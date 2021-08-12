Врио главы Тувы попросил Путина помочь с переводом жителей на СПГ

Врио главы Тувы Владислав Ховалыг попросил президента Владимира Путина поручить Газпрому реализовать в республике пилотный проект перевода населения на сжиженный природный газ.

По словам Ховалыги, острой проблемой региона является плохая экология в зимнее время, Кызыл имеет один из самых высоких уровней загрязнения атмосферного воздуха в стране, передает РИА «Новости».

«Это негативно влияет на здоровье населения и продолжительность жизни, вызывает рост заболеваемости органов дыхания, центральной нервной системы, сердечно-сосудистой системы, крови, также развитие онкопатологий. Проблему можно решить за счет газификации республики. Единственным реальным вариантом ее развития является использование сжиженного природного газа в рамках проекта социальной газификации», – рассказал он.

Врио главы Тувы добавил, что власти прорабатывают этот вопрос со структурами Газпрома, но пока регион в этот проект не входит. «Учитывая особую важность газификации для Республики Тыва, прошу вас, уважаемый Владимир Владимирович, дать поручение Газпрому реализовать на территории Республики Тыва пилотный проект перевода потребителей республики на СПГ, а также включить нас в проект социальной газификации», – попросил он.

Также Ховалыг попросил Путина помочь со строительством здания онкодиспансера, что позволит повысить показатели ранней диагностики злокачественных новообразований и снизить смертность от онкологических заболеваний.

«Убедительно прошу вас, уважаемый Владимир Владимирович, оказать содействие в решении вопроса о включении объекта в непрограммную часть федеральной адресной инвестиционной программы», – попросил он.

В свою очередь Путин отметил, что необходимо поднять уровень доходов людей в регионе, для этого надо реализовывать инвестпроекты.

«И у вас все-таки при всем при этом растет численность постоянного населения. Это хорошая тенденция, и без всяких сомнений ее нужно поддержать. Нужно все сделать для того, чтобы уровень доходов людей поднимать. Для этого, конечно, нужно проводить мероприятия, связанные с осуществлением инвестпроектов», – сказал президент.

Глава государства напомнил о проекте строительства железной дороги, которая должна была подойти к месторождению. Он предложил врио главы региона оценить все затронутые на встрече темы и позже еще раз обсудить их.

Ранее Путин на встрече с врио главы Тувы Владиславом Ховалыгом раскритиковал работу по ликвидации аварийного жилья в регионе.

В апреле президент Владимир Путин подписал указ о прекращении полномочий главы Тувы Шолбана Кара-Оола по собственному желанию, временно исполняющим обязанности назначен Ховалыг.