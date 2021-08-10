Эксперт: Заявление Шойгу о главной угрозе России прозвучало в решающий момент

«Шойгу как государственный деятель не ограничивается только вопросами обороноспособности и отражения внешних военных угроз. Он прекрасно понимает – для государства не менее важна защита от попыток оказать давление на наше общество», – отметил политолог Марат Баширов, комментируя слова министра обороны о самой главной угрозе России – угрозе разложения общества.

«Сергей Шойгу обозначил как главную опасность попытки воздействовать – извне и даже изнутри – на наши культурные, семейные, религиозные и исторические ценности», – отметил политолог Марат Баширов. «Народ перестает быть общностью, когда переписывается история и когда люди отправляют на задворки характерные для страны традиционные принципы», – подчеркнул собеседник.

Баширов подчеркнул – важно, что заявление главы Минобороны прозвучало именно сейчас, в предвыборный период, когда общество и политики проводят оценку того, что было сделано в стране за последние годы и что необходимо сделать в будущем.

Министр обороны Сергей Шойгу, выступая во вторник на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов», рассказал, какая угроза, с его точки зрения, остается наиболее серьезной для страны. «Внешние угрозы – они понятны... Когда нам угрожают, мы понимаем, кто угрожает, чем угрожает, мы знаем, чем они вооружены, знаем, как этому противостоять, знаем, как с этим бороться», – отметил глава Минобороны. Но, добавил он, «есть более страшная часть, она в последнее время или, точнее, десятилетия приобретает или приобрело уже основную опасность для любой страны». «Это связано с тем, что постепенно разлагается общество внутри страны», – отметил Шойгу.

При этом министр указал и на позитивные тенденции. Уровень доверия россиян к Вооруженным силам России возрос почти в три раза за прошедшие 12 лет, отметил Шойгу в выступлении на форуме «Территория смыслов». «По социологии двенадцатилетней давности, доверие к Вооруженным силам в нашей стране было 27-29%», на данный момент это от 79 до 86», – привел министр данные опросов. Шойгу подчеркнул – армия находится на первом месте среди российских институтов, на втором месте – Русская православная церковь. Напомним, результаты опроса ВЦИОМ в ноябре 2020 года показали, что россияне больше всего поддерживают деятельность российской армии, церкви и правоохранительных органов.

«Мы сегодня имеем фактически войска постоянной готовности», – также отметил министр. Кроме того, Шойгу сообщил, что к концу 2021 года доля современного оружия в Вооруженных силах составит 71,9%. Ранее, подводя итоги Единого дня военной приемки, глава Минобороны подчеркнул: «Как и в прошлом году, мы выполним государственный оборонный заказ, промышленность выполнит – в объеме не ниже 99%, как это было в прошлом и позапрошлом годах». Несмотря на пандемию коронавируса, вооруженные силы и оборонно-промышленный комплекс смогли организовать ритмичное поступление вооружений в войска, констатировал министр.

«Шойгу не мог оставить за скобками то обстоятельство, что ранее гособоронзаказ выполнялся не полностью, поэтому сосредоточил внимание на этой проблеме, – отметил Баширов. – В итоге, по словам главы ведомства, по итогам прошлого года выполнение гособоронзаказ превысило показатель в 99%. Это разительные перемены». Кроме того, подчеркнул эксперт – если десять лет назад перевооружение осуществлялось примерно на 15%, то по итогам 2020 года долю современных образцов вооружений, военной и специальной техники Шойгу удалось довести до 70%.

Ранее министр констатировал, что основные преобразования в армии и на флоте завершены. По оценке главы Минобороны, сегодня российская армия является современной, мобильной, компактной и боеспособной, по уровню современности превосходит многие зарубежные.