В Крыму призвали Турцию бойкотировать «антироссийский шабаш»

Представители парламента и национальных общин Крыма обратились к руководству Турции с призывом не участвовать в мероприятиях антироссийской направленности, связанных с Крымом, и таким они назвали саммит «Крымская платформа».

«Исходя из принципов развития добрососедских отношений между нашими народами, из чувства взаимоуважения и солидарности лидеров России и Турции, мы призываем руководство Турецкой Республики принять меры к тому, чтобы Турция не участвовала в мероприятиях антироссийской направленности, связанных с Крымом. Мы убеждены, что Крым должен стать мостом дружбы и сотрудничества между Россией и Турцией», – передает РИА «Новости» текст обращения.

Представители Крыма отметили, что оппоненты России, собираясь в Киеве 23 августа «на антироссийский шабаш», пытаются поставить под сомнение территориальную целостность и суверенитет России.

«Они посягают на российский статус Крыма, который закреплен в Конституции Российской Федерации. При этом предпринимаются попытки заручиться поддержкой Турецкой Республики, для которой тема национального единства также является весьма важной», – говорится в обращении.

Подписавшие обращение напомнили, что во время попытки государственного переворота в Турции в 2016 году Россия заняла последовательную, принципиальную позицию и оказала поддержку Турции в тот момент, когда под вопрос была поставлена ее государственность.

Обращение подписали глава крымского парламента Владимир Константинов, председатель Общественной палаты Крыма Александр Форманчук, а также лидеры и представители крымско-татарской, русской, украинской, белоруской, немецкой, греческой, еврейской, болгарской национально-культурных общин и общественных организаций.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал форум «Крымская платформа» шабашем, на котором «Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти». Вице-премьер крымского правительства, постпред Крыма при президенте России Георгий Мурадов призвал западные страны вместо участия в киевском саммите «Крымская платформа» налаживать сотрудничество с международной ассоциацией «Друзья Крыма», которая объединяет сторонников российского статуса полуострова.

Участники саммита «Крымская платформа» 23 августа в Киеве обсудят вопрос «возвращения» контроля над полуостровом Украиной. По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, в саммите примут участие 44 страны и международных организаций, в том числе посол Турции.

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