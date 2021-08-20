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Голикова рассказала о снижении младенческой смертности в России
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Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что уровень младенческой смертности в России снизился с 2013 по 2020 год на 43,6%, и потенциал для дальнейшего снижения еще есть.
«Если говорить о стране в целом, то за период с 2013 по 2020 год показатель младенческой смертности снизился на 43,6%. Я хочу сказать, что у нас есть еще потенциал в этом. Несмотря на ковидный год, младенческая смертность продолжала снижаться, это очень хорошо», – пояснила Голикова, передает ТАСС.
В марте министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в России младенческая смертность достигла исторического минимума, составив 4,5 промилле, это ниже ожидаемого показателя на 8,5%.
Зеленский поразился повсеместному цинизму на Украине
Больше всего в работе на посту президента удивляет повсеместный цинизм, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
В интервью медиагруппе Funke украинский лидер отметил, что больше всего в работе президента его поражает повсеместный цинизм, передает РИА «Новости».
«Некоторые люди настолько циничны, что это выходит за рамки даже их собственного воображения», – заявил Зеленский.
Ранее украинский журналист Дмитрий Гордон рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский недосыпает, часто у него нет времени даже нормально поесть. Глава офиса президента Андрей Богдан заявил, что Зеленский болезненно воспринимает негатив в свой адрес, он устал.
В свою очередь физиогномист Светлана Филатова сравнила мешки под глазами Зеленского и экс-президента Украины Петра Порошенко. По ее словам, выражение лица Зеленского свидетельствует о сильной усталости.
Владимир Зеленский занимает президентский пост с мая 2019 года.
Телефон Меркель зазвонил во время переговоров с Путиным
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Телефонный звонок раздался в начале встречи президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель в Кремле. Глава германского правительства, видимо, забыла выключить свой сотовый.
Во время приветственного слова российского лидера послышалась мелодия звонка, первое мгновение никто, казалось, не знал, как реагировать. Но затем Меркель, спохватившись, достала из кармана телефон и, очевидно, выключила его или перевела в беззвучный режим. Путин не показал виду, что обратил внимание на этот инцидент, и продолжил свою речь, передает РИА «Новости».
Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в пятницу днем начали переговоры в Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца. Перед началом переговоров Путин вручил Меркель букет в бело-розовых тонах. В то же время Меркель перед началом переговоров по-русски поприветствовала главу МИД России Сергея Лаврова. «Добрый день», – обратилась она к Лаврову.
Во встрече в узком составе с российской стороны также принимают участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, с германской – официальный представитель правительства Штеффен Зайберт и руководитель группы внешней политики и политики безопасности Ведомства федерального канцлера Ута Кристина Байнхофф.
Перед началом переговоров канцлер ФРГ возложила венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.
Киев назвал Крымский мост неразрешимой проблемой
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Ситуация, которая сложилась в результате строительства Крымского моста, на данный момент практически неразрешима, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
«Проблема Керченского [Крымского] моста является одной из самых сложных и практически пока неразрешимых, учитывая банальную географию. Потому что география полностью контролируется РФ – и со стороны Таманского полуострова, и со стороны Крымского полуострова», – заявил Кулеба в интервью изданию «Новое время».
Глава МИД Украины добавил, что для Черного моря необходима новая стратегия стран НАТО, Украины, Грузии и Молдавии, иначе Россия будет доминировать в регионе.
По его словам, тема Черного моря сейчас одна из ключевых в украинской внешней политике. Кулеба заявил, что у президента Украины Владимира Зеленского есть инициатива, суть которой сводится к общим действиям для создания баланса безопасности в Черном море.
Ранее украинское издание Defense Express опубликовало видео с радиолокационной станцией «Минерал-У», работающей с ракетным комплексом ЖК-360МЦ «Нептун», который, по заявлению Киева, якобы может уничтожить Крымский мост.
Крымский мост – самый длинный в России (19 км). 15 мая 2018 года президентом Владимиром Путиным было открыто движение по его автомобильной части.
WSJ: Путин выступил против идеи Байдена разместить войска США в Средней Азии
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После вывода войск из Афганистана власти США рассчитывали временно разместить свои войска вблизи этой страны, однако президент России Владимир Путин на встрече с американским коллегой Джо Байденом выступил против этой идеи, пишет Wall Street Journal.
Во время встречи на высшем уровне в Швейцарии 16 июня Путин выступил против идеи Байдена разместить войска США в Средней Азии. Такое решение также сделало невозможным размещение беспилотных летательных аппаратов и других сил США по борьбе с терроризмом в странах, граничащих с Афганистаном.
Как отмечают высокопоставленные официальные лица США, это «подрывает усилия американских военных по противодействию новым террористическим угрозам после вывода войск из Афганистана». «Москва решительно настроена сохранить влияние в Средней Азии и не планирует расширять сотрудничество с новым американским президентом, несмотря на беспорядки в Афганистане», пишет WSJ со ссылкой на официальные лица США.
«Русские не заинтересованы в том, чтобы США вернулись туда», – заявил бывший эксперт Госдепартамента по Евразии Пол Гобл.
Еще в июле CША попросили Таджикистан, Казахстан и Узбекистан временно разместить на своей территории около 9 тыс. граждан Афганистана – это люди, которые активно помогали американцам и теперь боятся мести со стороны талибов. Просьба исходила лично от главы Белого дома Джо Байдена. Более того, Вашингтон обсуждал возможность проводить разведывательные операции с территорий Таджикистана и Узбекистана. При этом сообщалось, что страны обговаривают детали соответствующего соглашения.
Талибы вошли в Кабул 15 августа и установили контроль над городом. В тот же день запрещенное в России террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. Бывший президент США Дональд Трамп обвинил Байдена в бегстве ВС США из Афганистана и одном из величайших поражений в истории. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки». Глава МИД Сергей Лавров констатировал провал США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США миру. В российском МИДе поставили провал НАТО в Афганистане в один ряд с Югославией и Ливией.
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Казахские националисты заставили женщину-врача извиниться за русскую речь
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Невролог с 30-летним стажем Эмилия Гречаник рассказала, что казахские националисты заставили ее извиниться на камеру за общение на русском языке.
Гречаник в ходе стрима «Прекрасная Россия бу-бу-бу» рассказала, что ей позвонили через приемную по работе и во время разговора она на русском языке попросила набравшую ее женщину назвать идентификационный номер, передает RT.
«На что мне было сказано, что я не имею права говорить на русском языке, что я гражданка Казахстана и все в таком плане... государственный язык – казахский, язык межнационального общения – русский. Мы работаем на двух языках... Единственное, что я спросила, попросила на русском языке назвать номер», – заявила врач. Гречаник отметила, что разговор был провокационным и до этого момента с ней такого не происходило.
После этого случая блогер Куат Ахметов выложил в Сеть видеоролик с аудиозаписью беседы Гречаник и ее данными, заявив, что врач якобы заставляет говорить собеседников на русском языке. При этом Ахметов пригрозил передать «какие-то материалы в прокуратуру», если врач не извинится на камеру перед женщиной.
«Я не считаю, что я решила сама (извиняться на камеру)... Честно говоря, меня вынудили. Он (блогер Куат Ахметов) сказал, что я должна извиняться... Я ему сказала: «Хорошо, допустим, если вы так хотите, я извинюсь на русском языке». – «Нет, вы будете извиняться на казахском», – рассказала врач.
Невролог добавила, что блогер угрожал ей прокуратурой, а на работе после инцидента сделали выговор, говорится в Telegram-канале телеканала RT.
Нужно ли запрещать въезд в Россию лицам, притесняющим русскоговорящих за рубежом?
Как отмечает телеканал, сам Куат Ахметов, который является организатором движения Til Maydani («Волна языка»), утверждает, что хочет добиться выполнения закона Республики Казахстан о национальном языке: «А он нигде не выполняется». При этом Ахметов выкладывает видео с извинениями людей за общение на русском.
Участники возглавляемого им движения проводят в Казахстане так называемые языковые рейды по магазинам и ресторанам, требуя от персонала говорить только на казахском. Блогер утверждает, что никакого разжигания национальной розни в этом нет, требования предъявляют и к казахам, и к русским. И извиняются и те, и другие, говорится в сообщении.
Ахметов утверждает, что занимается подобной деятельностью уже десять лет. При этом, по имеющимся у телеканала сведениям, в 2017 году блогер продавал через социальную сеть «ВКонтакте» пластиковые окна, размещая объявления на своей странице только на русском языке. Вместо ответа на соответствующий вопрос Ахметов бросил трубку.
В четверг глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев заявил, в странах ближнего зарубежья начали появляться движения, унижающие честь и достоинство лиц другой национальности, в связи с этим появился законопроект, запрещающий въезд иностранцам, проявившим ненависть или вражду к русскоязычному населению или же оскорбившим ветеранов Великой Отечественной.
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась в другом вопиющем происшествии – живущего в Киргизии мальчика регулярно избивали сверстники только за то, что он русский и православный.
У талибов начали отбирать захваченное
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Министр обороны Афганистана Бисмилла Хан Мохаммади заявил, что сопротивлению удалось отбить от талибов (запрещенное и признанное террористическим в России движение «Талибан) три района в одной из провинции.
«Сопротивление террористам «Талибана» – мой долг. Районы Пули-Хесар, Дех-Салах и Бану в Баглане оккупированы местными силами сопротивления. Сопротивление все еще живо», – заявил генерал, передает РИА «Новости».
Между тем источник агентства в провинции сообщил, что силы сопротивления убили и ранили десятки талибов во время боев в Баглане.
Ранее сообщалось, что глава высшего совета по нацпримирению в Афганистане Абдулла Абдулла встретился со старейшинами и командирами единственной не подконтрольной талибам провинции Панджшер.
Многолетняя борьба США и их союзников с терроризмом в Афганистане завершилась победой талибов. Боевикам потребовалась всего неделя, чтобы после ухода американцев взять под контроль практически всю территорию страны.
Госсекретарь США Энтони Блинкен, заявил, что американцы находились в Афганистане, чтобы устранить террористическую угрозу, и добились своей цели. Американский лидер Джо Байден оправдал бегство США из Афганистана указанием на Россию.
Накануне Дня независимости Украины в Херсоне упал гигантский трезубец
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На набережной парка Славы в Херсоне рухнул самый высокий в области флагшток с трезубцем, который устанавливали ко Дню независимости Украины, 23 августа.
Как сообщает Telegram-канал Klymenko Time со ссылкой на пользователей соцсетей, при установке флагштока «что-то пошло не так и он упал». Обошлось без жертв, однако под флагштоком оказался припаркованный рядом автомобиль Lexus, он не подлежит восстановлению.
При этом, как отмечает Telegram-канал, после инцидента в комментарии к пользователю Facebook, первым сообщившем о падении флагштока, пришел глава Херсонской области Сергей Козырь, поинтересовавшись, «что этот пользователь сделал для Херсонщины».
Идея объединить все украинские города, установив на центральных площадях городов большие флагштоки с украинскими флагами, принадлежит офису президента Владимира Зеленского. Всего таких флагштоков на Украине планировали поставить не менее 17.
Как отмечает издание «Сегодня», флагшток поднимали на высоту 71,8 метра, вместе с трезубцем его высота должна была составить почти 73 метра. Стоимость флагштока составила 8 млн гривен (22,2 млн рублей).
Звукорежиссер группы «Кино»: Цой не считал себя корейцем
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Звукорежиссер Алексей Вишня, участвовавший в записи первых альбомов группы «Кино» заявил, что Виктор Цой не считал себя корейцем.
«Я вам обещал рассказать о происхождении Виктора Цоя. Цоя всегда представляли как корейца. Ну и фамилия такая соответствующая – Цой. В Корее много Цоев, действительно. Но сам Цой никогда в жизни не говорил, что кореец», – отметил звукорежиссер в видеоролике, опубликованном в своем YouTube-канале «Алексей Вишня».
«В свое время, когда пьяного Виктора называли чукчей, он отбрыкивался от этого и говорил: «Я не чукча, я – коряк». На самом деле папа Виктора Робертовича родился на границе Казахстана.... И тут действительно, где Казахстан, где Корея, а где коряки.... Все может быть, но доподлинный факт, что Цой считал себя коряком», – отметил Вишня.
Коряки – народ, коренное население северной части полуострова Камчатка. Компактно проживают в Камчатском крае, Магаданской области и Чукотском автономном округе России. Общая численность – около 8 тыс. человек. Говорят в основном по-русски, около 1,5 тыс. человек сохраняет корякский язык, письменность которого – на основе русского.
Напомним, 30 июля музыкальные коллективы России в рамках проекта #10ПесенЧемпионов в поддержку российских олимпийцев на Играх в Токио исполнили песню Цоя «Группа крови».
15 августа 2020 года, в 30-ю годовщину смерти лидера коллектива «Кино» Виктора Цоя, на Богословском кладбище в Петербурге собрались фанаты творчества рок-музыканта.
Эксперт объяснил отказ Испании пустить корабли ВМФ России в Сеуту
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«Испанцы и пять-семь лет назад не давали нам возможности осуществить демонстрацию флага. Но сейчас ситуация особая», – сказал газете ВЗГЛЯД капитан первого ранга запаса Михаил Ненашев. Так он прокомментировал отказ Испании разрешить кораблям ВМФ России заход в порт Сеута, при этом стоянка была заранее согласована с испанскими властями.
«С технической точки зрения то, что испанские власти не разрешили стоянку в порту Сеута на африканском побережье, не скажется на морском походе отряда наших кораблей по Средиземноморью. Отряд кораблей всегда включает вспомогательные суда, которые способны во время переходов заправить корабли и водой, и топливом. Кроме того, для заправки в данном районе Средиземноморья корабли могут зайти в Алжир», – отметил капитан первого ранга запаса, председатель Общероссийского движения поддержки флота Михаил Ненашев.
Но, добавил эксперт, сам по себе заход в Сеуту был бы демонстрацией российского флага и намерений Москвы политически взаимодействовать со всеми странами Средиземноморья, в том числе в борьбе с терроризмом и нелегальной миграцией. «Но проблема в том, что испанские власти сами себе не хозяева. Им подсказывают решения из штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. А в целом всем дирижируют американцы», – убежден Ненашев.
«Испанцы и пять-семь лет назад не давали нам возможности осуществить демонстрацию флага», – напомнил собеседник. Но сейчас, отметил он, ситуация особая – США, чья репутация в мире пошатнулась после бегства американских войск из Афганистана, будут особенно рьяно демонстрировать эффективность в «противодействии российским провокациям».
Со своей стороны, истерию подстегивают британцы – подогревая опасения по поводу того, что россияне во время стоянки в Сеуте якобы могут узнать некие секреты с британской базы ВМС в Гибралтаре, отметил Ненашев. «Я сам неоднократно ходил на кораблях через Гибралтар, и могу сказать – там нет никаких секретов, все видно как на ладони», – подчеркнул капитан первого ранга запаса.
МИД Испании не разрешил российским военным кораблям стоянку в порту Сеута – испанском анклаве на африканском побережье Средиземного моря. Как сообщает мадридское издание El Pais, российская сторона запрашивала разрешение для стоянки в Сеуте с 18 по 20 августа для большого противолодочного корабля (БПК) «Вице-адмирал Кулаков» и буксира «Алтай».
По имеющимся у El Pais сведениям, испанское Минобороны не увидело никаких препятствий для выдачи разрешения, однако МИД страны дополнительно запросил Москву о конечной цели похода, передает РИА «Новости».
Издание полагает, что МИД Испании таким образом хотел избежать какой-либо конфликтной ситуации, связанной с маршрутом российских кораблей. Не получив ответа, внешнеполитическое ведомство Испании отклонило заявку, говорится в статье. В материале делается акцент на политическом характере этого решения, на которое в первую очередь оказала влияние позиция Мадрида как будущего организатора саммита НАТО весной 2022 года. Ранее сообщалось, что власти Испании оказались в замешательстве из-за запроса флота России на дозаправку в Сеуте.
Мадридский журналист Игнасио Рейес, специализирующийся на военной тематике, в беседе с DW напомнил, что корабли ВМФ России останавливались в Сеуте в последние десятилетия довольно регулярно. Эти заходы вызывали в последние годы критику со стороны союзников Испании по НАТО и Евросоюзу – в частности Европарламент просил правительство Испании разъяснить, как «гостеприимство» по отношению к военным кораблям согласуется с антироссийскими санкциями ЕС.
Кроме того, отмечает DW, несогласие с заходом российских кораблей неоднократно высказывала Британия – Лондон указывал, что испанская Сеута находится недалеко от базы британских ВМС в Гибралтаре. По мнению Лондона, российский флот может использовать свою стоянку для сбора информации об этой стратегически важной базе.
Посольство ответило на объяснения Испании о запрете захода кораблей ВМФ РФ
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Российское посольство в Испании опровергло заявление испанского МИДа о том, что российская сторона не предоставила необходимые документы для захода в порт Сеуты двух военных кораблей.
«Относительно планировавшегося захода российских военных кораблей «Вице-адмирал Кулаков» и «Алтай» в испанский порт Сеута сообщаем, что на запрос посольства о предоставлении такой возможности МИД Испании информировал, что для положительного решения этого вопроса нужно представить данные о пункте, куда проследуют корабли после захода в испанский порт Сеута. Необходимые сведения были оперативно предоставлены», – заявили в посольстве, передает РИА «Новости».
Ранее в МИД Испании заявили, что такие документы не были предоставлены. При этом в ведомстве добавили, что как такового отказа в заходе кораблей не было, речь идет о непредоставлении документации – это общее правило для всех судов, которые заходят в этот порт.
Напомним, по данным газеты Pais, МИД Испании не позволил российским военным кораблям осуществить стоянку в порту Сеуты на северном побережье Африки. По данным издания, российская сторона запрашивала разрешение на 18–20 августа для большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» и буксира «Алтай». Испанское минобороны не видело никаких препятствий для выдачи документа, но МИД страны дополнительно запросил Москву о конечной цели похода и в итоге отклонил заявку.
Капитан первого ранга запаса Михаил Ненашев объяснил газете ВЗГЛЯД отказ Испании пустить корабли ВМФ России в Сеуту.
Индия срочно закупает у России новые автоматы
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Россия и Индия подписали соглашение о немедленной закупке 70 тыс. автоматов последней серии AK-200, поставка оружия начнется в ноябре этого года.
Контракт был подписан между индийским министерством обороны и российскими представителями в присутствии официальных лиц из Indo-Russia Rifles Pvt Ltd – фирмы по производству винтовок, которая возглавит местное производство автоматов АК в Индии. Ожидается, что эти винтовки начнут поступать в страну с ноября этого года, пишет ThePrint.
Предполагается, что они заменят 5,56 × 45-мм винтовки INSAS (Indian Small Arms System), которые в настоящее время используются в армии, флоте и ВВС, помимо других сил безопасности, и станут опорой вооруженных сил на долгие годы. В вооруженных силах Индии также используются американские винтовки SIG716 под патрон 7,62 × 51 мм, которые были закуплены армией в ускоренном порядке.
Передовая пехота будет оснащена ЗИГ, а остальные – АК-203.
Обе страны работают над более крупным проектом по совместному производству 6 млн винтовок АК-203 в Индии.
Ранее стало известно, что АК-203 решили сделать основным штурмовым оружием индийской армии.
Напомним, в августе посол южноазиатской республики в России Бала Венкатеш Варма заявил, что Индия в скором времени ожидает «очень позитивных сдвигов» в вопросе запуска производства на ее территории российских автоматов АК-203, которые будут поставляться, в том числе, для нужд индийской армии.
Зеленского обидело нежелание Германии поставлять оружие Украине
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Украина расстроена тем, что входящие в правящие партии Германии отказались поставлять оборонительное оружие Киеву, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.
«Мы приветствовали требования Хабека о поставках оружия Украине. И мы немного грустим, что не получили такой же поддержки от правящих партий», – сказал Зеленский в интервью газетам немецкой редакционной группы Funke.
Под правящими партиями президент имел в виду блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов, а также Социал-демократическую партию Германии, передает ТАСС.
По словам Зеленского, Киев ожидает, что Берлин поможет оснастить морской флот и будет партнером Украины в техническом смысле.
Ранее сопредседатель немецкой партии «Зеленые» Роберт Хабек поддержал идею поставок вооружений на Украину «для обороны». Однако позже в кабмине Германии заявили, что не выдают разрешений на экспорт вооружений на Украину и намерены придерживаться данной политики. Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник заявил о недовольстве позицией Германии в вопросе поставок военной помощи Киеву.
Ранее экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что во время визита на Украину канцлер Германии Ангела Меркель поставит президента Владимира Зеленского перед выбором в вопросах, связанных с проектом «Северный поток – 2» и ситуацией в Донбассе. Канцлер Германии посетит Москву 20 августа, а Киев – 22 августа.
На Украине испугались прекращения поддержки Запада после Афганистана
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Неудача в борьбе за «новый Афганистан» может привести к свертыванию борьбы за «новую Украину», выразил мнение бывший глава МИД Украины Павел Климкин.
«Вывод прост: неудача в борьбе за «новый Афганистан» может привести к свертыванию борьбы за новые демократии, в частности, за новую Украину», – написал Климкин на своей странице в соцсети Facebook.
Он также предостерег украинских политиков от попыток «получить что-либо» от США, воспользовавшись «затруднениями» Вашингтона из-за ситуации в Афганистане.
Накануне бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер назвал итоги операции в Афганистане катастрофой для США и НАТО. Во вторник президент Чехии Милош Земан усомнился в необходимости существования НАТО после «драматического» провала в Афганистане.
В минувшее воскресенье талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день запрещенное в России террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. Всех американских дипломатов эвакуировали из посольства США и вертолетами доставили в аэропорт Кабула. Перед эвакуацией дипломатам США пришлось сжечь американские флаги.
Бывший президент США Дональд Трамп обвинил Байдена в бегстве ВС США из Афганистана и одном из величайших поражений в истории. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки». Глава МИД Сергей Лавров констатировал провал США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США миру. В российском МИДе поставили провал НАТО в Афганистане в один ряд с Югославией и Ливией.
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Суд вынес приговор дравшемуся с силовиками на незаконной акции в Москве чеченцу
Тверской суд Москвы приговорил к пяти годам колонии общего режима Сайд-Мухамада Джумаева, он обвинен в нападении на силовиков на несогласованной акции 23 января в столице, сообщили в пресс-службе суда.
«Джумаеву назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима», – приводит сообщение РИА «Новости».
Накануне по данному делу прошли прения сторон. Прокурор просил суд приговорить мужчину к 6 годам колонии общего режима.
Ранее Джумаева отправили под арест. Также сообщалось, что после драки сбежал к матери в Псков и скрывался у нее дома. Ему предъявлено обвинение.
Советник главы Чечни, депутат Госдумы Адам Делимханов призывал выйти на связь молодого человека, который на опубликованных в Сети видео участвует в потасовке с правоохранителями на несогласованной акции в Москве. На кадрах один из участников акции ожесточенно дрался с правоохранителями, его личность удалось быстро установить.
Глава Союза чеченской молодежи Рустам Тапаев заявил, в Чечне не пытаются «отмазать» Джумаева, если человек нарушил закон, то в любом случае должен за это ответить.
Испания запретила российским кораблям стоянку в порту Сеуты
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МИД Испании не разрешил российским военным кораблям стоянку в порту Сеуты на северном побережье Африки, сообщает El Pais.
Как сообщается в статье, российская сторона запрашивала разрешение для стоянки в Сеуте с 18 по 20 августа для большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» и буксира «Алтай». По имеющимся у издания сведениям, испанское министерство обороны не увидело никаких препятствий для выдачи разрешения, однако МИД страны дополнительно запросил Москву о конечной цели похода, передает РИА «Новости».
Издание полагает, что МИД Испании таким образом хотел избежать какой-либо конфликтной ситуации, связанной с маршрутом российских кораблей. Не получив ответа, внешнеполитическое ведомство Испании отклонило заявку, говорится в статье.
В материале говорится о политическом характере этого решения, на которое в первую очередь оказала влияние позиция Мадрида как будущего организатора саммита НАТО весной 2022 года.
Ранее сообщалось, что власти Испании оказались в замешательстве из-за запроса флота России на дозаправку в Сеуте.