Талибы приговорили к смерти брата афганского переводчика

Боевики движения «Талибан» (запрещено в России) вынесли смертный приговор брату афганца, который работал переводчиком для американских военных в Афганистане, следует из письма талибов.

По данным телеканала CNN, талибы обвинили брата афганского переводчика в том, что тот оказывал помощь американцам и обеспечивал безопасность своему брату, передает РИА «Новости».

«Вы обвиняетесь в оказании помощи американцам. Вы также обвиняетесь в обеспечении безопасности вашего брата, который был переводчиком», – отметили талибы в письме.

Одно из писем предписывает мужчине явиться на назначенные слушания, второе письмо сообщает о неявке мужчины. В третьем послании указано, что афганец не явился на слушания, в связи с чем он «признан виновным в свое отсутствие» и будет приговорен к смертной казни. Адресата письма также предупреждают, что судебные решения «окончательны» и не подлежат возражениям.

По словам бывшего военнослужащего, который сотрудничал с упомянутым афганским переводчиком, указанные письма были отправлены талибами в течение последних трех месяцев.

На прошлой неделе стало известно о планах талибов принять новую конституцию Афганистана. Также сообщалось, что радикальное движение «Талибан» предложит ряду членов прежних администраций Афганистана должности в новом правительстве и будет сотрудничать с женщинами.

Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день запрещенное в России террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД