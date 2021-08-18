В Крыму назвали Украину несостоявшимся государством Силы спецопераций Украины провели учения вблизи Крыма 18 августа 2021, 12:22 Текст: Дмитрий Зубарев

Украинские силы специальных операций провели учения в Херсонской области вблизи границы с Крымом, сообщило министерство обороны Украины. «На Херсонщине происходят плановые учения подразделений Сил специальных операций Вооруженных сил Украины (ВСУ) из состава группировки войск, которая несет боевую службу на административной границе с временно оккупированной территории АР Крым», – передает ТАСС сообщения украинского минобороны. В военном ведомстве пояснили, что постоянные тренировки военных обусловлены наличием в регионе критических объектов инфраструктуры с высокой степенью угрозы террористических посягательств. Тренировки проходят днем и ночью, заверили в пресс-службе Минобороны. «Отработка этих мероприятий направлена на обеспечение надлежащего уровня защиты как гражданских, так и военных объектов от возможных террористических угроз. Учения всегда происходят в условиях, максимально приближенных к реальным, во взаимодействии с подразделениями СБУ, национальной полиции, государственной службы по чрезвычайным ситуациям, нацгвардии, государственной пограничной службы Украины, а также местными органами государственной власти и самоуправления», – заявил командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев. Главными задачами военных во время обучения пресс-служба называет проведение «контрдиверсионных мероприятий», «отработку механизмов выявления и обезвреживания диверсионно-разведывательных групп, передвигающихся автотранспортом, а также уничтожение незаконных вооруженных формирований на подконтрольной Украине территории». Ранее украинские артиллеристы провели тренировки в зоне боевых действий в Донбассе.

Американцы бросили в Афганистане военных Украины и Грузии 17 августа 2021, 15:57

Фото: MARKIIAN LYSEIKO/EPA/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Группа из 12 военнослужащих Украины остается на территории бывшей военной базы США в Кабуле после того, как американцы полностью покинули объект, сообщил украинский МИД. По словам пресс-секретаря ведомства, посольство поддерживает с ними связь и работает над их эвакуацией, сообщает телеграм-канал «Sputnik Ближнее зарубежье». При этом в минобороны Украины заверили, что украинских военнослужащих в Афганистане нет. По словам замминистра обороны Анны Маляр, они покинули территорию бывшей военной базы еще 8 июня. По данным украинских СМИ, на одной из американских баз в Афганистане бросили более 40 военных, среди которых украинцы, грузины, румыны и болгары. Сестра одного из украинских контрактников рассказала, что всех американцев забрали, но никто не собирается эвакуировать застрявших на базе иностранцев. Она утверждает, что на базу уже приходили члены «Талибана» и обезоружили всех солдат. Женщина заявила, что Киев провел ночную эвакуацию граждан самолетом, но не предупредил о ней военных. По словам украинки, с ними никто не связывался. На борту самолета оказалось всего лишь восемь граждан страны, 72 были иностранцами. Напомним, в воскресенье отряды талибов вошли в столицу Афганистана и установили контроль над городом. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. В тот же день движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. Газета ВЗГЛЯД писала, что бегство США из Афганистана станет уроком для Украины. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД На Украине сочли бессмысленным построение демократического государства 18 августа 2021, 08:12

Фото: РИА Новости

Текст: Дмитрий Зубарев

После краха США в Афганистане борьба за построение на Украине «нового, демократического государства» является бессмысленной, заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович. По словам Арестовича, события в Афганистане продемонстрировали крах доктрины либеральной демократии, «победившей» и «остановившей историю» в 1991 году. «Как выяснилось (внезапно), реальный мир плохо приспособлен для идеалистических экспериментов по унификации всех под единую идеальную концепцию. Сначала в этом убедился СССР. Теперь США, во главе коллективного Запада», – передает РИА «Новости» слова советника. Как отметил советник, теперь США пожинают результаты своих неверных представлений о действительности, из-за которых тратились сотни миллиардов долларов и сотни тысяч жизней. «Спустя тридцать лет выясняется, что либеральные демократии уничтожают людей, государства и институции ничуть не менее успешно, чем тоталитарные режимы, с которыми они «борются», – утверждает Арестович. Это доказывает, что «идеалы выше интеллекта», при этом они способны застилать глаза даже «самым высокоразвитым типам и институциям», уверен он. «В одном я пока убедился точно: борьба за построение на Украине «нового, демократического государства» смысла не имеет», – заявил советник, добавив, что бороться стоит сразу «за построение новой цивилизации». Ранее американцы бросили в Афганистане военных Украины и Грузии. Глава МИД Украины назвал «страшным ударом по Западу» приход талибов к власти 17 августа 2021, 20:05

Фото: Zuma/ZEUS/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Установление власти «Талибана» (запрещено в России и признано террористическим) стало страшным ударом для Запада, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. «Сейчас это все происходит накануне 20-й годовщины атаки на башни-близнецы. 11 сентября (2001 года), и тогда при власти в Афганистане был «Талибан». После этой атаки началась война в Афганистане, и «Талибан» вытеснили. Сейчас, через 20 лет, будут вспоминать имена погибших (во время теракта в США), и опять «Талибан» будет при власти в Афганистане», – сказал Кулеба в эфире украинского канала, передает РИА «Новости». По его словам, эти события стали для Запада «страшным ударом», от него будет «очень тяжело оправиться», это ставит вопрос об «эффективности Запада как мировой силы». Украинский министр добавил, что приход талибов к власти откатил развитие страны на 20 лет. Напомним, в воскресенье отряды талибов вошли в столицу Афганистана и установили контроль над городом. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. В тот же день движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. Почти три четверти украинцев считают развитие событий в стране неправильным 17 августа 2021, 20:19 Текст: Елена Мирошниченко

Почти три четверти граждан Украины считают, что ситуация в стране развивается в неправильном направлении, об этом говорят данные опроса, проведенного центром «Социальный мониторинг». «Наш мониторинговый вопрос: насколько люди считают, что события на Украине развиваются в правильном или неправильном направлении. Можно увидеть, что остается тот же тренд: почти три четверти считают, что ситуация развивается в неправильном направлении, и немного больше четверти – что она развивается в правильном направлении», – сказала глава правления центра Ольга Балакирева на пресс-конференции, ее слова приводит РИА «Новости». Она отметила, что негативнее всего настроены жители Донбасса, там 85% опрошенных считают, что ситуация в стране развивается в неправильном направлении, и только 15% считают, что направление правильное. Опрос проводился с 2 по 11 августа, были опрошены более 3 тыс. респондентов на территории Украины, за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Статистическая погрешность составляет 1,1-1,9%. Ранее Киевский международный институт социологии провел опрос, согласно которому главными проблемами в стране украинцы считают войну в Донбассе, коррупцию и безработицу. На Украине увидели опасность во встрече Меркель с Зеленским 18 августа 2021, 09:05

Фото: Wolfgang Kumm/Global Look Press

Текст: Евгения Шестак

Переговоры канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Украины Владимира Зеленского несут в себе серьезную угрозу: украинского лидера могут принудить к неприемлемым для Киева компромиссам, заявил экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Экс-глава МИД уверен, что Меркель попытается убедить Зеленского в необходимости договора на ее условиях перед своим уходом с должности канцлера, она будет делать упор на том, что политика следующей администрации ФРГ неизвестна, передает «Обозреватель». «Меркель будет говорить Зеленскому: «Владимир, видишь, я скоро ухожу. Я являюсь большим фанатом Украины. Ты не знаешь, какой будет следующая администрация, каким будет следующее правительство в Германии. Лучше договорись со мной на этих условиях», – сказал Климкин. По его мнению, цель канцлера – стабилизация ситуации вокруг Украины, чтобы обеспечить энергетическую и военную безопасность Европы. «Я думаю, перед тем как встречаться с Меркель, Зеленскому или кому-то из его команды следует обязательно попробовать сконтактировать с американцами, с Евросоюзом, с поляками и построить четкую матрицу нашей игры», – добавил он. Ранее Климкин заявил, что во время визита на Украину канцлер Германии Ангела Меркель поставит президента Владимира Зеленского перед выбором в вопросах, связанных с проектом «Северный поток – 2» и ситуацией в Донбассе. Канцлер Германии посетит Москву 20 августа, а Киев – 22 августа. На Украине разоблачили схему продажи младенцев 17 августа 2021, 14:12 Текст: Евгения Шестак

Правоохранительные органы Украины раскрыли преступную схему продажи новорожденных детей за границу, сообщил глава национальной полиции Украины Игорь Клименко. «Организатор – руководитель клиники, которому находили клиентов иностранцы. Для того, чтобы получить ребенка, «заказчик» должен оплатить около 70 тыс. долларов и заключить фиктивный брак с украинкой. А уже потом псевдосупруги заказывали услугу суррогатного материнства», – написал он в Facebook. Клименко уточнил, что следователи и сотрудники департамента миграционной полиции вели этот случай торговли младенцами более двух лет. По его словам, в дальнейшем матери отказывались от детей, и родители вывозили их в одну из республик Восточной Азии. «Нам удалось в процессе документирования изъять трех новорожденных и передать их соцслужбам. Но еще не менее 13 детей проданы и вывезены с Украины», – указал Клименко. Также глава полиции заявил, что на Украине действует множество подобных групп, так как законодательство в данном аспекте «слишком лояльно». Он отметил, что без усиленного нормативного урегулирования этого вопроса не удастся полностью прекратить процесс продажи украинских детей за границу. Ранее СК предъявил обвинение в окончательной редакции московским врачам-репродуктологам и главе медицинского центра в рамках дела о продаже детей от суррогатных матерей иностранцам под видом лечения бесплодия. В центре Киева установили советские инсталляции 17 августа 2021, 14:49 Текст: Евгения Шестак

Мэр Киева Виталий Кличко поручил демонтировать инсталляции с элементами советского быта на аллее Героев Небесной сотни в центре Киева, установленные ко Дню независимости Украины. По данным украинских СМИ, на аллее Героев Небесной Сотни в Киеве были установлены советский автомат с водой, холодильник с мороженым и импровизированные стены квартир с бытом СССР, передает РИА «Новости». «По «инсталляции» на аллее Героев Небесной сотни. Руководство национального мемориального комплекса Героев Небесной сотни - музея Революции Достоинства подтвердило, что установка «инсталляции» была согласована с ними. Город не выдавал никаких разрешительных документов на подобные перформансы», – написал Кличко в Telegram. По его словам, организацией празднования Дня независимости, в частности, концепцией и декорациями для праздничных мероприятий занимается офис президента Украины Владимира Зеленского. Кличко отметил, что поручил снести установленные декорации. Ранее украинский министр обороны Андрей Таран заявил, что Украина отойдет от «советских стандартов» организации парада в День независимости страны, мероприятие пройдет по-новому. Напомним, президент Украины Владимир Зеленский попросил жителей Крыма и Донбасса праздновать День независимости Украины. Кабинет министров страны выделил на празднование 5,4 млрд гривен (около 200 млн долларов). Зеленскому посоветовали послать Ан-225 «Мрия» для спасения беженцев из Афганистана 17 августа 2021, 16:44 Текст: Алексей Дегтярев

Депутат Рады от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко предложил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому отправить в Афганистан за беженцами украинский Ан-225 «Мрия». «Обратился к Зеленскому с предложением помочь решить гуманитарный кризис в Афганистане и отправить в Кабул крупнейший в мире самолет – Ан-225 «Мрия». Сейчас из Афганистана бегут тысячи людей, которые не хотят жить под властью «Талибана» (признано террористическим и запрещено в России – прим. ВЗГЛЯД)... Наш самолет «Мрия» может с легкостью перевезти несколько тысяч людей и помочь решить гуманитарный кризис в стране», – цитирует Гончаренко РИА «Новости». Он добавил, что так украинская сторона может помочь в спасении людей и доказать, что может помогать в решении важных международных вопросов. В октябре 2020 года украинский вице-премьер и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский заявил, что Турция заинтересовалась возможностью достройки украинского самолета Ан-225 «Мрия». В понедельник агентство France Press со ссылкой на очевидца сообщило, что американские военные открыли предупредительный огонь в воздух в аэропорту Кабула, когда толпа людей вышла на взлетно-посадочную полосу. Затем появились сообщения о гибели нескольких человек. Позднее в соцсетях появилось видео падения с высоты по меньшей мере двух человек, уцепившихся за борт военного самолета в районе аэропорта Кабула. В Крыму сочли «запоздалым прозрением» слова Януковича об Украине 17 августа 2021, 15:27 Текст: Евгения Шестак

Заявление экс-президента Украины Виктора Януковича о главной ошибке Украины является «запоздалым прозрением», заявил глава крымского парламента Владимир Константинов. По его словам, у Януковича были все возможности бороться за Украину, но он предпочел «выпасть в политический осадок». «Запоздалое прозрение. Это говорит человек, который сразу же после вступления в должность президента отправился с официальным визитом в Брюссель, а затем кнутом погнал Украину к ассоциированному членству в ЕС, прочь от России. Несмотря на то, что президентом страны его сделали голоса сторонников интеграции не с ЕС, а именно с Россией. Той самой, об утрате добрососедства с которой он теперь говорит», – цитирует РИА «Новости» Константинова. По его словам, у Януковича были все возможности для того, чтобы бороться за другую Украину, альтернативную той, которая «пугает сегодня даже своих западных кураторов». «Даже после свержения он мог бы продолжать борьбу, создать правительство в изгнании, заявить о своих законных правах на пост президента. Это было бы более честно по отношению к своим избирателям, своим землякам – жителям юго-востока страны. Но он предпочел выпасть в политический осадок», – сказал глава парламента. Ранее Янукович заявил, что главной ошибкой Украины за 30 лет, как она является независимым государством, является отказ от добрососедских отношений с Россией. Националисты потребовали от Зеленского амнистии для воевавших в Донбассе 17 августа 2021, 22:08 Текст: Елена Мирошниченко

Возле здания офиса президента Украины Владимира Зеленского прошел митинг украинских националистов, которые требовали амнистию для участников военной операции в Донбассе, которые ранее были осуждены по разным причинам. Участники украинской националистической организации «Основа будущего» принесли плакат, на котором написано «Ветеранам – амнистию». Они просят, чтобы в зарегистрированные в Раде законопроекты об амнистии была включена статья «амнистия для ветеранов украинско-российской войны», передает РИА «Новости». «Все в жизни оступаются, никто не застрахован от ошибок. Ветераны - это люди, которые рисковали жизнью ради страны. Они заслуживают прощения...Мы обращаемся к президенту с просьбой посодействовать амнистии», – заявил один из участников митинга. Полиция не препятствовала проведению митинга. Ранее в Верховной раде Украины был зарегистрирован ряд законопроектов «об амнистии по случаю 30-й годовщины Независимости Украины». По данным Минюста Украины, в случае принятия законопроектов под амнистию попадут более тысячи осужденных, в том числе несовершеннолетние и женщины, а также мужчины, имеющие на содержании малолетних детей, инвалиды, больные туберкулезом, а также участники боевых действий. Пресс-секретарь Зеленского разъяснил установку советских инсталляций в центре Киева 17 августа 2021, 16:32 Текст: Евгения Шестак

Инсталляции с элементами советского быта на аллее Героев Небесной сотни в центре Киева, установленные ко Дню независимости Украины, не направлены на пропаганду ценностей СССР, заявил пресс-секретарь президента страны Сергей Никифоров. «Ситуация, которая возникла и которую мы сейчас наблюдаем в прямом эфире – это следствие манипуляций. Потому что то, что я увидел в СМИ и почитал в Facebook: говорят, что это какая-то провокация ностальгией по Советскому союзу, говорят, что мы прославляем автоматы эти с газировкой и мороженым. Это совсем не о том. Это декорации для телевизионной трансляции на День независимости. То есть там есть все эпохи, через которые Украина прошла, чтобы этот День независимости иметь возможность праздновать», – сказал Никифоров в эфире телеканала «Украина 24». По его словам, на инсталяции предполагалась казацкая эпоха, царская эпоха, Вторая Мировая война. Никифоров отметил, что люди, которые пытаются снести конструкции, сознательно акцентируют внимание только на советском периоде, игнорируя все остальное. Пресс-секретарь добавил, что эти декорации не были рассчитаны на массовое посещение, их должны были сразу убрать после Дня независимости. «Они никаким образом не затрагивают мемориальные конструкции. И главное, возле этих декораций не были предусмотрены какие-то массовые мероприятия. То есть там должен был пройти человек с камерой, к ним не должны были допускать людей, которые бы там ходили по этой улице. Это просто элемент трансляции», – пояснил он. Никифоров подчеркнул, что мэр Киева Виталий Кличко решил воспользоваться ситуацией в целях личной политической выгоды. «Были ли разрешения или нет – будем выяснять, это не к офису президента вопросы», – заключил Никифоров. Ранее сообщалось, что мэр Киева Виталий Кличко поручил демонтировать инсталляции с элементами советского быта на аллее Героев Небесной сотни в центре Киева, установленные ко Дню независимости Украины. В частности, были установлены советские автоматы с водой, холодильник с мороженым и импровизированные стены квартир с бытом СССР. До этого украинский министр обороны Андрей Таран заявил, что Украина отойдет от «советских стандартов» организации парада в День независимости страны, мероприятие пройдет по-новому. Живущие в Крыму украинцы заявили о ненужности одноименной «платформы» 18 августа 2021, 09:45 Текст: Евгения Шестак

Живущие в Крыму украинцы не видят смысла в «Крымской платформе», не хотят обратно на Украину и не питают иллюзий по поводу украинского лидера Владимира Зеленского, рассказала председатель Украинской общины Крыма Анастасия Гридчина. «Что можно сказать об абсолютно надуманных мероприятиях, которые инициируют украинское правительство во главе с министром иностранных дел Украины Кулебой? Это событие было пафосно анонсировано как мероприятие, куда приедут лидеры Европы. Но мы знаем, что они отказались, этого стоило ожидать. Такими мероприятиями правительство Зеленского пытается доказать жителями Украины, что руки еще не опущены», – отметила Гридчина в беседе с ФАН. По ее словам, эти действия направлены больше на те национальные меньшинства, которые находятся близко к президенту Украины. Также она добавила, что за все годы в составе России украинская община не видела от Украины ничего, кроме запугиваний, включения в различные санкционные списки и угроз родным и близким. Она подчеркнула, что Украина не способна ничего предложить крымчанам, кроме страха и репрессий. «Нас постоянно называют различными нехорошими словами. Они видят нашу работу, она их раздражает. Многие говорят, что в Крыму остались их люди. При этом они создают блэкаут, перекрывают воду, организовывают продуктовую блокаду. Разве это по-братски?! Разве это по-христиански?! Когда у нас случилось наводнение, они злорадствовали. Они делают все, чтобы мы боялись. А сейчас мы понимаем, в случае возращения Крыма в состав Украины здесь будет геноцид крымчан», – заявила Гридчина. Ранее в Крыму предупредили участников «Крымской платформы» о последствиях. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что в рамках инициируемой Киевом «Крымской платформы» Запад будет развивать неонацистские настроения Украины, а также назвал этот саммит шабашем. Напомним, проведение саммита «Крымской платформы», на котором Киев планирует обсудить вопрос «возвращения» полуострова, запланировано на 23 августа. Украинская сторона предложила присоединиться к мероприятию ряду государств, в том числе США, Турции, Великобритании, Канаде, странам Евросоюза. При этом Владимир Зеленский заявлял, что страны, которые будут участвовать в новой переговорной площадке «Крымская платформа», рискуют испортить отношения с Москвой. Сотрудники СМИ вышли на акцию протеста в Киеве после избиения коллеги 17 августа 2021, 13:52 Текст: Евгения Шестак

Представители СМИ протестуют возле здания министерства внутренних дел Украины в Киеве после избиения журналиста во время акции у офиса президента страны Владимира Зеленского. По данным телеканала «Украина24», около 50 журналистов, видеооператоров и фотокорреспондентов собрались у здания МВД Украины в связи с избиением журналиста Александра Кужельного на акции у офиса Зеленского. Журналисты требуют объективно и быстро расследовать нападения на сотрудников СМИ на Украине. К протестующим вышел глава департамента коммуникаций министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко. «Мы очень просим вас (представителей СМИ) также взаимодействовать с органами правопорядка на массовой акции, особенно если логика событий может предусматривать силовой сценарий, что было очевидно на акции два дня назад... Чем больше на вас значков, наклеек, микрофонов, всего, что показывает, что вы представитель медиа, тем меньше шансов, что будет какая-то беда», – сказал Шевченко. Ранее украинские СМИ сообщили, что Кужельный был избит после акции в Киеве, организованной партией «Национальный корпус» у офиса президента страны. Правоохранители возбудили уголовное дело. В субботу у офиса президента Украины в Киеве началась потасовка между националистами и представителями правоохранительных органов. Протестующие на акции протеста скандировали националистические речевки и выражали недовольство действиями власти, в том числе президента. Среди прочего митингующие выступали «против капитуляции и переговоров с террористами в Донбассе». В Крыму назвали Украину несостоявшимся государством 18 августа 2021, 11:22

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Текст: Евгения Шестак

Украина за 30 лет независимости так и не состоялась как государство, за это время она стала одним из самых отсталых государств Европы, заявил сенатор от Крыма Сергей Цеков. «Я был депутатом Украины, когда принимался Акт независимости страны, и всегда гордился тем, что я не голосовал за документ и призывал крымчан голосовать против этого акта», – сказал парламентарий РИА «Новости». По его словам, разрыв между Украиной и Россией искусственный, и наши предки, которые создавали русское государство, не простили бы нам разрыв. Он подчеркнул, что для него была неприемлема идея о независимой Украине. «Но в Верховном совете Украины в те годы говорили о закабалении украинского народа Россией. Говорили все то, чего не было. Я прекрасно понимал, что Россия – это страна, которая защитила Украину, обустроила ее, которая сделала Украину самой успешной республикой Советского Союза», – добавил Цеков. Также он добавил, что Украина была богатой республикой, и были надежды, что это богатство будет только наращиваться, но чувствовалось, что к власти придут националисты, заявил законодатель. «Поэтому я понимал, что не будет у Украины светлого будущего, так и получилось. Украина из самой успешной республики Советского Союза стала одним из самых отсталых государств Европы. И все это разрушили украинские власти, которые руководствовались не какими-то общими интересами для народа Украины, а руководствовались интересами со стороны украинских националистов», – подчеркнул политик. По его словам, киевские власти строили государство «на исключительной русофобии, а в последние годы – на русоненавистничестве, за счет вытеснения всего русского, российского с территории украинского государства». «Мы можем сказать, что Украина как государство не состоялась, и на сегодняшний день мы также не видим большой перспективы для нынешних украинских властей с той идеологией, которую проводит Киев», – сказал Цеков. Ранее экс-президент Украины Виктор Янукович заявил, что главной ошибкой Украины за 30 лет, как она является независимым государством, является отказ от добрососедских отношений с Россией. Гривна упала к доллару в 15 раз с момента создания 18 августа 2021, 09:09 Текст: Евгения Шестак

Национальная валюта Украины за 25 лет существования обесценилась в 15 раз к доллару, а с момента провозглашения независимости страны в 1991 году подешевела в 90 тыс. раз, сообщил эксперт по фондовому рынку компании «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин. «С 1992 по 1996 годы они обесценились почти в 1000 раз к твердым валютам (доллар, немецкая марка), после чего была введена украинская гривна и проведена денежная реформа с обменом 100 тыс. украинских рублей на одну гривну», – напомнил РИА «Новости» Бабин. Эксперт подчеркнул, что денежная реформа не спасла украинскую валюту от дальнейшего ослабления. Он отметил, что сейчас один доллар стоит около 27 гривен, в 1991 году рыночный курс доллара составлял 30 советских рублей, то есть украинская валюта подешевела приблизительно в 90 тыс. раз. «Однако учитывая, что гривна была введена только в 1996 году и ее официальный курс на старте составлял 1,8 за один доллар, то с тех пор национальная валюта Украины обесценилась в 15 раз», – заключил Бабин. Ранее сообщалось, что национальная валюта Украины за 2020 год обвалилась к доллару почти на 20%. Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил, что страна шаг за шагом движется к дефолту, бюджет на 2021 год принят с большим дефицитом – 5,5% ВВП.