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Стало известно о десятках эвакуированных без родителей детей из Афганистана
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Из Афганистана за границу эвакуировали не менее 69 афганских детей без родителей, сообщают СМИ со ссылкой на представителя Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в стране Эрве Людовика де Лиса.
Представитель фонда сообщил, что дети находятся в разных странах, там прилагаются усилия для обеспечения их безопасности и воссоединения с родителями, передает ТАСС.
Он также отметил, что точное число эвакуированных афганских детей сложно определить.
Напомним, США завершили вывод войск из Афганистана, а Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и военной кампании США в Афганистане. Сразу после этого талибы объявили об обретении Афганистаном полной независимости. Позже стали известны имена нового правительства страны.
Захарова ответила на призыв Дании к афганским беженцам не ехать в ЕС
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Западу следует прекратить вмешиваться в дела суверенных государств, чтобы затем не приходилось стабилизировать регион и призывать людей остаться на родине.
В своем Telegram-канале Захарова написала, что министр по делам иммиграции и интеграции Дании Маттиас Тесфайе заявил, что беженцы из Афганистана не должны ехать в Европу, они должны остаться в регионе.
«Очень важен и другой сигнал, который не менее четко формулирует, что западные страны должны перестать вмешиваться в дела суверенных государств без правовых на то оснований и налаживать там «демократию», чтобы потом не пришлось делать то, к чему призывает датский министр», – написала Захарова.
Напомним, Тесфайе по прибытии на внеплановое заседании Совета ЕС на уровне глав МВД заявил, что «люди не должны ехать в Европу, люди должны оставаться в их регионе, а наша задача – стабилизировать регион, чтобы работающие там международные организации хорошо финансировались».
Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия считает необходимым помогать бежавшим из Афганистана людям, но по возможности будет оказывать им помощь в границах региона.
Накануне США завершили вывод войск из Афганистана, а Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и военной кампании США в Афганистане. Сразу после этого талибы объявили об обретении Афганистаном полной независимости.
15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана. Единственной неподконтрольной боевикам провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. После взятия талибами Кабула афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город.
Американцы оценили фото покидающего Афганистан последнего солдата США
Зрители американского телеканала Fox News оценили фотографию с последним американским военнослужащим, покидающим Афганистан, отметив, что США провалили операцию.
«Я не уверен, что мне хотелось бы оказаться на этой фотографии. Она скорее производит впечатление последнего выжившего пассажира на борту «Титаника», готовящегося сесть в спасательную лодку», – выразил мнение пользователь JinglehimerSchmidt, передает РИА «Новости».
«Талибы наверняка тоже видели такую же зеленую картинку, когда они наблюдали за покидающими страну американскими военными в брошенные ими же приборы ночного видения. А потом талибы сели во внедорожники Humvee и покатили в президентский дворец или в брошенное американское посольство», – возмутился AmericaFirstSteve.
«Последний солдат, покинувший Афганистан, – это не повод для празднований. Там осталось множество американцев, которых бросили в тылу у врага, а также оружие на миллиарды долларов и 13 мертвых солдат», – отметил CosmicCowboy.
«Си и Путин, должно быть, от души смеются, думая о тех угрозах, с которыми Соединенные Штаты выступают в адрес Китай и России. Американские военные, бегущие под натиском Талибана, не добавляют этим угрозам убедительности», – подытожили комментаторы.
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Во вторник Минобороны США опубликовало фото с последним американским военнослужащим, покидающим Афганистан, на снимке запечатлен генерал-лейтенант, командующий воздушно-десантным корпусом Крис Донахью.
Напомним, США завершили вывод войск из Афганистана, а Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и военной кампании США в Афганистане. Сразу после этого талибы объявили об обретении Афганистаном полной независимости, а СБ ООН принял резолюцию по Афганистану с призывом к движению «Талибан» (запрещено в России).
Талибы начали наступление на Панджшер
На единственную непокоренную движением «Талибан» (запрещено в России и признано террористическим) провинцию Панджшер в Афганистане началось наступление, сообщают СМИ.
Ожесточенные бои начались на перевале Хавак в Панджшерском ущелье, пишет «Sputnik Таджикистан» со ссылкой на источники в афганском сопротивлении.
Несколько часов назад талибы сообщали о достижении прогресса в переговорах с сопротивлением. Они выражали надежду, что «войны не будет и вопрос будет решен через взаимопонимание».
Лидер действующего в провинции Панджшер Фронта сопротивления Афганистана Ахмад Масуд заявлял, что уйдет из политики, если «Талибан» создаст инклюзивное правительство и обеспечит свободу и равноправие граждан.
До этого талибы заявляли об обретении Афганистаном полной независимости после завершения вывода войск США из республики.
Талибы объявили о полной независимости Афганистана
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Представитель радикального движения «Талибан» (запрещено в России) Забихулла Муджахид объявил об обретении Афганистаном полной независимости после завершения вывода войск США из республики.
«В полночь по афганскому времени (22.30 мск) последний американский солдат покинул аэропорт Кабула. Таким образом, наша страна наконец стала свободной и обрела полную независимость», – приводит слова представителя радикального движения ТАСС.
В свою очередь представитель катарского политического офиса радикалов Мохаммад Наим поздравил афганский народ с завершением иностранного военного присутствия в стране. «Я поздравляю всех граждан, весь дорогой народ, всех наших бойцов. Сегодня последние иностранные силы окончательно покинули нашу священную землю», – заявил он.
Тем временем источник телеканала Al Jazeera в руководстве талибов сообщил, что аэропорт Кабула перешел под полный контроль движения «Талибан» (запрещено в России). «Аэропорт Кабула полностью перешел под наш контроль после того, как ВС США покинули его», – приводит телеканал слова представителя радикалов, захвативших власть в Афганистане.
Управление гражданской авиации США распространило уведомление, в котором предупредило, что управление воздушным движением над Афганистаном с 22.40 мск не осуществляется. «Экипажам воздушных судов следует проявлять чрезвычайную осторожность», – указывается в уведомлении американской службы.
Накануне США завершили вывод войск из Афганистана. Позже Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и военной кампании США в Афганистане.
В прошлый вторник талибы дали неделю на эвакуацию иностранцев из Афганистана, предупредив, что не допустят «никакие операции по эвакуации после 31 августа». При этом талибы пригрозили применить силу, если США не завершат вывод войск до начала осени. После этого США обещали 31 августа передать аэропорт Кабула «афганскому народу».
Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана. Единственной неподконтрольной боевикам провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула.
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Пентагон объявил о завершении военной кампании США в Афганистане
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Соединенные Штаты вывели войска из Афганистана и завершили как операцию по эвакуации гражданских лиц из Кабула, так и всю военную миссию в республике, сообщил глава Центрального командования Вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи.
«Я сегодня здесь, чтобы объявить о завершении вывода наших войск из Афганистана и окончании военной операции по эвакуации американских граждан, граждан других стран, а также афганцев, находившихся в уязвимом положении», – приводит слова генерала Маккензи ТАСС.
«Последний [военно-транспортный самолет] С-17 вылетел из международного аэропорта имени Хамида Карзая сегодня после полудня 30 августа в 15.29 по времени восточного побережья США (22.29 мск), и последнее пилотируемое воздушное судно в настоящий момент покидает воздушное пространство Афганистана», – добавил генерал, уточнив, что на борту последнего самолета, который покинул Кабул, находился временный поверенный в делах США в Афганистане Росс Уилсон.
По словам главы Центрального командования Вооруженных сил США, это означает «окончание почти 20-летней миссии, которая началась в Афганистане вскоре после 11 сентября 2001 года». «Ценой была гибель 2461 военнослужащего США и гражданского лица, также более 20 тыс. были ранены. К сожалению, в эти цифры включены и 13 военнослужащих США, которые были убиты на прошлой неделе смертником [группировки] «Исламское государство* в Хорасане» (ответвление террористической организации «Исламское государство» (ИГ*), запрещена в России)», – отметил он.
«Военная фаза этой операции завершена, теперь начинается ее дипломатическое продолжение. Наш Госдепартамент будет прилагать все усилия с целью помочь оставшимся [в Афганистане] американским гражданам [покинуть республику]. <…> Мы будем работать над тем, чтобы вывезти этих людей», – сообщил генерал Маккензи.
По словам главы командования, число оставшихся в республике американцев «составляет пару сотен». Он добавил, что США будут «будут вести переговоры весьма агрессивно и жестко, чтобы вывезти» из страны афганцев, которые помогали американским военнослужащим. В частности, речь идет о переводчиках. «Военная фаза закончилась, но наше желание вывести этих людей остается таким же сильным, как и раньше. <…> Госдепартамент теперь будет играть ведущую роль в этом деле», – заявил генерал.
Накануне стало известно, что США завершили вывод войск из Афганистана. В прошлый вторник талибы дали неделю на эвакуацию иностранцев из Афганистана, предупредив, что не допустят «никакие операции по эвакуации после 31 августа». При этом талибы пригрозили применить силу, если США не завершат вывод войск до начала осени. После этого США обещали 31 августа передать аэропорт Кабула «афганскому народу».
Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана. Единственной неподконтрольной боевикам провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула.
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Американцы уничтожили военную технику в аэропорту Кабула
Перед тем, как уйти из Афганистана, американские военные привели в негодность вертолеты, бронемашины и систему ПРО в кабульском аэропорту, сообщил глава Центрального командования вооруженных сил США Кеннет Маккензи.
«Эти вертолеты более не полетят, никто не сможет управлять ими», – передает «Интерфакс» слова Маккензи.
По словам генерала, в кабульском аэропорту разоружены или приведены в негодность 73 вертолета. Кроме того, такая же участь постигла примерно 70 бронемашин с усиленной противоминной защитой и 27 армейских внедорожников Humvee.
«Этими автомобилями никто более не сможет пользоваться», – сказал Маккензи.
Кроме того, США оставили систему ПРО, артиллерию и минометы, которые использовались для защиты аэропорта.
«Мы решили оставить эти системы боеспособными до самой последней минуты», – подчеркнул генерал, отметив, что «они также выведены из строя, и их нельзя будет использовать снова».
Ранее представитель движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в РФ) Забиулла Муджахид заявил, что большая часть технического оборудования (в аэропорту) повреждена.
СБ ООН принял резолюцию по Афганистану
Совет Безопасности ООН принял резолюцию по Афганистану с призывом к движению «Талибан» (запрещено в России) обеспечить безопасный выезд из республики афганцев и иностранных граждан.
За документ проголосовали 13 членов Совета Безопасности ООН, Россия и Китай при голосовании воздержались. Резолюция также предусматривает активизацию усилий по предоставлению гуманитарной помощи, передает ТАСС.
В прошлый вторник талибы дали неделю на эвакуацию иностранцев из Афганистана, предупредив, что не допустят «никакие операции по эвакуации после 31 августа». Кроме того, талибы пригрозили применить силу, если США не завершат вывод войск до начала осени.
Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана. Единственной неподконтрольной боевикам провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула.
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Пентагон бросил служебных собак в Кабуле
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Американская НКО American Humane, защищающая права животных, осудила американские власти за то, что они не вывезли служебных собак при эвакуации из Афганистана.
«Потрясен новостями о том, что американское правительство уходит из Кабула и оставляет там смелых служебных собак, которые работали на армию США, их ждут пытки и смерть от рук наших врагов», – цитирует РИА «Новости» главу организации Робина Ганцерта.
Во вторник Минобороны США опубликовало фото с последним американским военнослужащим, покидающим Афганистан, на снимке запечатлен генерал-лейтенант, командующий воздушно-десантным корпусом Крис Донахью.
Напомним, США завершили вывод войск из Афганистана, а Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и военной кампании США в Афганистане. Сразу после этого талибы объявили об обретении Афганистаном полной независимости, а СБ ООН принял резолюцию по Афганистану с призывом к движению «Талибан» (запрещено в России).
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Россия обвинила США в перекладывании ответственности за провал в Афганистане
Постпред России при ООН Василий Небензя по итогам голосования по резолюции в Совбезе заявил о попытке США и их союзников переложить на движение «Талибан» (запрещено в РФ) ответственность за провал 20-летнего присутствия в Афганистане.
Дипломат заявил, что ряд озабоченностей Москвы не был учтен в тексте принятой Совбезом ООН резолюции. В частности, в нем не упоминается необходимость борьбы с ИГ* (запрещенная в России террористическая организация), не отражается «недопустимость негативных последствий эвакуации» квалифицированных специалистов из Афганистана для экономики страны. Кроме того, в западную резолюцию не включили тезис о пагубном влиянии заморозки афганских финансовых активов на экономическую и гуманитарную ситуацию в стране, передает РИА «Новости».
«Нам понятны причины, которые побудили авторов попытаться использовать авторитет Совета безопасности для принятия резолюции в таком виде и в столь сжатые сроки. Может быть, если бы у нас было больше времени, результаты голосования были бы другими», – заявил Небензя.
«В то же время видим в этом попытки переложить ответственность за провал 20-летнего присутствия США и их союзников в Афганистане на движение талибов, а также страны региона, которым придется иметь дело с последствиями этой длительной кампании», – указал российский постпред при ООН.
Как заявил Небензя, Россия последовательно выступает за мирный, безопасный и стабильный Афганистан, с территории которого не будет исходить террористических и наркотических угроз. Продолжим содействие афганцам в достижении этой цели, добавил он.
Напомним, в понедельник Совет Безопасности ООН принял резолюцию по Афганистану с призывом к движению «Талибан» (запрещено в России) обеспечить безопасный выезд из республики афганцев и иностранных граждан. За резолюцию проголосовали 13 государств, Россия и Китай воздержались.
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Пушков заявил о развитии «афганского синдрома» у США
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Вашингтон ранее уже испытывал внутренние проблемы после неудачной войны во Вьетнаме, а теперь у США развился «афганский синдром», заявил сенатор Алексей Пушков.
«Его главная черта – крах веры в военную мощь и эффективность действий США. Причем как в самих США, так и во всем мире», – написал Пушков в Twitter.
По его словам, провал признают «практически все», кроме госсекретаря США Энтони Блинкена, который по-прежнему считает его «успехом».
Ранее представитель талибов Забиулла Муджахид заявил, что США потерпели поражение и не достигли своих целей в Афганистане. Он добавил, что «Талибан» намерен установить хорошие отношения с Соединенными Штатами.
Накануне США завершили вывод войск из Афганистана, а Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и военной кампании США в Афганистане. Сразу после этого талибы объявили об обретении Афганистаном полной независимости, а СБ ООН принял резолюцию по Афганистану с призывом к движению «Талибан» (запрещено в России).
В прошлую пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США и их союзники в ближайшее время не собираются признавать за движением «Талибан» (запрещено в России) какой-либо законный статус после захвата власти в Афганистане.
Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана. Единственной неподконтрольной боевикам провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. Афганское сопротивление предложило странам региона объединяться для борьбы с ИГ* (запрещенная в России террористическая организация) после достижения соглашения с движением «Талибан» (запрещено в России).
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США завершили вывод войск из Афганистана
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Последний эвакуационный рейс с американцами вылетел из аэропорта Кабула, военная кампания США в Афганистане завершена, сообщил американский чиновник журналу Newsweek.
«Американский чиновник заявил мне: «Последний самолет взлетает, война окончена», – сообщил корреспондент издания, отметив, что в Афганистане уже 31 августа, поэтому официально Соединенные Штаты успели вывести контингент ВС США из республики, передает РИА «Новости».
В прошлый вторник талибы дали неделю на эвакуацию иностранцев из Афганистана, предупредив, что не допустят «никакие операции по эвакуации после 31 августа». При этом талибы пригрозили применить силу, если США не завершат вывод войск до начала осени. После этого США обещали 31 августа передать аэропорт Кабула «афганскому народу».
Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана. Единственной неподконтрольной боевикам провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула.
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США ввели ограничения на полеты над Афганистаном
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Федеральное управление гражданской авиации США запретило гражданским перевозчикам полеты над всей территорией Афганистана, за исключением одного маршрута вдоль восточной границы республики.
«Гражданские авиаперевозчики могут продолжать использовать маршрут для реактивных воздушных судов вдоль восточной границы [Афганистана] для облета. Любой гражданский авиаперевозчик, который направляется в Афганистан или из Афганистана, а также следует через воздушное пространство страны, должен предварительно получить разрешение управления [гражданской авиации США]», – приводит текст уведомления регулятора ТАСС.
Ранее Управление гражданской авиации США распространило уведомление, в котором предупредило, что аэропорт Кабула не находится под чьим-либо контролем, а управление воздушным движением над Афганистаном с 22.40 мск понедельника не осуществляется. «Экипажам воздушных судов следует проявлять чрезвычайную осторожность», – подчеркнул американский регулятор гражданской авиации.
Накануне США завершили вывод войск из Афганистана, а Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и военной кампании США в Афганистане. Сразу после этого талибы объявили об обретении Афганистаном полной независимости.
Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана. Единственной неподконтрольной боевикам провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. После взятия талибами Кабула афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. Перед эвакуацией посольства американским дипломатам пришлось сжечь флаги США.
В этих условиях президент США Джо Байден допустил, что Соединенные Штаты могут сохранить воинский контингент в Афганистане после 31 августа, если к этому моменту из республики не удастся эвакуировать всех американцев. Однако движение «Талибан» (запрещено в России) пригрозило применить силу, если США не завершат вывод войск до начала осени. 24 августа талибы дали неделю на эвакуацию иностранцев из Афганистана, предупредив, что не допустят «никакие операции по эвакуации после 31 августа». После этого Госдепартамент США пообещал передать аэропорт Кабула «афганскому народу» 31 августа.
Бывший президент США Дональд Трамп обвинил Байдена в бегстве ВС США из Афганистана и одном из величайших поражений в истории. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки». Глава МИД Сергей Лавров констатировал провал США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США миру.
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Блинкен заявил о готовности США работать с «Талибаном»
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Соединенные Штаты не доверяют афганскому движению «Талибан» (запрещено в России), но готовы взаимодействовать с ним, если это отвечает американским интересам, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
«В дальнейшем любое взаимодействие с «Талибаном» (движение запрещено в России) будет определяться только нашими национальными интересами», – приводит утверждение Блинкена ТАСС.
Госсекретарь добавил, что «если США смогут работать с новым афганским правительством таким образом, который будет отвечать <…> интересам» Вашингтона, то это будет сделано. «Талибан» (движение запрещено в России) стремится к международному признанию и поддержке. Мы на это отвечаем: легитимность и поддержку надо заслужить», – отметил Блинкен.
Глава американского внешнеполитического ведомтва отметил, что делать выводы относительно «Талибана» (движение запрещено в России) США будут не на основе заявлений представителей движения, а исходя из их действий. По его словам, талибы должны обеспечить свободу передвижения, уважать основные права афганцев, в том числе женщин и представителей меньшинств, не мстить тем, кто раньше работал на другие государства, а также сформировать инклюзивное правительство.
Накануне США завершили вывод войск из Афганистана. Позже Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и военной кампании США в Афганистане. Сразу после этого талибы объявили об обретении Афганистаном полной независимости.
В прошлую пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США и их союзники в ближайшее время не собираются признавать за движением «Талибан» (запрещено в России) какой-либо законный статус после захвата власти в Афганистане.
В МИД подчеркнули, что Москва «не спешит признавать» власть движения «Талибан» (запрещено в России) в Афганистане, намерена следить «за тем, что происходит с правительством, и особенно за тем, что произойдет в плане ситуации с терроризмом на границах с государствами Центральной Азии». Россию также волнует, «будет ли распространение наркотиков и преступности». При этом российский посол в Кабуле Дмитрий Жирнов заявил, что движение «Талибан» (запрещено в России) – «это реальность во всех смыслах, это реальность, которая контролирует не только столицу, но и уже всю страну».
В прошлый вторник талибы дали неделю на эвакуацию иностранцев из Афганистана, предупредив, что не допустят «никакие операции по эвакуации после 31 августа». При этом талибы пригрозили применить силу, если США не завершат вывод войск до начала осени. После этого США обещали 31 августа передать аэропорт Кабула «афганскому народу».
Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана. Единственной неподконтрольной боевикам провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. После взятия талибами Кабула афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. Перед эвакуацией посольства американским дипломатам пришлось сжечь флаги США.
Бывший президент США Дональд Трамп обвинил Байдена в бегстве ВС США из Афганистана и одном из величайших поражений в истории. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки». Глава МИД Сергей Лавров констатировал провал США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США миру.
-
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Стало известно о гибели семи детей из-за удара ВС США в Афганистане
В ходе удара ВС США в Афганистане 29 августа погибли семь детей, заявил в понедельник представитель ЮНИСЕФ в Кабуле Герве де Лис.
«По подтвержденной информации из открытых источников, [погибли] семь детей», – передает его слова ТАСС.
Ранее ИГ* взяли ответственность за обстрел аэропорта Кабула. В понедельник американский чиновник сообщал, что по международному аэропорту Кабула было выпущено несколько ракет, большую часть из них перехватила система ПРО.
Позже СМИ сообщили, что одна из пяти ракет попала на территорию аэропорта. О потерях и ущербе пока неизвестно. Источник сообщил, что ракеты были запущены из северной части столицы.
До этого в результате взрывов у аэропорта в Кабуле погибли не менее 200 жителей Афганистана, еще более 1,3 тыс. человек пострадали.
Пентагон объявил о завершении войны в Афганистане
Самая продолжительная для Соединенных Штатов война в Афганистане завершена, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
«Это так. В Афганистане больше нет американских войск, военная миссия, сама война завершена», – заявил Кирби в интервью CNN, передает ТАСС.
Он добавил, что Пентагон не предполагает роли военных в эвакуации из Афганистана оставшихся американцев.
Во вторник Минобороны США опубликовало фото с последним американским военнослужащим, покидающим Афганистан: на снимке запечатлен генерал-лейтенант, командующий воздушно-десантным корпусом Крис Донахью.
Напомним, США завершили вывод войск из Афганистана, а Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и военной кампании США в Афганистане. Сразу после этого талибы объявили об обретении Афганистаном полной независимости, а СБ ООН принял резолюцию по Афганистану с призывом к движению «Талибан» (запрещено в России).