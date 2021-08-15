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15 августа, воскресенье | Последнее обновление — 11:25 | vz.ru
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Путин наградил погибших при крушении Бе-200 в Турции военных
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Президент России Владимир Путин посмертно наградил орденом Мужества военных, погибших при крушении в Турции российского самолета Бе-200, сообщила пресс-служба Кремля.
«За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при тушении пожаров в Турецкой Республике, наградить орденом Мужества Беркутова Владислава Николаевича – подполковника (посмертно); Карасева Вадима Александровича – подполковника (посмертно) ; Кузнецова Евгения Викторовича – подполковника (посмертно) ; Омельченко Николая Олеговича – старшего лейтенанта (посмертно) ; Чубарова Юрия Вадимовича – старшего сержанта (посмертно)», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Напомним, в субботу на юго-востоке Турции при тушении пожара разбился самолет-амфибия Бе-200ЧС Морской авиации ВМФ России. На борту самолета находились пять российских военнослужащих и три представителя Турции, все они погибли.
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу по-русски выразил соболезнования российскому и турецкому народам.
Российские самолеты Бе-200ЧС принимают участие в тушении масштабных лесных пожаров на юге Турции, которые охватили турецкие курорты от Антальи до Бодрума. Турецкие власти заявили, что пожары организованы специально. СМИ сообщили, что признанная в Турции террористической организация «Дети огня» взяла на себя ответственность за организацию поджогов лесных массивов.
В Турции разбился арендованный у России пожарный самолет Бе-200
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Пожарный самолет-амфибия разбился у города Кахраманмараш на востоке Турции, судьба членов экипажа неизвестна, сообщил телеканал Эн-ти-ви со ссылкой на главное управление лесного хозяйства. По предварительным данным, самолет был арендован у России.
«При тушении пожара в районе города Кахраманмараш потерпел катастрофу арендованный в России пожарный самолет Бе-200. В район крушения направлены спасатели. Экипаж состоял из восьми человек – шестеро из российской команды и двое – представители министерства лесного хозяйства. Судьба членов экипажа пока неизвестна», – передает РИА «Новости» сообщение турецкого ведомства.
Посольство России в Анкаре сообщило, что выясняет обстоятельства крушения пожарного самолета в Турции.
Ранее сообщалось, что российские противопожарные самолеты Бе-200 принимают участие в тушении лесных пожаров на юге Турции.
Напомним, масштабные пожары охватили турецкие курорты от Антальи до Бодрума. Турецкие власти заявили, что пожары организованы специально. СМИ сообщили, что признанная в Турции террористической организация «Дети огня» взяла на себя ответственность за организацию поджогов лесных массивов.
Минобороны России подтвердило гибель экипажа потерпевшего крушение в Турции Бе-200
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Экипаж из пяти человек российского пожарного самолета Бе-200, потерпевшего крушение в Турции, а также находившиеся на борту три представителя турецкой стороны погибли, сообщило Минобороны России.
«Находившиеся на борту российского самолета Бе-200, потерпевшего крушение в Турецкой Республике, пять членов экипажа из числа российских военнослужащих и три гражданина Турецкой Республики, указывавших очаги пожара, погибли» – передает РИА «Новости» сообщение ведомства. говорится в сообщении.
На место крушения российского Бе-200 ВВС Турции отправили самолет и вертолет для участия в поисково-спасательной операции.
«В район падения российского самолета, который вылетел из Аданы для участия в тушении пожаров в Кахраманмараше, для оказания поддержки в поисково-спасательной операции направлены один вертолет с авиабазы Инджирлик и один самолет из Коньи», – говорится в Twitter ВВС Турции.
Между тем, авиационный эксперт Роман Гусаров назвал самолет Бе-200 надежным и ни разу не попадавшим в авиакатастрофы. «За почти 20 лет при крайне активном использовании в сложнейших условиях с ними не произошло ни одной авиакатастрофы», – приводит ТАСС слова Гусарова.
«Судя по видео, самолет работал в условиях сложного рельефа местности и осуществлял пожаротушение на низких высотах, что также могло повлиять на ситуацию», – отметил эксперт. Также он добавил, что в первую очередь требуется изучить условия эксплуатации борта и соблюдение всех регламентных процедур.
Ранее в Турции сообщили об отсутствии выживших в крушении Бе-200 в Турции
Министерство сельского и лесного хозяйства Турции сообщило, что при тушении пожара в районе города Кахраманмараш потерпел катастрофу пожарный самолет Бе-200, арендованный в России. В район крушения направлены спасатели.
Позже Минобороны подтвердило крушение российского самолета в Турции
Российские противопожарные самолеты Бе-200 принимают участие в тушении лесных пожаров на юге Турции.
Напомним, масштабные пожары охватили турецкие курорты от Антальи до Бодрума. Турецкие власти заявили, что пожары организованы специально. СМИ сообщили, что признанная в Турции террористической организация «Дети огня» взяла на себя ответственность за организацию поджогов лесных массивов
Аксенов рассказал о телефоном разговоре с Путиным по пояс в воде
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Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что во время сильного ливня в Керчи стоял по пояс в воде и докладывал по телефону президенту Владимиру Путину о ситуации в городе.
Во время совещания по ликвидации последствий подтоплений и природных пожаров в России Путин спросил, был ли сам Аксенов в Керчи во время ливня, передает РИА «Новости».
«Конечно. Когда вы мне звонили, я был по пояс в воде, когда я вам докладывал, стоял как раз на Чернышевского – Жени Дудник», – ответил Аксенов.
Также глава Крыма попросил президента упростить процедуру выплат пострадавшим от последствий стихии на полуострове. «Прошу, Владимир Владимирович, упростить процедуру выплат, это федеральные 10, 50 и 100 тысяч рублей, имею в виду по фактическому месту проживания, когда решение надо принимать комиссионно», – цитирует ТАСС Аксенова.
Ранее Аксенов сообщал, что в результате подтоплений два человека погибли, свыше четырех тыс. пострадали.
Напомним, в пятницу в результате сильных дождей в Керчи подтопило стадион, оптово-розничный рынок и рыбоконсервный завод «Пролив». Власти Керчи рекомендовали отказаться от поездок в город до воскресенья из-за ливней. Штормовое предупреждение на полуострове действует с понедельника.
В июне и июле Крым дважды пострадал от сильных дождей. Тогда больше всего стихия затронула Керчь, Ялту и Бахчисарайский район.
Чавушоглу по-русски выразил соболезнования России в связи с крушением Бе-200
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Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу выразил соболезнования российскому и турецкому народам в связи с крушением российского пожарного самолета Бе-200 в Турции, экипаж которого погиб.
«С глубоким прискорбием узнал о гибели турецкого и российского экипажа в трагической авиакатастрофе, произошедшей во время тушения пожара в Кахраманмараше. Выражаем наши соболезнования турецкому и российскому народу. Их героические жертвы не будут забыты!» – написал министр на русском языке в своем аккаунте в Twitter.
Ранее Минобороны России подтвердило гибель экипажа потерпевшего крушение в Турции Бе-200. До этого турецкие СМИ сообщили об отсутствии выживших в крушении Бе-200 в Турции.
Министерство сельского и лесного хозяйства Турции в субботу сообщило, что при тушении пожара в районе города Кахраманмараш потерпел катастрофу пожарный самолет Бе-200, арендованный в России. Позже Минобороны подтвердило крушение российского самолета в Турции
Российские противопожарные самолеты Бе-200 принимают участие в тушении лесных пожаров на юге Турции.
Напомним, масштабные пожары охватили турецкие курорты от Антальи до Бодрума. Турецкие власти заявили, что пожары организованы специально. СМИ сообщили, что признанная в Турции террористической организация «Дети огня» взяла на себя ответственность за организацию поджогов лесных массивов.
Путин назвал беспрецедентными масштаб и характер бедствий в ряде районов России
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Масштаб и характер бедствий в некоторых районах России беспрецедентны, при необходимости требуется безотлагательно отправить в безопасные места детей и женщин из пострадавших зон, заявил президент Владимир Путин на совещании по ликвидации последствий подтоплений и природных пожаров.
«Конечно, мы видим и понимаем, я еще раз это отмечу, что масштаб, характер природных бедствий в некоторых районах носит абсолютно беспрецедентный характер. Достаточно сказать, что, например, на юге порой за несколько часов выпадают сейчас месячные нормы осадков», – сказал Путин, передает РИА «Новости».
В Сибири, на Дальнем Востоке, напротив, так сложились природные условия, что лесные пожары в условиях засухи, порывов ветра стремительно распространялись, добавил президент.
«Все это еще раз говорит, насколько важно нам глубоко, системно, на перспективу заниматься климатической, экологической повесткой. Но сегодня, конечно, остановимся на неотложных, экстренных задачах», – указал он.
Глава государства потребовал при необходимости безотлагательно отправить в безопасные места детей, женщин и других жителей из зон стихийных бедствий.
Президент сообщил, что угрозы жилым объектам в Якутии, где бушуют пожары, нет, и поручил держать ситуацию под пристальным контролем.
Он призвал подумать над тем, как создать условия для жизни людям, находящимся в зоне риска из-за природных пожаров, а также максимально сохранить лесные богатства. По его словам, необходимо организовать работу так, чтобы минимизировать последствия ЧС для животных.
Также требуется быстро оценить ущерб от природных пожаров в регионах и принять планы по восстановлению жилых домов и помещений.
Он также подчеркнул, что все дети из пострадавших районов, где произошли пожары и подтопления, должны своевременно пойти в школу.
Напомним, Якутия – один из самых пожароопасных регионов России. С 1 июля жителям запрещено посещать леса. С 8 августа в республике введен режим ЧС регионального характера в связи с переходом лесных пожаров на территории населенных пунктов и объектов экономики.
Ранее Путин поручил главе МЧС отправиться в Якутию для оперативного управления группировкой сил, борющейся с пожарами. Также он поручил увеличить группировку для тушения пожаров в Якутии.
Вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев, который возглавляет список «Единой России» по округу, в ходе рабочей поездки в Якутию потребовал более тщательно координировать работу по тушению лесных пожаров в республике, поручив Роскосмосу подготовить данные о текущей ситуации.
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В Турции заявили об отсутствии выживших в крушении российского Бе-200
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Выживших в катастрофе с арендованным у России пожарным самолетом Бе-200 в Турции нет, сообщил телеканал NTV. На борту находились восемь человек.
По данным телеканала, через некоторое время после начала тушения связь с самолетом была потеряна. Это был один из самолетов, которые участвовали в тушении пожаров в провинции Мугла. По предварительным данным, самолет не смог набрать нужную высоту после забора воды и врезался в скалы, передает РИА «Новости».
Ранее министерство сельского и лесного хозяйства Турции сообщило, что при тушении пожара в районе города Кахраманмараш потерпел катастрофу пожарный самолет Бе-200, арендованный в России. В район крушения направлены спасатели.
Позже Минобороны подтвердило крушение российского самолета в Турции. «На борту самолета находились пять российских военнослужащих и три представителя Турции», – отметили в ведомстве.
Российские противопожарные самолеты Бе-200 принимают участие в тушении лесных пожаров на юге Турции.
Напомним, масштабные пожары охватили турецкие курорты от Антальи до Бодрума. Турецкие власти заявили, что пожары организованы специально. СМИ сообщили, что признанная в Турции террористической организация «Дети огня» взяла на себя ответственность за организацию поджогов лесных массивов.
Путин выразил соболезнования в связи с гибелью экипажа Бе-200 в Турции
Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным членам экипажа разбившегося самолета Бе-200, который был задействован в тушении пожаров в Турции, сообщила пресс-служба Кремля.
Глава государства отметил важность гуманитарной миссии, в которой участвовали российские военнослужащие, члены экипажа самолета Бе-200, совместно с турецкими специалистами. Путин подчеркнул, что, борясь с масштабными пожарами в Турции, члены экипажа «защищали жизни людей», передает РИА «Новости».
«Действовали в сложнейших условиях и до конца исполнили свой человеческий и профессиональный долг. Понимаю, что горе пришло в каждую семью погибших. Примите искренние слова поддержки. Уверен, что память об этих мужественных людях навсегда сохранят и в России, и в Турции», – заявил президент.
Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу представить погибших при крушении российских военных к госнаградам посмертно.
Ранее Минобороны России подтвердило гибель экипажа потерпевшего крушение в Турции Бе-200. До этого турецкие СМИ сообщили об отсутствии выживших в крушении Бе-200 в Турции. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу выразил соболезнования российскому и турецкому народам.
Министерство сельского и лесного хозяйства Турции в субботу сообщило, что при тушении пожара в районе города Кахраманмараш потерпел катастрофу пожарный самолет Бе-200, арендованный в России. Позже Минобороны подтвердило крушение российского самолета в Турции
Российские противопожарные самолеты Бе-200 принимают участие в тушении лесных пожаров на юге Турции.
Напомним, масштабные пожары охватили турецкие курорты от Антальи до Бодрума. Турецкие власти заявили, что пожары организованы специально. СМИ сообщили, что признанная в Турции террористической организация «Дети огня» взяла на себя ответственность за организацию поджогов лесных массивов.
Минобороны подтвердило крушение российского самолета в Турции
Самолет-амфибия Бе-200 потерпел крушение при заходе на посадку, на его борту находились восемь человек, сообщило Минобороны России.
«На борту самолета находились пять российских военнослужащих и три представителя Турции. Для выяснения причин крушения Бе-200 к месту катастрофы направлена комиссия Минобороны», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.
О крушении пожарного самолета в субботу сообщило турецкое управление лесного хозяйства.
Ранее стало известно, что российские противопожарные самолеты Бе-200 принимают участие в тушении лесных пожаров на юге Турции.
Напомним, масштабные пожары охватили турецкие курорты от Антальи до Бодрума. Турецкие власти заявили, что пожары организованы специально. СМИ сообщили, что признанная в Турции террористической организация «Дети огня» взяла на себя ответственность за организацию поджогов лесных массивов.
Началось расследование причин крушения российского Бе-200 в Турции
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Организована судебная и техническая экспертиза в рамках расследования причин крушения российского пожарного самолета Бе-200ЧС, сообщил министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли.
«В настоящее время продолжается расследование. Ведется техническая и судебная экспертиза», – приводит слова Пакдемирли ТАСС.
Министр сельского и лесного хозяйства Турции заверил, что данные бортового самописца будут изучены. При этом он не уточнил, удалось ли уже найти черные ящики.
Ранее в субботу на юго-востоке Турции при тушении пожара разбился самолет-амфибия Бе-200ЧС Морской авиации ВМФ России. На борту самолета находились пять российских военнослужащих и три представителя Турции, все они погибли. На борту разбившегося воздушного судна мог находиться легендарный российский летчик Евгений Кузнецов.
Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным членам экипажа разбившегося воздушного судна и поручил министру обороны Сергею Шойгу представить погибших российских военных к госнаградам посмертно. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу по-русски выразил соболезнования российскому и турецкому народам.
Напомним, российские самолеты Бе-200ЧС принимают участие в тушении масштабных лесных пожаров на юге Турции, которые охватили турецкие курорты от Антальи до Бодрума. Турецкие власти заявили, что пожары организованы специально. СМИ сообщили, что признанная в Турции террористической организация «Дети огня» взяла на себя ответственность за организацию поджогов лесных массивов.
Путин поговорил с многодетной семьей об отдыхе в Сочи
Президент Владимир Путин поговорил по телефону с многодетной семьей Гавриленко из Надыма, которая по приглашению главы государства побывала в Сочи, поинтересовался впечатлениями от проводимого отпуска.
«В Сочи многодетной семье была подготовлена экскурсионно-развлекательная программа: они посетили автодром, парк Ривьера, дельфинарий. Семья Гавриленко побывала и на морской прогулке, на Красной поляне, в Роза Хуторе, в имеретинском кластере, где проводилась зимняя Олимпиада», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Президент поинтересовался впечатлениями членов семьи от проводимого отпуска и пожелал им его успешного и благополучного дальнейшего продолжения.
«Хочу от всего сердца сказать вам спасибо за тот праздник, который вы нам подарили, такую сказку», – обратился глава семьи Гавриленко к президенту.
Он отметил, что в первый день отдыха его семья посетила спектакль «Золушка», и это стало символом того, как чувствует себя каждый член семьи. «Попали во дворец на бал», – отметил он.
«Президент сказал – президент сделал», – заключил глава семьи.
Сейчас семья из Надыма продолжает отдых в одном из городов Краснодарского края.
1 июня во время онлайн-встречи с семьями, награжденными орденом «Родительская слава», Путин познакомился с семьей Гавриленко из Надыма, у которых восемь детей. Они рассказали о планах отправиться на автомобиле за 5 тыс. километров в Краснодарский край. Путин тогда предложил «сесть всей семьей на самолет, спокойно прилететь в Сочи», и пообещал, что им будет «организован хороший отдых».
Ранее во время онлайн-встречи президента Владимира Путина с семьями, награжденными орденом «Родительская слава», глава государства пообщался с семьей с Крайнего Севера, в которой воспитываются 11 детей.
Путин рассказал о ситуации с пожарами в Якутии
Ситуация с лесными пожарами в Якутии остается крайне тяжелой, однако на сегодняшний день угрозы жилым и социально значимым объектам в республике нет, сообщил президент России Владимир Путин.
«[Глава МЧС России Евгений] Зиничев находится сейчас на месте (в Якутии), организует работу [по тушению пожаров]. Как мне доложили, угрозы жилым и социально значимым объектам в Якутии на данный момент нет, однако 13 очагов лесных пожаров находятся в пятикилометровой зоне от населенных пунктов. Поэтому прошу держать ситуацию под постоянным контролем и доложить, как она развивается», – цитирует ТАСС Путина.
По его словам, он ежедневно получает доклады о ситуации с лесными пожарами от главы Якутии Айсена Николаева.
Также глава государства подчеркнул необходимость глубоко и системно заниматься климатической повесткой. Он отметил, что недавно в Челябинской области уже обсуждали ликвидацию последствий стихийных бедствий, вызванных аномальными природными явлениями, и на совещании придется вернуться к подобным вопросам, в частности, природным пожарам в Якутии и подтоплениям ряда населенных пунктов в Крыму и Краснодарском крае, передает РИА «Новости».
«Масштаб природных бедствий носит беспрецедентный характер. На юге порой за несколько часов выпадает сейчас месячная норма осадков, а на Дальнем Востоке так сложились природные климатические атмосферные условия, что лесные пожары в условиях засухи, порывов ветра стремительно распространялись. Все это еще раз говорит, насколько важно нам глубоко, системно, на перспективу заниматься климатической экологической повесткой», – сказал Путин.
Кроме того, президент подчеркнул, что необходимо принять все неотложные меры по ликвидации ЧС в регионах России. «Что касается подтоплений на юге России, то от них наиболее пострадали районы Крыма и Краснодарского края. Федеральными ведомствами, региональными и муниципальными властями должны быть предприняты все неотложные меры. Действовать нужно быстро и максимально эффективно», – сказал Путин.
Глава государства попросил учесть, что даже если прямой опасности от огня нет, для людей, особенно пожилых, с хроническими заболеваниями, угрозу представляют и дым, повышенная концентрация продуктов горения в атмосфере.
Напомним, Якутия – один из самых пожароопасных регионов России. С 1 июля жителям запрещено посещать леса. С 8 августа в республике введен режим ЧС регионального характера в связи с переходом лесных пожаров на территории населенных пунктов и объектов экономики.
Ранее Путин поручил главе МЧС отправиться в Якутию для оперативного управления группировкой сил, борющейся с пожарами. Также он поручил увеличить группировку для тушения пожаров в Якутии.
Вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев, который возглавляет список «Единой России» по округу, в ходе рабочей поездки в Якутию потребовал более тщательно координировать работу по тушению лесных пожаров в республике, поручив Роскосмосу подготовить данные о текущей ситуации.
Напомним, синоптики предупредили об опасной погоде на юге России. В ближайшие дни Южный и Южно-Кавказский федеральные округа накроют сильные дожди и шквалистый ветер, а в Крыму, где действует штормовое предупреждение, сохраняется риск подъема воды в реках и формирования селевых потоков.
Тела трех погибших при крушении Ми-8 на Камчатке туристов подняли из воды
Спасатели и военные подняли из воды и доставили на берег тела троих погибших при крушении вертолета Ми-8 на Курильском озере на Камчатке, поисковая операция продолжается.
«Совместными силами спасателей МЧС и военнослужащих Минобороны подняты на поверхность три тела погибших и доставлены на берег», – передает ТАСС сообщение МЧС.
Операция по поиску и поднятию тел погибших ведется с помощью глубоководных аппаратов, а также водолазов МЧС.
Ранее со дна Курильского озера подняли тело пилота Ми-8.
В четверг на Камчатке упал вертолет Ми-8 с 13 туристами и тремя членами экипажа на борту. Выжили девять человек – семь пассажиров и два члена экипажа. Среди основных версий причин крушения воздушного судна рассматриваются отказ двигателей и ошибка пилотирования
Путин поручил принять план восстановления жилья в пострадавших при ЧС регионах
Необходимо принять план по восстановлению жилья и социальных объектов в пострадавших при ЧС регионах, заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросу о ликвидации последствий подтоплений и природных пожаров в ряде регионов России.
«Нужно принять планы по восстановлению жилых домов и помещений, социально значимых объектов. Жду от вас предметных докладов о том, какие дополнительные меры необходимо предпринять для ликвидации последствий стихии, какой объем финансовых средств и других ресурсов для этого потребуется, как в целом планируется вести работу в дальнейшем», – цитирует ТАСС президента.
При этом он отметил, что с руководителями регионов обсуждает эти темы «практически в постоянном режиме, практически каждый день». Также Путин также предложил высказаться руководителей муниципалитетов пострадавших территорий. Он напомнил, что, в частности, в Краснодарском крае пострадали одна общеобразовательная школа и шесть детских оздоровительных лагерей.
Также Путин добавил, что в постоянно подтапливаемых местах Темрюкском районе Краснодарского края нельзя разрешать строительство жилья, передает РИА «Новости».
«И восстанавливать там не нужно жилье, вот и все. Но надо подумать над тем, что вы сказали. Вы назвали среди наиболее пострадавших Темрюкский район», – сказал Путин.
Ранее президент России сообщил, что ситуация с лесными пожарами в Якутии остается крайне тяжелой, однако на сегодняшний день угрозы жилым и социально значимым объектам в республике нет.
Напомним, Якутия – один из самых пожароопасных регионов России. С 1 июля жителям запрещено посещать леса. С 8 августа в республике введен режим ЧС регионального характера в связи с переходом лесных пожаров на территории населенных пунктов и объектов экономики.
Между тем синоптики предупредили об опасной погоде на юге России. В ближайшие дни Южный и Южно-Кавказский федеральные округа накроют сильные дожди и шквалистый ветер, а в Крыму, где действует штормовое предупреждение, сохраняется риск подъема воды в реках и формирования селевых потоков.
Путин поручил оказать помощь людям с хроническими заболеваниями в зоне ЧС
Президент Владимир Путин заявил о необходимости помочь людям, страдающим хроническими заболеваниями и находящимся в зоне ЧС, и поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой и Минздраву напрямую оценить ситуацию.
«В такой экстремальной ситуации, конечно, нужно помочь людям, которые страдают хроническими заболеваниями и по состоянию здоровья не в состоянии просто находиться даже в такой опасной зоне. Поэтому посмотрите еще раз, поговорите с медиками, если кто-то остро нуждается и без этого, без перемещения куда-то в более благоприятный район жизнь человека находится под угрозой, то нужно сделать все для того, чтобы избежать негативных последствий», – приводит РИА «Новости» слова Путина.
Он также обратился к зампредседателя правительства Татьяне Голиковой напрямую проработать вопросы с регионами, где бушуют лесные пожары: «Просто займитесь этим напрямую. Я вижу, что вы в контакте, еще раз напрямую проработайте. Если нужны какие-то действия, обязательно сделайте это», – сказал Путин.
Вице-премьерТатьяна Голикова, между тем, заявила, что бригады медиков Минздрава готовы вылететь в Якутию для помощи пострадавшим при лесных пожарах людям, ситуация контролируется.
«Мы оценили ситуацию в Якутии, мы готовы были вылететь, если полоса и аэропорт будут открыты в понедельник, то наши бригады из Минздрава туда вылетят. Мы готовы оказать коллегам полное содействие в этом направлении», – сказала Голикова на совещании по вопросу о ликвидации последствий подтоплений и природных пожаров в ряде регионов России. Она также добавила, что ситуация контролируется совместно с Роспотребнадзором.
Ранее Путин поручил принять план восстановления жилья в пострадавших при ЧС регионах. Также он добавил, что ситуация с лесными пожарами в Якутии остается крайне тяжелой, однако на сегодняшний день угрозы жилым и социально значимым объектам в республике нет.
Спасатели возобновили поисковую операцию на месте крушения Ми-8 на Камчатке
Поисковые работы на месте крушения вертолета Ми-8 в районе Курильского озера на Камчатке, приостановленные из-за непогоды, возобновлены, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.
«Поисковая операция возобновлена. Волны на озере стали меньше», – передает сообщение ведомства ТАСС.
Накануне спасатели и военные подняли из воды и доставили на берег тела троих погибших при крушении вертолета. Также со дна Курильского озера подняли тело пилота Ми-8.
В четверг на Камчатке упал вертолет Ми-8 с 13 туристами и тремя членами экипажа на борту. Выжили девять человек – семь пассажиров и два члена экипажа. Среди основных версий причин крушения воздушного судна рассматриваются отказ двигателей и ошибка пилотирования.
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