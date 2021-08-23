В Якутию вылетел сводный отряд Федерального медико-биологического агентства

Договоренность с ФМБА и единым волонтерским штабом об оказании необходимой помощи людям достигнута по инициативе депутатов «Единой России», за две недели в регион прибудут около 25 ведущих специалистов из подведомственных учреждений ФМБА России со всей страны.

В регион прибудут высококвалифицированные терапевты, анестезиологи, кардиологи, эндокринологи, пульмонологи, офтальмологи, оториноларингологи, рентгенологи, хирурги, неврологи, средний медперсонал. Они помогут жителям Якутии справиться с последствиями пожаров, сообщается на сайте партии.

Мобильная бригада медиков обследует более 500 человек на территориях, наиболее пострадавших во время пожаров – в том числе города Якутск и Мирный, Таттинский, Горный и Намский районы. Врачи проведут медицинские осмотры и диспансеризацию. Мобильные отряды ФМБА будут работать в Республике до октября. Кроме того, по инициативе главы Якутии, руководителя реготделения «Единой России» Айсена Николаева специалисты ФМБА России будут работать в отделении интенсивной терапии ковидных стационаров.

«Специально созданная партийная рабочая группа сейчас решает задачи по всесторонней поддержке пострадавших районов. Привлекаем все наши ресурсы как в части усиления группировки сил и средств в тушении, так и в оказании адресной помощи людям. Подключаем и волонтеров. В Якутию вылетает группа из 200 человек. Они помогут защитить населенные пункты в пожароопасных районах», – рассказал врио замсекретаря Генсовета «Единой России» Дмитрий Кобылкин.

Активисты единого волонтерского штаба под девизом «Якутия – мы вместе» окажут помощь по восстановлению инфраструктуры: хозяйственных построек и ограждений, санитарных зон. Проведут комплекс мер по профилактике пожаров, созданию и обновлению минерализованных полос. Также будут организованы пункты приема граждан для проведения юридических консультаций и оказанию психологической помощи.

Напомним, что в Якутии находятся самые крупные лесные массивы на территории России – 250 млн гектаров или более 25% всего лесного фонда страны. Как отмечают специалисты, из всей площади якутских лесов лишь немногим более 300 тыс. гектаров или около 1% приходится на зону наземного обнаружения и тушения пожаров – то есть на ту относительно доступную территорию, куда пожарных можно будет доставить без помощи авиации. Остальные 99% лесов приходятся на удаленные территории, куда доступ затруднен.

При этом на настоящий момент пожарным удалось не только стабилизировать обстановку в Якутии, но и переломить ситуацию, отметил в среду первый замглавы МЧС России Александр Чуприян. Ранее, во вторник глава Якутии Айсен Николаев поручил правительству республики разработать программу действий защиты лесов от пожаров, заявив, что «настоящая битва за тайгу только начинается».