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Трамп заявил о «возвращении» России в Афганистан
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Россия «возвращается» в Афганистан, США тоже «придется вернуться», заявил экс-глава американского государства Дональд Трамп.
Трамп связал с событиями в Афганистане распад СССР. «Спросите Россию, – сказал он. – Они разорились, потратив много лет и денег и не одержав победу в Афганистане». «Я слышал, что теперь они возвращаются», – заявил Трамп. Экс-президент считает, что США тоже «придется вернуться», когда наступит «подходящий момент», передает ТАСС.
Однако «теперь» американцы «могут быть вынуждены войти», так как «человек, который управляет» США «принял ужасающее решение, вывести всю сильную армию» Соединенных Штатов. «Может, и не будем, но, может, и будем. Если вы не готовы войти, вы никогда не увидите те 45 тыс. человек снова», – приводит его слова РИА «Новости».
Трамп считает, что в период его президентства в США «воссоздали армию, самую сильную и многочисленную за всю историю», но сейчас он «видит, как все это улетучилось и отдано врагу». По словам Трампа, «бездарный выход Байдена из Афганистана стал ярчайшим проявлением некомпетентности».
Бывший президент США заявил, что администрация Джо Байдена оставила в Афганистане оборудования на 83 млрд долларов, военные базы и дорогостоящее здание посольства. По его словам, «Байден ушел в отпуск, в то время как Афганистан отправился в ад», ситуация там стала «величайшим военным унижением в истории США». «Ужасная некомпетентность национального лидера, ни в какой стране такого не видели», – заявил он, добавив, что «вы никогда не выводите войска первыми, войска уходят последними».
Должна ли Россия признать правительство талибов в Афганистане?
Трамп сказал, что из-за Байдена на 20-летие теракта 11 сентября в Нью-Йорке над зданием посольства США в Афганистане будет развиваться флаг «Талибана» (запрещен в России). Байдена он считает «клоуном», который даже не знает, сколько американцев нужно вывезти из Афганистана: «Может быть, 10, а может быть 45 тыс. американцев осталось, они (в администрации Байдена) не знают».
Напомним, на посту президента Трамп выступал за возвращение всех военных США из Афганистана. При нем Соединенные Штаты заключили мир с «Талибаном» (запрещенной в России террористической организацией), пообещав снять с членов движения санкции и вывести войска из Афганистана. Байден заявил, что сохранение присутствия ВС США в Афганистане положило бы конец договоренностям администрации Трампа с талибами о ненападении на американцев. Трамп же утверждает, что Байден «убегает из Афганистана вместо того», чтобы «следовать плану», который оставила администрация Трампа. Этот план, по его словам, защищал американские «персонал и собственность».
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Пушков ответил на «истерику» Климкина из-за борьбы с Россией
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Российский сенатор Алексей Пушков высказывание экс-главы МИД Украины Павла Климкина, назвав его слова «истерикой».
Пушков написал в Telegram, что «главная черта нынешней украинской элиты – постоянное предистерическое состояние, по любому поводу переходящее в истерику», не избежал этого и Климкин из-за угрозы ухода США из Украины после того, как они ушли из Афганистана.
Парламентарий отметил, что экс-главу МИД не смутило ни сравнение Украины с государством, которое Пушков назвал «полусредневековым», ни принципиальное различие между ситуациями в этих двух странах.
«Не смущает даже откровенное признание, что без США «новая Украина» – ноль без палочки. Ведь именно это следует из его заявления. Но это все для него не важно. А важно одно: как бы США не бросили Украину! Тогда все пропало (...) У страхов украинской элиты глаза особенно велики», – добавил сенатор.
По мнению Пушкова, такие высказывания демонстрируют, что в Киеве очень хорошо понимают реальное положение дел в украинским государстве.
Ранее Климкин выразил опасение, что неудача США в борьбе за «новый Афганистан» может привести к свертыванию борьбы за «новую Украину».
Напомним, талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день запрещенное в России террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.
Всех американских дипломатов эвакуировали из посольства США и вертолетами доставили в аэропорт Кабула. Перед эвакуацией дипломатам США пришлось сжечь американские флаги.
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Москва пообещала жесткий и адекватный ответ на новые санкции Вашингтона
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Действия Соединенных Штатов в связи с ситуацией вокруг блогера Алексея Навального демонстрируют нежелание Вашингтона считаться с реальностью, ответ на санкции будет жестким, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Опять идет в ход устроенная западными спецслужбами провокация с мнимым отравлением А. Навального вкупе с угрозами в адрес компаний, участвующих в почти уже завершенном проекте «Северный поток – 2». Все это выглядит жалко и обреченно, свидетельствуя о неспособности Вашингтона отказаться от высокомерного хамства и нежелании считаться с реальностью, зная наперед, что давить на Россию бесполезно, а наш ответ, как всегда, будет жестким и адекватным», – говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД.
Враждебные действия американской администрации российская сторона рассматривает как отсутствие политической воли и нежелание выстраивать «российско-американские отношения на партнерской основе».
Эти санкции идут вразрез с духом договоренностей, достигнутых президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом на саммите в Женеве, отметила представитель МИД.
«Вопреки духу женевской встречи в верхах и достигнутым на ней договоренностям президентов, официальный Вашингтон в нынешнее непростое время, требующее от наших стран расширения взаимодействия и координации на международной арене, вводит под надуманными предлогами новые санкции против России. Делается это на фоне крупнейшего для США внешнеполитического провала в Афганистане, чреватого непредсказуемыми последствиями», – пояснила она.
Дипломат выразила надежду на то, что в Белом доме «возобладают рациональные соображения и осознание контрпродуктивности бесконечного нагнетания токсичной атмосферы в двусторонних отношениях», которая лишает отношения какой-либо позитивной перспективы.
Напомним, Соединенные Штаты ввели 20 августа санкции против двух россиян по газопроводу «Северный поток – 2». Американские санкции также затрагивают страховую фирму «Константа», компанию «Нобилити», суда снабжения «Остап Шеремет» и «Иван Сидоренко». Общее число физлиц и юрлиц, попавших под эти санкции Вашингтона, достигло 23. В их числе пока нет оператора газопровода Nord Stream 2 AG и ее гендиректора Маттиаса Варнига.
Кроме того, санкции введены против Испытательного института военной медицины, Института криминалистики ФСБ и нескольких человек, которых Вашингтон считает сторона называет сотрудниками этого института. Эти санкции приурочены к годовщине «отравления» Алексея Навального.
Россия собралась помочь украинцам в Афганистане
Граждане постсоветских республик обращаются в российское посольство за помощью в эвакуации из Афганистана, сообщил посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов.
«Мы им постараемся помочь, в том числе украинцам», – сказал Жирнов в эфире YouTube-канала «Соловьев Live». Он также сообщил, что есть «много афганцев, которые имеют второе российское гражданство». «Поэтому, естественно, они у нас в приоритете, мы их рассматриваем в качестве наших граждан, мы им поможем», – приводит его слова ТАСС.
Напомним, талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день запрещенное в России террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. Пока США и западные страны спешно покидают Афганистан, только Китай, Турция и Россия оставляют свои представительства в стране.
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Посол России в Афганистане усомнился в возможной экспансии талибов
Российский посол в Кабуле Дмитрий Жирнов усомнился в планах запрещенного в России террористического движения «Талибан» проводить экспансию в другие страны.
«Я в это не верю. Я не верю, что они пойдут. У них слишком много дел дома будет. Страна разрушена полностью», – заявил Жирнов в эфире YouTube-канала «Соловьев Live», передает РИА «Новости».
Талибы заявляли публично и приватно, что «им это не нужно», указал дипломат.
«Им не нужно, чтобы Афганистан стал прибежищем террористов. Насколько я понимаю, если верить их заявлениям, они хотят, чтобы Афганистан стал нормальной страной», – пояснил Жирнов.
Также посол отмечал, что первые дни правления талибов в Афганистане можно оценивать позитивно, но пояснял, что Россия будет внимательно следить за ними.
Напомним, талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день запрещенное в России террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.
Всех американских дипломатов эвакуировали из посольства США и вертолетами доставили в аэропорт Кабула. Перед эвакуацией дипломатам пришлось сжечь американские флаги.
В США объяснили кадры с передачей афганского ребенка американским военным
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Американские морские пехотинцы, охраняющие периметр аэропорта Кабула, забрали у отца-афганца больного ребенка и вернули назад после того, как ему была оказана медицинская помощь, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
Так Кирби объяснил нашумевшие кадры, на которых солдаты принимают младенца из рук у кого-то в толпе, поднимают его на стену и уносят в глубь аэропорта, передает РИА «Новости».
«Родитель попросил морских пехотинцев помочь заболевшему ребенку. Морпех, который, как вы видели, перегнулся через стену, забрал ребенка в норвежский госпиталь, который действует в аэропорту. Они оказали ребенку медицинскую помощь и вернули отцу», – сказал он.
Поступок военных он назвал «гуманным актом сострадания».
Ранее в Сети появились кадры, на которых афганец передает своего ребенка американским солдатам.
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Напомним, боевики вошли в Кабул практически без сопротивления и объявили о полном контроле над страной. Руководство «Талибана» (запрещено в России) начало консультации по формированию «инклюзивного исламского правительства».
Давка и паника произошли в аэропорту Кабула на следующий день. Афганские СМИ распространили кадры, на которых видно, как с американского транспортного самолета, вылетающего из Кабула, падают люди – предположительно, афганцы, которые пытались бежать, зацепившись за шасси.
Также, по данным Politico, после приземления самолета C-17, улетевшего из Кабула, в шасси были найдены человеческие останки. Погибший привязал себя к обтекателю в надежде сбежать из республики.
Позже выяснилось, талибы заблокировали доступ в аэропорт Кабула для афганцев.
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Байден забыл вопрос журналиста и перепутал название города
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Президент США Джо Байден допустил несколько ошибок во время брифинга по ситуации в Афганистане, перепутав название города и забыв вопрос журналиста.
Отвечая на вопрос об участии Вашингтона в обеспечении безопасности в аэропорту Кабула, американский лидер заявил, что американские власти находились в постоянном контакте с руководством «Талибана» (запрещено в России) в столице Афганистана, а также в «Дахо» – столице Катара. В публикации Белого дома уточнили, что президент подразумевал Доху, передает РИА «Новости».
Кроме того, Байден не смог вспомнить один из вопросов. При этом он уже прокомментировал часть реплики журналиста, однако все же попросил собеседника повторить его слова еще раз, признавшись, что забыл тему разговора.
Глава Белого дома неоднократно ошибался в названиях стран и фамилиях президентов. Так, он оговорился, перепутав Барака Обаму с Дональдом Трампом.
Прежде Байден путал Сирию и Ливию, «салон» и «салун», эскалацию и вакцинацию, президента и премьера Черногории, по ошибке приписал США войну с Ираном. Также он неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина и трижды запнулся в речи о России. Кроме того, он неправильно произносил аббревиатуры ATF (бюро по контролю за алкоголем, табаком и огнестрельным оружием) и RAF (Королевские ВВС Великобритании).
Напомним, в июне экс-врач Белого дома конгрессмен Ронни Джексон призвал Байдена срочно пройти тест на выявление нарушений когнитивных функций, указав, что «снижение умственных способностей» и забывчивость американского лидера стали более заметными.
Путин анонсировал «сверку часов» со странами ОДКБ на фоне ситуации в Афганистане
Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым заявил, что вопросы безопасности крайне важны с учетом ситуации в Афганистане, и выразил надежду на встречу 23 августа в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Путин заявил, что «сейчас один из наиболее актуальных вопросов – это вопросы безопасности, особенно в связи с событиями, которые сейчас развиваются в Афганистане», передает РИА «Новости».
Он выразил надежду, что в понедельник, 23 августа, они с Токаевым соберутся в режиме видеоконференции в рамках ОДКБ и «сверят часы».
Глава государства добавил, что предстоит работа в рамках ОДКБ и Шанхайской организации сотрудничества в плановом порядке в середине сентября.
«Казахстан и Россия являются союзниками, постоянно работаем по всем вопросам повестки дня, будь это международная повестка дня, проблемы безопасности и тем более вопросы двустороннего сотрудничества. Отрадно, что отношения между нашими странами успешно развиваются в духе стратегического партнерства, динамично», – сказал в ответ Токаев.
Он также отметил, что контакты между странами никогда не прерывались, «даже в условиях пандемии мы работали в режиме онлайн, говорил по телефону».
Президент Казахстана выразил надежду, что форум межрегионального сотрудничества двух стран состоится в октябре в очном или онлайн-формате: «Люди ждут, это очень важно с точки зрения придания дополнительного импульса нашим союзническим отношениям».
Токаев также указал, что Россия и Казахстан постоянно координируют свою политику в отношении проблем безопасности, «и эта проблема особенно становится все более значимой в контексте того, что происходит в Афганистане».
Ранее предполагалось, что ежегодный форум с участием глав двух государств в Кокшетау состоится во второй декаде ноября 2020 года, но он был перенесен на более поздний срок из-за пандемии.
В середине февраля Путин и Токаев договорились, что в 2021 году форум состоится в Кокшетау, форма мероприятия будет зависеть от эпидемиологической ситуации. В марте правительство Казахстана сообщало, что мероприятие запланировано на вторую половину года.
В августе стало известно, что Путин и Токаев примут участие в форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана.
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Тони Блэр подверг критике решение вывести войска из Афганистана
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Решение вывести войска стран Запада из Афганистана принято по политическим причинам, заявил экс-глава правительства Великобритании Тони Блэр.
Блэр, который 20 лет назад поддержал начало военной операции в Афганистане, написал статью, которую опубликовали ведущие британские СМИ. Он заявил, что «преобладают настроения, трактующие привнесение демократии в качестве утопического заблуждения, а любого рода интервенции – в качестве тщетной затеи», передает ТАСС.
По мнению Блэра, «мир не знает, что отстаивает Запад», так как уход из Афганистана – решение политическое, его принимали «не из стратегических соображений», так поступать не следовало. Блэр считает, что Запад «подчинился идиотскому политическому слогану о завершении бесконечных войн», хотя «численность войск сократилась до минимума и ни один военнослужащий стран-союзников не был убит в бою за последние полтора года».
Бывший премьер-министр считает, что Афганистан рискует «растерять достижения в области образования и прав человека». Он признал, что Запад совершал ошибки, но «реакция» на них, по мнению экс-премьера, «лишь увеличила их число».
Движение «Талибан» (запрещено в России) необходимо «привлечь к ответственности», заявил он. Блэр призвал «составить список стимулов, санкций и действий, призванных защитить гражданское население» Афганистана. Великобритания должна «эвакуировать и предоставить убежище тем, перед кем несет ответственность, перед афганцами, которые помогали» британцам. Талибы должны понять, что их «шаги будут иметь последствия», заявил Блэр.
Напомним, глава минобороны Великобритании Бен Уоллес также осудил США за «гнилую сделку» с талибами. Он заявил, что Великобритания пыталась, но не смогла сформировать коалицию НАТО, чтобы сохранить военное присутствие в Афганистане.
Лидер политического крыла «Талибана» прибыл в Кабул для обсуждения создания правительства
Лидер политического крыла движения «Талибан» (запрещено в России) Абдул Гани Барадар прибыл в Кабул для обсуждения вопроса о создании правительства, сообщают СМИ.
Агентство AFP со ссылкой на одного из высокопоставленных представителей «Талибана» передает, что Барадар «будет в Кабуле, чтобы провести встречи (...) для создания инклюзивного правительства», передает ТАСС.
Другие подробности визита не раскрываются.
Ранее сообщалось, что талибы собрались представить новую систему управления Афганистаном, а также принять новую конституцию.
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Талибы заявили о присоединении к ним брата президента Афганистана
Движение «Талибан» (запрещено в России как террористическое) заявило, что младший брат президента Афганистана Хашмат Гани якобы присягнул на верность боевикам.
Талибы заявили, что «Хашмат Гани, брат бывшего президента Афганистана Ашрафа Гани, присягнул на верность Исламскому эмирату (самоназвание режима талибов) в присутствии Халила Аль-Рахмана Хаккани», передает РИА «Новости».
До этого местный телеканал Shamshad News сообщил, что в Кабуле прошла встреча между Халилем Аль-Рахманом Хаккани, высокопоставленным членом террористической группировки «Сеть Хаккани», поддерживающей тесные контакты с талибами, и афганским экс-премьером, лидером Исламской партии Афганистана Гульбеддином Хекматияром.
Подробности встречи не указываются.
Напомним, «Сеть Хаккани» вела борьбу против советского контингента в Афганистане. Их идеологией является национализм и религиозный радикализм. После организация вошла в союз с талибами. Они вместе стремились демонтировать светские порядки и установить власть шариата по всей стране.
После того, как в августе 2021 года боевики взяли контроль над территорией почти всего Афганистана, в том числе вошли в Кабул, Ашраф Гани бежал с огромной суммой денег, причем часть средств даже не удалось вывезти из страны. Сообщалось, что он украл из казны 169 млн долларов.
В данный момент Гани и его семья находятся в ОАЭ. Сам он заявил, что его якобы вынудили покинуть Афганистан. В МИД России указали на ответственность Гани за происходящее в его стране.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, кто способен победить талибов в Афганистане.
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Талибы попросили Россию помочь договориться с ополчением в Панджшере
Движение «Талибан» (запрещено в России) попросило российских дипломатов передать лидерам ополчения в Панджшере «политический сигнал» о желании достичь соглашения, сообщил российский посол в Афганистане Дмитрий Жирнов.
Он отметил, что Панджшерское ущелье – единственная «точка, которая неподконтрольна талибам» в Афганистане. Посольство России посетил «высокопоставленный представитель политического офиса талибов». Поскольку Россия «пользуется большим авторитетом в Афганистане у разных политических сил», он попросил «передать панджшерцам политический сигнал», рассказал посол в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».
Как пояснил Жирнов, «дословно» панджшерцам попросили передать следующее: «До настоящего времени талибы не предпринимали ни одной попытки войти в Панджшер силой, группировка рассчитывает на нахождение мирного пути разрешения ситуации, например через достижение политического соглашения». «Талибы не хотят кровопролития и настроены на диалог», – приводит его слова РИА «Новости».
Жирнов считает, что «талибы хотят урегулировать ситуацию более цивилизованно, чем то, как хочет поступить бывший первый вице-президент Салех».
Тем временем источник ТАСС в силах сопротивления сообщил, что в субботу талибы вернули контроль над районом Андараб провинции Баглан, который ранее ополчение отбило у боевиков.
Напомним, вице-президент Амрулла Салех объявил себя временным главой Афганистана. Салех – таджик-панджшерец. Он перебрался в Панджшер из Кабула. Там же находится один из лидеров антиталибского сопротивления Ахмад Масуд – сын Ахмад Шаха Масуда, многолетнего лидера сопротивления советским войскам.
Украина поддержала новые санкции США против России
Украинский МИД решил поддержать решение США о введении антироссийских санкций по инциденту с Алексеем Навальным.
«В частности, речь идет о запрете импорта из Российской Федерации стрелкового оружия, боеприпасов, а также экспорта в Россию ряда чувствительных категорий товаров двойного использования. Ограничительные меры также касаются ряда лиц и предприятий», – говорится в сообщении на сайте украинского ведомства.
Напомним, Соединенные Штаты ввели 20 августа санкции против двух россиян по газопроводу «Северный поток – 2». Между тем в Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден издал указ, позволяющий вводить санкции в связи с «определенными энергетическими проектами» России, в частности с «Северным потоком – 2».
Также власти Британии ввели санкции в отношении семи сотрудников ФСБ, которых считают причастными к инциденту с блогером Алексеем Навальным.
Официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что действия Соединенных Штатов в связи с ситуацией вокруг блогера Алексея Навального демонстрируют нежелание Вашингтона считаться с реальностью. Она подчеркнула, что ответ на санкции будет жестким и адекватным.
Посол рассказал о первых днях талибов у власти в Афганистане
Первые дни движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) у власти в Афганистане оцениваются позитивно, но Россия будет внимательно следить за талибами, заявил российский посол в Кабуле Дмитрий Жирнов.
«Теперь мы будем внимательно наблюдать за талибами, мы не делаем поспешных выводов. Опыт первых пяти дней оценивается позитивно, но они должны это подтвердить», – заявил Жирнов в интервью Spiegel, передает РИА «Новости».
Дипломат признался, что еще в мае понял, что талибы не намерены прибегать к насильственным методам и кровопролитию. «Всем уже давно стало ясно, что большинство афганцев отвергают правительство Ашрафа Гани, даже многие из его приближенных. Можно было предвидеть, что никто не станет по-настоящему защищать Гани», – указал он.
О том, что талибы решили вести себя «цивилизованно», информация поступала из разных источников, подчеркнул Жирнов.
Также в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» он отметил, что в самом Кабуле также ситуация остается спокойной. «Восьмые сутки подряд все хорошо. Мы сегодня выезжали в город, чтобы удостовериться в этом своими глазами. Удостоверились, так и есть», – цитирует посла ТАСС.
Напомним, талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день запрещенное в России террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.
Всех американских дипломатов эвакуировали из посольства США и вертолетами доставили в аэропорт Кабула. Перед эвакуацией дипломатам пришлось сжечь американские флаги.
Меркель заявила об отсутствии острой террористической угрозы из Афганистана
На данный момент острой террористической угрозы из Афганистана для других стран нет, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая на предвыборном мероприятии в Берлине.
Меркель заявила, что «после завершения миссии по эвакуации нужно будет говорить, что было достигнуто, а что нет в Афганистане», и на данный момент «нет острой террористической угрозы со стороны «Аль-Каиды» (террористическая группировка, запрещена в России – прим. ВЗГЛЯД) или исламистских сил для других стран из Афганистана», передает РИА «Новости».
«Однако наша миссия имела более глобальные цели, мы хотели обеспечить как можно большему числу людей в Афганистане свободную, хорошую жизнь, прежде всего женщинам и девочкам (...) И нужно сказать, что это не удалось. Об этом нужно говорить», – добавила канцлер.
Напомним, талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день запрещенное в России террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.
Всех американских дипломатов эвакуировали из посольства США и вертолетами доставили в аэропорт Кабула. Перед эвакуацией дипломатам пришлось сжечь американские флаги.
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Москва призвала Лондон отказаться от конфронтации
Британскому руководству необходимо отказаться от конфронтации в отношении России, иначе Британия столкнется с ответными российскими мерами, заявило российское посольство в Лондоне.
«В который раз призываем руководство Великобритании отказаться от ничем не обоснованной конфронтационной линии в отношении нашей страны. Любые недружественные шаги не останутся без адекватного пропорционального ответа», – цитирует сообщение посольства ТАСС.
Это заявление стало реакцией дипмиссии на новые антироссийские санкции, введенные ранее Лондоном.
Между тем официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала новые санкции Вашингтона против Москвы в связи с «Северным потоком – 2» и «делом Навального».
«Рассматриваем такие враждебные действия администрации Джо Байдена как продиктованные отсутствием политической воли и нежеланием выстраивать российско-американские отношения на партнерской основе», – отметила она.
Напомним, Соединенные Штаты ввели 20 августа санкции против двух россиян по газопроводу «Северный поток – 2». Между тем в Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден издал указ, позволяющий вводить санкции в связи с «определенными энергетическими проектами» России, в частности с «Северным потоком – 2».
Также власти Британии ввели санкции в отношении семи сотрудников ФСБ, которых считают причастными к инциденту с блогером Алексеем Навальным.