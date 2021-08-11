Апелляционный суд Киева оставил в силе решение об аресте акций «Мотор Сич»

Генерал объяснил бесполезность ЗРК Patriot для Украины

«Если Украина и вступит в войну с кем-либо, против нее будут работать в первую очередь баллистические ракеты, а не пилотируемая авиация», – сказал газете ВЗГЛЯД генерал-лейтенант Александр Лузан. Ранее украинский вице-премьер Алексей Резников призвал развернуть в его республике американские «средства ПВО».

«Американский зенитно-ракетный комплекс Patriot уступает российским комплексам ПВО С-300В. Для нашей боевой авиации поколения 4++, например для истребителей Су-35, – американский ЗРК также не служит непроходимой преградой, – пояснил бывший замкомандующего войсками ПВО, генерал-лейтенант в отставке Александр Лузан. – Но дело в том, что Пентагону давно уже не противостоит сильная авиация, поэтому очень уж передовая ПВО американцам и не нужна».

«Впрочем, украинский вице-премьер Резников – не специалист в этой области. Допускаю, что он просто услышал где-то про ПВО, не разобрался и сказал про них американским политологам, просто играя на публику», – сказал генерал. Комплексы Patriot Украине никак не помогут, предупреждает Лузан. «Если Украина и вступит в войну с кем-либо, против нее будут работать в первую очередь баллистические ракеты, а не пилотируемая авиация, – сказал генерал. – А Patriot бесполезен против баллистических целей. Это показала, к примеру, атака иранского Корпуса стражей Исламской революции по американской военной базе Айн-аль-Асад на западе Ирака. Тогда системы ПВО США не смогли перехватить большую часть ракет».

Во вторник вице-премьер Украины по вопросам «реинтеграции временно оккупированных территорий» Алексей Резников в рамках визита в США призвал Пентагон развернуть на территории его республики «системы ПВО» или даже разместить на Украине полноценные военные подразделения.

Украинский гость мотивировал свою просьбу тем, что Россия «де-факто оккупировала Азовское море и коренным образом изменила баланс в Черноморском регионе, полностью его милитаризовав». «Мы особенно обеспокоены действиями России, направленными на подготовку Крыма к развертыванию ядерного оружия. В этой связи важным является расширение пакета безопасности для Украины. Наше законодательство это позволяет», – цитирует Резникова РИА «Новости».

Ранее США посетили главы МИД и администрации президента Украины Дмитрий Кулеба и Андрей Ермак, а 30 августа запланирован визит в Вашингтон президента Владимира Зеленского.

Призыв Резникова – это «грубая провокация», считает председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Развертывание ПВО США на Украине может изменить баланс сил не только в регионе, но и за его пределами», – цитирует Слуцкого ТАСС. Депутат заметил, что, к примеру, в состав комплекса ПРО Aegis входит пусковая установка Мк41, которую можно использовать для запуска не только противоракет, но и крылатых ракет. Появление таких комплексов ПВО в непосредственной близости от российских границ повлечет за собой реакцию Москвы, убежден глава комитета. «Тем самым напряженность только возрастет», – добавил он.

С депутатом согласен и генерал Лузан. «Aegis сами по себе не могут перехватить наши стратегические ракеты на восходящей ветви, потому что РВСН размещены не у границ, а в глубине российской территории. Но Aegis также оснащен унифицированной пусковой установкой Mk41, которая может стрелять крылатыми ракетами наземного базирования с дальностью 2,5 тыс. км. А это уже напрямую угрожает всей европейской части России и нашим стратегическим силам за Уралом. США уже разместили ПРО в Румынии и Польше. Если теперь Aegis появятся еще и на Украине, то получается, что нас берут в полукольцо», – предупреждает генерал.

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