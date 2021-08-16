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Стало известно об участии машин центра им. Хруничева в столкновении с перестрелкой на Кутузовском проспекте
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Во время перестрелки на Кутузовском проспекте в Москве, в которой был убит уроженец Махачкалы, был ранен еще один человек, СМИ сообщают, что подозреваемые скрылись на машинах, принадлежащих центру им. Хруничева.
Пострадавший 25-летний мужчина поступил в больницу в воскресенье вечером, перестрелка произошла в ночь на 15 августа. У мужчины прострелена лопатка, он утверждает, что стал случайной жертвой, передает «Московский комсомолец». Уточняется, что пострадавший родом из Дагестана.
Также сообщается, что две машины Toyota Camry, на которых, предположительно, скрылись преступники, по документам принадлежат космическому центру им. Хруничева.
Как ранее сообщал 5-tv.ru, шестеро неизвестных напали на 28-летнего мужчину в ночь на 15 августа в Москве. Двое из них открыли стрельбу. Расстреляв молодого человека, убийцы скрылись на двух автомобилях Toyota Camry. Позднее на месте преступления полиция обнаружила 15 гильз, банковскую карту, мобильный телефон и ключи от автомобиля.
По предварительной информации, жертвой киллеров стал уроженец Махачкалы Гасан Абдуллаев. Он хотел сбежать и спрятаться от злоумышленников во дворах, но сделать это ему не удалось.
Названо место, где мог находиться взрывоопасный предмет в воронежском автобусе
Предмет, сдетонировавший в воронежском автобусе, мог находиться рядом с печкой салона или в ней самой, сообщил информированный источник.
«Взрывоопасный предмет, сдетонировавший в воронежской маршрутке, мог находиться рядом с печкой салона или в ней самой. Она располагалась как раз в предполагаемом эпицентре взрыва», – приводит его слова RT.
Он также добавил, что на данный момент не удалось определить, что именно за предмет взорвался в автобусе, эксперты считают, что из-за печки он не был вовремя обнаружен пассажирами автобуса или водителем.
«Автобус ПАЗ так устроен, что любой посторонний предмет в ногах или под сиденьями там сразу бросается в глаза. Учитывая, что погибшие женщины, находившиеся ближе всего к этому взрывоопасному предмету, как уже установлено, ничего такого не перевозили, то, по всей вероятности, из-за массивной печки под креслом на посторонний предмет просто никто не обратил внимания», – заключил источник.
Ранее число пострадавших в результате взрыва пассажирского автобуса в Воронеже увеличилось до 26 человек, из которых двое умерли, в больницах остаются 19 человек.
В четверг вечером в центре Воронежа возле ТЦ «Галерея Чижова» взорвался находившийся на остановке ПАЗ маршрута № 10А. Пострадавшая при взрыве женщина с отрывом нижней трети голени скончалась в реанимации. Позже в больнице умерла еще одна пострадавшая.
Известно, что в автобусе находились 35 человек, все сидячие места были заняты. У самого автобуса взрывом разорвало крышу, выбило стекла и сорвало обшивку.
Открыто уголовное дело о ненадлежащем оказании услуг по перевозке пассажиров, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью граждан. Кроме того, материалы, изъятые с места взрыва, изучают взрывотехники ФСБ, сообщает информационный центр Национального антитеррористического комитета.
Причиной взрыва могло стать незаконное переоборудование на газовое топливо, сообщили источники в правоохранительных органах, также выдвигается версия о взрыве баллона у пассажирки. Подозрительных предметов на месте инцидента не обнаружили.
Губернатор Воронежской области решил наградить героя, спасшего девочку из салона взорвавшегося автобуса, а также ищет граждан, которые помогали пострадавшим пассажирам на месте взрыва. Семьям погибших власти региона пообещали выплатить материальную помощь в размере 1 млн рублей, тяжелораненым – по 500 тыс. рублей. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала произошедшее в четверг вечером в центре Воронежа.
Лукашенко назвал двоих виновных в развале СССР
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что считает виноватыми в распаде СССР экс-президента России Бориса Ельцина и бывшего президента СССР Михаила Горбачева.
«Ну, конечно, Ельцин и Горбачев», – сказал Лукашенко в фильме Наили Аскер-заде «ГКЧП. 30 лет спустя» на канале «Россия 1» в ответ на соответствующий вопрос, передает РИА «Новости». Он отметил, что «нельзя личные отношения, личную драку за власть переносить на всю страну».
Лукашенко подчеркнул, что «так уже упорядочить хотели отношения в Советском Союзе, что страну развалили. Ну это так, несколько обыденно, но в этом есть большой смысл».
По его словам, «Беловежская пуща... – это стало местом случайным распада Советского Союза и просто продемонстрировало безмозглость и неспособность того руководства Союза управлять страной».
Первый президент Украины Леонид Кравчук, комментируя распад СССР, сказал, что «нельзя воскресить мертвого».
«Советский Союз сам себя изжил. <...> Не Кравчук, Ельцин, Шушкевич (председатель Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич) и другие похоронили Советский Союз, он сам себя похоронил. Мы только зафиксировали этот факт», – подчеркнул он.
Ранее Лукашенко рассказал, как был готов сорвать подписание Беловежского соглашения и спасти СССР.
Военные США открыли огонь по гражданским в аэропорту Кабула, есть погибшие
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Несколько человек погибли после того, как американские военные открыли огонь по гражданским лицам в аэропорту Кабула, сообщил источник в силах безопасности.
Ранее France Press со ссылкой на очевидца сообщило, что американские военные открыли предупредительный огонь в воздух в аэропорту Кабула, когда толпа людей вышла на взлетно-посадочную полосу. На данный момент все коммерческие рейсы в международном аэропорту Кабула приостановили, людей призывают избегать толп.
В воскресенье талибы вошли в Кабул, установили контроль над городом, вошли в президентский дворец и подняли свой флаг над столицей Афганистана. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город.
В тот же день запрещенное в России террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. Также стало известно о намерении талибов объявить о создании «Исламского Эмирата Афганистан».
Газета ВЗГЛЯД разбирала, чем опасно создание террористического государства талибов под боком у России.
Госдеп заявил о достижении США целей в Афганистане
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Госсекретарь США Энтони Блинкен, заявил, что американцы находились в Афганистане, чтобы устранить террористическую угрозу, и добились своей цели.
«США находились в Афганистане, чтобы устранить террористическую угрозу, и добились своей цели», – рассказал госсекретарь в интервью телеканалу ABC, передает ТАСС. Он заявил, что «это просто не в наших интересах» оставаться в Афганистане.
Блинкен рассказал, что Вашингтон предупредил «Талибан» (запрещено в России), что будет дан «быстрый и решительный ответ», если боевики помешают действиям американского персонала. Также он рассказал, что американский посольский комплекс в Кабуле переводят в аэропорт.
«Сотрудники посольства в Кабуле уезжают, их переводят в аэропорт», – отметил он.
Кроме того, Блинкен рассказал, что США считают, что если талибы не будут соблюдать основополагающие права, то Афганистан превратится в страну-изгоя.
«В интересах «Талибана», если они действительно стремятся к международному признанию, ищут поддержки и снятия санкций, соблюдать базовые права. Если они не будут (соблюдать), <...> то, я думаю, Афганистан станет страной-изгоем», – сказал Блинкен.
В воскресенье стало известно, что талибы вошли в столицу Афганистана. По сообщениям СМИ, командование боевиков дало распоряжение воздерживаться от насилия и свободно выпускать всех, кто захочет покинуть город. Дипломатов американского посольства в Кабуле эвакуировали вертолетами.
Делегация боевиков прибыла в президентский дворец в Кабуле, где пройдут переговоры с правительством. Ожидается, что в течение нескольких часов президент страны сложит с себя полномочия.
Ранее силы террористического движения «Талибан»(запрещено в России) захватили крупнейший город на севере Афганистана – Мазари-Шариф, центр провинции Балх, взяли столицу провинции Лагман на востоке Афганистана, объявили о захвате столицы восточной провинции Пактика, взяли под контроль город Джелалабад – административный центр провинции Нангархар на востоке Афганистана и подошли к Кабулу.
Задержан подозреваемый в убийстве москвички во время пробежки
В Москве задержан подозреваемый в убийстве девушки, которая была задушена во время пробежки в столичном районе Свиблово, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
«В ходе совместной работы следователей столичного Следственного комитета и сотрудников уголовного розыска ГУ МВД России по Москве местонахождение подозреваемого установлено и он задержан. В ближайшее время фигурант будет доставлен в подразделение ведомства для проведения с ним необходимых следственных действий», – приводит ее слова ТАСС. По данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве.
Ранее ТАСС сообщил, что неизвестный задушил девушку, которая вышла на пробежку в парк неподалеку от Лазоревого проезда в Свиблово. Когда он был замечен одним из очевидцев, то прыгнул в Яузу и переплыл ее, после чего скрылся.
Американским дипломатам в Кабуле пришлось сжечь флаги США
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Покидающие посольство Соединенных Штатов в столице Афганистана дипломаты вынуждены были уничтожать не только секретную документацию, но и американские флаги, сообщило ежедневное издание Пентагона Stars and Stripes, предназначенное для зарубежных контингентов ВС США.
По имеющимся у издания данным, перед эвакуацией из здания посольства США в Кабуле дипломатический персонал обязали сжечь американские флаги и другие предметы, которые могут быть использованы в пропагандистских целях. В результате, как отмечает издание, последние часы перед оставлением здания сотрудники посольства сжигали флаги, а также «все, что имело стратегическую или пропагандистскую ценность». Ряд дипломатов брали американские флаги с собой, желая «спасти хоть что-то», передает ТАСС.
При этом, по имеющимся у издания данным, некоторых сотрудников посольства заранее не предупредили об эвакуации, из-за чего они оставили в посольстве часть своих вещей.
Накануне всех американских дипломатов эвакуировали из посольства США в Кабуле вертолетами и доставили в аэропорт столицы Афганистана, который позже якобы подвергся обстрелу. Эвакуация сотрудников посольства началась еще в воскресенье утром.
В воскресенье талибы вошли в Кабул, подняли свои флаги над столицей Афганистана, установили контроль над местным университетом, после чего вошли в президентский дворец. Служащим ВС Афганистана разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. Позже талибы объявили о взятии под контроль всего Кабула.
В тот же день запрещенное в России террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. Также стало известно о намерении талибов объявить о создании «Исламского Эмирата Афганистан». Газета ВЗГЛЯД разбирала, чем опасно создание террористического государства талибов под боком у России.
Ранее президент США Джо Байден призывал не сравнивать уход США из Афганистана и Вьетнама. В свою очередь 45-й президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обвинил главу действующей американской администрации Джо Байдена в бегстве ВС США из Афганистана, слабости, некомпетентности и полной стратегической непоследовательности. Глава МИД России Сергей Лавров констатировал провал миссии США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США в Афганистане всему миру.
В МИД рассказали об отношении Москвы к талибам
Москва поддерживает отношения как с афганским правительством, так и с талибами, поэтому Россия не переживает по поводу происходящего в Афганистане, заявил в эфире телеканала «Россия 1» директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.
«Отношения и с теми, и с другими, поэтому мы не переживаем», – приводит его слова ТАСС.
Ранее СМИ сообщили, что талибы вошли в президентский дворец в Кабуле.
Глава высшего совета по нацпримирению в Афганистане Абдулла Абдулла подтвердил, что президент Афганистана Ашраф Гани согласился уйти в отставку и покинул страну.
В воскресенье стало известно, что талибы вошли в столицу Афганистана. По сообщениям СМИ, командование боевиков дало распоряжение воздерживаться от насилия и свободно выпускать всех, кто захочет покинуть город. Дипломатов американского посольства в Кабуле эвакуировали вертолетами.
Делегация боевиков прибыла в президентский дворец в Кабуле, где пройдут переговоры с правительством. Ожидается, что в течение нескольких часов президент страны сложит с себя полномочия.
Ранее силы террористического движения «Талибан»(запрещено в России) захватили крупнейший город на севере Афганистана – Мазари-Шариф, центр провинции Балх, взяли столицу провинции Лагман на востоке Афганистана, объявили о захвате столицы восточной провинции Пактика, взяли под контроль город Джелалабад – административный центр провинции Нангархар на востоке Афганистана и подошли к Кабулу.
Талибы отказались от переходного правительства в Афганистане
Движение «Талибан» (запрещено в России) заявило, что в Афганистане не будет переходного правительства.
Согласно сведениям представителя движения, группировка ожидает полной передачи власти, передает ТАСС.
Агентство Pajhwok сообщило, что ведущие политики Афганистана в воскресенье создали Координационный совет по мирному переходу власти. В него вошли экс-президент Хамид Карзай, глава Высшего совета по национальному примирению Абдулла Абдулла и лидер Исламской партии Афганистана Гульбеддин Хекматиар.
Перед советом стоит задача «предотвращения хаоса и уменьшения страданий людей, обеспечение мира и мирного перехода власти».
Ранее СМИ сообщили, что талибы вошли в президентский дворец в Кабуле.
Глава высшего совета по нацпримирению в Афганистане Абдулла Абдулла подтвердил, что президент Афганистана Ашраф Гани согласился уйти в отставку и покинул страну.
В воскресенье стало известно, что талибы вошли в столицу Афганистана. По сообщениям СМИ, командование боевиков дало распоряжение воздерживаться от насилия и свободно выпускать всех, кто захочет покинуть город. Дипломатов американского посольства в Кабуле эвакуировали вертолетами.
Делегация боевиков прибыла в президентский дворец в Кабуле, где пройдут переговоры с правительством. Ожидается, что в течение нескольких часов президент страны сложит с себя полномочия.
Ранее силы террористического движения «Талибан»(запрещено в России) захватили крупнейший город на севере Афганистана – Мазари-Шариф, центр провинции Балх, взяли столицу провинции Лагман на востоке Афганистана, объявили о захвате столицы восточной провинции Пактика, взяли под контроль город Джелалабад – административный центр провинции Нангархар на востоке Афганистана и подошли к Кабулу.
Опубликовано видео с падающими людьми с взлетевшего из Кабула самолета
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В соцсетях появилось видео, предположительно, падения с высоты по меньшей мере двух человек, уцепившихся за борт военного самолета в районе аэропорта Кабула.
На кадрах видно, как с самолета падают две точки. По видео невозможно точно определить, являются ли упавшие предметы неким грузом или же людьми.
Между тем афганское агентство Хама-пресс утверждает, что два человека погибли, упав с самолета. По данным агентства, люди при попытке вылететь из аэропорта Кабула уцепились за шасси самолета ВВС США, однако не удержались и сорвались с большой высоты, передает ТАСС.
Кадры с самолетом официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала шокирующими. «В силу специфики работы я вынуждена регулярно смотреть и читать новости, от которых у неподготовленного человека кровь стынет в жилах», – написала дипломат в Telegram.
«Очень надеялась, что фейк, но его опубликовали многие СМИ. Афганцы, зацепившиеся за шасси американского самолета в надежде улететь, падают на землю. На ту самую, где лежат трупы мирных афганцев, погибших вчера в давке за место в этих самолетах», – добавила Захарова.
На другом видео, появившемся в СМИ, запечатлены толпы людей на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Кабула, штурмующие военный самолет. Некоторые пытаются залезть на дверь и шасси воздушного судна.
В аэропорту Кабула со вчерашнего дня царит хаос: на взлетное поле вышли сотни людей, которые пытаются улететь после взятия Афганистана талибами (движение «Талибан» запрещено в России).
В посольстве России в Афганистане заявили, что российские граждане не пострадали в ходе ночных событий в аэропорту Кабула.
Агентство France Press со ссылкой на очевидца сообщило, что американские военные открыли предупредительный огонь в воздух в аэропорту Кабула, когда толпа людей вышла на взлетно-посадочную полосу. На данный момент все коммерческие рейсы в международном аэропорту Кабула приостановили, людей призывают избегать толп.
Между тем появились сообщения о том, что несколько человек погибли после того, как американские военные открыли огонь по гражданским лицам в аэропорту Кабула.
В воскресенье талибы вошли в Кабул, установили контроль над городом, вошли в президентский дворец и подняли свой флаг над столицей Афганистана. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город.
В тот же день запрещенное в России террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. Также стало известно о намерении талибов объявить о создании «Исламского Эмирата Афганистан».
В Конгрессе США заявили о капитуляции Америки перед террористами
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Происходящее в Афганистане является не «прекращением бесконечных войн», за которое выступали как 45-й президент США Дональд Трамп, так и глава Белого дома Джо Байден, а «капитуляцией Америки» перед движением «Талибан» (запрещено в России), заявила член Палаты представителей Конгресса США Лиз Чейни.
«Это не «прекращение бесконечных войн». Это капитуляция Америки, которая поощряет наших врагов и делает так, что нашим детям и внукам придется вести эту войну, заплатив при этом намного большую цену», – приводит слова конгрессвумен ТАСС.
Чейни добавила, что ответственность за нынешнюю ситуацию в Афганистане, по ее мнению, несут как Трамп, который «вел переговоры с террористами», так и Байден, который теперь «оставляет страну [Афганистан] врагам-террористам».
В воскресенье талибы вошли в Кабул, установили контроль над городом, вошли в президентский дворец и подняли свой флаг над столицей Афганистана. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город.
В тот же день запрещенное в России террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. Также стало известно о намерении талибов объявить о создании «Исламского Эмирата Афганистан». Газета ВЗГЛЯД разбирала, чем опасно создание террористического государства талибов под боком у России.
Всех американских дипломатов эвакуировали из посольства США в Кабуле и вертолетами доставили в аэропорт столицы Афганистана. Перед эвакуацией американским дипломатам в Кабуле пришлось сжечь флаги Соединенных Штатов. За воскресенье США успели эвакуировать из Афганистана несколько сотен американцев. При этом эвакуации ожидают еще около четырех тысяч человек, включая граждан США и сотрудничавших с США афганцев. На этом фоне США собрались увеличить численность контингента в Афганистане до шести тысяч человек.
Ранее президент США Джо Байден призывал не сравнивать уход Соединенных Штатов из Афганистана и Вьетнама. В свою очередь 45-й президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обвинил главу действующей американской администрации Джо Байдена в бегстве ВС США из Афганистана и одном из величайших поражений в истории. Пресс-секретарь президента Чехии Иржи Овчачек назвал захват Кабула талибами символом упадка Запада.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал провал миссии США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США всему миру.
Министр спорта Украины предупредил о возможном отъезде Магучих из страны
Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих, которая подверглась травле за совместное фото с российской спортсменкой, может уехать из страны из-за давления, считает министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт.
«По Магучих могу сказать, что если мы не хотим потерять эту спортсменку, чтобы потом не говорили, что от нас едут спортсмены, то не надо на нее давить. Она вернулась героиней с бронзовой медалью с Олимпиады, подняла украинский флаг. А будем давить, ей предложат деньги, и она поедет. А потом снова будут говорить, что виноват министр, президент, не удержали», – передает РИА «Новости» слова Гутцайта.
Министр считает, что из ситуации с Магучих чиновникам нужно сделать выводы, а в минспорта должны больше работать со спортсменами, чтобы они в состоянии эйфории себя контролировали.
Напомним, Магучих подверглась критике в соцсетях со стороны соотечественников за совместные фото с Ласицкене. После этого Минобороны Украины решило провести беседу с легкоатлеткой. Депутат Верховной рады Жан Беленюк высказался в поддержку Магучих. НОК Украины также осудил травлю Магучих.
Сама Магучих заявила, что совместное фото с российской спортсменкой, из-за которого ее затравили в соцсетях, было сделано «без политики». Тренер легкоатлетки заявила, что травля в социальных сетях стала для Магучих серьезным стрессом.
В Японии Зеленского предупредили о «горькой пилюле»
Сближение Украины с Китаем способно вызвать новые разногласия с Западом и является «горькой пилюлей» для президента Владимира Зеленского, говорится в статье японского издания Nihon Keizai.
«Президент Украины Владимир Зеленский сближается с Китаем. Это происходит на фоне прохладного отношения со стороны США и Европейского Союза, на поддержку которых он рассчитывает в связи с конфликтом с Россией. Однако такая дипломатия, состоящая в попытке балансировать, может стать причиной новых разногласий», – передает РИА «Новости» слова автора статьи.
Как отмечает издание, в США и европейских странах «с удивлением» восприняли отзыв Киевом своей подписи из совместного заявления ООН, призывающего к расследованию ситуации в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. При этом сразу после этого Украина получила партию вакцины против коронавируса китайского производства.
«Для президента Зеленского, который был избран в 2019 году как прозападный лидер, сближение с Китаем – это горькая пилюля», – говорится в материале.
По словам автора статьи, Украина нуждается в поддержке Запада, чтобы противостоять России, что объясняет желание Зеленского добиться членства в НАТО и ЕС. Однако эти идеи никак не удается воплотить в жизнь, а соответствующие переговоры не развиваются. Так, президент США Джо Байден предпочел в первую очередь провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, несмотря на просьбы Зеленского о скорейшей встрече, а «решающим моментом» стало соглашение между Вашингтоном и Берлином касательно газопровода «Северный поток – 2».
При этом украинский лидер, как отмечает издание, внимательно относился к Байдену, заблокировав в марте этого года по просьбе США приобретение китайской компанией крупного украинского производителя авиационных двигателей «Мотор Сич». «Он считает, что его не воспринимают всерьез, и это неудивительно», – считает автор.
Как пишет Nihon Keizai, Зеленский начал «взвешивать на одной чаше весов» страны Запада и Китай, при этом подобные шаги скорее дипломатическая тактика для привлечения внимания США и ЕС, чем возмездие. В то же время украинский лидер надеется на серьезные инвестиции из Китая для стимулирования экономики.
«Но хитрый подход президента Зеленского к Китаю кроет опасность. Если в момент, когда необходимо укреплять сплоченность с США и Европой против России, возникнут разногласия вокруг Китая, это даст России больше пространства для маневра», – заключает издание.
Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Киев вспомнил о покровительстве Китая назло Западу.
Стало известно о бегстве президента Афганистана на набитом деньгами вертолете
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Президент Афганистана Ашраф Гани бежал из Кабула с огромной суммой денег, часть средств даже не удалось вывезти из страны, рассказали в посольстве России.
«Что касается обрушения режима, то его наиболее красноречиво характеризует то, как Гани убегал из Афганистана: четыре машины были набиты деньгами, другую часть денег пытались запихнуть в вертолет, но не все поместилось. И часть денег осталась лежать на взлетном поле», – рассказал РИА «Новости» пресс-секретарь дипмиссии Никита Ищенко.
В воскресенье боевики «Талибана» вошли в Кабул без боя и начали занимать оставленные правительственными силами государственные учреждения. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну.
В воскресенье талибы установили контроль над университетом Кабула, после чего вошли в президентский дворец, подняв свой флаг над столицей Афганистана. Служащим ВС Афганистана разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. Позже талибы объявили о взятии под контроль всего Кабула.
Глава высшего совета по нацпримирению в Афганистане Абдулла Абдулла сообщил, что президент Афганистана Ашраф Гани согласился уйти в отставку и покинул страну. Позже он объяснил, что покинул республику, чтобы избежать кровопролития. По данным телеканала Al Jazeera, Гани покинул республику и вместе с супругой прибыл в столицу Узбекистана.
Толпы афганцев прорвались на ВПП аэропорта Кабула в надежде бежать из страны
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Американские военные, обеспечивающие порядок в ходе эвакуации граждан из Афганистана, начали делать предупредительные выстрелы в воздух после того, как большая толпа прорвалась на летное поле.
«Мне очень страшно. Они стреляют в воздух. Я видел, как одну девушку задавили, она умерла», – передает ТАСС со ссылкой на France Press слова очевидца.
В свою очередь телеканал BFM приводит на сайте видеозаписи очевидцев, на которых видно, как сотни человек прорываются через заграждения и пытаются залезать на посадочные трапы самолетов, чтобы улететь из Афганистана. На фоне раздаются выстрелы из автоматического оружия.
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Массовая эвакуация западных граждан проходит в настоящее время из аэропорта Кабула. По информации источников в Брюсселе, эта воздушная гавань является последним в Афганистане крупным объектом, остающимся под контролем сил НАТО, ее безопасность обеспечивают военные США, Великобритании и Турции.
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В воскресенье талибы вошли в Кабул, установили контроль над городом, вошли в президентский дворец и подняли свой флаг над столицей Афганистана. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город.
Всех американских дипломатов эвакуировали из посольства США в Кабуле и вертолетами доставили в аэропорт столицы Афганистана. Перед эвакуацией американским дипломатам в Кабуле пришлось сжечь флаги Соединенных Штатов. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки».
В тот же день запрещенное в России террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. Также стало известно о намерении талибов объявить о создании «Исламского Эмирата Афганистан».
Газета ВЗГЛЯД разбирала, чем опасно создание террористического государства талибов под боком у России.
Эксперт оценил отношения «Талибана» с ИГ и «Аль-Каидой»
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На этапе борьбы за власть талибы могли заключать ситуативные союзы с боевиками запрещенных в России террористических движений «Аль-Каида» и «Исламское государство* – Хорасан», но сейчас подобные контакты для взявшего власть «Талибана» неприемлемы, – сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Владимир Сотников, комментируя ситуацию в Афганистане после захвата власти талибами.
«Запрещенное в России движение «Талибан» в нынешнем своем виде отличается от того, каким оно было 20 лет назад. В движении сформировалось политическое крыло, которое преследовало цель установить контроль над страной и прийти к власти – и, как мы увидели, добилось поставленной цели. В этой ситуации для талибов ни «Аль-Каида», ни тем более «Исламское государство* – Хорасан» (обе организации запрещены в РФ) не являются партнерами по дальнейшему управлению страной», – отметил старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сотников.
«Еще несколько лет назад такой временный союз имел место – тогда талибам нужно было захватывать позиции в провинциях и проводить теракты против американских войск, которые там были развернуты, – указал собеседник. – Но сейчас обе структуры – не просто конкуренты, а враги для движения «Талибан», его боевиков и полевых командиров». Приход к власти радикальной исламистской силы в лице талибов не будет означать союза «Талибана» с прочими радикальными исламистами.
Более того, можно предполагать, что «Талибан» будет бороться против попыток радикальных исламистов из «Аль-Каиды» и «Исламского государства – Хорасан» распространять свое влияние на страны Центральной Азии, что представляло бы угрозу для национальной безопасности России, заметил Сотников. «При этом «Талибан», скорее всего, не будет возражать против того, чтобы ИГ* (не «Аль-Каида», заметим) совершило бы «исход» в сторону ближневосточных стран – Сирии, и прежде всего, Ирака», – полагает востоковед.
Напомним, что в середине 2000-х талибы, укрепившиеся в регионе Вазиристан на границе Афганистана и Пакистана, взаимодействовали со скрывавшимися там же ячейками «Аль-Каиды». Замглавы МИД России Олег Сыромолотов в интервью «Интерфаксу» в минувший четверг констатировал: в Афганистане активен региональный филиал ИГ – «Вилайят Хорасан» или «Исламское государство – Хорасан» численностью от 1 тыс. до 1,5 тыс. боевиков.
Структура была создана выходцами из близкой к афганской талибам пакистанской группировки «Техрик-е Талибан Пакистан» (запрещена в России). Это региональный филиал ИГ ставит целью включение «Великого Хорасана» – исторической области, включающей северо-восток Ирана, Афганистан и часть Туркменистана, Узбекистана и Таджикистана – в состав «исламского халифата», подчиненного главарям ИГИЛ* . Как отмечали специалисты по региону, это объективно не совпадало с целями талибов по воссозданию их собственного государства, «Исламского эмирата Афганистан» образца 1996-2001 годов.
Спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов в 2015 году в интервью «Интерфаксу» выразил мнение: талибы «чувствуют, что ИГИЛ пытается, как «Аль-Каида» в свое время, их использовать для транснациональных целей, для халифата, для глобального джихада». «Талибы это почувствовали, поэтому они уже наносят по ИГИЛ достаточно серьезные удары. И афганские талибы, и пакистанские талибы сказали, что не признают Аль-Багдади халифом, не признают ИГИЛ», – отметил Кабулов.
В феврале 2020 года спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад и заместитель лидера движения «Талибан» Абдулла Гани Барадар подписали в столице Катара Дохе соглашение о выводе американских войск в течение 14 месяцев. Согласно документу, талибы брали на себя обязательство не допускать, чтобы «Аль-Каида» или подобные группы использовали территорию Афганистана для подготовки атак на США.
В воскресенье стало известно, что талибы вошли в столицу Афганистана без боя, занимая ведомства, оставленные правительственными силами. По сообщениям СМИ, командование боевиков дало распоряжение воздерживаться от насилия и свободно выпускать всех, кто захочет покинуть город. Как сообщает ТАСС, в стране создан Координационный совет по мирному переходу власти. Как сообщило афганское агентство Пажвок, в совет вошли экс-президент Хамид Карзай, глава Высшего совета по национальному примирению Абдулла Абдулла и лидер Исламской партии Афганистана Гульбеддин Хекматиар. По данным Reuters, талибы ожидают, что власть будет передана напрямую, а не посредством некоего переходного правительства.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о причинах и возможных последствиях победы «Талибана».