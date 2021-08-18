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В Роспотребнадзоре назвали сроки превращения COVID в сезонное заболевание
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Коронавирус станет сезонным заболеванием, когда уровень иммунитета достигнет 80%, считает замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.
Горелов заявил, что «если получится достичь коллективного иммунитета, вирус будет меняться меньше, потому что он мутирует только в неиммунном организме, при этом коллективный иммунитет – это 80%», передает РИА «Новости».
По его словам, основные данные о коронавирусе уже получены, но вирус постоянно изменяется, поэтому нельзя говорить о том, что поставлена точка в его изучении.
Вирус, изменяясь, приобретает новые свойства, поэтому во многих странах, в том числе и в России, постоянно мониторят циркуляцию различных генотипов, которые принципиально отличаются друг от друга.
Однако пока не сформируется коллективный иммунитет, коронавирус по-прежнему будет в фокусе внимания.
Ранее профессор Нориджской медицинской школы Университета Восточной Англии Пол Хантер заявил, что COVID-19 в скором времени станет «принципиально иным заболеванием», превратившись, как и другие коронавирусы, в еще одну причину простуды.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что опасность «нового штамма коронавируса» оказалась сильно искажена.
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Академик РАН оценил модернизированные вакцины от коронавируса на основе нескольких новых штаммов
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Включение в вакцину штаммов не сильно добавит эффективности препарату, поскольку та часть структуры, на которую у человека вырабатываются антитела и формируется иммунитет, у COVID-19 не меняется, заявил газете ВЗГЛЯД завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев.
Директор центра «Вектор» Ринат Максютов заявил, что планируется создать новые антиковидные вакцины по технологии аналогичной той, что используется при создании прививки от гриппа, передают «Известия». Данные препараты будут содержать сразу несколько независимых штаммов, которые могут меняться Всемирной организацией здравоохранения «в целях получения популяционного иммунитета». Кроме того, он рассказал, что в августе планируется зарегистрировать модернизированную вакцину «ЭпиВакКорона-Н».
«Вакцина против гриппа обновляется по одной причине – грипп каждый год меняется. Он мутирует приблизительно раз в 30 чаще, чем коронавирус. Поэтому у нас каждый год иногда остается прежний вариант, а иногда немного другой. Именно из-за этого против гриппа и приходится каждый год делать вакцину. Что касается коронавируса, то сейчас такой необходимости нет, все эти слухи действительно преувеличены», – говорит Зверев.
Он объясняет, что пока COVID-19 не меняет свою ту структуру, на которую у людей образуются антитела и формируется иммунитет. Поэтому те вакцины, которые были изначально созданы на сегодняшний день, по крайней мере в России, должны работать против всех новых вариантов.
«Однако никогда раньше во время пандемии так широко и масштабно не вакцинировали народ, как это происходит сегодня, поэтому вполне возможно, что вирус под этим давлением вакцинации будет меняться. Вот за этим нужно следить. Сейчас у него пока меняется только участок связывания коронавируса с рецептором клетки, это меняет течение болезни, заразность и другие свойства, но не влияет пока на его антигенную структуру. То есть вакцины не делают на изменчивом участке, поэтому-то на данный момент они и эффективны против новых штаммов», – рассказывает академик.
Что касается новой вакцины против коронавируса по гриппозной технологи, то вирусолог полагает, что наверняка это будут синтетические белки, которые могут повторять те или иные участки белков коронавируса. Если коронавирус изменится, то авторы препарата просто добавят в вакцину другой пептид (белок).
Создавать данный препарат массово будет легко, продолжает эксперт, поскольку технология уже давно известная, изученная, а производство уже практически налажено, так как вакцины от гриппа производятся на разных платформах ежегодно. Причем есть на синтетических белках вируса гриппа, а есть на тех, которые выращены на белках куриных эмбрионов или культуре клеток и так далее. Технологии отработаны, а заводы, которые производили гриппозные вакцины, вполне можно будет переоборудовать под новый препарат. Поэтому на первых парах новым вакцинам действительно будет легче, нежели «КовиВаку» центра имени Чумакова, который до сих пор пытается выйти на массовое производство, или же «Спутнику V» от НИЦ имени Гамалеи Минздрава России, созданному по новейшим технологиям.
«Одно дело сделать вакцину в лаборатории, в институте тысячу или даже полмиллиона доз, а другое дело, когда речь идет о десятках миллионов доз. Это уже несколько заводов, поэтому технология должна быть совершенна. Все ее должны уметь воссоздать, а для этого нужны работники, оборудование, потому что в самой вакцине не только коронавирус, но там еще есть и стабилизатор, который этот белок стабилизирует, чтобы он не разрушался, адъювант (вещество, отвечающее за то, чтобы вакцина всасывалась не мгновенно, а в течение определенного времени), есть там компонент, препятствующий заражению какими-то бактериями и так далее. Вакцина – сложный препарат», – отмечает Зверев.
По мнению собеседника, на данный момент нет абсолютно никакой разницы, какие именно штаммы будут включены в новые вакцины от коронавируса, поскольку тот участок вируса, который сейчас изменяется, это участок связывания коронавируса с рецептором клетки, а препарат, как правило, нацелен на другие структуры для выработки антител, которые везде пока остаются неизменными.
«Антитела могут образовываться на некоторые участки белка, ведь там несколько аминокислот. Но они не существуют в виде цепочки, они свернуты. Поэтому в случае с коронавирусом антитела образуются на конформационной эпитопе. Это такая очень сложная структура, потому что белок не существует в виде мономера, это трехмерная структура, три молекулы белка. У них есть выступы, впадины, и антитела как раз образуются на вот эту конформацию белка. Именно так и делают все известные нам на сегодняшний день вакцины», – объясняет специалист.
Он также полагает, что человек, который привьется новыми вакцинами, состоящими из двух-трех штаммов коронавируса, будет защищен ненамного больше, нежели граждане, которые привились ранее «Спутником V» или «КовиВаком». «На мой взгляд, включение в вакцину штаммов не сильно добавит эффективности. Но раз вирус меняется, все равно, наверное, нужно учитывать это, менять и состав вакцин. Но пока острой необходимости менять состав того же «КовиВака» или «Спутника V» нет, потому что они и так достаточно эффективны», – заключил Зверев.
В конце июня директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что если существующие препараты не смогут обеспечивать достаточное количество антител против новых штаммов коронавируса, то на создание нового препарата понадобится неделя.
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Гинцбург призвал бустировать вакцину Pfizer «Спутником лайт» против «дельты»
Вакцина «Спутник лайт» повысит защиту против дельта-штамма коронавируса у тех, кто вакцинировался двумя инъекциями Pfizer, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Он заявил, что «шаг РФПИ по предложению бустировать» Pfizer российской вакциной «вполне логичен», после третьего укола человек будет «защищен более широким спектром антител», передает РИА «Новости».
Сейчас все еще нет информации о том, насколько Pfizer эффективна против дельта-штамма. Высказываются предположения, что эффективность составляет только 40%. «Надо бустироваться. И бустироваться лучше векторным вариантом вакцины», – сказал Гинцбург.
Напомним, Российский фонд прямых инвестиций предложил Pfizer использовать российскую вакцину от коронавируса «Спутник лайт» в качестве бустерного, третьего укола для усиления эффекта от вакцинации.
Попова анонсировала выход пятой вакцины от COVID-19 в России
В России в скором времени должна появиться пятая отечественная вакцина от коронавирусной инфекции, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
«В Российской Федерации... четыре российских вакцины зарегистрированы, на подходе пятая вакцина. Эта ситуация блокирует распространение вируса», – цитирует Попову РИА «Новости».
Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявлял, что лучше всего проходить вакцинацию против коронавируса в летний период.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что в России начали прививать от COVID по новым правилам.
Диетолог назвала самую вредную кисломолочную продукцию
Врачи единодушны во мнении, что кисломолочная продукция является обязательной частью здорового рациона, так как полезные бактерии оказывают благоприятное воздействие на микрофлору кишечника и способствуют общему улучшению состояния, однако среди них есть и те, что способны нанести вред организму, заявила врач-диетолог Дарья Русакова.
Русакова заявила, что «йогурты и творожки с различными добавками, наполнителями лучше относить к десертным блюдам – сладостям, так как в них больше углеводов, чем в натуральном йогурте и творожке», передает «Ридус».
«Конечно, сахар может как навредить фигуре, так и ухудшить всасывание кальция, потому что чем больше сахара в молочной продукции, тем кальций из молочной продукции будет усваиваться хуже», – отметила она.
По словам доктора, обезжиренные кисломолочные продукты также не содержат большой пользы для здоровья, поскольку для правильной консистенции в них зачастую добавляют крахмал.
«Не рекомендую злоупотреблять обезжиренными молочными продуктами, потому что, как правило, чтобы достичь консистенции необходимой в обезжиренный йогурт добавляют крахмал, а крахмал – это те же углеводы. Маложирные продукты с большим количеством крахмала не дают насыщения, а, наоборот, могут повышать уровень глюкозы в крови. Таким продуктом и не насытиться, и очень сложно похудеть», – подчеркнула Русакова.
При этом она не советует исключать из рациона сметану: это наиболее жирный продукт из всех кисломолочных после сыра, но если выбирать сметану с жирностью 10-15%, то вреда не будет.
«От сметаны жирностью 25-30% лучше отказаться, потому что это очень тяжелый продукт для переваривания, для поджелудочной железы, для печени», – пояснила врач.
По ее мнению, не существует одного самого полезного кисломолочного продукта. Для полноценного рациона следует чередовать разные кисломолочные продукты, тогда будет достигнут максимальный эффект для здоровья.
Эксперт добавила, что следует обращать внимание на срок годности продукта. «Все-таки кисломолочный продукт должен быть недолго срока хранения – до пяти суток. Потому что бактерии в них размножаются и, соответственно, чтобы подавлять рост болезнетворных бактерий, некоторые производители добавляют антибактериальные препараты. Это удлиняет сроки хранения. В последствии это неблагоприятно влияет на микрофлору кишечника», – подытожила специалист.
Ранее россиян предупредили об опасности творога.
У вейперов нашли новую неизлечимую болезнь
Безопасность вейпов, растиражированных в последнее время как якобы легкий способ отказаться от никотина, подверглась сомнению: у любителей электронных сигарет начали выявлять неизлечимую болезнь со смертельным исходом, рассказал специалист по болезням грудной клетки, торакальный хирург Игорь Васильев.
Васильев рассказал, что «летом 2019 года в США было выявлено большое количество поражения легких, связанное с употреблением с использованием этих (курительных) систем (...) количество случаев возросло к сентябрю того же года», на данный момент существуют уже более 240 публикаций, описывающих это состояние, передает 5-tv.ru.
Болезнь назвали EVALI, для постановки соответствующего диагноза руководствуются следующими критериями: употребление пациентом вейпов в течение 90 дней до начала заболевания; наличие патологических изменений в легких на рентгенографии, часто в виде инфильтратов; отсутствие других причин для похожего состояния.
Причиной, из-за которой поражаются легкие, является воздействие ацетата, витамина Е, содержащегося в этих курительных системах.
«Болезнь имеет острое или подострое течение, характеризуется прогрессирующей одышкой, а также нарастающей дыхательной недостаточностью. Особенно тяжелые случаи проявляются синдромом острого повреждения легких», – рассказал Васильев.
На данный момент доказательного лечения не существует, в отношении заболевания применяют в основном системные кортикостероиды.
Кроме того, опубликованы сведения о более 60 летальных исходах, однако в последнее время отмечается снижение количества случаев EVALI.
«Это может быть обусловлено просто их пропуском ввиду пандемии COVID-19 и сходными проявлениями заболевания. В связи с этим медсообщество должно относится по-прежнему с настороженностью к возможным случаям заболевания», – предостерег врач.
Ранее пульмонолог объяснил причины наступления смерти из-за курения вейпа.
В России выявили 21,6 тыс. новых случаев коронавируса за сутки
За последние сутки в России подтверждено 21 624 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19, всего в стране зафиксировано 6,6 млн случаев заболевания, сообщил оперштаб по борьбе с инфекцией.
Выписано после выздоровления за сутки 16 426 человек, скончались за это же время – 816, говорится в сообщении на портале стопкоронавирус.рф.
В Москве выявлено 1954 случая заболевания, в Санкт-Петербурге – 1668, в Московской области – 1359.
Накануне в России было зарегистрировано 22 144 случая коронавируса, таким образом, за сутки число новых случаев сократилось на 520.
Чехия решила убрать Россию из списка стран с «экстремальным риском» COVID
С 23 августа Россию и еще ряд стран исключат из списка государств с «экстремальным риском» заражения коронавирусом, заявил министр здравоохранения Чехии Адам Войтех.
Из списка будут исключены Россия, Тунис, Индия и «другие государства». При этом в список попадут Бразилия, Колумбия, Мозамбик, Непал, Парагвай, Перу и Танзания. В страны, включенные в список, поездки гражданам Чехии разрешаются только в неотложных случаях, передает ТАСС.
Напомним, с 1 июля Чехия запретила поездки в Россию. Сейчас в Чехии действовуют ограничения на въезд россиян. Российский оперштаб по борьбе с коронавирусом решил с 27 августа снять ограничения на выполнение регулярных и чартерных полетов из России в Доминикану, Южную Корею и Чехию.
Власти Нью-Йорка собрались обязать детей носить маски в школе
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Вице-губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул заявила, что поддерживает введение обязательного масочного режима для детей в школе, так как это поможет городу пережить новую волну вызываемого коронавирусом заболевания (COVID-19).
Хокул в интервью программе CNN «Состояние Союза» заявила, что введение масочного режима для детей в школах – это «то, что, как я считаю, должно произойти» для безопасности детей, учителей, школьной администрации и общества в целом. При этом она добавила, что сохранит гибкость и рассмотрит все варианты, поскольку обстоятельства пандемии будут продолжать меняться, передает Reuters.
Хокул также заявила, что раньше у нее не было полномочий требовать вакцинации школьных работников, потому что этими полномочиями законодатели могли наделить только губернатора. «Я готова поговорить с нашими законодательными лидерами и принять все необходимые меры для защиты людей», – сказала она.
Как ожидается, Хокул в конце августа вступит в должность губернатора Нью-Йорка и займет место Эндрю Куомо, который уходит в отставку на фоне скандала с домогательствами.
В свою очередь директор Национального института здравоохранения США Фрэнсис Коллинз сообщил телеканалу Fox News, что вспышки болезни происходят в школах, где дети не носят маски, что вынуждает их вернуться к дистанционному обучению. Коллинз сказал, что есть «очень сильные» аргументы в пользу [введения обязательного ношения] масок в школах.
Как отмечается в материале, в США наблюдается новый всплеск пандемии COVID-19, вызванный более заразным «Дельта»-штаммом и низкими показателями вакцинации. Ранее Калифорния стала первым штатом США, который ввел требование, чтобы учителя проходили вакцинацию или регулярное тестирование на COVID-19, что губернатор-демократ назвал «ответственным шагом». Тем временем штаты, возглавляемые республиканцами, такие как Техас и Флорида, борются в суде за соблюдение запрета на использование масок.
Напомним, в начале августа американские СМИ объявили о начале новой войны с коронавирусом в США в связи с тем, что распространяющийся штамм «дельта» – это, фактически, новый вирус. Президент Соединенных Штатов Джо Байден предупредил о скором ухудшении ситуации с COVID-19 в США. Вопреки этому администрация Байдена решила не закрывать экономику и не приостанавливать занятия в школах из-за «дельта»-штамма.
Между тем в конце июля число госпитализаций с COVID-19 в США побило пятимесячный рекорд. На этом фоне Байден счел вероятным введение в США новых ограничений. В начале июля американские ученые предсказывали появление десятков мутаций коронавируса. В конце июня Байден прогнозировал рост числа жертв COVID-19 в США на фоне распространения штамма «Дельта». В начале мая главный инфекционист США Энтони Фаучи признал, что реальное число умерших от COVID-19 в Штатах больше официальных данных. В апреле Байден заявлял о быстром распространении в США новых мутаций коронавируса.
В феврале число жертв COVID-19 в США превысило общие потери Соединенных Штатов в Первой мировой, Второй мировой и Вьетнамской войнах. В декабре 2020 года директор ЦКПЗ США предсказал, что суточная смертность от COVID-19 в Соединенных Штатах будет превышать число жертв теракта 9/11. В том же месяце вызываемое коронавирусом заболевание (COVID-19) вошло в тройку причин смерти в США. На фоне пандемии средняя продолжительность жизни в США в 2020 году снизилась на полтора года.
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В России выявили 20,7 тыс. случаев коронавируса за сутки
За последние сутки в России выявлено 20 765 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19, всего в стране зафиксировано 6,6 млн случаев заболевания, сообщил оперштаб по борьбе с инфекцией.
За прошедшие сутки выписано после выздоровления 15 601 человек, скончались за это же время 806 пациентов с диагнозом коронавирус, говорится в сообщении на портале стопкоронавирус.рф.
В Москве за сутки выявили 1489 случаев COVID-19, в Санкт-Петербурге – 1383, в Московской области – 1362.
Накануне в России было выявлено 21 624 случая коронавируса, таким образом, за сутки число новых случаев сократилось на 859.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Россия сняла ограничения на рейсы в Доминикану, Чехию и Южную Корею
Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом решил с 27 августа снять ограничения на выполнение регулярных и чартерных полетов из России в Доминикану, Южную Корею и Чехию, сообщили в штабе.
«По итогам состоявшегося обсуждения и с учетом эпидобстановки в отдельных странах принято решение о снятии с 27 августа ограничений на выполнение регулярных и нерегулярных (чартерных) полетов из аэропортов России, из которых возобновлены международные полеты, в Доминикану, Южную Корею и Чехию», – передает ТАСС сообщение штаба.
«Также принято решение с 27 августа увеличить количество регулярных рейсов на взаимной основе», – передает РИА «Новости».
Как уточнили в штабе, речь идет о Венгрии (по маршрутам Москва – Будапешт с четырех до семи рейсов в неделю, Сочи – Будапешт, Казань – Будапешт, Жуковский – Будапешт, Екатеринбург – Будапешт, Краснодар – Будапешт, Ростов–на–Дону – Будапешт, Самара – Будапешт с частотой один рейс в неделю на каждом маршруте), Египте (по маршрутам Москва – Хургада, Москва – Шарм–эш–Шейх с пяти до 15 рейсов в неделю на каждом маршруте, из аэропортов России, из которых возобновлены международные полеты, в Хургаду и Шарм–эш–Шейх с частотой один рейс в неделю на каждом маршруте).
Также увеличится число рейсов в Кипр (по маршрутам Москва – Ларнака с четырех до семи рейсов в неделю, Москва – Пафос с трех до семи рейсов в неделю, из аэропортов России, из которых возобновлены международные полеты (кроме Москвы), в Ларнаку и Пафос с двух до четырех рейсов в неделю на каждом маршруте), Киргизию (по маршрутам Москва – Бишкек с трех до семи рейсов в неделю, из Новосибирска, Красноярска, Казани, Екатеринбурга, Иркутска, Грозного в Бишкек с частотой один рейс в неделю на каждом маршруте).
Увеличение числа регулярных рейсов коснется и Таджикистана (по маршруту Москва – Душанбе с двух до семи рейсов в неделю, из аэропортов России, из которых возобновлены международные полеты, в Душанбе, Худжанд и Куляб с частотой один рейс в неделю на каждом маршруте).
«Оперативным штабом решено продлить до 2 сентября 2021 года включительно действующие ограничения по авиасообщению с Танзанией с учетом сложной эпидемиологической обстановки в этой стране», – говорится в сообщении.
Авиасообщение с Танзанией было приостановлено Россией с 15 апреля из–за неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Позже эти ограничения несколько раз продлевались.
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Гражданам Израиля разрешили посещение России
Минздрав Израиля разрешил гражданам посещать Россию, включив ее в список стран, разрешенных для посещения в пандемию. В этот список внесены также Аргентина, Белоруссия, Британия, Индия, Кипр, Киргизия, Узбекистан и ЮАР.
Израильское ведомство определило страны красного и желтого списков. В красный список входят государства, для посещения которых необходимо разрешение властей. За нарушение правил предусмотрен штраф 5 тыс. шекелей (около 115 тыс. рублей). В списке остаются Бразилия, Болгария, Грузия, Испания, Мексика и Турция, передает «Коммерсант».
В желтый список включены те страны, по возвращении из которых жителям Израиля необходимо изолироваться на сутки или до получения отрицательного теста на коронавирус. В списке значатся Австралия, Австрия, Венгрия, Гонконг, Китай, Молдавия, Новая Зеландия, Сингапур, Тайвань и Чехия. Все остальные государства, в том числе и Россия, входят в оранжевый список стран, которые разрешено посещать, однако после возвращения необходимо соблюдать карантин даже вакцинированным.
В мае Минздрав Израиля внес Россию в список стран, в которые запрещено выезжать гражданам из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.
Учебный год в школах решили начать в традиционном формате
Учебный год в российских школах начнется в традиционном формате, заявил министр просвещения Сергей Кравцов.
«Учебный год начнется в обычном очном режиме, нам важно, чтобы ребята пришли в классы, встретились со своими учителями. Мы понимаем, что это событие – одно из самых важных для миллионов россиян: школьников, студентов и их семей, для педагогов. Так что дистанционного формата начала учебного года не предполагается», – передает РИА «Новости» слова министра.
Кравцов добавил, что с каждым регионом отработаны меры по защите здоровья в образовательной среде и регионы держат этот вопрос на контроле.
В Минпросвещения добавили, что принудительной вакцинации от коронавируса педагогов и школьников не будет: «Министр просвещения Сергей Кравцов поддержал заявление уполномоченного по правам ребенка при президенте России Анны Кузнецовой о недопустимости принудительной вакцинации или всяких санкций при отказе от нее в отношении учеников и педагогов школ и учреждений среднего профессионального образования», – говорится в сообщении.
Ранее уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что выступает против принудительной вакцинации школьников, а также санкций к «непривитым детям».
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В России выявили 20,9 тыс. случаев коронавируса за сутки
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За минувшие сутки в России выявили 20 958 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 6,5 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 20 958 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 8,2% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2006, Московской области – 1328, Санкт-Петербурге – 1156.
Всего в стране выявили 6 642 559 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 5 918 324 человек, из них 18 407 человек вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 805 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 172 110 человек.
Накануне, 16 августа, в России выявили 20 765 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев выросло на 193.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Лавров счел политически обусловленным затягивание Западом регистрации вакцин от COVID
Министр иностранных дел Сергей Лавров указал на политизированность затягивания процесса регистрации российских вакцин от коронавируса на Западе.
«Здесь, конечно, не обходится без политики», – передает ТАСС заявление Лаврова в ходе выступления перед преподавателями и студентами Балтийского федерального университета им. Иммануила Канта.
«Насчет «Спутника V» Еврокомиссия вообще ничего не собирается делать, пока он не пройдет процесс регистрации во Всемирной организации здравоохранения», – добавил министр.
Ранее в РФПИ рассказали о процессе одобрения «Спутника V» в Eвропе.
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Диетолог предупредила о вероятности эпидемии ожирения в России
Эпидемия ожирения в России может достигнуть масштабов США уже в течение ближайших десять лет, заявила диетолог Анжелика Дюваль.
По словам Дюваль, вопрос ожирения в России «с каждым годом набирает все большие обороты», и «вполне вероятно, что в ближайшие пять-десять лет мы можем стать наравне с США», передает Ura.ru.
«Это связано с тем, что у нас процветает фастфуд в стране. У нас был совершенно другой менталитет. Домашняя еда всегда была в нашей стране для людей основным рационом. Люди среагировали на маркетинговый ход, что можно удобно и быстро поесть, в связи с этим рацион стал быстро меняться», – добавила она.
Прием такой пищи оказывает сильную нагрузку на печень и желудочно-кишечный тракт человека. Диетолог объяснила это тем, что эта еда состоит из низкокачественных продуктов, богатых жирами и углеводами.
«Готовый салат в магазине тоже можно отнести к фастфуду, потому что производитель никогда не будет использовать, например, высококачественное оливковое масло. Ему это невыгодно», – подчеркнула Дюваль.
Кроме того, люди набирают вес из-за сидячего образа жизни. При этом условии лишние килограммы появляются даже у тех, кто не менял свой рацион в пользу вредных продуктов.
Врач-диетолог, член национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша сообщила, что, по данным опроса населения, во время пандемии приблизительно 50% граждан набирали вес.
«После того, как карантин сняли, из этих 50% где-то 30% более или менее пришли к тому весу, который был до карантина. Остальные с этими наеденными килограммами так и остались жить дальше», – добавила специалист.
Ранее в России предложили ввести акцизы на вредные продукты.
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