Украина ужесточила правила въезда для россиян Умер экс-премьер Украины Евгений Марчук 5 августа 2021, 08:35 Текст: Алина Назарова

Четвертый глава украинского правительства Евгений Марчук, возглавлявший кабинет министров с 1995 по 1996 год, скончался в возрасте 80 лет, сообщила его супруга Лариса Ившина. «Черный день... умер ЕК (Евгений Кириллович)... остановилось сердце», – написала Ившина в Facebook. Евгений Марчук с 1995 по 1996 год занимал должность премьера Украины, также он был первым главой Службы безопасности Украины (с 1991 по 1994 год). Позже Марчук в разные годы занимал должности Секретаря СНБО и министра обороны страны.

Украинская спортсменка по примеру Тимановской раскритиковала власти страны 4 августа 2021, 14:19

Фото: REUTERS/Lucy Nicholson

Текст: Елена Мирошниченко

Украинская легкоатлетка Анна Рыжикова раскритиковала условия, в которых она готовилась к соревнованиям: она заявила, что подход к спорту на Украине «пальцем в небо», а в других странах – научный. Рыжикова стала пятой в забеге на 400 метров с барьерами на Олимпийских Играх в Токио, она во второй раз в карьере выбежала дистанцию за 54 секунды. После забега спортсменка обратила внимание на выступления других участниц ОИ. Рыжикова подчеркнула, что есть существенная разница в подготовке к соревнованиям высокого уровня на Украине и в других странах. По словам бегуньи, ей стыдно за то, что ее конкурентки по дистанции имеют серьезные возможности для подготовки. В то время как ей приходится почти самостоятельно готовиться к соревнованиям, приводит ее слова РИА «Новости». «Не очень хотелось бы это говорить, но стыдно за свою страну. Когда мы выезжаем на старты, за мной стоит тренер, массажист, моя семья в качестве поддержки. А на них работает целая команда. Получается, что я одна в поле воин против целой армии. Фемке (спортсменка из Нидерландов Фемке Бол, которая взяла «бронзу») – очень сильная, и как человек она хорошая, и как спортсменка. Молодая и красивая, высокая и тренируется – не скажу, что она лежит и ничего не делает», – рассказала она в комментарии порталу «Суспільне. Новини». Рыжикова также обратила внимание на влияние науки на спорт в других странах. «Я сама себе ищу средства восстановления, делаю все с тренерами, массажистами, с теми людьми, которых сама нашла и они мне помогают. А они по этому поводу даже не задумываются, за них все это делает научный подход. Здесь все пальцем в небо, а там наука есть – это немного может объяснить сегодняшнее место. Никого не обвиняю, это правда жизни такова», – добавила она. В выходные появилась информация, что белорусскую спортсменку Кристину Тимановскую хотели насильно вывезти с Олимпиады после критики спортивного руководства. Белоруссия заявила, что Тимановскую отправляют на родину в связи с эмоционально-психологическим состоянием. После вмешательства МОК Тимановская заявила, что находится «в безопасном месте». Тем временем дисциплинарная комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) начала работу по делу белорусской легкоатлетки. Генпрокуратура Украины предъявила обвинения российским военачальникам 5 августа 2021, 04:09

Фото: Pavlo_bagmut/

Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Офис генпрокурора Украины предъявил двум российским военачальникам обвинения в «посягательстве на территориальную целостность» страны, сообщило ведомство. Обвинения связаны с утверждениями Киева о якобы причастности России к конфликту в Донбассе. Сообщается, что «двух генерал-полковников» Вооруженных сил России обвиняют в «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, ведении агрессивной войны и нарушении законов и обычаев войны, совмещенном с умышленным убийством». Офис сообщил о соответствующем «подозрении» – аналог предъявления обвинения, передает ТАСС. Киев, не называя имен, сообщил, что речь идет о начальнике Главного штаба Сухопутных войск – первом заместителе главнокомандующего Сухопутными войсками Вооруженных сил России (с января 2015 года – заместителе начальника Генштаба ВС) и начальнике Центрального командного пункта Генштаба ВС. Сейчас «решается вопрос об объявлении указанных лиц в розыск». Досудебное расследование ведет СБУ. Напомним, СБУ «вызвала» министра обороны России Сергея Шойгу для «вручения письменного подозрения» и «проведения процессуальных действий». Украинское ведомство вменяет российскому министру «создание непредусмотренных законом военизированных вооруженных формирований». Политолог Евгений Сатановский отметил, что Шойгу может прибыть на Украину только «с эскортом в несколько дивизий». На Украине пригрозили Западу возвращением ядерного статуса 4 августа 2021, 14:31

Фото: Соловьев Валерий/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Украина может заняться восстановлением своего ядерного потенциала в случае невыполнения условий Будапештского меморандума, заявил экс-глава СБУ, генерал-полковник Игорь Смешко в эфире телеканала «Украина 24». Военный допустил внутренние консультации о выходе из Договора о нераспространении ядерного оружия. При этом, он не указал, какие конкретно шаги предпримет Киев, передает РИА «Новости». «Украина – краеугольный камень. Или государство получит гарантии ядерных государств, или забудьте о сокращении вооружения и нераспространении», – сказал Смешко. Ранее глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что Украина могла бы сейчас «шантажировать весь мир», если бы не отказалась от ядерного оружия в 1990-х. Весной украинский посол в ФРГ Андрей Мельник заявил, что Украина может обдумать вопрос ядерного статуса, если не станет членом НАТО. По его словам, «у Украины нет иного выбора»: или «быть частью союза, такого, как НАТО», или «вооружаться самим, возможно, также вновь задуматься над ядерным статусом». В 1994 году Украина, Россия, США, Франция и Великобритания подписали Будапештский меморандум. Согласно документу, Киев присоединился к Договору о нераспространении ядерного оружия и ликвидировал свой ядерный потенциал. Москва, Вашингтон и Лондон, в свою очередь, гарантировали ей безопасность. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Заместителю главы «Белорусского дома на Украине» закрыли въезд в эту страну 4 августа 2021, 16:51 Текст: Алексей Дегтярев

Замглавы «Белорусского дома на Украине» Родиону Батулину запретили въезжать на украинскую территорию, в СБУ считают, то он угрожает национальной безопасности страны. Батулину запретили въезжать на Украину с 23 июля, СБУ обосновало свое решение тем, что тот «может представлять угрозу нацбезопасности», передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ. Глава пресс-службы СБУ Артем Дехтяренко заявил, что у Батулина были радикальные взгляды. «Батулин известен своими радикальными взглядами и провокационными действиями во время акций протеста на Украине. В ходе этих акций, среди прочего, удалось предотвратить попытки радикалов спровоцировать силовые столкновения с правоохранителями», – указал представитель ведомства. В понедельник «Белорусский дом в Украине» заявил о пропаже своего руководителя Виталия Шишова в Киеве. Во вторник утром полиция Киева сообщила, что Шишов был найден повешенным в одном из парков украинской столицы. Возбуждено уголовное дело, полиция проверит версию об убийстве, замаскированном под суицид. По данным украинского Минюста, «Белорусский дом на Украине» зарегистрирован в стране как общественная организация. На сайте «Дома» указано, что эта некоммерческая общественная организация создана для помощи белорусам «и всем пострадавшим» от белорусских властей. Суд в Киеве поддержал незаконность назначения главы Нафтогаза 4 августа 2021, 19:58 Текст: Алексей Дегтярев

Предписание о незаконности назначения Юрия Витренко главой Нафтогаза поддержал шестой апелляционный административный суд Киева, сообщил глава украинского Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Александр Новиков. «Шестой апелляционный административный суд удовлетворил апелляционную жалобу НАПК и отменил постановление Окружного административного суда Киева (ОАСК), которым было остановлено действие предписания НАПК кабинету министров Украины», – цитирует Новикова ТАСС. Он пояснил, что агентство требовало от правительства решить вопрос о прекращении контракта с Витренко. «В связи с решением суда предписание НАПК к кабмину относительно незаконного назначения председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» подлежит исполнению», – заключил глава НАПК. Напомним, правительство Украины сняло Андрея Коболева с должности главы Нафтогаза, он занимал пост с 2014 года. В кабмине сослались на убыток компании в 19 млрд гривен (684 млн долларов) за прошлый год. С 29 апреля компанию возглавляет Юрий Витренко. Политолог заявил о «гранатном» периоде в истории Украины 4 августа 2021, 14:41

Фото: twitter.com/MVS_UA

Текст: Елена Лексина

«Сейчас для простых граждан страны действует одно законодательство, а для участников боевых действий в Донбассе – другое. Они часто уходят от ответственности за свои преступные действия», – сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Владимир Скачко, комментируя задержание мужчины, угрожавшего взорвать гранату в здании правительства Украины. «После событий 2014 года на Украине начался так называемый гранатный период, потому что на руках у граждан оказалось огромное количество незарегистрированного оружия, которое хлынуло из зоны боевых действий в Донбассе», – отметил украинский политолог Владимир Скачко. По его мнению, это не только повысило криминогенную обстановку в стране, но и сделало ее особо жестокой. «По аналогии с принципом Чехова о ружье, которое обязательно выстрелит, граната, находящаяся у кого-то в кармане, рано или поздно также взорвется», – пояснил эксперт. Скачко указал, что более 300 тыс. человек, принимавших участие в боевых действиях в Донбассе, во-первых, не могут найти работу, во-вторых, не хотят ее искать. «Поэтому они стали массой, которой питаются как парамилитарные структуры, так и криминалитет. А тем, кому не удалось закрепиться ни в первой, ни во второй сфере, пытаются решить свои проблемы с помощью пистолетов и гранат, даже если речь идет о бытовых конфликтах», – полагает политолог. При этом на Украине сложилась ситуация полной безнаказанности для участников боевых действий в Донбассе. «По большому счету, для простых граждан действует одно законодательство, а для участников боевых действий в Донбассе – другое. Не секрет, что многие «патриоты» уходят от наказания за свои преступные действия», – указал эксперт. Он также обратил внимание на тот факт, что в ходе задержания «АТОшника с гранатой все участники процесса говорили на русском языке». «Это естественное отражение лингвистической ситуации как в зоне боевых действий, так и на всей территории Украины. Среди воюющих около 80% – это выходцы из русскоязычных регионов. В условиях нищеты и прессинга пропаганды о российской угрозе люди находят заработок именно на войне», – уточнил собеседник. Кроме того, политолог не исключает вероятности того, что «гражданину, вошедшему в здание правительства с гранатой, удалось проникнуть туда из-за того, что среди охраны кабмина были люди, являвшиеся такими же участники войны, как и он». «Посмотрим, чем закончится эта история. Кабинет министров – это все-таки государственное здание, и в случае нападения охрана должна открыть огонь по злоумышленнику. Удивительно, но в этой ситуации, как мы видим, поступили иначе. Теперь, вероятно, украинские власти постараются замять этот инцидент. Я думаю, все спустят на тормозах. Может быть, не сейчас, но через какое-то время точно. Вначале поиграют в державную суровость, а потом отпустят этого человека», – заключил Скачко. Ранее глава национальной полиции страны Игорь Клименко заявил, что угрожавший взорвать гранату в здании правительства Украины мужчина задержан, он был участником боевых действий в Донбассе, боеприпас в его руках был боевым. «Только что закончили специальную операцию по обезвреживанию гражданина. Он будет подозреваемым, прокуратура примет решение. Ситуация не стандартная, потому что это был участник АТО (спецоперации в Донбассе), который прошел боевые действия, был два раза ранен, в том числе у него была черепно-мозговая травма. Он совершил это преступление из-за того, что такие у него сложились обстоятельства», – заявил Клименко. Он также сообщил, что полиция возбудит дело против захватившего здание кабинета министров Украины в Киеве по четырем статьям, в том числе по самой тяжелой – «захват заложников», предусматривающая наказание в виде лишения свободы до 15 лет. При этом глава Нацполиции отметил, что у мужчины была боевая граната, «которая могла нанести вред и людям, и государственному зданию». Клименко добавил, что переговоры с захватившем здание правительства вел его друг, тот и уговорил его сдаться. Они велись около десяти минут. Затем спецназ вывел мужчину из здания. В среду утром мужчина, угрожающий взорвать гранату, прошел в здание правительства Украины. Мужчина выдернул чеку и заявил, что здание захвачено, а сам он живым оттуда не выйдет. По данным СМИ, захватчик оказался бывшим бойцом националистического батальона «Айдар», в прошлом он перенес контузию, оружие в его руках, скорее всего, боевое. Позже в здании кабмина Украины была начата спецоперация, мужчину задержали. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Киев исключил шантаж на встрече Зеленского и Байдена 4 августа 2021, 09:51

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости, EPA/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Переговоры президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена пройдут без повышенных тонов и шантажа, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. «Президент Украины второй после канцлера Германии представитель Европы, посетивший США по приглашению президента Байдена. У президентов есть ряд крупных тем. Но какими бы они ни были, не будет никаких повышенных тонов или какого-то шантажа», – написал Кулеба в Facebook. По его словам, это будет «разговор союзников, которые совместно работают над решением сложных проблем безопасности и процветания Украины, Европы и евро-атлантического пространства». Кулеба также сообщил, что Зеленский поедет в США «в сильной позиции» – сразу после саммита «Крымской платформы». Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил о планах посетить США для подготовки визита Зеленского в Вашингтон. При этом председатель фракции пропрезидентской партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что непубличная часть встречи Байдена и Зеленского после соглашения США и Германии по «Северному потоку – 2» якобы будет проходить на «повышенных тонах». Мужчина пригрозил взорвать гранату в здании кабмина Украины 4 августа 2021, 10:44

Фото: facebook.com/pravo.bondarchuk

Текст: Алина Назарова

Неизвестный мужчина угрожает взорвать гранату в здании правительства Украины, сообщает телеканал «Украина 24». Мужчина выдернул чеку и заявил, что здание захвачено, а сам он живым оттуда не выйдет. «Появилась информация о том, что в кабинет министров зашел мужчина с гранатой и заявил, что здание захвачено. Он агрессивно угрожал взорвать гранату и сказал, что – цитата: «живым оттуда не уйдет», сядет на десять лет», – сказала ведущая телеканала. В полиции Киева подтвердили РИА «Новости», что получили информацию об угрозе взрыва гранаты в кабмине Украины, на место выехали правоохранители. На 13.00 запланировано заседание украинского кабинета министров, передает ТАСС. У угрожавшего взорвать здание кабмина Украины мужчины была боевая граната 4 августа 2021, 12:30

Фото: facebook.com/pravo.bondarchuk

Текст: Алина Назарова

Угрожавший взорвать гранату в здании правительства Украины мужчина задержан, он был участником боевых действий в Донбассе, боеприпас в его руках был боевым, заявил глава Национальной полиции страны Игорь Клименко. «Только что закончили специальную операцию по обезвреживанию гражданина. Он будет подозреваемым, прокуратура примет решение. Ситуация не стандартная, потому что это был участник АТО (спецоперации в Донбассе), который прошел боевые действия, был два раза ранен, в том числе у него была черепно-мозговая травма. Он совершил это преступление из-за того, что такие у него сложились обстоятельства», – заявил Клименко, передает РИА «Новости». Он также сообщил, что полиция возбудит дело против захватившего здание кабинета министров Украины в Киеве по четырем статьям, в том числе по самой тяжелой – «захват заложников». «Мы занимаемся уже расследованием этого дела, однозначно совершено преступление. Уголовное производство (дело) будет открыто по четырем статьям, одна из них самая тяжелая – «захват заложников», (предусматривает наказание в виде лишения свободы) до 15 лет», – сказал Клименко. При этом глава Нацполиции отметил, что у мужчины была боевая граната, «которая могла нанести вред и людям, и государственному зданию». Клименко добавил, что переговоры с захватившем здание правительства вел его друг, тот и уговорил его сдаться. Они велись около десяти минут. Затем спецназ вывел мужчину из здания. В среду утром мужчина, угрожающий взорвать гранату, прошел в здание правительства Украины. Мужчина выдернул чеку и заявил, что здание захвачено, а сам он живым оттуда не выйдет. По данным СМИ, захватчик оказался бывшим бойцом националистического батальона «Айдар», в прошлом он перенес контузию, оружие в его руках, скорее всего, боевое. Позже в здании кабмина Украины была начата спецоперация, мужчину задержали. В здании кабмина Украины начата спецоперация 4 августа 2021, 11:27 Текст: Алина Назарова

Полицейская операция началась в здании украинского правительства, с угрожающим взорвать гранату мужчиной ведутся переговоры, говорится в сообщении МВД Украины. «В Киеве проводится специальная полицейская операция. Сегодня около 10 часов утра (совпадает с мск) в здание кабмина зашел неизвестный мужчина, который вытащил из кармана предмет, похожий на взрывное устройство, и угрожает его взорвать. В настоящее время с мужчиной проводятся переговоры. На месте работают правоохранители и спасатели. В случае отказа добровольно прекратить правонарушение к мужчине будут применены полицейские меры, предусмотренные законом», – сообщила пресс-служба МВД Украины. Все сотрудники здания правительства были эвакуированы. Правительственный квартал оцеплен. Сообщается также, что мужчина выдвинул требования, но о них пока ничего не известно, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Украина 24». В среду утром мужчина, угрожающий взорвать гранату, прошел в здание правительства Украины. Мужчина выдернул чеку и заявил, что здание захвачено, а сам он живым оттуда не выйдет. По данным СМИ, захватчик оказался бывшим бойцом националистического батальона «Айдар», в прошлом он перенес контузию, оружие в его руках, скорее всего, боевое. Угрожавший взорвать гранату в здании кабмина Украины мужчина задержан 4 августа 2021, 11:44

Фото: npu.gov.ua

Текст: Алина Назарова

Мужчину, угрожавшего взорвать гранату в здании украинского правительства, задержали, сообщили СМИ со ссылкой на очевидцев. «Захватившего с гранатой здание кабмина, в среду, 4 августа, атошника Владимира Прохнича задержали. Об этом сообщают очевидцы с места событий», – передает украинский портал «Страна». Издание также уточняет, что в прошлом Владимир Прохнич получал от экс-президента Петра Порошенко орден «За мужество» третьей степени. В среду утром мужчина, угрожающий взорвать гранату, прошел в здание правительства Украины. Мужчина выдернул чеку и заявил, что здание захвачено, а сам он живым оттуда не выйдет. По данным СМИ, захватчик оказался бывшим бойцом националистического батальона «Айдар», в прошлом он перенес контузию, оружие в его руках, скорее всего, боевое. Позже в здании кабмина Украины была начата спецоперация. Вооруженные «опричники Зеленского» напали на оппозицию на Украине 5 августа 2021, 02:26 Текст: Антон Антонов

У Приднепровского районного суда города Черкассы вооруженные радикалы напали на представителей украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», сообщил депутат Верховной рады от ОПЗЖ Василий Нимченко. На сайте партии сообщается, что радикалы использовали «химические средства, холодное и огнестрельное оружие», «применяли физическую силу». Указывается, что «нескольким пострадавшим от рук экстремистов пришлось оказывать неотложную медицинскую помощь – вызывать «скорую». Партия намерена обратиться в правоохранительные органы для привлечения виновных к уголовной ответственности. Суд рассматривал иск партии к одному из представителей националистической организации о защите чести, достоинства и деловой репутации. Иск подали после того, как «псевдопатриоты зарегистрировали на официальном портале Черкасского городского совета электронную петицию о запрете» партии. «По словам Василия Нимченко, Кухарчук, этот «предводитель черкасских корпусных неофашистов», оклеветал политическую партию «Оппозиционная платформа – За жизнь», распространил ложную информацию и препятствовал законной деятельности партии», – говорится в сообщении. Нимченко признал, что «на законное решение рассчитывать не приходится», учитывая «давление на суд и моральный террор, который продолжается годами и осуществляется национал-радикалами, по сути, прямо в здании суда». По его словам, «окончательное решение – за судами высшей инстанции». Партия указывает, что «опричники Зеленского» осуществляют давление на судей «в условиях безнаказанности и попустительства со стороны институтов власти». Нимченко заверил, что ОПЗЖ продолжит «отстаивать интересы народа» и «в состоянии защитить свою честь, достоинство и деловую репутацию, тем самым утверждая свободу слова и право на волеизъявление каждого украинца». В среду националисты устроили в Киеве акцию устрашения с использованием файеров и взрывпакетов у офиса партии «Оппозиционная платформа – За жизнь». ОПЗЖ считает, что нападение в Черкассах и «акция устрашения и под киевским офисом партии» – это «звенья одной цепи», шаги по «превращению Украины в диктаторское и полицейское государство». Кабмин Украины уволил Геращенко с должности замглавы МВД 4 августа 2021, 15:41 Текст: Елена Мирошниченко

Правительство Украины уволило Антона Геращенко с должности замглавы МВД, сообщил депутат Верховной рады Украины от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко. «Правительство уволило Геращенко с должности заместителя министра внутренних дел Украины», – написал Гончаренко в среду в своем Telegram-канале. Он сообщил, что правительство назначило заместителями руководителя МВД Василия Шкуракова, который ранее занимал должность замглавы Минфина, Богдана Драпьятого, который занимал должность главы секретариата комитета Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности, и Мери Акопян – экс-директора департамента международного сотрудничества МВД. Напомним, глава МВД Украины Арсен Аваков написал заявление об отставке. Верховная рада Украины уволила Авакова с должности министра внутренних дел страны, которую он занимал с февраля 2014 года. Глава правительства Украины Денис Шмыгаль внес в Верховную раду представление о назначении депутата от фракции партии «Слуга народа», председателя комитета парламента по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского главой МВД страны. Новым главой МВД Украины был назначен депутат пропрезидентской партии «Слуга народа», председатель комитета Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский. Украинцы назвали главные проблемы страны 4 августа 2021, 15:37

Фото: Стрингер/РИА Новости

Текст: Елена Мирошниченко

Киевский международный институт социологии провел опрос, согласно которому главными проблемами в стране украинцы считают войну в Донбассе, коррупцию и безработицу. «Топ-проблемами для Украины (среди предлагаемого респонденту перечня) является война в Донбассе (63,9% респондентов относят проблему в топ-3, а 27,9% считают проблемой №1), коррупция (соответственно, 56,3% и 24 6%), безработица (44% и 20,4%) и коммунальные тарифы (41,9% и 10,2%)», – приводит результаты опроса РИА «Новости». Опрос проводился с 24 июля по 1 августа методом личного интервью, были опрошены 2028 респондентов, которые проживают в 105 населенных пунктах всех регионов Украины, кроме неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3%. Ранее стало известно, что 41% украинцев согласны с мнением президента России Владимира Путина о том, что русские и украинцы – один народ, который относится к одному историческому и духовному пространству. На Востоке страны, а также среди прихожан УПЦ МП с таким мнением согласны более 60%, а на Западной Украине - 22%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного украинской социологической группой «Рейтинг». Экс-командира роты «Беркут» на Украине заподозрили в теракте 4 августа 2021, 13:49 Текст: Наталья Ануфриева

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины сообщило о подозрении в совершении теракта, убийстве и ряде других преступлений бывшему командиру роты спецподразделения МВД «Беркут», который, по версии следствия, препятствовал массовым протестам в 2014 году в Киеве, сообщила пресс-служба офиса украинского генпрокурора. В сообщении офиса говорится, что «под процессуальным руководством прокуроров офиса генерального прокурора сообщено о подозрении бывшему командиру оперативной роты батальона милиции особого назначения «Беркут» ГУ МВД Украины в Харьковской области по обстоятельствам организации незаконного препятствования акциям протеста 18 февраля 2014 года в центральной части Киева», передает РИА «Новости». Указывается, что подозреваемый якобы организовал теракт, по его распоряжению его подчиненные применили специальные средства и огнестрельное оружие, что привело к тяжким последствиям, в том числе гибели трех протестующих, тяжких телесных повреждений 11 гражданам, средней тяжести 59 протестующим и легких – 129. Также ему инкриминируется умышленное убийство, нанесение тяжких телесных повреждений, превышение власти и служебных полномочий и незаконное препятствование проведению сборов и митингов. Дело расследует ГБР. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде ареста. Напомним, в ноябре 2013 года, после заявления правительства о приостановке подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом, главная киевская площадь – майдан Незалежности (площадь Независимости) – была занята сторонниками евроинтеграции. Затем площадь стала эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Кульминационной точкой конфликта стала стрельба неустановленных снайперов на Институтской улице 20 февраля 2014 года. От их пуль, по официальным данным, погибли 53 человека. В общей сложности в результате противостояния в Киеве 18 – 20 февраля погибли более 100 человек, в том числе бойцы спецподразделения «Беркут». Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента – занимавшего пост президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД «Беркут». При этом в декабре суд восстановил в должности в полиции бывшего сотрудника спецподразделения «Беркут» Виктора Шаповалова, который обвинялся в превышении полномочий в период евромайдана. В ноябре 2020 года на Украине отметили семилетнюю годовщину евромайдана.