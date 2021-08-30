Стало известно о нехватке кислорода в больницах на юге США

Многие больницы в южных штатах США испытывают нехватку кислорода в связи с увеличением количества госпитализированных с COVID-19, сообщили СМИ.

Как сообщает телеканал CNN, речь идет о ряде больниц в штатах Флорида, Южная Каролина, Техас и Луизиана.

Как сообщила Донна Кросс, старший директор по оборудованию в компании Premier, занимающейся повышением эффективности оказания медицинской помощи, в связи с продолжающимся ростом случаев заболевания COVID-19 спрос на кислородное обеспечение в больницах увеличился, и медучреждения не могут успеть удовлетворить эти потребности.

«Что происходит сейчас, так это то, что кислород в больницах сокращается примерно до 10-20%, что составляет запас на один – два дня... Это очень критическая ситуация», – передает РИА «Новости» слова Кросс.

По словам сотрудников органов здравоохранения и консультантов медучреждений, некоторые из упомянутых больниц рискуют использовать свой резервный запас кислорода или вовсе могут остаться без него в ближайшее время.

США лидируют в мире по числу заразившихся коронавирусом и количеству летальных случаев. По последним данным университета Хопкинса, в стране заразились уже свыше 38,7 млн человек, скончались более 637 тыс.

Наиболее серьезная ситуация наблюдается в американском штате Флорида, где, согласно данным Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США, в августе был зарегистрирован антирекорд по суточному числу заразившихся – 27584 человека.

Ранее в Лос-Анджелесе решили ограничить предоставление кислорода больным COVID.