Ростех представил первый российский банкомат с функцией рециркуляции банкнот

Ростех презентовал на международном военно-техническом форуме «Армия-2021» первый российский банкомат с функцией полной рециркуляции наличных денег, говорится в сообщении госкомпании.

«Банкомат, произведенный концерном «Автоматика» в партнерстве с АО «САГА Роботикс», предусматривает замкнутый цикл обращения банкнот, что снижает расходы на инкассацию. Технология рециркуляции наличных (cash recycling) основана на использовании банкнот внесенных одним клиентом для выдачи другим», – передает РИА «Новости» сообщение Ростеха.

При этом в «Ростехе» уточнили, что модуль рециркуляции наличных прошел сертификацию и одобрен к использованию ЦБ.

В целом банкомат выполняет бесконтактные операции с картами, считывает штрих-коды и QR-коды, печатает чеки и выписки. Он также оборудован эскроу-юнитом для высокоскоростного приема купюр пачками. Для обеспечения безопасности банкомат оснащен камерой для фиксации операций клиентов.

«Потребность в банкоматах в России составляет около 20 тыс. аппаратов в год. Правительство установило квоты на закупку российских кассовых терминалов и банкоматов в размере 18% на этот год и 20% на 2022-2023 годы. Таким образом, потребность в банкоматах российского производства оценивается на уровне 5 тыс. устройств в год. Уверен, что новый банкомат будет востребован на рынке», – заявил исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко.

«Ростех» также представил на форуме терминал для приема оплаты, который может стать альтернативой привычным кассам, например, при оплате билетов в кинотеатры и развлекательные центры.

Банкомат и терминал оборудованы цельной закаленной сенсорной панелью, что обеспечивает антивандальную защиту и работоспособность в экстремальных условиях, уточнили в госкорпорации.

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