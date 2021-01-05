В Лос-Анджелесе решили ограничить предоставление кислорода больным COVID

Бригадам скорой помощи американского округа Лос-Анджелес рекомендовали ограничить в целях экономии предоставление дополнительного кислорода больным коронавирусом и не привозить в больницы пациентов, которые не смогут выжить, сообщила газета Los Angeles Times со ссылкой на власти.

По данным издания, агентство экстренной медицинской помощи округа издало распоряжение, в котором говорится, что скорая помощь должна экономить кислород и предоставлять его только пациентам, насыщенность кислородом которых составляет менее 90%, передает РИА «Новости».

Ранее агентство распорядилось не привозить в больницы большую часть пациентов, у которых почти нет шансов на выживание. В частности, речь идет о пациентах с остановкой сердца, без признаков дыхания, движения, у них не прощупывается пульс и кровяное давление, несмотря на попытки реанимировать. В целом медики должны продолжать усилия по реанимации на месте, пока пульс больного не восстановится, и в таком случае везти его в больницу.

Во всем округе из-за ситуации с коронавирусом больницы быстрее выписывают больных, которые в обычных условиях должны были бы оставаться под наблюдением. Как отмечается издание, ситуация в больницах округа критическая. По прогнозам, в ближайшие недели положение с больными станет еще хуже, поскольку госпитализация потребуется тем, кто заболел коронавирусом в рождественские праздники.

«Многие больницы достигли точки кризиса и вынуждены принимать очень жесткие решения в вопросе медицинского обслуживания пациентов», – приводит газета слова главы службы здравоохранения округа Лос-Анджелес Кристины Гали.

Она подчеркнула, что ситуация с загруженностью больниц на начало января отражает заболеваемость «после праздника Дня Благодарения», который в США отмечается в конце ноября.

Власти штата Калифорния сформировали команду по предоставлению кислорода, был задействован инженерный корпус армии, который направил специалистов для обновления систем доставки кислорода в ряде больниц. Также разработан план создания временных помещений для приема пациентов скорой помощи.

По последним данным, в округе Лос-Анджелес госпитализировано около 7,7 тыс. пациентов с COVID-19, всего коронавирусом заразились более 827 тыс. человек, 10 тыс. 850 заболевших скончались.

Накануне сообщалось, что число выявленных случаев вызываемого коронавирусом заболевания (COVID-19) в мире превысило 83 млн. Больше всего случаев вызываемого коронавирусом заболевания выявлено в Американском регионе – более 36,3 млн, и в Европе, где медики зафиксировали почти 26,9 млн случаев COVID-19.