Слуцкий о покупке Киевом почти просроченных вакцин: Больно и горько за украинцев

Врач дала совет по восстановлению мышц после COVID

Люди, перенесшие COVID-19, часто теряют существенную часть мышечной массы, но ее можно восстановить без риска для здоровья, заявила кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова.

Павлова отметила, что если человек тяжело болел COVID-19 и лежал в больнице, то он выходит оттуда с очень заметной потерей веса, передает радио Sputnik.

«Зачастую эта потеря происходит за счет мышечной массы. Да, жировая масса тоже теряется, но в первую очередь – мышечная. У меня есть пациент, который за полтора месяца в реанимации потерял 30 килограммов, там была очень тяжелая история. Но есть и люди, которые теряли всего по 3-4 килограмма, тут могут быть совершенно разные изменения», – пояснила она.

Приступать к восстановлению мышечной массы после выздоровления нужно аккуратно, без чрезмерных нагрузок на сердечно-сосудистую систему.

«Даже если человек до ковида был очень хорошо натренирован, то все равно начинать надо с малоинтенсивных занятий. Самая безопасная история – это ходьба и плавание. Начинаем с прогулок и постепенно увеличиваем дистанцию и скорость ходьбы», – посоветовала Павлова.

Также она рекомендовала в ходе занятий внимательно следить за пульсом и увеличивать нагрузку только если ритм сердцебиения в норме.

«Сейчас у всех есть умные часы и смартфоны и можно четко отследить пульс. Если пульс повышается в начале физической активности, но очень быстро восстанавливается во время занятий, то можно переходить к более интенсивным видам нагрузки», – отметила она.

В случаях, когда восстановление мышечной массы происходит очень медленно или вовсе не происходит, помочь сможет врач-реабилитолог.

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