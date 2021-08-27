США призвали Россию уравнять ситуацию с выдачей виз дипломатам США

Посол США в Москве Джон Салливан заявил, что число российских дипломатов, работающих в США, непропорционально числу их американских коллег в России, и призвал российский МИД выровнять ситуацию.

«В России работает 123 сотрудника посольства, а в США – 400 российских дипломатов, распределенных между посольством, двумя консульствами и постпредством при ООН. Диспропорция большая и очевидная. Мы хотели бы оформлять визы для журналистов, бизнесменов, туристов, чтобы они могли путешествовать или работать в моей стране, но без адекватного числа сотрудников мы этого сделать не можем», – приводит слова Салливана Twitter-аккаунт посольства США, передает РИА «Новости».

«Проблема могла бы быть урегулирована, если бы российские власти оформили американским дипломатам столько же виз, сколько мы оформляем российским. Мы выступаем за создание стабильных и предсказуемых отношений между нашими странами. Надеемся, что МИД РФ тоже», – отметил посол.

Ранее в МИД выразили сожаление о прекращении выдачи виз посольством США в России, ссылаясь на «нехватку персонала».

В конце июня посол Соединенных Штатов заявил, что американское посольство в Москве якобы не сможет предоставлять консульские услуги в полном объеме с 1 августа из-за требования не нанимать персонал из России и третьих стран.