Россия, Таджикистан и Узбекистан начали учения на границе с Афганистаном

Фото: mil.ru

Текст: Антон Антонов

На полигоне Харб-Майдон (Таджикистан) в 20 км от границы с Афганистаном стартовали совместные военные учения России, Таджикистана и Узбекистана, сообщила пресс-служба Центрального военного округа. Учения продлятся до 10 августа. Замкомандующего войсками ЦВО генерал-лейтенант Евгений Поплавский заявил, что в мире растут «военные угрозы, обстановка становится все более напряженной и непредсказуемой». Учения позволят оценить «накопленный боевой опыт» и «апробировать оптимальные формы применения войск». Страны также намерены «выработать общие подходы к ведению военных действий». Вооруженные силы Таджикистана представил замминистра обороны страны генерал-майор Абдухошим Гуломзода, Узбекистана – замначальника генштаба вооруженных сил полковник Фаррух Зиябаев, передает ТАСС. В рамках основного этапа учений планируется использовать новые мишени, имитирующие танки, изготовленные кустарным способом дроны, бронеавтомобили, БМП, джихад-мобили, ростовые фигуры смертников, а также долговременные углубленные сооружения в горах. Авиация будет наносить удары по площадным целям: лагерям боевиков, схронам, бронеколоннам на марше, скоплениям живой силы и техники условного противника. Всего установлено около 1 тыс. мишеней. Напомним, в совместных практических действиях от России, Узбекистана и Таджикистана будет задействовано более 2,5 тыс. военнослужащих и около 500 единиц вооружения и военной техники. Россия и Узбекистан уже провели совместные военные учения на границе с Афганистаном.

Суд подтвердил, что «Мотор Сич» нарушил права «Вертолетов России» на бренд «Ми» 3 августа 2021, 11:15

Фото: Zuma\TASS

Текст: Алина Назарова

Суд по интеллектуальным правам оставил в силе судебные акты двух нижестоящих инстанций, которые по иску «Национального центра вертолетостроения имени Миля и Камова» (входит в «Вертолеты России») взыскали около 42 млн рублей с украинской компании «Мотор Сич» за незаконное использование серии товарных знаков «Ми»/Mi. Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, СИП во вторник отклонил жалобу ответчика на принятое в январе решение арбитражного суда Москвы и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда, передает РИА «Новости». Истцу принадлежит серия товарных знаков «Ми»/Mi, «Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля», MIL Moscow Helicopter Plant. В иске, поданном в декабре 2019 года, говорилось, что «Мотор Сич» позиционирует услугу модернизации вертолета Ми-8Т в профиль Ми-8МСБ как создание нового типа вертолета, при этом используя на своем сайте обозначения Ми-8МСБ и Мi-8МSB для рекламы своих товаров и услуг. «Мотор Сич» иск не признала, сославшись на принцип исчерпания права. По мнению ответчика, он не нарушает права истца на товарные знаки, поскольку модифицирует произведенные самим истцом вертолеты Ми-8. Первая инстанция согласилась с доводами истца частично. Суд пришел к выводу, что ответчик не производит категорию товаров «транспортные средства», но в то же время нарушает его права на бренды для категории услуг «ремонт и техническое обслуживание транспортных средств». Суд запретил использование брендов только для ремонта и техобслуживания. Но апелляционный суд в апреле со ссылкой на ГОСТ указал, что термины «модернизация» и «модификация» относятся в большей степени к созданию продукции. В данном случае улучшение характеристик воздушного судна является изготовлением нового типа воздушного судна, а не ремонтом или техническим обслуживанием, отметил суд. Апелляция расширила запрет на использование ответчиком спорных брендов на категорию товаров «транспортные средства», как и просил истец. «Мотор Сич» разрабатывает, производит, ремонтирует и обслуживает авиационные газотурбинные двигатели, промышленные газотурбинные установки. Его продукция эксплуатируется на самолетах и вертолетах в 120 странах. «Вертолеты России» – один из мировых лидеров вертолетостроительной отрасли, единственный разработчик и производитель вертолетов в России. В его состав входят пять вертолетных заводов, два конструкторских бюро, а также предприятия по производству и обслуживанию комплектующих изделий, авиаремонтные заводы и сервисная компания. Появилась информация о сбитом в Сирии экспериментальном беспилотнике США 4 августа 2021, 18:47

Фото: U.S. Navy/Northrop Grumman by Chad Slattery

Текст: Алексей Дегтярев

Сирийские военные при поддержке иранских специалистов сбили один из самых дорогих американских беспилотников MQ-4C Triton, сообщают ближневосточные информационные аккаунты в Twitter. Летательный аппарат сбили, предположительно, при помощи комплекса Бук-М2, сообщил новостной Twitter-канал Rangeload. Иранское агентство U-news в своем Twitter уточнило, что борт сбили в провинции Алеппо. pic.twitter.com/pMoRfmoOiD —(@SYRIANTOPERSIAN) August 4, 2021 MQ-4C Triton управляется четырьмя операторами на земле, длина аппарата составляет 14,5 метров, размах крыла – 39,9 метра, высота – 4,6 метра. Масса беспилотника без нагрузки – 6 тонн 781 кг, нормальная взлетная масса – 14 тонн 630 кг. Силовая установка – один турбореактивный двигатель Rolls-Royce AE 3007. Максимальная скорость аппарата – 610 км/ч, крейсерская – 575 км/ч, практическая дальность – чуть более 15 тыс. км. Разработка и производство этого БПЛА ведется Northrop Grumman Corporation (NYSE: NOC). Это американская военно-промышленная компания, занимающаяся электроникой и информационными технологиями, авиакосмической отраслью и судостроением. В конце июля 2021 года MQ-4C Triton обновили аппаратное и программное обеспечение, сообщает The Defensepost. По этим данным, 29 июля был совершен успешный испытательный полет обновленного дрона. На него установили многофункциональный сенсор Integrated Functional Capability-4. В июне 2019 года Корпус Стражей Исламской революции (КСИР) Ирана сбил беспилотник RQ-4A над Ормузским проливом. По мнению Тегерана, аппарат находился в его воздушном пространстве. Изначально сообщалось, что сбит был MQ-4C Triton, но в США опровергли это. Американские СМИ сообщили, что сбит был прототип, на базе которого могли отрабатывать технологии для применения MQ-4C Triton. Минпромторг озвучил предполагаемое официальное название истребителя Checkmate 2 августа 2021, 10:37

Фото: Кирилл Зыков/Агентство «Москва»

Текст: Дмитрий Зубарев

Созданный госкорпорацией «Ростех» новый российский однодвигательный истребитель Checkmate, скорее всего, получит название Су-75, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров. «Дело в том, что это рабочее название. Мы, конечно же, придем в итоге к номенклатуре традиционной, к которой мы привыкли. Скорее всего, это Су-75. То есть если база берется от Су-57, то вариант Су-75», – передает ТАСС слова Мантурова в интервью РБК-ТВ. Министр отметил, что название Checkmate, под которым истребитель был впервые представлен на авиасалоне МАКС-2021, было придумано инженерами. Он выразил уверенность, что самолет будет востребован на рынке. «Что касается Checkmate – это тот самолет, который сегодня будет востребован на рынке. С учетом того, что он дешевле, существенно дешевле. Он такой же мобильный», – сказал министр, добавив, что по авиационным средствам поражения и по другим тактико-техническим характеристикам он не уступает, и даже лучше, чем зарубежные аналоги. Самолет выполнен с применением технологий малозаметности, оснащен внутрифюзеляжным отсеком для авиационных средств поражения класса «воздух – воздух» и «воздух – поверхность». Масса полезной нагрузки превысит семь тонн. Истребитель сможет одновременно поражать до шести целей. Скорость однодвигательного самолета составит 1,8 Маха, а боевой радиус – три тысячи километров. Машина будет оснащена высокоэффективной силовой установкой. Предполагается, что Checkmate поднимется в воздух в 2023 году, с 2026 года Ростех планирует начать его серийное производство. Ранее гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь сообщил, что новый однодвигательный истребитель пятого поколения Checkmate будет собираться на Комсомольском-на-Амуре авиазаводе имени Гагарина (КнААЗ), который является филиалом ПАО «Компания Сухой». Газета ВЗГЛЯД разбирала название и характеристики нового легкого истребителя. Стало известно о разработке в России гиперзвуковой ракеты Х-95 3 августа 2021, 09:20

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Российские специалисты ведут разработку новейшей авиационной гиперзвуковой ракеты большой дальности Х-95, сообщил начальник Военной академии Генштаба ВС России генерал-полковник Владимир Зарудницкий. Как указал Зарудницкий в статье для журнала «Военная мысль», чтобы обеспечить свое господство в воздушно-космической сфере, военная промышленность России разрабатывает новые образцы вооружений. Среди множества отечественных образцов генерал обратил внимание на гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал», стратегический бомбардировщик Ту-160М, прозванный «Белым лебедем», беспилотники, зенитные ракетные системы, а также рассекретил некую отечественную гиперзвуковую ракету большой дальности Х-95. Ранее о последней разработке известно не было, пишет «Царьград». Как пояснил РИА «Новости» источник в оборонно-промышленном комплексе, «новая гиперзвуковая ракета большой дальности разрабатывается для применения в составе вооружения модернизированного дальнего бомбардировщика Ту-22М3М, модернизированного стратегического бомбардировщика Ту-160М и перспективного авиационного комплекса дальней авиации». «Опытные образцы нового изделия уже испытывались с воздушного носителя», – добавил источник. Тем временем главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский заявил, что «вероятнее всего, новая гиперзвуковая ракета Х-95 создается на базе технологий ракеты «Циркон». То есть в ней будет использоваться основной гиперзвуковой блок «Циркона», который обеспечивает длительный управляемый гиперзвуковой полет изделия в атмосфере». Военный эксперт добавил, что отработанную на «Цирконе» технологию можно адаптировать и под авиационные ракеты, и под ракеты с наземным стартом. «То есть бустеры (ракетные ускорители) могут быть разные, упаковка в транспортно-пусковые контейнеры или подвеска на носитель может быть разная, но основной гиперзвуковой модуль, включающий двигатель, систему наведения и корпус из спецматериалов, останется тот же», – пояснил он. По оценке Мураховского, дальность полета авиаракеты Х-95 должна составлять минимум 1 тыс. километров, то есть не менее, чем у «Циркона» с морским стартом. «А учитывая боевой радиус Ту-22М3М или Ту-160М, которые должны нести Х-95, дальность применения нового авиационного комплекса – самолет плюс ракета – может превышать и 10 тысяч километров», – добавил эксперт. В настоящее время в российских войсках несут опытно-боевое дежурство авиационные комплексы с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», которые включают носитель МиГ-31К и гиперзвуковую ракету, созданную на базе аэробаллистических ракет комплекса «Искандер». На испытаниях боеприпасы достигли скорости в 10 скоростей звука. В конце июня два МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами впервые были переброшены на авиабазу в Сирии. Россию обеспокоила активность частных военных компаний США 3 августа 2021, 09:59

Фото: Сергей Отрошко/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Москва озабочена тиражируемыми в американских СМИ сообщениями о продолжающейся активности частных военных компаний США, заявил глава департамента по вопросам новых вызовов и угроз (ДНВ) МИД Владимир Тарабрин. «Мы озабочены тиражируемыми в американских СМИ сообщениями о продолжающейся активности американских частных военных компаний (ЧВК)», – сказал Тарабрин, передает РИА «Новости». Он напомнил, что издание Washington Post уже сообщало о попытках венесуэльской оппозиции нанять американскую ЧВК для подготовки государственного переворота в Каракасе и свержения легитимного венесуэльского президента Николаса Мадуро. Глава ДНВ также отметил, что издание Time сообщило о планах основателя известной ЧВК Blackwater Эрика Принца набирать ветеранов боевых действий в Донбассе для создания новой ЧВК. «Для каких именно задач – остается только догадываться», – сказал Тарабрин. До этого также сообщалось, что в боевых действиях в Донбассе на стороне Киева принимают участие наемники из частной американской армии Academi, ранее известной под названием Blackwater. Шойгу рассказал о модернизации «Адмирала Нахимова» 3 августа 2021, 13:42 Текст: Алина Назарова

Тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» после модернизации станет носителем мощного ударного оружия, новейших зенитно-ракетных и противолодочных комплексов, заявил министр обороны Сергей Шойгу. «Обсудим ход выполнения государственного контракта на ремонт и модернизацию тяжелого атомного ракетного крейсера «Адмирал Нахимов». Работы проводятся на предприятии «Севмаш» в рамках реализации государственного оборонного заказа. По их окончании Военно- морской флот России получит корабль, оснащённый мощным ударным вооружением, самыми современными зенитно-ракетными и противолодочными комплексами», – сказал Шойгу, передает РИА «Новости». В августе прошлого года крейсер выведен из дока и переведен к набережной для продолжения достроечных работ на плаву, монтажа общекорабельных систем и палубных механизмов. В настоящий момент выполняются установка оборудования и электромонтажные работы. «Затем необходимо обеспечить подготовку корабля и его новых комплексов вооружения, чтобы приступить к приёмо-сдаточным испытаниям», – сказал Шойгу. По его словам, на сегодняшнем совещании будут детально обсуждены «сроки реализации основных этапов госконтракта, а также сопутствующие проблемы». Ранее СМИ сообщали, что в случае успешной, но затянувшейся модернизации тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» может стать самым мощным военным кораблем в ВМФ России и, возможно, в мире. Стало известно о полном отказе РВСН от МБР «Тополь» в 2024 году 5 августа 2021, 03:46 Текст: Антон Антонов

В 2024 году Ракетные войска стратегического назначения полностью прекратят эксплуатацию межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь», сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе. Источник ТАСС сообщил, что в соответствии с планами «в 2024 году с вооружения РВСН будет снята «крайняя» МБР «Тополь». Он пояснил, что «выслужившие свои сроки эксплуатации МБР «Тополь» сейчас меняются на МБР «Ярс» с разделяющейся головной частью». Напомним, некоторые из списываемых МБР «Тополь» могут перейти на гражданскую службу в виде ракет-носителей «Старт-1». С 1993 года по 2006 год с космодромов Плесецк и Свободный (сейчас – Восточный) провели семь пусков ракет-носителей «Старт-1», созданных на базе ракет «Тополь». Из них шесть завершились успехом. Назван срок проведения первого испытательного пуска МБР «Сармат» 4 августа 2021, 04:30 Текст: Антон Никитин

Первый пуск новейшей жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) шахтного базирования «Сармат» в рамках летно-конструкторских испытаний (ЛКИ) запланирован на осень 2021 года, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе. «Первый пуск «Сармата» в рамках ЛКИ, предположительно, состоится осенью, второй – в конце 2021 года», – приводит слова источника ТАСС. Он уточнил, что в 2021 году планируется два испытательных пуска МБР. Ранее стали известны примерные сроки начала летных испытаний МБР «Сармат». В ОПК сообщали, что в 2021 году в рамках ЛКИ планируется осуществить три пуска МБР «Сармат». Напомним, «Сармат» (РС-28) заменит самую тяжелую в мире стратегическую ракету «Воевода» (по классификации НАТО – «Сатана», РС-20В). Опытно-конструкторские работы по этому проекту начались в 2011 году. «Сармат» будет способен атаковать цели как через Северный полюс, так и через Южный, преодолевая системы противоракетной обороны. В конце июня президент Владимир Путин сообщил, что вскоре на боевое дежурство в России будут поставлены новые уникальные системы вооружений, среди них – межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат». Индия вывела первый самостоятельно построенный авианосец на ходовые испытания 4 августа 2021, 13:47 Текст: Алексей Дегтярев

Первый самостоятельно построенный индийскими специалистами авианосец «Викрант» вышел на ходовые испытания, сообщила пресс-служба ВМС страны. «День гордости и исторический день для Индии: перевоплощенный «Викрант» отправился сегодня на первые ходовые испытания в год 50-летия, когда его прославленный предшественник сыграл ключевую роль в победе в войне 1971 года», – цитирует сообщение ВМС Индии ТАСС. Отмечается, что речь идет об индо-пакистанской войне, в которой участвовал предшественник этого судна. В ВМС добавили, что это самый большой и самый сложный военный корабль, разработанный и построенный в Индии. «Индия присоединяется к избранной группе стран, обладающих возможностями для разработки, строительства и введения в строй современного авианосца. Достижение этой вехи, несмотря на проблемы с COVID-19, стало возможным благодаря целенаправленным усилиям всех принимавших в этом сторон», – говорится в сообщении. США решили увязать экспорт вооружений с правами человека 5 августа 2021, 04:31

Фото: Alfredas Pliadis/Xinhua/

Zuma/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Белый дом собирается огласить новую политику в сфере экспорта вооружений, сместив акцент на права человека, сообщил высокопоставленный источник. Источник Reuters заявил, что новая политика «позволит выстроить и поддерживать стратегическое партнерство, которое лучше отражает ценности и интересы» США. Вашингтон будет больше внимания уделять проблеме соблюдения прав человека в странах, приобретающих американские вооружения. Об изменениях хотят объявить в сентябре, передает ТАСС. Источник в Конгрессе США рассказал, что «в ряде случаев» планируется «добавить дополнительные условия для получения одобрения». Изменения грозят создать сложности в сфере торговли автоматическим стрелковым оружием, которое может быть использовано полицией или нерегулярными вооруженными формированиями против гражданского населения. Кроме того, может замедлиться продажа крупных систем (ЗРК, системы для ВМФ), но таким контрактам, как ожидается, в конечном счете все равно выдадут разрешение. Reuters отмечает, что планы Белого дома являются отходом от политики предыдущего президента США Дональда Трампа, который при экспорте вооружений отдавал приоритет экономическим интересам США. Напомним, после того, как новая администрация США объявила Эр-Рияд виновным в убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашогджи, Конгресс США собрался ограничить продажу оружия Саудовской Аравии. Прежде Пентагон объяснил намерение продавать оружие Саудовской Аравии тем, что в противном случае она будет покупать вооружения у России и Китая. Китаю предложили задуматься о покупке С-500 4 августа 2021, 14:26

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Зенитный ракетный комплекс С-500 «Прометей» значительно превосходит китайские аналоги, Пекину стоит серьезно задуматься о приобретении этой системы, пишет журналист Линь Сэнь в статье для издания The Paper. Автор статьи напомнил, что в Китае разработали несколько новых ЗРК, таких как HQ-9B, HQ-22 и HQ-19, которые демонстрируют последние достижения Пекина в области противовоздушной и противоракетной обороны. «Однако все они даже рядом не стоят с зенитным ракетным комплексом С-500, интегрирующим средства воздушной и космической обороны», – отметил он. По его мнению, китайским властям стоит серьезно задуматься о приобретении этой системы в случае выпуска экспортной версии комплекса, передает РИА «Новости». С-500 «Прометей» (ОКР «Триумфатор-М») относится к новому поколению ЗРС «земля – воздух». Она представляет собой универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом ПРО. Система способна уничтожать не только баллистические, но и аэродинамические цели (самолеты, вертолеты), а также крылатые ракеты. Радиус поражения – около 600 километров. По своим характеристикам С-500 будет значительно превосходить стоящую на вооружении С-400 и ее американского конкурента Patriot Advanced Capability – 3. В июле концерн ВКО «Алмаз-Антей» и Минобороны России подписали контракт на поставку первой партии ЗРК С-500 «Прометей». ВДВ получили новейшие броневики «Тайфун-ВДВ» 4 августа 2021, 08:27 Текст: Наталья Ануфриева

Новейший бронеавтомобиль «Тайфун-ВДВ» был принят на снабжение ВДВ, первая партия машин поступит в войска в ближайшее время, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе. В данный момент «бронеавтомобиль К-4386 «Тайфун-ВДВ» производства «Ремдизеля» принят на снабжение Воздушно-десантных войск России», и «в ближайшее время ВДВ планируется передать первую серийную партию этих машин», передает РИА «Новости». Источник добавил, что «вторая партия «Тайфунов-ВДВ» должна быть передана заказчику в 2022 году». Принятие военной техники на снабжение предполагает, что для нее в учебных заведениях Минобороны уже готовятся кадры по соответствующим специальностям, а в воинских частях уже есть все необходимое для эксплуатации – горюче-смазочные материалы, топливо, боеприпасы и так далее. «Тайфун-ВДВ» оснащен двигателем КамАЗ-650.10-350 мощностью 350 лошадиных сил и автоматической коробкой передач. Бронемашина способна развивать скорость до 100 километров в час, запас хода – 1,2 тыс. километров. Подвеска выполнена на основе гидропневматических амортизаторов. Броня обеспечивает защитой от взрыва шести килограммов тротила под колесом или четырех килограммов под днищем. Машина является аэродесантируемой. «Тайфуны» для ВДВ вооружены дистанционно-управляемым модулем с 30-миллиметровой пушкой – орудие способно поражать цели на дальностях, которые для оружия такого калибра ранее были недостижимы, причем стрельба может вестись в движении в любое время суток и в сложных погодных условиях. Украина собралась противопоставить военным учениям России собственные учения 5 августа 2021, 02:58

Фото: Serhii Hudak/Zuma/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Минобороны Украины рассматривает девять сценариев обострения ситуации вокруг страны, сообщил советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович. Он рассказал, что был на «совещании министерства обороны, которое касается вопросов информационного противостояния и вообще того», что «ожидает» Украину. По его словам, сейчас «рассматривается девять возможных сценариев обострения», осуществляется «соответствующее планирование», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Украина 24». В частности, в Киеве рассматривают возможное влияние российско-белорусских учений «Запад–2021» на Украину, страны Балтии, Польшу. Киев хочет противодействовать этому влиянию собственными учениями «Совместные усилия–2021», которые пройдут в период активной фазы «Запада». Арестович заявил: «Нельзя сказать, что мы готовы к абсолютной обороне по всем параметрам, но я думаю, что вооруженные силы Украины способны выполнить свои задания по отражению вооруженной агрессии по всем девяти сценариям». Он отметил, что самый опасный из сценариев предполагает «широкомасштабное вторжение». Напомним, генштаб вооруженных сил Белоруссии заявил, что предстоящие совместные учения «Запад-2021» носят исключительно оборонительную направленность, продемонстрируют готовность стран защищать свои суверенитет и независимость. Учения пройдут на территории двух государств с 10 по 16 сентября. Министр обороны России Сергей Шойгу также заверил, что маневры «Запад-2021», которые проведут осенью Россия и Белоруссия, носят сугубо оборонительный характер. Путин поздравил с днем ВДВ 2 августа 2021, 09:35 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов Воздушно-десантных войск (ВДВ) с профессиональным праздником, сообщила пресс-служба Кремля. «Народ России знает, что вы никогда не подведете. Будете неизменно, надежно и твердо стоять на страже национальных интересов и безопасности страны», – передает ТАСС поздравление главы государства. Путин отметил, что в рядах ВДВ всегда служили люди особой закалки, сильные духом, с несгибаемым характером и братской сплоченностью. «Десантники грамотно и оперативно решали ответственные задачи, в самых сложных, нештатных ситуациях проявляли мужество, дерзость и отвагу. Показывали пример беззаветной преданности Родине», – заявил Верховный главнокомандующий. Путин добавил, что нынешнее поколение солдат и офицеров «искренне гордится выдающейся героической историей Воздушно-десантных войск, с глубоким уважением относится к ветеранам, чтит заложенные ими ратные, патриотические традиции».



День ВДВ ежегодно отмечается 2 августа. Украинские военные провели тренировку по «уничтожению противника» у границ Крыма 4 августа 2021, 14:25 Текст: Алексей Дегтярев

Украина провела очередные военные учения у границ Крыма, сообщило командование Объединенных сил ВСУ. «На постах наблюдения, расположенных вдоль административной границы с временно оккупированной территории АР Крым, проведен ряд тренировок с применением резерва», – цитирует сообщение ТАСС. Регулярные тренировки являются «обычным делом» для десантников, несущих службу в южном направлении, заявил командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев. Военные, по сценарию учений, при поддержке артиллерии «уничтожают живую силу условного противника». Ранее грузинские и украинские военнослужащие в рамках проводимых в Грузии маневров НАТО «Agile Spirit – 2021» («Проворный дух») провели совместные учения по отработке контрнаступательных операций.