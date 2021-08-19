Байден заявил о более серьезной угрозе терроризма из Сирии, чем из Афганистана

Соединенные Штаты сталкиваются с более серьезной угрозой терроризма из Сирии и других стран, нежели из Афганистана, заявил президент США Джо Байден, комментируя вывод американских войск из этой страны.

Он также выразил мнение, что «хорошего времени покидать Афганистан не было ни 15 лет назад, ни сейчас». По его словам, при принятии решения речь шла о вопросе, посылать ли вновь и вновь американских сыновей и дочерей в республику. Байден уверен, что его решение о полном выводе войск США из Афганистана «те же люди» критиковали бы в любом случае, даже если бы «Талибан» (движение признано террористическим и запрещено в России) сдался.

Кроме того, Байден указал, что «Талибан не стремится к международному признанию, проходя с этим вопросом через экзистенциальный кризис, передает РИА «Новости».

Президент США не считает, что талибы изменились с 2001 года, когда США вошли в Афганистан. Суть кризиса движения в данный момент, как считает Байден, в том, чтобы решить, «нужно ли им, чтобы их признало международное сообщество». «Я не уверен, что им нужно», – сказал Байден.

Напомним, многолетняя борьба США и их союзников с терроризмом в Афганистане завершилась победой талибов. Боевикам потребовалась всего неделя, чтобы после ухода американцев взять под контроль практически всю территорию страны. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американцы находились в Афганистане, чтобы устранить террористическую угрозу, и добились своей цели. Джо Байден оправдал бегство США из Афганистана указанием на Россию.

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