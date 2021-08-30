В Госдуме обвинили движение «Голос» в публикации фейков о нарушениях в России

Движение «Голос», внесенное в реестр незарегистрированных организаций-иноагентов, публикует непроверенную и часто фейковую информацию о якобы нарушениях прав граждан в преддверии сентябрьских выборов в России, заявил в глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.

Выступая с докладом на заседании «круглого стола» в Общественной палате РФ, Пискарев отметил, что «комиссия фиксирует регулярность, с которой западные структуры эксплуатируют тему якобы имеющих место нарушений демократических прав в преддверии выборов в России». Также с их стороны, добавил депутат, звучат призывы упразднить российское законодательство о противодействии экстремизму, терроризму, а также о нежелательных организациях и деятельности иноагентов, передает РИА «Новости».

По словам главы думской комиссии, подобные мероприятия в этом году были проведены, например, Форумом свободной России, Фондом Бориса Немцова, при поддержке зарубежных НПО – Фонда Дома прав человека, Платформы гражданской солидарности, «Международной амнистии» и Human Rights Watch, а также целого ряда государств – Австралии, Канады, США, Дании, Франции, Германии, Нидерландов, Норвегии, Великобритании, Чехии, Польши, Латвии, Литвы, Эстонии и Украины.

«Эта же тема культивируется и движением «Голос», признанным иноагентом, которое начало публикацию данных в рамках своего проекта «Карта нарушений». Должен заметить, что «Голос» публикует на карте непроверенную информацию из анонимных источников. Большая часть ранее публикуемой на этой карте информации является просто-напросто фейками», – сказал Пискарев.

Как отметил депутат ГД, подобные мероприятия, в ходе которых в информационное пространство вбрасывается однобоко представленная и тенденциозно подобранная информация, создают основу для создания в зарубежных СМИ и СМИ-иноагентах контента, дискредитирующего выборы в России, и преследуют цель повлиять на их результат.

Движение «Голос» стало первой организацией, внесенной в новый реестр Минюста РФ для незарегистрированных организаций, выполняющих функции иностранного агента, опубликованный на сайте ведомства. Там отмечалось, что движение финансировала гражданка Армении.