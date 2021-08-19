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Посол Нидерландов с группой дипломатов прибыл в Афганистан
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Военно-транспортный самолет ВВС Нидерландов доставил в Афганистан посла, группу консульских работников и 62 военнослужащих для обеспечения охраны дипломатов, сообщило министерство иностранных дел Нидерландов.
«Новая группа [дипломатов из Нидерландов] вылетела в понедельник из аэропорта Эйндховена, а в среду самолет получил разрешение на посадку в Кабуле», – приводит сообщение ведомства ТАСС.
Посол Сесилиа Вейгерс вернулась в Афганистан вместе с новыми дипломатами, которые продолжат работу из аэропорта. Их основная задача будет заключаться в оформлении документов афганцев, которые могут рассчитывать на убежище в Нидерландах.
«Ситуация в аэропорту остается непонятной и постоянно меняющейся, – добавили в министерстве. – Военные США взяли на себя обеспечение безопасности и координацию полетов. Ожидается, что в течение нескольких дней аэропорт сможет принять несколько голландских рейсов, однако все будет зависеть от дальнейшего развития ситуации».
Работавшие в Афганистане голландские дипломаты ранее были в срочном порядке эвакуированы. В МИД Нидерландов сообщили, что эвакуационный рейс, на борту которого находились около 50 голландцев из Афганистана, в среду вечером приземлился в Схипхоле. На четверг запланирован еще один эвакуационный рейс из республики.
Во вторник исполняющая обязанности министра обороны Нидерландов Анк Бейлевельд заявила в национальном парламенте о намерении властей вывезти голландцев, всех афганских переводчиков, а также, возможно, представителей других профессий, которые помогали голландцам в Афганистане и которым может угрожать опасность со стороны движения «Талибан» (запрещено в России).
В минувшее воскресенье талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день запрещенное в России террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. Также стало известно о намерении талибов объявить о создании «Исламского Эмирата Афганистан». Газета ВЗГЛЯД разбирала, чем опасно создание террористического государства талибов под боком у России.
Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил (ВС) США генерал Марк Милли попытался оправдать стремительное падение сил безопасности Афганистана, подготовкой и вооружением которых занимались США, отсутствием отчетов от разведки о том, что афганские «силы безопасности численностью 300 тыс. человек испарятся за 11 дней с 6 августа по 16 августа с захватом [талибами] 34 провинций и столицы Кабула».
Бывший президент США Дональд Трамп обвинил главу действующей американской администрации Джо Байдена в бегстве ВС США из Афганистана и одном из величайших поражений в истории. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки». Глава МИД России Сергей Лавров констатировал провал США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения Штатов всему миру.
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Посол России рассказал, что «самое дорогое» уносили силовики при бегстве из Кабула
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Афганские силовики, бежавшие из Кабула при наступлении боевиков движения «Талибан» (запрещено в России) уносили «самое дорогое» для них – пиво, рассказал российский посол в стране Дмитрий Жирнов.
«Разбежались чиновники, рассыпались органы власти – старые, спецслужбы убежали. Мы сами видели. Так получилось случайно, что 15 [августа] утром [когда талибы вошли в Кабул] ребята были в городе на задании. Они видели, как силовики выносят из министерства внутренних дел самое дорогое, что у них было – пиво. Кто-то пиво, а президент Гани, когда бежал, у него вертолет был забит деньгами. Не все [деньги] влезли», – передает слова дипломата РИА «Новости» в эфире «Первого канала».
Напомним, многолетняя борьба США и их союзников с терроризмом в Афганистане завершилась победой талибов. Боевикам потребовалась всего неделя, чтобы после ухода американцев взять под контроль практически всю территорию страны.
В посольстве России рассказали, что президент Афганистана Ашраф Гани бежал из Кабула с огромной суммой денег, часть средств даже не удалось вывезти из страны.
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Трамп испугался доступа России к брошенным в Афганистане Black Hawk
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Переданные афганской армии вертолеты США Black Hawk теперь будет изучать Россия, заявил бывший президент США Дональд Трамп.
«Миллиарды, миллиарды долларов. Новейшие вертолеты Black Hawk, которые теперь будут изучать Россия, и Китай, и кто угодно, потому что это лучшая техника в мире», – передает РИА «Новости» со ссылкой на Fox News слова Трампа.
Трамп возмутился тем, что США не уничтожили военную технику перед тем, как уходить из Афганистана, и теперь она оказалась в руках движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России).
По его словам, афганская армия воевала за американские деньги. «Я спрашивал, почему афганские солдаты воюют против «Талибана» (запрещено в России). Мне сообщили разные люди весьма ужасную информацию: у них самая большая зарплата среди солдат в мире. Они делали это ради зарплаты. Потому что как только мы перестали платить, как только ушли, они перестали сражаться», – сказал Трамп.
Он также сравнил годовые расходы США на операцию в Афганистане с военным бюджетом России. «Мы тратили 42 млрд долларов в год. Подумайте, 42 млрд. Я так понимаю, Россия тратит 50 млрд в год на всю армию, а мы 42 млрд», – сказал Трамп.
Он подчеркнул, что это происходило из года в год и ничего не принесло США взамен. «Я слышал, что 40 тыс. американцев... 40 тыс. американцев, не говоря о тех, кто помогал нам в Афганистане. 40 тыс. потенциальных заложников», – сказал Трамп. Он подчеркнул, что точного числа американских граждан, которым предстоит покинуть республику, не знает никто.
Трамп заявил, что всегда считал ушедшего в отставку президента Афганистана Ашрафа Гани «большим мошенником», а «Талибан» (запрещено в России) – хорошими бойцами с тысячелетним опытом.
В воскресенье отряды запрещенного в России террористического движения «Талибан» вошли в столицу Афганистана и установили контроль над городом. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. В тот же день движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.
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Названа сумма украденного президентом Афганистана из казны
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При побеге из Афганистана президент Ашраф Гани украл из казны 169 млн долларов, заявил посол Афганистана в Таджикистане Мухаммад Зохир Агбар на пресс-конференции в Душанбе.
По его словам, побег Гани является «предательством государства и нации».
Агбар заявил, что признает вице-премьера Амруллу Салеха в качестве главы Афганистана. «В соответствии с конституцией страны, в случае отсутствия, побега или смерти президента, первый заместитель будет исполнять его обязанности, поэтому Амрулла Салех теперь является главой государства», – цитирует заявление посла РИА «Новости».
Агбар также обратился в Интерпол с запросом об аресте Ашрафа Гани для того, чтобы его доставили в международный суд.
Однако директор Национального центрального бюро Интерпола в Таджикистане Шахриер Назриев заявил, что обращения об аресте Гани не поступало. «Сначала они [Афганистан] должны обратиться с заявлением о розыске к генсеку Интерпола, после чего мы уже его будем рассматривать», – пояснил он.
Напомним, многолетняя борьба США и их союзников с терроризмом в Афганистане завершилась победой талибов. Боевикам потребовалась всего неделя, чтобы после ухода американцев взять под контроль практически всю территорию страны.
В посольстве России рассказали, что президент Афганистана Ашраф Гани бежал из Кабула с огромной суммой денег, часть средств даже не удалось вывезти из страны.
Москву шокировала реакция демократического мира на гуманитарный кризис в Афганистане
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Реакция демократического мира на гуманитарный кризис в Афганистане вызывает шок, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Захарова заявила в эфире Youtube-канала «Соловьев Live», что она с ужасом наблюдает «те заявления, которые сейчас раздаются по этому поводу».
«Например, премьер-министр Эстонии заявила, что гуманитарный кризис в Афганистане шокирует весь демократический мир, – запевка хорошая, действительно так, – и Эстония готова внести свой вклад в его разрешение, приняв 10 беженцев из Афганистана», – сказала она.
Представитель МИД подчеркнула, что «шокирует не только гуманитарный кризис, который разворачивается в Афганистане, шокирует реакция демократического мира на этот кризис».
«Что делает западный мир? Вот те самые страны НАТО, ЕС, которые 20 лет там наводили порядок (...) Направляют самолеты? (...) Разве они занимаются тем, что они начинают разворачивать какие-то лагеря для беженцев, выделять средства соответствующим НПО, которые оказывали помощь? (...) Нет, все намного интереснее – они публикуют заявление на сайте госдепартамента, призывающее не закрывать погранпереходы, оставлять открытыми дороги и аэропорты», – подчеркнула она.
Напомним, в воскресенье отряды талибов (движение «Талибан» запрещено в России – прим. ВЗГЛЯД) вошли в столицу Афганистана и установили контроль над городом. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. В тот же день движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.
После афганские СМИ распространили кадры, на которых видно, как с американского транспортного самолета, вылетающего из Кабула, падают люди – предположительно, афганцы, которые пытались бежать из захваченной террористами страны, зацепившись за шасси. Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд после этого инцидента заявила, что «друзья и союзники» США «не виснут на самолетах».
Между тем автомобили гражданских лиц и военных Афганистана, брошенные у моста Термез – Хайратон, создали пробку и мешают вернуться грузовикам в Узбекистан.
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Авиаэксперт оценил интерес для России американских вертолетов Black Hawk
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«Никаких секретных разработок открыто не будет, так как в Афганистан, наверняка, передавались машины устаревшей модификации», – сказал газете ВЗГЛЯД авиаэксперт Дмитрий Дрозденко, комментируя заявление бывшего президента США Дональда Трампа о том, что переданные афганской армии вертолеты США Black Hawk теперь будет изучать Россия.
«Доступ к чужой современной технике всегда интересен и полезен. Не только для нас. Когда мы начали применять вертолет Ми-24, американцы провели целую спецоперацию, чтобы похитить эту машину и привезти ее для изучения в США. Более того, они не только изучают наши машины, они их закупают по всему миру, тренируют своих летчиков с ними бороться», – отметил обозреватель журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко.
Но, добавил эксперт, если в распоряжение российских военных попадет американский вертолет Black Hawk («Черный ястреб»), из тех, что поставлялись ВВС Афганистана, маловероятно, чтобы были получены какие-либо ценные сведения. «В Афганистан, наверняка, передавались машины устаревшей модификации и без каких-либо супер-секретов. Хотя технологии потенциального противника всегда интересны», – указал Дрозденко.
«До правления Дональда Трампа армия США для Афганистана закупала в России вертолеты Ми–8. По эксплуатационным возможностям и простоте обслуживания, особенно в таких невероятно суровых условиях, как Афганистан – пыль, холод, жара, высота, все то, что не любит авиационная техника, наши вертолеты впереди планеты всей. Американские Black Hawk стоят в ангарах, с них тщательно стирается пыль. А наши вертолеты могут стоять на улице, просто накрытые чехлом», – отметил эксперт.
Дрозденко добавил, что «наш вертолет Ми–8 и его модификации не просто живы, а имеют потенциал на развитие и пользуются популярностью во всем мире, в том числе в самом Афганистане».
Переданные афганской армии «новейшие вертолеты Black Hawk... теперь будут изучать Россия, и Китай, и кто угодно, потому что это лучшая техника в мире», – заявил бывший президент США Дональд Трамп. Он возмутился тем, что США не уничтожили военную технику перед тем, как уходить из Афганистана.
По информации бюллетеня Military Balance за 2021 год, на вооружении ВВС Афганистана находилось до 30 многоцелевых вертолетов Sikorsky UH-60 Black Hawk.
В июле афганские правительственные силы получили от США семь новых боевых вертолетов Black Hawk, техника уже доставлена в Кабул, сообщил портал «Военное обозрение» со ссылкой на пресс-службу 209-го корпуса «Шохин» Афганской национальной армии. Согласно сообщению, на все семь вертолетов установлено оборудование, позволяющее осуществлять точное целеуказание в любое время суток.
Лондонская Daily Mail сообщала о том, что в ходе своего наступления движение «Талибан» (признано в России террористическим и запрещено) захватило в аэропорту города Кандагар несколько «Черных ястребов» на общую сумму 6 млн долларов.
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Талибы открыли огонь по митингующим в Нангархаре
Члены радикального движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) открыли огонь по митингующим в поддержку национального флага Афганистана в провинции Нангархар, сообщил источник среди местных жителей.
Источник сообщил, что есть жертвы и пострадавшие, передает РИА «Новости».
Источник в департаменте здравоохранения подтвердил эту информацию, сообщив, что по меньшей мере два человека погибли, еще 12 пострадали в результате стрельбы.
Ранее талибы потребовали от мирных граждан Афганистана сдать оружие.
В воскресенье отряды боевиков вошли в столицу Афганистана и установили контроль над городом. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. В тот же день движение объявило о взятии под контроль всей территории страны.
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Стало известно, куда сбежал президент Афганистана
Президент Афганистана Ашраф Гани с семьей находятся в ОАЭ, подтвердило министерство иностранных дел страны.
«Министерство иностранных дел и международного сотрудничества Объединенных Арабских Эмиратов может подтвердить, что ОАЭ приняли президента Ашрафа Гани и его семью в стране на гуманитарных основаниях», – приводит сообщение РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что при побеге из Афганистана президент Ашраф Гани украл из казны 169 млн долларов.
Напомним, многолетняя борьба США и их союзников с терроризмом в Афганистане завершилась победой талибов. Боевикам потребовалась всего неделя, чтобы после ухода американцев взять под контроль практически всю территорию страны.
В посольстве России рассказали, что президент Афганистана Ашраф Гани бежал из Кабула с огромной суммой денег, часть средств даже не удалось вывезти из страны.
Рейтинг Байдена обвалился после захвата Афганистана талибами
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На фоне ситуации в Афганистане рейтинг одобрения деятельности американского президента Джо Байдена снизился в США до 46%, свидетельствуют данные опроса, проведенного Reuters и Ipsos.
Поддержка Байдена снизилась сразу на 7 процентных пунктов – прежде о его политике положительно отзывались 53% респондентов (аналогичный опрос Reuters и Ipsos проводили в пятницу). Нынешний показатель – самый низкий за время президентства Байдена. В опросе принимали участие совершеннолетние американцы. Их число, а также величина статистической погрешности не указываются, передает ТАСС.
Напомним, по данным Trafalgar Group, 69,3% американцев не одобряют действия Байдена в сфере военных операций США в Афганистане. Байден заявлял, что готов к критике из-за решения о выводе американских войск из Афганистана.
Многолетняя борьба США и их союзников с терроризмом в Афганистане завершилась победой талибов. Движению «Талибан» (запрещено в России) потребовалась всего неделя, чтобы после ухода американцев взять под контроль практически всю территорию Афганистана.
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Талибы потребовали от мирных граждан Афганистана сдать оружие
Представитель радикального движения «Талибан» (признано в РФ террористическим и запрещено) заявил, что мирные граждане Афганистана должны сдать оружие и боеприпасы членам движения, передают западные СМИ.
«Мирные граждане Афганистана должны сдать оружие и боеприпасы уполномоченным членам «Талибана», – передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters слова официального представителя движения.
В воскресенье отряды запрещенного в России террористического движения «Талибан» вошли в столицу Афганистана и установили контроль над городом. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. В тот же день движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.
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США задумались о санкциях по Афганистану
Администрация США рассматривает возможность использования санкций для защиты гражданского населения в Афганистане, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.
Его спросили о том, какие у Вашингтона есть инструменты для защиты гражданского населения в Афганистане. Салливан ответил, что есть «много защитных механизмов, очевидно, есть возможности, связанные с санкциями, международной изоляцией». По его словам, власти США «работают над некоторыми возможностями сейчас».
Однако Салливан отказался делиться подробностями, чтобы Вашингтон мог общаться напрямую с движением «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России), передает РИА «Новости».
Напомним, западные посольства срочно эвакуируются из Кабула. Зарубежная пресса после взятия Кабула талибами подсчитывает пущенные на ветер триллионы долларов и констатирует унизительное поражение Запада в Афганистане.
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Посол объяснил, почему в Кабуле не поддержали объявившего себя временным главой Салеха
В Кабуле не поддержали вице-президента Афганистана Амруллу Салеха, который заявил, что он теперь является временным главой государства, сообщил посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов.
Жирнов указал в эфире Первого канала, что «режим (Ашрафа) Гани не просто не пользовался никакой поддержкой, его ненавидели простые люди, а это порядка 90%», потому «в Кабуле за вице-президента Салеха никто не встал», передает РИА «Новости».
Посол также заявил в эфире телеканала «Россия 24», что в оценке перспектив удержания власти в Афганистане талибами (движение признано террористическим и запрещено в России – прим. ВЗГЛЯД) или Салехом нужно быть реалистами, и Москва готова к любому развитию событий.
«Подчеркиваю, в широком смысле никаких генерализованных выводов мы не делаем. Слишком рано. Сейчас получается, третьи сутки», – подчеркнул посол, отвечая на вопрос, есть ли у России и у посольства в частности «план Б».
Газета ВЗГЛЯД анализировала, кто может стать лидером нового Афганистана. Отметим, что талибы призвали женщин участвовать в управлении страной.
Напомним, в воскресенье отряды боевиков вошли в столицу Афганистана и установили контроль над городом. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. В тот же день движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.
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Эксперт оценил способность талибов разоружить Афганистан
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«Пока что все, что говорят талибы, – это декларация о намерениях. С другой стороны, поступают сообщения о начале антиталибского сопротивления в Панджшере», – сказал газете ВЗГЛЯД журналист-международник Аббас Джума, комментируя намерение движения «Талибан» (запрещено в России) изъять у граждан Афганистана оружие и боеприпасы.
«Движение «Талибан» (признано в России террористическим и запрещено) призывает граждан Афганистана сдать оружие и одновременно обещает всех пощадить. Но пока все, что говорят и обещают талибы, – это не более чем декларация о намерениях», – считает журналист-международник Аббас Джума.
«Верят ли этому люди – большой вопрос. Возможно, кто-то верит. Но большинство уверены, что слова новых властей – ложь, и на то у них есть основания», – пояснил эксперт. По его словам, «талибы находятся у власти чуть больше суток, а за спиной у них годы зверств». «Вряд ли одним-двумя заявлениями, интервью и распоряжением об амнистии можно перечеркнуть все те деяния, которые видели как в Афганистане, так и за его пределами», – уверен Джума.
Собеседник также отметил, что не все жители Афганистана готовы сложить оружие и сдаться. «Это в первую очередь вооруженные таджики и узбеки. Панджшер не взят. Там укрылись те, кто либо не смог, либо не захотел уезжать за рубеж», – уточнил он.
«По неподтвержденным данным, в Панджшер, стекаются силы в том числе и маршала Дустума. Вроде как предпринимаются попытки контратаки. Насколько это все правда и будет ли все это успешным – пока большой вопрос. Но тот факт, что Панджшер, как и двадцать лет назад стал зоной, свободной от «Талибана», – это факт. Но что будет дальше – покажет время», – заключил Джума.
«Мирные граждане Афганистана должны сдать оружие и боеприпасы уполномоченным членам «Талибана», – передало в среду РИА «Новости»
со ссылкой на Reuters слова официального представителя движения. Во вторник представитель талибов Забихулла Муджахид заявил, что движение издало акт о всеобщем помиловании
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В то же время поступили сообщения о том, что в Панджшер – провинцию на северо-востоке Афганистана, населенную таджиками – отправились около 10 тыс. бойцов, которые будут воевать против «Талибана». Сообщается, что речь идет о силах маршала Абдул-Рашида Дустума.
В 1996-2001 годах афганский узбек Дустум и возглавляемые им формирования сыграли ключевую роль в противостоянии «Северного альянса» и талибов, в 2014-20 годах он занимал пост первого вице-президента Афганистана. Ранее ТАСС сообщал о том, что еще в июле, за несколько недель до взятия Кабула талибами, Дустум бежал из своей «столицы» Мазари-Шарифа в узбекский город Термез (самый южный областной центр Узбекистана близ афганской границы).
Собеседник РИА Новости сообщил в среду, что силы вице-президента Афганистана Амруллы Салеха отбили район Чарикар в провинции Парван, они ведут бои с талибами в Панджшере. Во вторник Салех объявил, что он принимает на себя президентские полномочия в отсутствие бежавшего из страны президента Ашрафа Гани. О Салехе известно, что он – этнический таджик, уроженец Панджшера. Участвовал в боях против советского контингента в отрядах афгано-таджикского полевого командира Ахмад Шаха Масуда. Впоследствии, под его же началом воевал с талибами в рядах «Северного альянса».
Три дня назад Салех обещал в своем Twitter, что ни при каких обстоятельствах не сдастся талибам и не предаст память главы Северного альянса Ахмада Шаха Масуда, воевавшего с талибами и убитого в 2001 году. Салех координирует свои действия с сыном Ахмад Шаха Масуда – Ахмадом Масудом, который во вторник объявил о начале сопротивления талибам в Панджшере.
Напомним, что на следующий день после взятия Кабула талибы объявили о завершении войны в Афганистане.
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США раскрыли договоренности с талибами про американцев в Афганистане
Представители радикального движения «Талибан» (запрещено в России) обещали позволить находящимся в Афганистане американцам добраться до аэропорта Кабула, заявил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли.
«По линии Госдепартамента (запрещенное в России террористическое движение) «Талибан» гарантировал безопасный путь к аэропорту американским гражданам, имеющим паспорт США», – приводит слова председателя КНШ ВС США ТАСС.
Он также сообщил, что в настоящий момент в аэропорту Кабула находится порядка 5 тыс. американских военнослужащих. «Ситуация в области безопасности в аэропорту [Кабула] стабильная. Однако существуют угрозы, за которыми мы пристально следим, и если в какой-либо момент мы сможем выявить конкретную угрозу, мы моментально и без каких-либо колебаний предпримем меры военного характера», – сказал он.
Как отметил Милли, с середины августа в данном районе «ситуация в сфере безопасности быстро ухудшилась». По словам Милли, «сейчас обстановка все еще очень опасная». Генерал также констатировал, что «боевая ситуация является изменчивой».
По словам главы КНШ, военные США также взяли под свой контроль ситуацию с гражданскими, которые ранее выходили на взлетно-посадочную полосу аэропорта Кабула, подвергая опасности самих себя и создавая «угрозу безопасности» американским самолетами. «Как вы видели, у нас также есть риск, когда невооруженные невинные граждане собираются на взлетно-посадочной полосе, где они становятся угрозой безопасности для наших самолетов и экипажей, а также [подвергают опасности] самих себя. В настоящий момент эта ситуация на аэродроме находится под контролем», – сказал Милли.
В свою очередь министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что боевики движения «Талибан» (запрещено в России) не препятствовали действиям американских военных в аэропорту столицы Афганистана.
В минувшее воскресенье отряды запрещенного в России террористического движения «Талибан» вошли в столицу Афганистана. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. В тот же день движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал провал миссии США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения Соединенных Штатов всему миру.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась в причинах и возможных последствиях победы «Талибана», а также анализировала, чем опасно создание террористического государства талибов под боком у России.
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Постпред США при ООН отреклась от «виснущих на самолетах» афганцев
Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд после инцидента с американским самолетом в Кабуле заявила, что «друзья и союзники» США «не виснут на самолетах».
Во время интервью для MSNBC, посвященного выводу военных США из Афганистана, ведущая спросила, какие вопросы задают постпреду на счет «навязчивых отголосков Сайгона 1975 года», «тогда как нынешняя эвакуация – более беспорядочная и опасная», «а друзья и союзники» США «виснут на самолетах».
«Знаете, я думаю, что это не 1975 год. Это 2021 год. Мы в другом мире. Мы строили планы и мы принимаем меры. Ситуация, в которой мы находимся, не незапланированная. Это сложно – я абсолютно не отрицаю, насколько сложна ситуация, но мы пытаемся вывезти людей, и наши друзья и союзники не висят на самолетах», – передает РИА «Новости» слова Томас-Гринфилд.
«Наши друзья и союзники получают поддержку правительства США, и мы круглосуточно работаем над тем, чтобы вывезти людей оттуда», – добавила она.
Ведущая задала уточняющий вопрос: «Я просто не хочу вас неправильно понять – кем вы считаете висевшими на самолетах в аэропорту Кабула?».
«Я не знаю – вы сказали, что люди висели на самолетах. И я действительно видела одно сообщение, в котором говорилось о сотнях людей в аэропорту. И всем этим людям мы хотим помочь и мы это признаем. Но мы пытаемся обеспечить упорядоченный путь для афганцев и других людей, чтобы они могли покинуть страну, и мы работаем над этим круглосуточно», – ответила Томас-Гринфилд.
Напомним, афганские СМИ распространили кадры, на которых видно, как с американского транспортного самолета, вылетающего из Кабула, падают люди – предположительно, афганцы, которые пытались бежать, зацепившись за шасси.
В Пентагоне подтвердили гибель людей при эвакуации из аэропорта Кабула
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Пентагон подтвердил «несколько смертельных случаев», которые произошли во время эвакуации из аэропорта Кабула в понедельник, сообщает телеканал CNN.
Пресс-секретарь Минобороны США Джон Кирби пояснил, что пока они знают по визуальным свидетельствам и по заявлению ВВС США по крайней мере о нескольких смертельных случаях, однако он не хочет опережать данные, которыми будут располагать ВВС США с точки зрения реальных цифр и общего числа погибших, передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.
Кирби выразил соболезнования родным и близким погибших.
Ранее сообщалось, что по меньшей мере 17 человек пострадали в результате давки в аэропорту Кабула.
Напомним, в понедельник France Press со ссылкой на очевидца сообщило, что американские военные открыли предупредительный огонь в воздух в аэропорту Кабула, когда толпа людей вышла на взлетно-посадочную полосу. Между тем появились сообщения о том, что несколько человек погибли после того, как американские военные открыли огонь по гражданским лицам в аэропорту Кабула.
Позднее в соцсетях появилось видео падения с высоты по меньшей мере двух человек, уцепившихся за борт военного самолета в районе аэропорта Кабула.