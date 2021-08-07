Антонов раскритиковал заявление Госдепа о мониторинге выборов в России

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов раскритиковал заявление американского внешнеполитического ведомства относительно мониторинга Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на предстоящих выборах в Госдуму.

«Заявление Госдепартамента [США], мягко говоря, вызывает недоумение. Такое ощущение, что официальный представитель ведомства не в полной мере знаком с ситуацией. Напомним, что российская сторона была готова принять группу наблюдателей Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ в количестве не меньшем, чем структура направляла на американские президентские выборы-2020. Отказ от командирования экспертов – исключительно выбор БДИПЧ», – заявил Антонов, заявление которого опубликовано на странице российской дипмиссии в соцсети Facebook.

Дипломат также подчеркнул, что «независимый и заслуживающий доверия мониторинг за процессом голосования не должен увязываться с количеством наблюдателей». «Хотелось бы, чтобы американская сторона столь же щепетильно относилась к избирательным процессам в США», – указал российский посол.

Накануне официальный представитель Госдепа США Нед Прайс выступил с утверждением, что введенные властями России в рамках борьбы с коронавирусом ограничения якобы «помешают» Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) и Парламентской ассамблее (ПА) ОБСЕ «независимо наблюдать за выборами» в Госдуму.

Он также заявил, что «международное сообщество будет наблюдать за процессом выборов», как перед голосованием, так и «в день выборов». По словам официального представителя Госдепа, это якобы позволит «определить, способствуют ли условия проведению свободных и честных выборов». «России не уйти от международного внимания», – заявил Прайс.

В среду ОБСЕ заявила, что не будет наблюдать за парламентскими выборами в России из-за требований ограничить число наблюдателей на фоне эпидемиологической ситуации. Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что глубоко сожалеет в связи с решением БДИПЧ ОБСЕ не направлять миссию наблюдателей на выборы в Госдуму. Если решение БДИПЧ не изменится, то квоту отдадут другим организациям, уточнила она.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой подчеркнул, что Россия «уже давно не нуждается в одобрительных кивках с Запада по поводу развития нашей политической системы». Он указал на чересчур большое число наблюдателей, которое хотела направить ОБСЕ в Россию: «В США и Казахстане у них было по 20 наблюдателей, в Нидерландах человек пять, а в Россию захотели направить 500 человек».

В ПА ОБСЕ объяснили просьбу направить 500 наблюдателей на выборы в Россию установленной методологией наблюдения, предыдущим опытом и размером страны.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД