Чемпионат по самбо на Кубок президента России стартовал в Японии 29 августа 2021, 07:27

В Токио открылся ежегодный чемпионат Японии по самбо на Кубок президента России Владимира Путина, сообщают информационные агентства. Это 47-й по счету чемпионат Японии и девятый – на Кубок президента России. Из-за ситуации с COVID-19 в чемпионате участвуют только 16 спортсменов в четырех весовых категориях. Вице-президент Федерации самбо Японии и член исполнительного комитета Международной федерации самбо Нобуюки Асаи заявил, что из-за коронавируса организовать чемпионат «было очень сложно», значительное число спортсменов «из других префектур Японии не смогли приехать». «Однако для нас это не просто чемпионат, а чемпионат на Кубок президента Путина. Это важный мост в добрососедских отношениях наших стран, и даже если бы могли выступить всего два спортсмена, нам нужно было бы его провести», – приводит его слова ТАСС. Российский посол Михаил Галузин в письменном обращении к участникам подчеркнул важность «расширения и углубления российско-японских спортивных связей». По его словам, «самбо как российская борьба, корни которой уходят в разные страны, включая Японию, играет в этом исключительную роль». Напомним, Международная федерация самбо на 138-й сессии МОК в июле получила полноценное признание Международного олимпийского комитета.

Псаки назвала темы переговоров Байдена и Зеленского 28 августа 2021, 13:15

Текст: Вера Басилая

Министерство обороны России подписало с Казанским авиационным заводом (КАЗ) контракт на 364 млдр рублей, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу, посетивший предприятие. В его рамках планируется провести модернизацию стратегических бомбардировщиков Ту-95. По словам министра, для военных в Казани полностью модернизируют стратегические бомбардировщики Ту-95, а также построят самолеты Ту-214, которые используются для перевозки военного руководства, личного состава и в качестве базы для спецсамолетов разведки, связи и радиоэлектронной борьбы. «Уже подписаны контракты на сегодняшний день до 2028 года, это почти 364 миллиарда [рублей]. Для нас делают здесь самолеты Ту-214, здесь же проходят ремонт и полную модернизацию самолеты Ту-95», - сказал Шойгу в эфире телеканала «Россия-1», передает ТАСС. Как сообщала газета ВЗГЛЯД, американский журнал National Interest назвал четырехмоторный винтовой бомбардировщик Ту-95МС оружием, которое может уничтожить мир. В результате модернизации самолет получил возможность использовать новейшие крылатые ракеты Х-101, способные поменять цель во время полета. В ежегодном докладе Минобороны Японии за 2021 год в качестве одной из главных угроз безопасности страны упоминаются совместные длительные полеты Ту-95 и китайского бомбардировщика Н-6 от Японского моря к Восточно-Китайскому морю и далее к Тихому океану в 2019 и 2020 годах. Поклонская ответила на угрозу главы МИД Украины «испортить ей жизнь» 28 августа 2021, 11:21

Министерство обороны России подписало с Казанским авиационным заводом (КАЗ) контракт на 364 млдр рублей, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу, посетивший предприятие. В его рамках планируется провести модернизацию стратегических бомбардировщиков Ту-95. По словам министра, для военных в Казани полностью модернизируют стратегические бомбардировщики Ту-95, а также построят самолеты Ту-214, которые используются для перевозки военного руководства, личного состава и в качестве базы для спецсамолетов разведки, связи и радиоэлектронной борьбы. «Уже подписаны контракты на сегодняшний день до 2028 года, это почти 364 миллиарда [рублей]. Для нас делают здесь самолеты Ту-214, здесь же проходят ремонт и полную модернизацию самолеты Ту-95», - сказал Шойгу в эфире телеканала «Россия-1», передает ТАСС. Как сообщала газета ВЗГЛЯД, американский журнал National Interest назвал четырехмоторный винтовой бомбардировщик Ту-95МС оружием, которое может уничтожить мир. В результате модернизации самолет получил возможность использовать новейшие крылатые ракеты Х-101, способные поменять цель во время полета. В ежегодном докладе Минобороны Японии за 2021 год в качестве одной из главных угроз безопасности страны упоминаются совместные длительные полеты Ту-95 и китайского бомбардировщика Н-6 от Японского моря к Восточно-Китайскому морю и далее к Тихому океану в 2019 и 2020 годах. Поклонская ответила на угрозу главы МИД Украины «испортить ей жизнь» 28 августа 2021, 11:21 Текст: Вера Басилая

Мясников назвал алкогольный напиток для помощи при постковидном синдроме 28 августа 2021, 09:49

Захарова поставила талибов в пример Киеву 28 августа 2021, 11:15

Текст: Алина Назарова

В США захотели воссоздать советского «морского монстра» 28 августа 2021, 18:08

Текст: Евгения Шестак

Звезда грузинского футбола оценил уровень чемпионата России 28 августа 2021, 11:53

Пушков объяснил появление плакатов с Калининградом в составе Германии 28 августа 2021, 07:55

Текст: Антон Никитин

Жителей Ростовской области атаковали миллионы зеленых комаров 28 августа 2021, 17:57

Жители хутора Красный Десант, расположенного около Таганрога в Ростовской области, опубликовали в соцсетях видео с нашествием комаров, которых они собирали руками. На кадрах видно, как местные жители сгребают насекомых руками и показывают друг другу. Доцент кафедры зоологии Южного федерального университета Алексей Тихонов рассказал ростовскому порталу 161.ru, что это явление – не редкость для региона. По его словам, скопления комаров возникают из-за того, что насекомые синхронно выходят из куколок. Зоолог подчеркнул, что эти комары не опасны для человека. По словам Тихонова, в каждом конкретном месте скопления формируются всего на несколько дней, но в целом на побережье комары продолжат размножаться до осени, пока будет держаться теплая погода. Ранее в населенном пункте Усть-Камчатск местные жители сняли на видео «торнадо» из комаров. Меры против COVID-19 решили усилить в российских школах с 1 сентября 28 августа 2021, 13:22

Текст: Вера Басилая

Массовая драка мигрантов произошла в центре Москвы 28 августа 2021, 10:20

Украина решила расторгнуть контракт на поставку индийских вакцин от коронавируса 28 августа 2021, 15:50

Министерство здравоохранения Украины намерено разорвать контракт с компанией Serum Institute India на поставку вакцин от коронавируса из Индии, сообщил глава ведомства Виктор Ляшко. «Принимается политическое решение, будем разрывать контракт с Serum Institute of India», – сказал он, добавив, что Украина давала предоплату по вакцинам, передает ТАСС. По словам Ляшко, вакцина Novavax, которой должно было приехать 10 млн доз, нигде не зарегистрирована, в том числе ее не регистрировала Всемирная организация здравоохранения. Индийская компания, добавил министр, до сих пор не выполнила договоренности по вакцине Covishield, которой должны были поставить 1,5 млн доз. «Я несколько раз встречался онлайн с ними (представителями Serum Institute), приезжал собственник на Украину, обещал президенту и не выполнил», – сказал Ляшко, передает «Лига.нет». Он заверил, что Украине достаточно контрактов на поставку вакцин от коронавируса, страна «спокойно закрывает национальную потребность в них». Между тем, весной на Украине зафиксировали четыре случая смерти после прививки вакциной индийского производства Covishield. Напомним, правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов». В то же время Зеленский заявил, что Евросоюз не выполняет договоренности о поставке вакцины от коронавируса на Украину. СБУ заявила о полете иностранного ударного беспилотника в Харьковской области 28 августа 2021, 10:07

Текст: Алина Назарова

Эстония призвала ЕС создать ПВО для «сдерживания России» 28 августа 2021, 12:30

Массовые протесты из-за закрытия банков начались в Кабуле 28 августа 2021, 13:38

Несколько сотен человек вышли на улицы Кабула с протестом из-за закрытия банков, включая Центральный банк Афганистана (DAB), а также пунктов обмена валюты по всей стране, люди требуют выдать им их сбережения. Почти все финансовые учреждения Афганистана остаются закрытыми в течение около двух недель. В результате этого миллионы жителей страны оказались лишены доступа к своим банковским счетам, а работодатели перестали выплачивать зарплату сотрудникам. Большинство протестующих требует, чтобы им выдали хотя бы какую-то часть их денежных средств, хранящихся в банках. В свою очередь владельцы финансовых учреждений объясняют, что не смогут возобновить работу в прежнем режиме до тех пор, пока не откроется Центробанк страны. О той же проблеме говорят представители пунктов обмена валюты и даже так называемые валютные менялы, передает ТАСС. Несмотря на то, что захватившее власть в Афганистане радикальное движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о возобновлении работы всех банков страны, начиная с 25 августа, многие сотрудники финансовых учреждений не осмеливаются вернуться к своим обязанностям из соображений безопасности. Ранее Всемирный банк решил приостановить платежные операции в Афганистане. Напомним, США намерены добиться закрытия доступа талибов к резервам МВФ. США заморозили в своих банках резервы, принадлежащие правительству Афганистана. Радикальное движение «Талибан» (запрещено в России) запретило вывозить доллары и исторические ценности из Афганистана.