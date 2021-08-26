В партии Хекматиара опровергли ограничение свободы Карзая и Абдуллы талибами

Эксперт объяснил противоречия Индии и Пакистана по Афганистану

«Для Пакистана приход талибов к власти в Афганистане комфортен, чего нельзя сказать об Индии. В Нью-Дели сообщения из Кабула вызывают беспокойство», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Куприянов. Ранее лидеры Индии и Пакистана поочередно провели переговоры с Владимиром Путиным из-за военно-политического кризиса в Афганистане.

«Пакистан подозревал, что правительство бежавшего президента Ашрафа Гани настроено резко проиндийски, ведь оно неоднократно допускало различные антипакистанские высказывания. Более того, пакистанцы обвиняли Гани в том, что он предоставляет территорию Афганистана для ведения подрывной деятельности против Пакистана, привлекая к этому Индию», – пояснил старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Алексей Куприянов.

По словам эксперта, также Пакистан подозревает Индию в поддержке не афганского «Талибана» (террористическая организация, запрещена в России), а его пакистанского аналога, с которым Исламабад ведет войну. «Это близкое к афганским талибам движение. Часто, например, одни и те же люди, переходя границу, оказываются то в одном «Талибане», то в другом. Но с одним из них Пакистан поддерживает достаточно хорошие отношения, а с другим воюет», – детализировал политолог.

Говоря о влиянии смены режима в Афганистане на перспективы отношений в треугольнике Москва – Нью-Дели – Исламабад, эксперт отметил, что теперь многое будет зависеть от того, как новая афганская власть себя проявит.

«Если талибы окажутся договороспособными игроками – это одно. Если они сдержат свои обещания, не будут проводить репрессий и преследовать инакомыслящих, то есть начнут эволюционировать и включат в состав правительства представителей оппозиции, то, скорее всего, это станет благоприятным фоном для развития отношений между ключевыми игроками в регионе», – спрогнозировал аналитик.

В то же время Пакистан заинтересован в поддержке «Талибана», поэтому единство их интересов будет влиять на ситуацию в отношениях между Москвой и Исламабадом. А вот в Нью-Дели категорически недовольны сменой режима в Афганистане.

«У индийцев были хорошие отношения с прежним руководством. Они проводили на афганском направлении независимую внешнюю политику: с одной стороны, вели свою игру; с другой стороны – не стали оказывать США всецелую поддержку. Поэтому индийцы совершенно не заинтересованы в закреплении «Талибана» в Кабуле. Нью-Дели небезосновательно считает, что талибы являются проектом пакистанской межведомственной разведки», – объяснил аналитик.

«Для Индии, у которой есть горячая точка на границе с Пакистаном в виде Кашмира, усиление «Талибана» является проблемой», – заявил Куприянов. Он напомнил, что ранее возможности пакистанцев в Кашмире ограничивал недружественный Афганистан под боком: в Нью-Дели это называют «стратегической глубиной». «Теперь, с точки зрения Индии, Пакистан получил свою «стратегическую глубину» и спокойную северо-западную границу», – разъяснил политолог.

«При этом наши отношения с Индией выходят далеко за рамки афганской повестки. Москва – стратегический партнер Нью-Дели не из-за общего афганского вопроса, а потому что у нас долгие и тесные связи, берущие свое начало еще с советских времен», – напомнил Куприянов.

Он пояснил, что Россия и Индия примерно одинаково видят будущее и не заинтересованы ни в гегемонии США, ни в биполярном противостоянии Вашингтона и Пекина. «Наша страна семимильными шагами движется в полицентричный мир. Поэтому, какой бы сложной ни была ситуация в Афганистане, она не станет фактором, способным кардинально изменить наши отношения ни с Индией, ни с Пакистаном. Но мы можем быть посредниками в переговорах между противоборствующими сторонами», – заключил политолог.

В среду президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом. Лидеры согласились с важностью поддержания мира в Афганистане, безопасности и недопущения насилия, налаживания межафганского диалога, который способствовал бы формированию инклюзивного правительства, учитывающего интересы всех групп населения.

«Условлено о координации подходов по афганской проблематике как в двустороннем, так и в многосторонних форматах. При этом отмечена целесообразность использования возможностей Шанхайской организации сотрудничества в деле обеспечения региональной стабильности, а также борьбы с терроризмом и наркоугрозой», – сообщает Кремль.

В тот же день глава МИД Пакистана Шах Мехмуд Куреши заявил, что Исламабад поддерживает создание инклюзивного правительства в Афганистане с участием представителей всех народов, живущих в стране. Куреши в рамках среднеазиатского турне в среду прибыл в Душанбе с рабочим визитом, где провел встречу с таджикским лидером Эмомали Рахмоном, передает ТАСС.

Днем ранее Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, в ходе которого стороны отметили важность скоординированных усилий по Афганистану, способствующих установлению в республике мира и стабильности, а также обеспечению безопасности в регионе в целом.

«Выражен настрой на наращивание сотрудничества в противодействии распространению террористической идеологии и наркоугрозе, исходящей с территории Афганистана. Условлено о формировании двустороннего канала постоянных консультаций по данной проблематике», – говорится в сообщении Кремля.

Напомним, талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом 15 августа. В тот же день «Талибан» объявил о взятии под контроль всей территории Афганистана. Также стало известно о намерении талибов объявить о создании «Исламского Эмирата Афганистан».

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД