своих наблюдателей на выборы в России находится в русле рекомендаций не признавать итоги предстоящих выборов в России». Он заявил, что отказ структур ОБСЕ «воспринимается с недоумением», ведь Россия входит в организацию и «открыта для наблюдения».
Напомним, ОБСЕ заявила, что не будет наблюдать за парламентскими выборами в России из-за требований ограничить число наблюдателей на фоне эпидемиологической ситуации.
Блинкен обсудил «российскую агрессию» с главами МИД и офиса президента Украины
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В Вашингтоне состоялась встреча госсекретаря США Энтони Блинкена с руководителями МИД и офиса президента Украины Дмитрием Кулебой и Андреем Ермаком, сообщил глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс.
Блинкен заявил о «приверженности» Вашингтона «суверенитету и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся российской агрессии на Украине». Как сообщило американское внешнеполитическое ведомство, стороны обсудили «возможности для углубления сотрудничества между Украиной и США в ходе запланированного визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон 30 августа», передает ТАСС.
Блинкен заявил, что президент США Джо Байден «с нетерпением ждет встречи» с Зеленским. Вашингтон и Киев, по его словам, продолжат «выступать за то, чтобы Украина была сильной, могла защищать себя от внешней агрессии, а также проводила жизненно важный процесс реформ для еще большего укрепления демократии и экономики».
Напомним, Кулеба и Ермак прибыли в Вашингтон для подготовки первого официального визита лидера страны Владимира Зеленского в США. Москва неоднократно заявляла, что не причастна к событиям на Юго-Востоке Украины и не является стороной внутриукраинского конфликта, а исполняет роль гаранта урегулирования украинского кризиса.
Россия назвала «надуманными» обвинения США в причастности к кибератакам
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История с мнимой российской киберугрозой для США давно исчерпала себя, новые обвинения от американской компании надуманны, заявил заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Александр Бикантов.
«Отмечен очередной вброс надуманных обвинений в адрес России в совершении хакерских атак. Это результат так называемого расследования калифорнийской компании RiskIQ. Журналисты и частный сектор [США] в пику руководству своего собственного государства продолжают по инерции играть в антироссийскую риторику», – пояснил он, передает ТАСС.
Он также добавил, что история с мнимой российской киберугрозой давно себя исчерпала: «Хочется пожелать американской прессе новых интересных и актуальных информповодов».
Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Россия с 2020 года ответила на 12 запросов правоохранительных органов США по кибератакам, в то время как 80 российских запросов остались без ответа Вашингтона.
В ПА ОБСЕ объяснили просьбу направить 500 наблюдателей на выборы в Россию
ОБСЕ просила направить на парламентские выборы в Россию 500 наблюдателей, определив эту цифру по ряду факторов, в том числе с учетом размера страны, сообщил представитель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Нэт Перри.
Представитель ПА ОБСЕ подчеркнул, что наблюдательные миссии часто состоят из более 100 наблюдателей, как это было, например, на выборах в США в 2020 году, передает РИА «Новости».
«Что касается количества наблюдателей, запрошенных для Российской Федерации, оно определяется исходя из ряда факторов. Когда БДИПЧ запрашивает краткосрочных наблюдателей от государств-участников ОБСЕ, оно основывает свой запрос на определениях, сделанных Миссией по оценке потребностей (МОП), установленной методологии наблюдения за выборами, предыдущем опыте и размере страны», – сообщил Пэрри.
Он подтвердил, что согласно отчету МОП, помимо основной группы аналитиков, БДИПЧ просило у государств-участников ОБСЕ прикомандирование 80 долгосрочных наблюдателей для наблюдения за избирательным процессом по всей стране, а также 420 краткосрочных наблюдателей для наблюдения за процедурами в день выборов.
«Пожалуйста, имейте в виду, что хотя БДИПЧ и просило это количество наблюдателей, в конечном итоге правительства государств-участников ОБСЕ сами решают, сколько наблюдателей они фактически направят. Часто количество фактических наблюдателей, откомандированных государствами-участниками, меньше количества, запрашиваемого БДИПЧ. Так было, например, на прошлогодних выборах в США», – пояснил Пэрри.
Напомним, ОБСЕ заявила, что не будет наблюдать за парламентскими выборами в России из-за требований ограничить число наблюдателей на фоне эпидемиологической ситуации. Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что глубоко сожалеет в связи с решением Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ не направлять миссию наблюдателей на выборы в Госдуму. Если решение БДИПЧ не изменится, его квоту отдадут другим организациям, уточнила она.
«Российские хакеры» опубликовали данные кредитных карт граждан США
Американские СМИ утверждают, что якобы российские хакеры выложили в Сети данные миллиона кредитных карт граждан США и других государств.
Со ссылкой на аналитиков компании Q6, работающей в сфере кибербезопасности, CNN заявила, что данные опубликовала группировка хакеров из России All World Cards. Утверждается, что сотрудники обнаружили в darkweb сообщение All World Cards об открытии частичного доступа к хакерской базе. CNN не приводит доказательств этой информации или доказательств того, что хакеры связаны с Россией.
Корреспондент телеканала Эмон Джаверс заявил, что «банки скоро почувствуют последствия» действий All World Cards. По его словам группировка появилась недавно. CNN считает, что хакеры, публикуя данные, хотят привлечь потенциальных покупателей остальной части базы, передает ТАСС.
Напомним, президенты России Владимир Путин и США Джо Байден обсудили продолжающиеся атаки с использованием программ-вымогателей со стороны преступников, якобы базирующихся в России, которые затронули Соединенные Штаты и другие страны. По словам Байдена, разговор с российским лидером «прошел хорошо».
При этом в Кремле сообщили, что Путин указал Байдену на отсутствие обращений от компетентных ведомств США по кибербезопасности за последний месяц, несмотря на готовность России к совместному пресечению криминальных проявлений в информационном пространстве.
Памфилова получила от Киева гарантии безопасности голосующих на Украине россиян
Россияне на Украине смогут проголосовать на выборах депутатов Госдумы, Киев гарантировал безопасность российских граждан, сообщила глава ЦИК России Элла Памфилова.
«Я очень этому рада, что в этот раз с удовлетворением (говорю), потому что у нас были проблемы на прошлых выборах, что Украина гарантировала безопасность, и у нас будут на территории Украины в Киеве, Харькове, Одессе и Львове загранучреждения», – приводит ее слова ТАСС со ссылкой на радио «Эхо Москвы».
Напомним, в 2016 году представители праворадикальных общественных организаций Украины пришли к посольству России в Киеве. Радикалы блокировали вход к загранучреждению, не давая возможности российским гражданам, желающим проголосовать, пройти на территорию посольства. Кроме того, они публично сожгли принесенный с собой флаг России. В 2018 году МВД Украины заявило о недопуске россиян в консульства и посольство в день голосования на выборах президента России.
Памфилова рассказала о голосовании на выборах в Госдуму на Украине
В рамках выборов в Госдуму на территории Украины откроют избирательные участки в Киеве, Одессе, Львове и Харькове, на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР участков не будет, заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова.
«На территории Украины будут открыты участки: в посольстве в Киеве, в консульствах в Одессе, Львове и Харькове, где смогут проголосовать наши граждане. На территории непризнанных республик (ДНР и ЛНР) никаких избирательных участков нет, там голосования не будет», – сказала Памфилова, передает РИА «Новости».
По ее словам, у получивших российское гражданство в упрощенном порядке жителей непризнанных республик есть возможность приехать в Ростовскую область, где они получали паспорта, и там проголосовать. Также для них есть возможность дистанционно проголосовать, если они верифицированы на портале госуслуг.
Памфилова уточнила, что всего планируется открыть 348 зарубежных участков для голосования в большинстве стран мира, за исключением нескольких стран: Йемена, Ливии и Грузии.
Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов России (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.
Зверев и «Зеленые» взяли на контроль строительство селезащитных гидросооружений на Байкале
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Защитник Байкала, стилист Сергей Зверев и партия «Зеленые» пообещали взять на контроль проведение селезащитных мероприятий и предложили меры по спасению озера: модернизировать очистные, запретить расширение диапазона уровня воды, а также отказаться от строительства на Селенге гидроэлектростанций.
Стилист Сергей Зверев и руководитель Иркутского отделения партии «Зеленых» Евгений Колмаков посетили промышленную площадку Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (ОАО «БЦБК»). Вместе с ними там побывали спортсмены, участники уникального экологического заплыва «За чистый Байкал». Чтобы попасть в Байкальск, десять пловцов преодолели 80 км в ледяной воде без гидрокостюмов.
Проектная документация рекультивации ОАО «БЦБК» будет разработана в этом году, она пройдет процедуру общественных обсуждений и все предусмотренные законодательством экологические экспертизы. Рекультивация промплощадки в рамках национального проекта «Экология» поручена Госкорпорации «Росатом», говорится в сообщении на сайте партии.
«Работы по рекультивации начнутся в следующем году. Самые сложные точки на площадке – полигоны «Солзанский» и «Бабхинский», объекты цеха очистных сооружений, которые содержат щелокосодержащую жидкость. В целях предотвращения переполнения карт-накопителей полигона «Солзанский» и попадания загрязняющих веществ в Байкал уже сегодня смонтировано оборудование для отвода и очистки надшламовых вод. В настоящее время совместно с Российской академией наук и Росприроднадзором идет формирование оптимальных вариантов и лучших технологических решений по утилизации и обезвреживанию отходов, образовавшихся в процессе деятельности ОАО «БЦБК», – рассказал исполняющий обязанности первого заместителя генерального директора по реализации экологических проектов ФГУП «Федеральный экологический оператор» (предприятие Госкорпорации «Росатом», исполнитель работ) Артем Поляков.
Зверев отметил, что проблемы, схожие с проблемами БЦБК, могут возникнуть и на работающем Селенгинском целлюлозно-картонном комбинате, и надо об этом думать уже сегодня. «Экологических проблем у Байкала много, решать их надо комплексно. Второго Байкала у нас нет», – резюмировал Зверев.
Экологи предложили меры, которые, по их мнению, нужно принимать незамедлительно. Это модернизация очистных сооружений, подключение к локальным очистным сооружениям объектов туристической инфраструктуры, запрет расширения диапазона уровня воды, а также заключение соглашения с Монголией об отказе от строительства на Селенге и ее притоках гидроэлектростанций. На территории Байкальска опасность представляют еще и сели.
«Катастрофические паводки, согласно многолетним наблюдениям, происходят в Юго-Западном Прибайкалье примерно раз в 50 лет, последний раз это произошло в 1971 году, то есть повторения можно ожидать в ближайшие годы. По оценкам ученых, в этом случае перспективы формирования селевых потоков, способных нанести непоправимый ущерб населенным пунктам, объектам инфраструктуры и жизнедеятельности населения, а также привести в движение накопленные отходы деятельности БЦБК и сбросить их в Байкал, чрезвычайно велики. Осложняющими факторами, способными усилить разрушительное воздействие паводка, являются накопленные за прошедшие 49 лет горные массы на основных водотоках, сильный износ гидротехнических сооружений и накопленный в картах вышеуказанных полигонов шлам-легнин вперемешку с бытовыми и промышленными отходами. Паводок 2019 года может оказаться легкой прелюдией к реальной трагедии, а этого допустить нельзя», – уверен Евгений Колмаков.
Зеленые предложили выход – убрать препятствия на пути селя, вычистить русла, чтобы вода свободно прошла. При этом построить защитные сооружения для электросетей и карт-накопителей БЦБК. Власти Иркутской области ранее заявляли о намерении осенью 2021 года начать строительство капитальных селезащитных сооружений в Слюдянском районе. «Зеленые» пообещали взять на контроль проведение селезащитных мероприятий.
Напомним, стилист Сергей Зверев решил выдвигаться в Госдуму от партии «Зеленые». В 2019 году Зверев устроил акцию под стенами Кремля против строительства завода на Байкале. Позже стилист сообщал, что его вызвали в полицию для составления протокола об административном правонарушении по статье 20.2 часть 5 КоАП (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования), которая предусматривает наказание в виде штрафа до 20 тыс. рублей либо до 40 часов обязательных работ.