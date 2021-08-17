Диетолог назвала самую вредную кисломолочную продукцию

Врачи единодушны во мнении, что кисломолочная продукция является обязательной частью здорового рациона, так как полезные бактерии оказывают благоприятное воздействие на микрофлору кишечника и способствуют общему улучшению состояния, однако среди них есть и те, что способны нанести вред организму, заявила врач-диетолог Дарья Русакова.

Русакова заявила, что «йогурты и творожки с различными добавками, наполнителями лучше относить к десертным блюдам – сладостям, так как в них больше углеводов, чем в натуральном йогурте и творожке», передает «Ридус».

«Конечно, сахар может как навредить фигуре, так и ухудшить всасывание кальция, потому что чем больше сахара в молочной продукции, тем кальций из молочной продукции будет усваиваться хуже», – отметила она.

По словам доктора, обезжиренные кисломолочные продукты также не содержат большой пользы для здоровья, поскольку для правильной консистенции в них зачастую добавляют крахмал.

«Не рекомендую злоупотреблять обезжиренными молочными продуктами, потому что, как правило, чтобы достичь консистенции необходимой в обезжиренный йогурт добавляют крахмал, а крахмал – это те же углеводы. Маложирные продукты с большим количеством крахмала не дают насыщения, а, наоборот, могут повышать уровень глюкозы в крови. Таким продуктом и не насытиться, и очень сложно похудеть», – подчеркнула Русакова.

При этом она не советует исключать из рациона сметану: это наиболее жирный продукт из всех кисломолочных после сыра, но если выбирать сметану с жирностью 10-15%, то вреда не будет.

«От сметаны жирностью 25-30% лучше отказаться, потому что это очень тяжелый продукт для переваривания, для поджелудочной железы, для печени», – пояснила врач.

По ее мнению, не существует одного самого полезного кисломолочного продукта. Для полноценного рациона следует чередовать разные кисломолочные продукты, тогда будет достигнут максимальный эффект для здоровья.

Эксперт добавила, что следует обращать внимание на срок годности продукта. «Все-таки кисломолочный продукт должен быть недолго срока хранения – до пяти суток. Потому что бактерии в них размножаются и, соответственно, чтобы подавлять рост болезнетворных бактерий, некоторые производители добавляют антибактериальные препараты. Это удлиняет сроки хранения. В последствии это неблагоприятно влияет на микрофлору кишечника», – подытожила специалист.

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