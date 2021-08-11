Привитый вакциной от COVID в виде капель рассказал об ощущениях

Один из привившихся вакциной от коронавируса в виде капель для носа, разработанной НИЦЭМ имени Гамалеи, рассказал о своих ощущениях после вакцинации: побочных эффектов нет, вакцина с чуть сладковатым вкусом.

«Вакцину капают в нос, при этом нужно глубоко вдохнуть. Вся процедура занимает меньше минуты. Препарат практически не имеет вкуса и запаха, совсем чуть-чуть сладковатый привкус, совершенно не противно», – сообщил источник РИА «Новости».

Он уточнил, что на вид вакцина прозрачная, из ампулы ее набирают в шприц со специальной насадкой и капают в нос.

Каких-то побочных эффектов после применения препарата ни в день вакцинации, ни на следующий не отмечалось. Температура была в норме, мышечной боли, головной, кашля и насморка не было, отметил привитый.

«Все прошло незаметно, как будто ничего и не делали», – подчеркнул он.

Напомним, в начале апреля в России начались испытания вакцины от COVID-19 в виде капель для носа.

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